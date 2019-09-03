رياضة

مرتضى منصور: نهائي الكأس بين «الزمالك أ والزمالك ب»

٠٣ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٠:٠٥ ص
مرتضى منصور
مرتضى منصور
وصف مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، نهائي بطولة كأس مصر لموسم 2018-2019، أمام بيراميدز، بأنه بين الزمالك "أ" والزمالك "ب"، وذلك حسبما أفاد في تصريحات تليفزيونية. وتخطى بيراميدز، عقبة نظيره بتروجت بنتيجة (2-0)، سجل الأول إيريك تراوري في الدقيقة 16 هدفا رائعا بضربة رأس متقنة، بينما أضاف إبراهيم حسن الهدف الثاني لبيراميدز في الدقيقة 44، في اللقاء الذي أقيم بملعب بتروسبورت في دور الأربعة ببطولة كأس مصر، ليتأهل بيراميدز لنهائي كأس مصر للمرة الأولى في تاريخه، ليضرب موعداً مع الزمالك الذي صعد للدور ذاته بعد تخطيه عقبة الاتحاد السكندري.
وقال منصور: "نهائي كأس مصر بين الزمالك "أ" والزمالك "ب"، بسبب وجود الشناوي وعلي جبر وإبراهيم حسن وأحمد توفيق وعمر جابر وأحمد أيمن منصور، الذين كانوا يلعبون في الزمالك سابقا". وتابع مرتضى: "المباراة ستكون بين فريقين كبيرين، وأطالب بخوض النهائي بجمهور، واللقاء سيكون إما في بتروسبورت أو ستاد الإسماعيلية
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وادي دجلة 2018

وادي دجلة يرفض عرض المصري لضم محمد هلال

تقدم النادي المصري البورسعيدي، بعرض لإدارة وادي دجلة، لضم جناح الفريق محمد هلال، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، بهدف تدعيم صفوف الفريق الأخضر قبل الموسم الجديد. وطلب إيهاب جلال، المدير الفني لنادي المصري، إدارة الفريق البورسعيدي، بسرعة إنهاء صفقة محمد هلال صاحب الـ23 عامًا، وبالفعل قدمت إدارة المصري طلبا بضم لاعب وادي دجلة، مقابل 7 ملايين جنيه على سبيل البيع النهائي. ورفضت إدارة وادي دجلة العرض المقدم من النادي المصري نظرا لحاجة الفريق لمحمد هلال، الذي يعد من العناصر الأساسية في الفريق.
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لاعبو ريال مدريد يودعون كيلور نافاس

ودع لاعبو ريال مدريد، الحارس الكوستاريكي كليور نافاس، على حساباتهم الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد رحيله إلى صفوف باريس سان جيرمان الفرنسي في الوقت الذي انضم فيه من صفوف الفريق الفرنسي الحارس ألفونسي أريولا على سبيل الإعارة، وتمتع نافاس بشعبية كبيرة في غرف خلع الملابس في قلعة سانتياجو بيرنابيو، وبدأ قائد الريال سيرجيو راموس حملة توديع الحارس الكوستاريكي كاتبًا عبر إنستجرام: "أتمنى لك الحظ الوافر، على الرغم من أنك لن تحتاج إلى ذلك، فعقليتك وعملك الجاد وجودتك الإنسانية، تتحدث عنك في أي مكان تذهب إليه، سأفتقدك كثيرًا يا أخي".
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مرتضى منصور يهدد سيد عبد الحفيظ بالضرب والخطف

هاجم مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، بعد سخرية الأخير من التصريحات التي أطلقها أمير مرتضى منصور، المشرف العام على فريق الكرة بالقلعة البيضاء، وأوضح مرتضى مهاجمًا سيد عبدالحفيظ عبر قناة «الحدث اليوم» في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء: «أحذرك من أنصاري، قد يتعدون عليك بالضرب ويختطفونك من قلب النادي الأهلي، لا تتحدث عن أسيادك أو أولادي مجددًا.. أمير مرتضى لا يتقاضى راتبه من الأهلي مثلك يا مرتزق».
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إسماعيل يوسف مهاجمًا كهربا: الزمالك لا يقف على أحد

وجه إسماعيل يوسف، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، انتقادات حادة للاعب محمود عبد المنعم «كهربا» الذي رحل إلى ديسبورتيفو أفيس البرتغالي بداعي عدم توثيق عقده الجديد، وقال نجم المنتخب الوطني والقلعة البيضاء السابق، في تصريحات متلفزة: "كهربا لاعب كبير ومهم، كنت أتمنى استمراره ولكنه خسر الكثير بسبب الخطوة التي قام بها بالرحيل للبرتغال بهذه الطريقة.. كهربا خسر جماهير الزمالك والتي لا يقدر حبها بثمن، نحن لم نقف في طريقه ووافقنا على إعارته لاتحاد جدة، لكنه اختار الطريقة الخاطئة للرحيل عن النادي الأبيض".
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مفاجآت في تشكيل الزمالك المتوقع أمام ديكاداها

استقر الصربي ميلوتين سريدوجيفيتش "ميتشو" المدير الفني لنادي الزمالك، على التشكيل الذي سيخوض به مواجهة اليوم السبت، أمام ديكاداها الصومالي في إياب الدور التمهيدي من دوري أبطال إفريقيا، والمقرر إقامتها على استاد برج العرب في تمام الساعة التاسعة مساءً. وشهد لقاء الذهاب انتصارا ساحقا للزمالك على ديكاداها بنتيجة (7-0)، سجلها المغربي أشرف بن شرقي "هدفين" في الدقيقتين (5-55) ومولي مدافع ديكاداها في مرماه في الدقيقة 29، وعمر السعيد في الدقيقة 45، ومحمود حمدي الونش في الدقيقة 49، وكريم بامبو في الدقيقة 77، ومصطفى محمد في الدقيقة 80.
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الزمالك يسعى لتكرار فوزه أمام بطل الصومال

يحتضن استاد برج العرب بالإسكندرية، اليوم السبت، في تمام الساعة التاسعة مساءً، لقاء نادي الزمالك بقيادة مديره الفني الصربي ميلوتين سريدوجيفيتش "ميتشو" أمام ديكاداها بطل الصومال، في إياب دور الـ64 لدوري أبطال إفريقيا. وشهد لقاء الذهاب الذي قاده طارق يحيى انتصارا ساحقا للزمالك على ديكاداها بنتيجة (7-0)، سجلها المغربي أشرف بن شرقي "هدفين" في الدقيقتين (5-55) ومولي مدافع ديكاداها في مرماه في الدقيقة 29، وعمر السعيد في الدقيقة 45، ومحمود حمدي الونش في الدقيقة 49، وكريم بامبو في الدقيقة 77، ومصطفى محمد في الدقيقة 80.
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نكشف موعد ظهور الزمالك بالزي الجديد

أجل مسؤولو نادي الزمالك بقيادة مرتضى منصور، رئيس القلعة البيضاء، الظهور بالزي الجديد للفريق الأول لكرة القدم إلى بداية العام المقبل (2020- 2021) بدلا من الموسم الجديد (2019- 2020)، واستقر مسؤولو القلعة البيضاء على استمرار تعاقده مع الشركة الحالية التي ترعى زي النادي، وذلك بعد إعجاب الجماهير بالتصميمات التي قدمتها الشركة، ومن المقرر أن يعلن الزمالك عن التصميمات الجديدة لشكل الزي الخاص بفريق الكرة في شهر ديسمبر المقبل، على أن يدخل النادي الأبيض العام الجديد بهذا الزي.
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