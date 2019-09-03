نجوم يجربون حظهم مع البطولة| «نوستالجيا» خالد الصاوي

خلال الفترة الماضية لمعت بعض الأسماء سواء فى السينما أو الدراما، وكان من بينهم خالد الصاوى، الذى شارك فى الموسم المنقضى بـ3 شخصيات مختلفة، أبرزها كانت مع «الفيل الأزرق2»

تحرير:ريهام عبد الوهاب ٠٣ سبتمبر ٢٠١٩ - ١١:٠٠ م

يبدو أن موسم "الأوف سيزون" كان فرصة للكثير من الفنانين الذين ينشغلون حاليًا بالتحضير لمشروعات درامية جديدة، سيكون هم أبطالها، ولعل السبب وراء ذلك هو قبول الجمهور لهم لموهبتهم التي برزت بشكل كبير خلال الفترة الماضية، وحتمًا ستكون تجربة البطولة المطلقة الأولى نقطة فارقة فى مشوارهم الفني حال النجاح، وليست الفرصة التي أتيحت لبعض النجوم لكي يعيشوا حالة النجاح بالبطولة المطلقة، قاصرة فقط على الدراما، بل امتدت إلى السينما أيضا التي فتحت ذراعها للكثيرين بالفترة الأخيرة، فهل ستكون التجربة ناجحة أم رهانا خاسرا؟

خالد الصاوي من أبرز الفنانين الذين يخوضون البطولة، الفنان خالد الصاوي الذي لمع نجمه فى الفترة الماضية، بعد أن استطاع أن يشارك فى ثلاثة أفلام جملة واحدة بموسم عيد الأضحى المنقضى، بشخصيات مختلفة، كل منها كان لها دور مؤثر فى سياق الأحداث، فكان مفاجأة «الفيل الأزرق 2» للنجم كريم عبد العزيز،

خالد الصاوي

من أبرز الفنانين الذين يخوضون البطولة، الفنان خالد الصاوي الذي لمع نجمه فى الفترة الماضية، بعد أن استطاع أن يشارك فى ثلاثة أفلام جملة واحدة بموسم عيد الأضحى المنقضى، بشخصيات مختلفة، كل منها كان لها دور مؤثر فى سياق الأحداث، فكان مفاجأة «الفيل الأزرق 2» للنجم كريم عبد العزيز، فرغم أن ظهوره لم يزد على دقائق على الشاشة، فإنه خطف الأضواء من أبطال العمل، ونجح فى أن يؤثر فى الجمهور، وأيضا الدويتو بينه وبين الفنان أحمد داوود بفيلم «ولاد رزق 2»، فضلا عن مشاركته فى فيلم «خيال مآتة» للنجم أحمد حلمي.

يحضر خالد الصاوي حاليًا لفيلم جديد بعنوان: «نوستالجيا» تأليف محمود حمدان وإخراج محمد سلامة، ويتصدر (الصاوي) البطولة المطلقة وتدور أحداث الفيلم فى إطار رومانسي لايت.

حصول (الصاوي) على البطولة المطلقة، كانت ضرورة بعد مشوار حافل من الأعمال الفنية الناجحة سواء فى الدراما أو السينما، ولكنه نجح فى أن يخوض تجربة البطولة المطلقة بالدراما التليفزيونية، بـ3 أعمال وهي: «تفاحة آدم، الصعلوك، هى ودافينشي» وكان هناك مشروع رابع ولكنه توقف.

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بيومي فؤاد

الحال نفسه ينطبق على الفنان بيومي فؤاد، الذى لمع فى السنوات الماضية ونجح فى أن يوجد بكثرة فى الدراما والسينما معًا، ونال حظًا كبيرا فى الدراما ونجح فى أن يخوض البطولة المطلقة فى رمضان 2017، مقدمًا مسلسل «كابتن أنوش» الذي عرض على جزءين، ويعتبر (بيومي) من الفنانين الذين يحظون بقبول كبير لدى الجمهور، الذي أصبح يبحث عنه فى كل عمل يعرض على الشاشة وذلك بسبب قدرته على المشاركة فى أكثر من 5 أعمال فى نفس الوقت.

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ولم يسبق لبيومي فؤاد أن خاض البطولة المطلقة فى السينما، فكانت كل مشاركاته قائمة على الدور الثاني أو الأدوار الثانوية التي يكون لها خط كوميدي فى العمل، ولكن يبدو أن الفرصة ضحكت فى وجهه أخيرًا، حيث يحضر حاليًا لفيلمه «بكره» أول تجربة إخراجية لشادي أبو شادي، ويشارك فى بطولة الفيلم كل من: «محمود فارس، ميديو عادل، تونى ماهر، يوسف وليد يوسف، أحمد سلطان».





