سقوط «مارش» و«وسكي» بهيروين وخرطوش في القليوبية

تحرير:هيثم بطاح ٠٣ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٠:٠٠ ص

هيروين - أرشيفية

تمكنت الأجهزة الأمنية بالقليوبية اليوم الثلاثاء، من ضبط عنصرين إجراميين لقيامهما بالاتجار فى مخدر الهيروين وتوزيعه على عملائهما بدائرة القناطر الخيرية والخصوص، وتحررت المحاضر اللازمة وتولت النيابة مباشرة التحقيقات. تلقى اللواء طارق عجيز مدير أمن القليوبية، إخطارا يفيد ضبط "محمد ي ع" وشهرته "مارش - 28 عاما" و"محمود - ص ع" وشهرته "وسكي" 30 عاما وبحوزتهما كمية من مسحوق الهيروين المخدر تزن حوالي نصف كيلو جرام ومبالغ مالية وسلاح نارى فرد خرطوش وطلقات من ذات العيار ودراجة نارية وهواتف محمولة.

وأمام رجال الشرطة، أقر المتهمان بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبالغ المالية حصيلة البيع والهواتف للاتصال بعملائه والسلاح للدفاع والدراجة النارية لتسهيل التحرك لترويج السموم على المتعاطين بعدة مناطق.تحرر المحضر اللازم وتولت النيابة مباشرة التحقيقات.كان اللواء طارق عجيز مدير أمن