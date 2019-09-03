حبس عامل قتل ابن شقيقته اثناء تأديبه بالخصوص

تحرير:علاء النجار ٠٣ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٠:١٥ ص

حبس - تعبيرية

قررت نيابة الخصوص بأشراف المستشار هيثم نصار المحامي العام لنيابات شمال بنها، حبس عامل بمقهى 4 أيام على ذمة التحقيقات، بسبب قتله ابن شقيقته في مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة لمحاولة تأديبه لتعدي المجني عليه على والدته بالضرب. تلقى اللواء طارق عجيز مدير أمن القليوبية، إخطارا بورود بلاغ للعميد أحمد عبد السلام مامور قسم شرطة الخصوص من مستشفى اليوم الواحد بالمرج بوصول "محمد ع ط - 23 عاما - عامل - مصاب بجرح قطعي" وتوفى عقب وصوله للمستشفى وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة.

انتقل العميد عيد الله جلال رئيس فرع البحث الجنائي، وبسؤال والدة المتوفي "صباح م خ - 57 عاما - ربة منزل" قررت بأن ابنها المتوفى دائم التعدي عليها بالضرب فقامت بإخبار شقيقها "محمد م خ - 54 عاما - عامل بمقهى - مسجل خطر" والذي حضر اليوم لمسكنها وحدثت بينهما مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة قام على إثرها شقيقها