قانون الاستثمار رهان الصين لإنهاء الصراع مع ترامب
تسعى الصين لاتخاذ سلسلة من الإجراءات التي تظهرها قد استنفذت كل الحلول التي تمكنها من إنهاء الحرب التجارية، ومن ثم تضع الكرة في ملعب الرئيس الأمريكي.
تحرير:محمود نبيل
٠٣ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٠:٣٠ ص
الصين وأمريكا
باتت الصين على يقين كامل بأنها نفذت كل ما بوسعها من أجل إنهاء الحرب التجارية مع الولايات المتحدة الأمريكية، والتي كان لها انعكاسات مباشرة، سواء على اقتصاد البلدين أو الوضع المالي في العالم، والذي تأثر بشدة بالعلاقات المتوترة بين البلدين.
وتعتقد الصين في الوقت الحالي أن الأمر الآن باتا متروكا للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ومدى رغبته في إنهاء الصراع التجاري بين البلدين، والذي بدأه منذ ما يزيد عن عام ونصف، في محاولة لضبط الميزان التجاري مع الصين، والذي يصب في صالح بكين بشكل كبير.
وقال وانج هويو مستشار حكومة بكين إن الأمر متروك للرئيس الأمريكي لإنهاء الجمود في الحرب التجارية والتوصل إلى اتفاق مع الصين.
ترامب يصطدم بخسائر غير مسبوقة للاقتصاد الأمريكي بسبب حربه مع الصين
وأضاف وانج، مؤسس ورئيس "الصين والعولمة"، وهو مركز أبحاث في العاصمة بكين، إن بلاده بذلت بالفعل كل الجهود المتاحة،
وقال وانج هويو مستشار حكومة بكين إن الأمر متروك للرئيس الأمريكي لإنهاء الجمود في الحرب التجارية والتوصل إلى اتفاق مع الصين.
ترامب يصطدم بخسائر غير مسبوقة للاقتصاد الأمريكي بسبب حربه مع الصين
وأضاف وانج، مؤسس ورئيس "الصين والعولمة"، وهو مركز أبحاث في العاصمة بكين، إن بلاده بذلت بالفعل كل الجهود المتاحة، بما في ذلك سن قانون جديد للاستثمار الأجنبي، لمعالجة بعض المخاوف التي يشكو منها مجتمع الأعمال الأجنبي.
ويحظر القانون الجديد الذي أقره البرلمان الشعبي في الصين مارس الماضي، النقل القسري للتكنولوجيا من الشركات ذات الاستثمار الأجنبي في الصين، كما أنه يوفر حماية الملكية الفكرية، وذلك وفقًا لما قاله وانج لشبكة "سي إن بي سي" الأمريكية.
وأوضح وانج أن القانون الجديد يمنح الشركات الأجنبية مميزات تتساوى مع الكيانات المحلية، وهو أحد أهم الأمور التي تعالج مخاوف الإدارة الأمريكية، خاصة بعد أن أعرب ترامب عن استيائه من دعم الحكومة الصينية للشركات المحلية.
وأشارت الشبكة الأمريكية إلى إن الولايات المتحدة قد لا ترى مثل هذه القرارات كافية لإنهاء حالة الحرب التجارية بين البلدين، خاصة وأن واشنطن لديها تحفظات بشأن العديد من الأوضاع والقوانين الخاصة بالدعم الذي تحظى به الشركات الصينية في السوق المحلية.
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وفي هذا السياق، قال وانج: "من غير الواقعي تغيير القوانين بأكملها في الصين، ولا يمكن لأي بلد القيام بذلك، لكننا أصدرنا بالفعل قانونًا جديدًا.. أعتقد أنه لا يزال علينا القيام بمزيد من العمل لمعالجة جميع المخاوف التي قد تكون لدى الولايات المتحدة، إلا أن ذلك يجب أن يتم بشكل تدريجي".
وأكد بعض المحللين أن القانون الجديد - المزمع تنفيذه في يناير من العام المقبل - لا يلبي ما يكفي من مطالب واشنطن، وهو ما ظهر في إلقاء ترامب باللوم على الصين في التراجع عن بعض الالتزامات التي تعهدت بها خلال المفاوضات السابقة، وذلك بعد أقل من شهرين على تمرير القانون في البرلمان.
وقال الرئيس الأمريكي حينها إن بكين "خرقت الصفقة"، ومن ثم اتخذ قرارات بشأن التعريفات الجمركية على البضائع الصينية، وهو الأمر الذي أكده وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوشين، والذي كشف في وقت لاحق أن الاتفاق قطع 90% من طريق التوصل إلى تسوية.
ومنذ ذلك الحين، تصاعدت وتيرة الحرب التجارية مرة أخرى، حيث فرض الجانبان تعريفة عقابية على سلع الدولة الأخرى، مع توقعات بفرض المزيد من الرسوم في الأشهر المقبلة.
وقد دفع ذلك العديد من الخبراء إلى خفض توقعاتهم بأن يصل أكبر اقتصادين في العالم إلى اتفاق قبل الانتخابات الرئاسية الأمريكية في عام 2020، وذلك على الرغم من الأهمية السياسية التي يمكن أن يوفرها ذلك إلى ترامب، والذي يسعى بشتى السبل الفوز في الاستحقاق الديمقراطي المقبل، خاصة وأن ترامب لم يستطع أن يقدم أداء مقبولًا في العديد من الملفات السياسية الضخمة في السنوات القليلة الماضية.