جريمة

سقوط «مارش» و«وسكي» بهيروين وخرطوش في القليوبية

تحرير:هيثم بطاح ٠٣ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٠:٠٠ ص
هيروين - أرشيفية
هيروين - أرشيفية
تمكنت الأجهزة الأمنية بالقليوبية اليوم الثلاثاء، من ضبط عنصرين إجراميين لقيامهما بالاتجار فى مخدر الهيروين وتوزيعه على عملائهما بدائرة القناطر الخيرية والخصوص، وتحررت المحاضر اللازمة وتولت النيابة مباشرة التحقيقات. تلقى اللواء طارق عجيز مدير أمن القليوبية، إخطارا يفيد ضبط "محمد ي ع" وشهرته "مارش - 28 عاما" و"محمود - ص ع" وشهرته "وسكي" 30 عاما وبحوزتهما كمية من مسحوق الهيروين المخدر تزن حوالي نصف كيلو جرام ومبالغ مالية وسلاح نارى فرد خرطوش وطلقات من ذات العيار ودراجة نارية وهواتف محمولة.
وأمام رجال الشرطة، أقر المتهمان بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبالغ المالية حصيلة البيع والهواتف للاتصال بعملائه والسلاح للدفاع والدراجة النارية لتسهيل التحرك لترويج  السموم على المتعاطين بعدة مناطق.تحرر المحضر اللازم وتولت النيابة مباشرة التحقيقات.كان اللواء طارق عجيز مدير أمن
اقرأ المزيد
حملة-مرورية (7)

ضبط 32 سائقا يتعاطون مخدرات بالطرق السريعة

شن ضباط الإدارة العامة للمرور، اليوم الثلاثاء، حملات مفاجئة على الطرق السريعة الرابطة بين المحافظات، تم خلالها إجراء تحليل مخدرات بشكل عشوائي لـ 190 من سائقي السيارات، تبين أن من بينهم 32 سائقًا يتعاطون المواد المخدرة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاههم.. فيما شنت الإدارة العامة لمرور القاهرة حملات مرورية على الطرق السريعة والرئيسية، لضبط المخالفات المروية، ومنع تجاوز السرعات المقررة للقيادة، علاوة على فحص حالات القيادة تحت تأثير المخدرات، علاوة على حملة لرفع السيارات والدراجات البخارية المهملة والمتروكة بالشوارع.
حبس-كلابشات

حبس عامل قتل ابن شقيقته اثناء تأديبه بالخصوص

قررت نيابة الخصوص بأشراف المستشار هيثم نصار المحامي العام لنيابات شمال بنها، حبس عامل بمقهى 4 أيام على ذمة التحقيقات، بسبب قتله ابن شقيقته في مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة لمحاولة تأديبه لتعدي المجني عليه على والدته بالضرب. تلقى اللواء طارق عجيز مدير أمن القليوبية، إخطارا بورود بلاغ للعميد أحمد عبد السلام مامور قسم شرطة الخصوص من مستشفى اليوم الواحد بالمرج بوصول "محمد ع ط - 23 عاما - عامل - مصاب بجرح قطعي" وتوفى عقب وصوله للمستشفى وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة.
سجن (2)

حبس مستريح أسس شركة وهمية للنصب على راغبي السفر

قرر وكيل النائب العام اليوم الثلاثاء، حبس مستريح نصب على المواطنين وأوهمهم بالسفر للخارج، 4 أيام على ذمة التحقيق، حيث تمكن رجال مباحث الأموال العامة من ضبط شخص أنشأ شركة وهمية لاستقطاب راغبي العمل بالخارج والنصب عليهم. وأكدت تحريات ومعلومات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام أحد الأشخاص، مقيم بدائرة مركز شرطة الدلنجات بمديرية أمن البحيرة، بإنشاء شركة وهمية لإلحاق العمالة المصرية بالخارج بدون ترخيص بمنطقة الطالبية بالجيزة، يتخذها كمركز لممارسة نشاطه الإجرامي في الاحتيال على راغبي السفر، للعمل بالخارج.
اشارة-مرور (1)

