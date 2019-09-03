مرتضى منصور يهدد سيد عبد الحفيظ بالضرب والخطف

٠٣ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٠:٠٢ ص

مرتضى منصور

هاجم مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، بعد سخرية الأخير من التصريحات التي أطلقها أمير مرتضى منصور، المشرف العام على فريق الكرة بالقلعة البيضاء، وأوضح مرتضى مهاجمًا سيد عبدالحفيظ عبر قناة «الحدث اليوم» في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء: «أحذرك من أنصاري، قد يتعدون عليك بالضرب ويختطفونك من قلب النادي الأهلي، لا تتحدث عن أسيادك أو أولادي مجددًا.. أمير مرتضى لا يتقاضى راتبه من الأهلي مثلك يا مرتزق».

وتابع مرتضى منصور: «أمير مرتضى يصرف أمواله من جيبه الخاص متطوعًا وحبًا في نادي الزمالك، وأطالب محمود الخطيب رئيس الأهلي بوقف عبدالحفيظ عند حده». وكان أمير مرتضى صرح لقناة «الحدث اليوم» تعليقا على تعيين الأهلي لرينيه فايلر كمدرب للفريق: «نتمنى أن يعود الأهلي لسابق مستواه»،

وتابع مرتضى منصور: «أمير مرتضى يصرف أمواله من جيبه الخاص متطوعًا وحبًا في نادي الزمالك، وأطالب محمود الخطيب رئيس الأهلي بوقف عبدالحفيظ عند حده».



وكان أمير مرتضى صرح لقناة «الحدث اليوم» تعليقا على تعيين الأهلي لرينيه فايلر كمدرب للفريق: «نتمنى أن يعود الأهلي لسابق مستواه»، مؤكدًا أن الزمالك رفض التعاقد مع المدرب السويسري، ليرد عبدالحفيظ على أمير مرتضى في قناة «الأهلي» ضاحكًا: «أحدهم قال (أتمنى الأهلي يرجع لسابق مستواه)، فكرني بالمسرحية والراجل اللي بيقول (شيلوه من فوقي لأموته)»، في إشارة إلى تفوق الأهلي على الزمالك مؤخرًا.



وأضاف عبد الحفيظ: «يبدو أننا نعيش في واد مختلف عن العالم الافتراضي الذي يعيش فيه، وأن نفس العقلية لن تتغير، فنحن نحاول التعامل باحترام دائما لكنه يرغب في تغيير ذلك وليس لدينا مشكلة في ذلك».

