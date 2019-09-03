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قانون الاستثمار رهان الصين لإنهاء الصراع مع ترامب

تسعى الصين لاتخاذ سلسلة من الإجراءات التي تظهرها قد استنفذت كل الحلول التي تمكنها من إنهاء الحرب التجارية، ومن ثم تضع الكرة في ملعب الرئيس الأمريكي.
تحرير:محمود نبيل ٠٣ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٠:٣٠ ص
الصين وأمريكا
الصين وأمريكا
باتت الصين على يقين كامل بأنها نفذت كل ما بوسعها من أجل إنهاء الحرب التجارية مع الولايات المتحدة الأمريكية، والتي كان لها انعكاسات مباشرة، سواء على اقتصاد البلدين أو الوضع المالي في العالم، والذي تأثر بشدة بالعلاقات المتوترة بين البلدين. وتعتقد الصين في الوقت الحالي أن الأمر الآن باتا متروكا للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ومدى رغبته في إنهاء الصراع التجاري بين البلدين، والذي بدأه منذ ما يزيد عن عام ونصف، في محاولة لضبط الميزان التجاري مع الصين، والذي يصب في صالح بكين بشكل كبير.
وقال وانج هويو مستشار حكومة بكين إن الأمر متروك للرئيس الأمريكي لإنهاء الجمود في الحرب التجارية والتوصل إلى اتفاق مع الصين. ترامب يصطدم بخسائر غير مسبوقة للاقتصاد الأمريكي بسبب حربه مع الصين وأضاف وانج، مؤسس ورئيس "الصين والعولمة"، وهو مركز أبحاث في العاصمة بكين، إن بلاده بذلت بالفعل كل الجهود المتاحة،
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الكرملين

روسيا تدعو إلى ضبط النفس في شبه الجزيرة الكورية

علقت الخارجية الروسية، اليوم الثلاثاء، على إطلاق كوريا الشمالية صواريخ باليستية قبالة شبه الجزيرة الكورية. وقال نائب وزير الخارجية الروسي، إيجور مورجولوف: "على جميع الأطراف خفض النشاط العسكري في شبه الجزيرة الكورية، وضبط النفس"، وفقا لـ"سبوتنيك". وأضاف مورجولوف على هامش فعاليات المنتدى الاقتصادي الشرقي: "نحن نؤيد لانخفاض النشاط العسكري في شبه الجزيرة الكورية، ونحث جميع الأطراف المعنية على ممارسة أقصى درجات ضبط النفس في نشاطها العسكري". وتابع: "لا توجد طرق كثيرة باستثناء الجلوس على طاولة المفاوضات لمناقشة تلك القضايا التي تهم بعضنا البعض".
ناقلة النفط الإيرانية جريس 1

ناقلة النفط الإيرانية توقف مرصد تتبعها وتختفي

في تحد جديد من قبل إيران تجاه العقوبات الأمريكية، أوقفت ناقلة النفط الإيرانية، التي تترصدها واشنطن، مرشد التتبع الخاص بها لأكثر من 13 ساعة، مما أدى إلى تجدد التخمينات بأنها بصدد التوجه إلى سوريا. ووفقا لـ"سكاي نيوز"، فإن الناقلة "أدريان داريا 1"، التي كانت تعرف باسم "جريس 1"، قامت بإغلاق نظام التعريف التلقائي الخاص بها أمس الإثنين، ولم يتم تشغيله بعد ذلك. وأظهر موقع تتبع السفن، مارين ترافيك دوت كوم، في وقت سابق، الناقلة وهي قبالة السواحل اللبنانية في مسار لها نحو ميناء طرطوس السوري.
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جونسون يواجه البرلمان بعد تهديده بالانتخابات المبكرة

يواجه بوريس جونسون، رئيس الوزراء البريطاني، مواجهة حاسمة في البرلمان، اليوم الثلاثاء، بعد أن حذر من أنه سيدعو إلى إجراء انتخابات عامة مبكرة في 14 أكتوبر إذا نجح أعضاء مجلس العموم في هزيمة الحكومة. حيث يخطط النواب المتمردون عن حزب المحافظين، ونواب حزب العمال لطرح مشروع قانون لمنع خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر دون اتفاق، للتصويت. وقال جونسون إنه لا يريد إجراء انتخابات، لكن إحداث تقدم في المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي سيكون "مستحيلا" إذا فاز النواب، في الوقت الذي قال فيه جيريمي كوربين رئيس حزب العمال إنه مستعد لإجراء انتخابات عامة.
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16 قتيلا و119 جريحًا حصيلة ضحايا انفجار أفغانستان

