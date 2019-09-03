جريمة

حبس مستريح أسس شركة وهمية للنصب على راغبي السفر

تحرير:محمود عبد الصبور ٠٣ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٠:٠٩ ص
سجن *- تعبيرية
سجن *- تعبيرية
قرر وكيل النائب العام اليوم الثلاثاء، حبس مستريح نصب على المواطنين وأوهمهم بالسفر للخارج، 4 أيام على ذمة التحقيق، حيث تمكن رجال مباحث الأموال العامة من ضبط شخص أنشأ شركة وهمية لاستقطاب راغبي العمل بالخارج والنصب عليهم. وأكدت تحريات ومعلومات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام أحد الأشخاص، مقيم بدائرة مركز شرطة الدلنجات بمديرية أمن البحيرة، بإنشاء شركة وهمية لإلحاق العمالة المصرية بالخارج بدون ترخيص بمنطقة الطالبية بالجيزة، يتخذها كمركز لممارسة نشاطه الإجرامي في الاحتيال على راغبي السفر، للعمل بالخارج.
وأعلن المستريح عبر شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت" عن توافر فرص عمل ببعض الدول العربية، بمهن ومرتبات مختلفة، والاستيلاء على مبالغ مالية من المتقدمين.عقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهم بمقر الشركة بدائرة قسم شرطة الطالبية، وعُثر بداخلها على "4 جوازات سفر بأسماء أشخاص مختلفة خاصة بضحاياه، وكمية من تأشيرات
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حملة-مرورية (7)

ضبط 32 سائقا يتعاطون مخدرات بالطرق السريعة

شن ضباط الإدارة العامة للمرور، اليوم الثلاثاء، حملات مفاجئة على الطرق السريعة الرابطة بين المحافظات، تم خلالها إجراء تحليل مخدرات بشكل عشوائي لـ 190 من سائقي السيارات، تبين أن من بينهم 32 سائقًا يتعاطون المواد المخدرة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاههم.. فيما شنت الإدارة العامة لمرور القاهرة حملات مرورية على الطرق السريعة والرئيسية، لضبط المخالفات المروية، ومنع تجاوز السرعات المقررة للقيادة، علاوة على فحص حالات القيادة تحت تأثير المخدرات، علاوة على حملة لرفع السيارات والدراجات البخارية المهملة والمتروكة بالشوارع.
حبس-كلابشات

حبس عامل قتل ابن شقيقته اثناء تأديبه بالخصوص

قررت نيابة الخصوص بأشراف المستشار هيثم نصار المحامي العام لنيابات شمال بنها، حبس عامل بمقهى 4 أيام على ذمة التحقيقات، بسبب قتله ابن شقيقته في مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة لمحاولة تأديبه لتعدي المجني عليه على والدته بالضرب. تلقى اللواء طارق عجيز مدير أمن القليوبية، إخطارا بورود بلاغ للعميد أحمد عبد السلام مامور قسم شرطة الخصوص من مستشفى اليوم الواحد بالمرج بوصول "محمد ع ط - 23 عاما - عامل - مصاب بجرح قطعي" وتوفى عقب وصوله للمستشفى وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة.
هيروين

سقوط «مارش» و«وسكي» بهيروين وخرطوش في القليوبية

تمكنت الأجهزة الأمنية بالقليوبية اليوم الثلاثاء، من ضبط عنصرين إجراميين لقيامهما بالاتجار فى مخدر الهيروين وتوزيعه على عملائهما بدائرة القناطر الخيرية والخصوص، وتحررت المحاضر اللازمة وتولت النيابة مباشرة التحقيقات. تلقى اللواء طارق عجيز مدير أمن القليوبية، إخطارا يفيد ضبط "محمد ي ع" وشهرته "مارش - 28 عاما" و"محمود - ص ع" وشهرته "وسكي" 30 عاما وبحوزتهما كمية من مسحوق الهيروين المخدر تزن حوالي نصف كيلو جرام ومبالغ مالية وسلاح نارى فرد خرطوش وطلقات من ذات العيار ودراجة نارية وهواتف محمولة.
اشارة-مرور (1)

