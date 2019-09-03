حبس مستريح أسس شركة وهمية للنصب على راغبي السفر

تحرير:محمود عبد الصبور ٠٣ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٠:٠٩ ص

سجن *- تعبيرية

قرر وكيل النائب العام اليوم الثلاثاء، حبس مستريح نصب على المواطنين وأوهمهم بالسفر للخارج، 4 أيام على ذمة التحقيق، حيث تمكن رجال مباحث الأموال العامة من ضبط شخص أنشأ شركة وهمية لاستقطاب راغبي العمل بالخارج والنصب عليهم. وأكدت تحريات ومعلومات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام أحد الأشخاص، مقيم بدائرة مركز شرطة الدلنجات بمديرية أمن البحيرة، بإنشاء شركة وهمية لإلحاق العمالة المصرية بالخارج بدون ترخيص بمنطقة الطالبية بالجيزة، يتخذها كمركز لممارسة نشاطه الإجرامي في الاحتيال على راغبي السفر، للعمل بالخارج.

وأعلن المستريح عبر شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت" عن توافر فرص عمل ببعض الدول العربية، بمهن ومرتبات مختلفة، والاستيلاء على مبالغ مالية من المتقدمين.عقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهم بمقر الشركة بدائرة قسم شرطة الطالبية، وعُثر بداخلها على "4 جوازات سفر بأسماء أشخاص مختلفة خاصة بضحاياه، وكمية من تأشيرات