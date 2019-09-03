قانون الاستثمار رهان الصين لإنهاء الصراع مع ترامب

تسعى الصين لاتخاذ سلسلة من الإجراءات التي تظهرها قد استنفذت كل الحلول التي تمكنها من إنهاء الحرب التجارية، ومن ثم تضع الكرة في ملعب الرئيس الأمريكي.

تحرير:محمود نبيل ٠٣ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٠:٣٠ ص

الصين وأمريكا

باتت الصين على يقين كامل بأنها نفذت كل ما بوسعها من أجل إنهاء الحرب التجارية مع الولايات المتحدة الأمريكية، والتي كان لها انعكاسات مباشرة، سواء على اقتصاد البلدين أو الوضع المالي في العالم، والذي تأثر بشدة بالعلاقات المتوترة بين البلدين. وتعتقد الصين في الوقت الحالي أن الأمر الآن باتا متروكا للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ومدى رغبته في إنهاء الصراع التجاري بين البلدين، والذي بدأه منذ ما يزيد عن عام ونصف، في محاولة لضبط الميزان التجاري مع الصين، والذي يصب في صالح بكين بشكل كبير.

وقال وانج هويو مستشار حكومة بكين إن الأمر متروك للرئيس الأمريكي لإنهاء الجمود في الحرب التجارية والتوصل إلى اتفاق مع الصين. ترامب يصطدم بخسائر غير مسبوقة للاقتصاد الأمريكي بسبب حربه مع الصين وأضاف وانج، مؤسس ورئيس "الصين والعولمة"، وهو مركز أبحاث في العاصمة بكين، إن بلاده بذلت بالفعل كل الجهود المتاحة،