خريطة الكثافات والطرق البديلة في القاهرة والجيزة

بمعدلات سير تصل إلى 60%، سجلت محافظتا القاهرة والجيزة، اليوم الخميس، كثافات متوسطة بعدد من المحاور والميادين الرئيسية خلال الذروة الصباحية دون وقوع أي حوادث مؤثرة وسط انتشار مكثف لرجال المرور تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية. ووجه اللواء علاء متولي، مساعد وزير الداخلية مدير الإدارة العامة للمرور، بانتشار الخدمات المرورية وسيارات الإغاثة بمختلف المحاور والطرق الصحراوية، خاصة التي تشهد ازدحاما مروريا خلال توقيت الذروة الصباحية مع طرح طرق بديلة للهرب من الزحام.
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سجن

حبس «مستريح السويس» المتهم بالنصب على المواطنين

قررت النيابة العامة بالسويس، اليوم الإثنين، حبس "أ. ع."، 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامه بالاستيلاء على أموال المواطنين تحت مزاعم توظيفهم في شراء الخردة والشاليهات بالعين السخنة.. وكان المتهم الملقب بـ"مستريح السويس" سلم نفسه لمباحث مديرية أمن السويس، عقب نجاح ضباط المباحث بإدارة البحث الجنائي في تضيق الخناق عليه ومنعه من الهرب للخارج، بعد صدور قرار من النيابة العامة بضبطه وإحضاره لاتهامه بالاستيلاء على 40 مليون جنيه من المواطنين تحت مزاعم توظيف أموالهم.
جواز-سفر

«الحلم هيبقى حقيقة».. دهاء عاطل للنصب على الغلابة

السفر للعمل بالخارج، خاصة في الدول العربية، حلم يراود الكثيرين، لا سيما الشباب الباحثين عن بناء مستقبل مشرق، إلا أن البعض يقع ضحية دهاء خارجين عن القانون يلهثون وراء جمع المال وتحقيق أرباح طائلة بطريقة غير مشروعة، الأمر الذي دفع أحد الأشخاص لترك مسقط رأسه بمحافظة البحيرة والقدوم إلى الجيزة وتحديدا منطقة الطالبية غربي المحافظة، لإنشاء شركة وهمية لإلحاق العمالة المصرية بالخارج دون ترخيص، يتخذها مركزا لممارسة نشاطه الإجرامى في الاحتيال على راغبى السفر والعمل بالخارج.
كلبش

«كلبش» ينهي رحلة نصاب الشهادات عبر فيسبوك

"شهادات معتمدة هتسهل التحاقكم بالشركات الكبرى" كلمات رنانة استغلها أحد الأشخاص للنصب على المواطنين من راغبي الحصول على شهادات جامعية والشهادات العليا، عمد إلى الإعلان عن تلك الشهادات عبر شبكة الإنترنت وصفحات مواقع التواصل الاجتماعى عن مزايا الدراسة بالأكاديمية بمنحهم شهادات دراسية تخصصية معتمدة من الإدارات التعليمية والجامعات المختلفة تمكنهم من الالتحاق بالعمل بالشركات الكبرى ظنا أن فعلته ستقوده إلى الثراء السريع، إلا أن الأمر انتهى بـ"كلبش".
سجن

ضبط تشكيل عصابي للنصب والاحتيال على السكندريين

تمكن ضباط إدارة جرائم الأموال العامة بالإسكندرية، من ضبط تشكيل عصابى تخصص فى النصب والاحتيال على المواطنين وتزوير المحررات الرسمية المنسوب صدورها لعدد من الجهات الحكومية ومهرها بخاتم شعار الجمهورية المقلد لبيعها للأشخاص من راغبى التعامل بها بانتحال أسماء وصفات وهمية واستخدامها فى إنهاء التعاملات التجارية وأمام الجهات الحكومية، ما يمكنهم من الهروب من الملاحقات القانونية وضم التشكيل كل من عاطل، 65 عاما، مقيم بسيدى جابر، محكوم عليه بالسجن 8 سنوات فى 10 قضايا "تزوير، تبديد، سرقة، تزوير" بالاشتراك مع عامل طباعة، 55 عاما، مقيم بدائرة مينا البصل".
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