قتل 16 مدنيا على الأقل، وأصيب 119 آخرون بجروح، بتفجير ضخم هز العاصمة كابول، وتبنته حركة "طالبان" عقب ساعات من كشف المبعوث الأمريكي زلماي خليل زاد عن مسودة اتفاق معها، بحسب "روسيا اليوم". وقال نصرت رحيمي، المتحدث باسم وزارة الداخلية الأفغانية، إن عدد الضحايا مرشح للزيادة، خاصة أن التفجير تسبب بتدمير عدد من البيوت. وأوضح أن الهجوم استهدف مجمع "غرين فيليج" الذي يضم العديد من المنظمات الدولية وبيوت الضيافة. وأعلنت حركة طالبان مسؤوليتها عن التفجير، وقالت حسب وكالة أسوشييتد برس إنها استهدفت قوات أجنبية، على الرغم من أن معظم الضحايا من المدنيين.
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هل غيرت الصين استراتيجيتها في الحرب التجارية؟

أظهرت الصين ما يمكن اعتباره حرصًا من جانبها على التوصل إلى حل نهائي وتسوية مرضية للحرب التجارية مع الولايات المتحدة، والتي باتت مصدر قلق للأسواق العالمية المختلفة، والصينية والأمريكية على وجه الخصوص، وفي أعقاب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حزمة جديدة من التعريفات الجمركية الأسبوع الماضي، كان من المتوقع أن يشتعل غضب صيني جديد يجعلها ترد على هذا القرار بآخر مماثل يكتب فصلًا جديدًا من الصراع التجاري والاقتصادي بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين.
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هل تحمل قمة مجموعة السبع جولة جديدة للحرب التجارية؟

لم تغب الحرب التجارية بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين عن قمة مجموعة السبع المقامة حاليا في فرنسا، خاصة أنها تمتلك تأثيرات مباشرة على الأوضاع الاقتصادية في الأسواق العالمية المختلفة، والتي تعد الملف الرئيسي للقمة الدولية. وعلى الرغم من تناول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للحرب التجارية في قمة مجموعة السبع، فإن حديثه لم يكشف عن ما يمكن أن تسفر عنه جولة جديدة من المفاوضات بين الجانبين في المستقبل، خاصة مع إصرارهما على تبني موقف ثابت دون تغيير.
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استمرار احتجاجات هونج كونج.. وغلق 4 محطات مترو

تجددت، اليوم السبت، الاحتجاجات في هونج كونج، بعد خروج مظاهرات، أمس الجمعة، للمطالبة بالإصلاح والديمقراطية في الإقليم المتمتع بحريات غير محددة لكنه خاضع لحكم الصين، وأثر ذلك أغلقت السلطات 4 محطات لقطارات الأنفاق (المترو)، بعد انتقادها من وسائل إعلام صينية بحجة استغلالها من مثيري الشغب، وذلك بحسب وكالة "فرانس برس". وبدت الأزمة الحالية في هونج كونج تتجه إلى أعقد مستوياتها وأصعبها، خاصة في ظل رغبة الولايات المتحدة لاستغلال هذه التظاهرات كأداة ضغط رئيسة على الصين من أجل التوصل إلى صيغة أفضل بالنسبة لواشنطن في الحرب التجارية.
احتجاجات- فى-مطار هونج-كونج

تظاهرات هونج كونج تهدد فرص إنهاء الحرب التجارية

بدت الأزمة الحالية في هونج كونج تتجه إلى أعقد مستوياتها وأصعبها، خاصة في ظل رغبة الولايات المتحدة لاستغلال هذه التظاهرات كأداة ضغط رئيسة على الصين من أجل التوصل إلى صيغة أفضل بالنسبة لواشنطن في الحرب التجارية بين البلدين. وعلى مدى الأيام القليلة الماضية، صعدت الصين من إجراءاتها في التعامل مع التظاهرات المستمرة منذ شهرين في الإقليم، بما في ذلك إغلاق مطار هونج كونج الدولي، الخطوة التي اعتبرها المتظاهرون تصعيدًا واضحًا من جانب بكين في تلك الأزمة المشتعلة منذ ما يزيد على شهرين.
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