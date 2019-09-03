مرتضى منصور: نهائي الكأس بين «الزمالك أ والزمالك ب»

٠٣ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٠:٠٥ ص

مرتضى منصور

وصف مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، نهائي بطولة كأس مصر لموسم 2018-2019، أمام بيراميدز، بأنه بين الزمالك "أ" والزمالك "ب"، وذلك حسبما أفاد في تصريحات تليفزيونية. وتخطى بيراميدز، عقبة نظيره بتروجت بنتيجة (2-0)، سجل الأول إيريك تراوري في الدقيقة 16 هدفا رائعا بضربة رأس متقنة، بينما أضاف إبراهيم حسن الهدف الثاني لبيراميدز في الدقيقة 44، في اللقاء الذي أقيم بملعب بتروسبورت في دور الأربعة ببطولة كأس مصر، ليتأهل بيراميدز لنهائي كأس مصر للمرة الأولى في تاريخه، ليضرب موعداً مع الزمالك الذي صعد للدور ذاته بعد تخطيه عقبة الاتحاد السكندري.

وقال منصور: "نهائي كأس مصر بين الزمالك "أ" والزمالك "ب"، بسبب وجود الشناوي وعلي جبر وإبراهيم حسن وأحمد توفيق وعمر جابر وأحمد أيمن منصور، الذين كانوا يلعبون في الزمالك سابقا". وتابع مرتضى: "المباراة ستكون بين فريقين كبيرين، وأطالب بخوض النهائي بجمهور، واللقاء سيكون إما في بتروسبورت أو ستاد الإسماعيلية

وقال منصور: "نهائي كأس مصر بين الزمالك "أ" والزمالك "ب"، بسبب وجود الشناوي وعلي جبر وإبراهيم حسن وأحمد توفيق وعمر جابر وأحمد أيمن منصور، الذين كانوا يلعبون في الزمالك سابقا".



وتابع مرتضى: "المباراة ستكون بين فريقين كبيرين، وأطالب بخوض النهائي بجمهور، واللقاء سيكون إما في بتروسبورت أو ستاد الإسماعيلية أو برج العرب، بشرط قص نجيلة ملعب الأخير".



كما أشاد بعماد السيد حارس الاتحاد، الذي "قدم مباراة جيدة مع فريقه وهذا دوره"، مطالبا جماهير الزمالك بألا تغضب منه، ومؤكدا أنه "بسبب هذه الأمور يضع شرطا بعدم مشاركة المعارين أمام الزمالك".



وكشف عن توقيع العقود الخاصة بقناة النادي لمدة 10 سنوات، وستكون لجنة من عضوين بالشركة المسؤولة عن ظهور القناة، وعضوين من الزمالك، وسيترأس هو مجلس إدارتها، وسيتم بها إذاعة المباريات عقب نهايتها بساعة".