مايا نصري

وتنضم إليهم اللبنانية مايا نصري، التي جاءت إلى مصر لأجل تصوير فيلمها الجديد «ريما»، الذى ينتمى إلى أفلام الإثارة والتشويق، تأليف أحمد أنور وإخراج معتز حسام، ويشاركها فى بطولة الفيلم كل من: «فراس سعيد، هالة فاخر، إيهاب فهمي، مها نصار، علاء مرسي، أحمد إمام، آية سليم»، ويمثل هذا الفيلم أولى البطولات المطلقة لـ(مايا)، التي سبق أن شاركت فى السينما المصرية فى 4 أعمال وهي: «كود 36» أمام مصطفى شعبان، و«خارج على القانون» بطولة كريم عبد العزيز، و«الديكتاتور» بطولة خالد سرحان، وأخيرًا «قسطي بيوجعنى» بطولة هاني رمزي، الذي عرض العام الماضى.

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ماجد المصري

على صعيد الدراما، يخوض الفنان ماجد المصري أولى بطولاته المطلقة فى الدراما التليفزيونية، بمسلسل «بحر» الذي يناقش مشاكل المجتمع الصعيدي، والذي انطلق عرضه ليلة أمس على قناة الحياة، المسلسل من تأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج أحمد صالح وإنتاج سينرجي لمالكها تامر مرسي، ويشاركه البطولة كل من «محمد دياب، ثراء جبيل، ميرنا نور الدين، نورهان، محمد على رزق، حنان سليمان، سلوى عثمان، أشرف زكي، منة عرفة، عبد الرحمن أبو زهرة».

ويأتي ذلك بعد النجاحات المتتالية التي حققها ماجد المصري فى الدراما التليفزيونية، أبرزها «كلبش 2» وأيضا «الطوفان»، حيث دائما ما يلمع (المصري) فى أدوار الشر المطلق، وتعد نقطة انطلاقه جاءت عام 2011، بعد أن أصبح موجودا بشكل دائم فى السباق الرمضاني من كل عام، بداية من مسلسل «آدم» بطولة تامر حسنى، مرورًا بـ«مع سبق الاصرار» مع غادة عبد الرازق، وصولا إلى «زلزال» مع النجم محمد رمضان.

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إياد نصار

لا أحد ينسى الدور الذي لعبه النجم الأردني، إياد نصار، فى مسلسل «هذا المساء» الذى عرض فى رمضان 2017، وكان من المتوقع أن يسلك طريق البطولة المطلقة ولكنه بعد هذا المسلسل يشارك فى الدراما واتجه إلى السينما، ونجح مؤخرًا فى المشاركة فى عدد من الأفلام وحقق نجاحا كبيرا، أبرزها فيلم «الممر» و«ولاد رزق 2» و«كازابلانكا».

يبدو أن الضجة التي صاحبت أدواره الأخيرة، كانت تمهيدًا لإعطائه الفرصة لأن يكون بطل مسلسل «حواديت الشانزليزيه» الذى يجرى تصويره حاليًا، ويتناول مصر فى حقبة الخمسينيات، هو من تأليف أيمن سليم ونهى سعيد، وإخراج مرقس عادل، ويشاركه البطولة كل من: «مى سليم، داليا مصطفى، إدوارد، فريدة سيف النصر، إنعام سالوسة».

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أوس أوس وحمدي الميرغني

وانضم إلى القائمة كل من أوس أوس وحمدى الميرغني، بمسلسل «روحين فى زكيبة» تأليف لؤى السيد وإخراج محمد مصطفى، حيث يعتبر المسلسل أول بطولة للثنائي معًا بعد مشاركتهما فى الكثير من الأعمال الدرامية والسينمائية بأدوار ثانية وثانوية، بعد أن لمع نجمهما من خلال مسرح مصر، ولكن يبدو أن الحظ سيبتسم فى وجهيهما أخيرًا، مثلما حدث مع على ربيع ومصطفى خاطر، اللذين أصبحا أحد عناصر الموسم الرمضاني فى آخر عامين.

المسلسل سيتم عرضه خارج السباق الرمضاني، خلال شتاء 2020، هو عمل درامي كوميدي يتناول فئة عمال النظافة، ويشارك فى بطولة المسلسل كل من: «نهى عابدين، بيومي فؤاد، صلاح عبد الله، انتصار».

تجديد الدماء أصبح أمرا ضروريا على الساحة الفنية، من أجل فتح الباب أمام المواهب الجديدة لإثبات نفسها وحتى لا تكون الشاشة مقتصرة على النجوم المعروفين فقط.