خريطة الكثافات والطرق البديلة في القاهرة والجيزة

بمعدلات سير تصل إلى 60%، سجلت محافظتا القاهرة والجيزة، اليوم الخميس، كثافات متوسطة بعدد من المحاور والميادين الرئيسية خلال الذروة الصباحية دون وقوع أي حوادث مؤثرة وسط انتشار مكثف لرجال المرور تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية. ووجه اللواء علاء متولي، مساعد وزير الداخلية مدير الإدارة العامة للمرور، بانتشار الخدمات المرورية وسيارات الإغاثة بمختلف المحاور والطرق الصحراوية، خاصة التي تشهد ازدحاما مروريا خلال توقيت الذروة الصباحية مع طرح طرق بديلة للهرب من الزحام.
اقرأ المزيد من الأخبار
القبض-على-متهم

أنا ومراتي والهيروين| ضبط زوجين يتاجران بالسم الأبيض

ألقت أجهزة الأمن بالقليوبية، اليوم الأربعاء، القبض على تاجر وزوجته تخصصا في الاتجار في الهيروين قبل توزيعه على عملائهما بدائرة شبين القناطر. تلقى اللواء طارق عجيز، مدير أمن القليوبية، إخطارا يفيد ضبط المدعو "علاء. ا. ا" 38 عامًا، عاطل، ومقيم بطحانوب دائرة مركز شبين القناطر، سبق اتهامه في قضيتي مشاجرة وحريق عمد، وزوجته "دعاء. م. ح" 42 عامًا، ربة منزل، وبحوزتهما سلاح نارى (بندقية آلية في خزينتها 8 طلقات من ذات العيار)، وكمية من مسحوق الهيروين الخام تزن نحو 150 جراما، ومبلغ 880 جنيها، وهاتف محمول.
طعنات-سكين-جريمة

طعنه بسكين.. «إينو» يمزق جسد جاره بسبب الخلافات

انهال سائق بسكين على جسد جاره، اليوم الثلاثاء، في مدينة الخصوص بمحافظة القليوبية، إثر نشوب مشاجرة بينهما بسبب خلافات الجيرة فأصابه إصابات متفرقة، وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج. وتلقى اللواء طارق عجيز مدير أمن القليوبية، إخطارا من قسم شرطة الخصوص بتلقي إشارة من مستشفى المطرية العام بوصول "إبراهيم ع"، 40 عاما، صاحب محل علافة، مصابا بجرح نافذ بالصدر من الجهة اليمنى وأخر من الجهه اليسري وجروح قطعية متفرقة بالجسم واشتباه نزيف بالبطن والصدر وتم حجزه للعلاج.
حشيش

ضبط عاطلين بـ2 كيلو هيروين وحشيش في القناطر الخيرية

ألقت أجهزة الأمن بالقليوبية اليوم الإثنين القبض على عاطلين وبحوزتهما كمية من مخدر الهيروين الخام والحشيش قبل توزيعها على عملائهما بدائرة القناطر الخيرية وتحررت المحاضر اللازمة وتولت النيابة مباشرة التحقيقات . تلقى اللواء طارق عجيز مدير أمن القليوبية اخطارا من رئيس مباحث القناطر الخيرية يفيد ضبط مصطفى م ع 32 عاما عاطل وسامح غ ع 33 عاما عاطل وبحوزتهما كمية من مخدر الحشيش والهيروين تقدر بحوالى 2 كيلو جرامات ومبالغ مالية وهواتف محمولة .
ضبط اسلحة وحبوب مخدرة فى منطقة السحر والجمال بالعاشر من رمضان (1)

بانجو وهيروين وإستروكس.. سقوط 33 تاجر مخدرات بالجيزة

وجهت قوات الشرطة بمديرية أمن الجيزة حملة موسعة شملت عددا من البؤر الإجرامية التي يتخذها مروجو المواد المخدرة، خاصة التخليقية "الإستروكس- الفودو"، وكرا لتجارتهم الآثمة، تنفيذا لإستراتيجية وزارة الداخلية، برئاسة اللواء محمود توفيق، ووفقا لخطة القطاع الموضوعة برئاسة اللواء محمد الشريف، مساعد الوزير لأمن القطاع. واستهدفت الحملات، بالتنسيق مع الإدارات المعنية، لا سيما البحث الجنائي، تعقب ذوي النشاط الإجرامي والمشهور عنهم ارتكاب الجرائم الجنائية؛ تحقيقا للوجود الشرطي الفعال ومبدأ الردع العام، تحت إشراف اللواء محمود السبيلي.
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org