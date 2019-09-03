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نجوم يجربون حظهم مع البطولة| «نوستالجيا» خالد الصاوي

خلال الفترة الماضية لمعت بعض الأسماء سواء فى السينما أو الدراما، وكان من بينهم خالد الصاوى، الذى شارك فى الموسم المنقضى بـ3 شخصيات مختلفة، أبرزها كانت مع «الفيل الأزرق2»
تحرير:ريهام عبد الوهاب ٠٣ سبتمبر ٢٠١٩ - ١١:٠٠ م
خالد الصاوي
خالد الصاوي
يبدو أن موسم "الأوف سيزون" كان فرصة للكثير من الفنانين الذين ينشغلون حاليًا بالتحضير لمشروعات درامية جديدة، سيكون هم أبطالها، ولعل السبب وراء ذلك هو قبول الجمهور لهم لموهبتهم التي برزت بشكل كبير خلال الفترة الماضية، وحتمًا ستكون تجربة البطولة المطلقة الأولى نقطة فارقة فى مشوارهم الفني حال النجاح، وليست الفرصة التي أتيحت لبعض النجوم لكي يعيشوا حالة النجاح بالبطولة المطلقة، قاصرة فقط على الدراما، بل امتدت إلى السينما أيضا التي فتحت ذراعها للكثيرين بالفترة الأخيرة، فهل ستكون التجربة ناجحة أم رهانا خاسرا؟
خالد الصاوي من أبرز الفنانين الذين يخوضون البطولة، الفنان خالد الصاوي الذي لمع نجمه فى الفترة الماضية، بعد أن استطاع أن يشارك فى ثلاثة أفلام جملة واحدة بموسم عيد الأضحى المنقضى، بشخصيات مختلفة، كل منها كان لها دور مؤثر فى سياق الأحداث، فكان مفاجأة «الفيل الأزرق 2» للنجم كريم عبد العزيز،
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نجوم الفن والإعلام والمشاهير يحتفلون بعرض 3 أيام فى الساحل ل محمد هنيدي (16)

محمد هنيدي يدعو منتخب اليد لحضور «3 أيام فى الساحل»

دعا الفنان الكوميدي محمد هنيدي منتخب مصر لكرة اليد الفائزين بكأس العالم للناشئين، لحضور العرض المسرحي "3 أيام في الساحل"، يوم الجمعة القادم، في مسرح "كايرو شو" في مدينة 6 أكتوبر، وأوضح مصدر بـ"كايرو شو" أنه سيتم تنظيم استقبال مميز للاعبي المنتخب والجهاز الفني، وسيلتقي نجوم العرض الذين أبدوا حماسا وترحيبا كبيرا بهؤلاء الشباب الذين استطاعوا تحقيق إنجاز رياضي كبير لمصر على مستوى العالم. يشارك فى المسرحية كل من بيومي فؤاد وأحمد فتحي ومحمد ثروت ومها أبو عوف، وهي من إخراج مجدي الهواري.
اسما-شريف-منير-وابنتها (2)

مشاهير الفن مع أبنائهم في أول يوم دراسي (صور)

يبدو أن النجوم أيضا يقدسون أول يوم دراسي، مثل جميع الآباء والأمهات، فيحرصون على التقاط صور مع أبنائهم أول يوم وهم بالزي المدرسي، ومع انطلاق العام الدراسي الجديد مبكرًا في المدارس "الإنترناشيونال" على أن تلحق بهم المدارس الخاصة والحكومية منتصف سبتمبر، حرص عدد كبير من المشاهير على الاحتفال بانطلاق الموسم الدراسي، وقاموا بنشر صور لأبنائهم وهم يصطحبونهم إلى المدرسة مع تمنيات لهم بالتوفيق، ومن بينهم الفنانة روجينا، التي نشرت مجموعة من الصور مع ابنتها "مريم" على «إنستجرام» بصحبة والدها أشرف زكي، وعلقت قائلة: «Back to school».
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عروس بيروت.. قصة حب تشعلها الغيرة بين «ظافر وكارمن»

حب من النظرة الأولى، يواجه العادات ويتمرّد على تقاليد إحدى العائلات العريقة والثرية، صاحبة الإرث السياسي.. عبارة تلخص الفكرة الرئيسية لمسلسل "عروس بيروت" الذي يُعرض يومياً على قناة MBC مصر2، وتدور خلاله قصة حب تجمع بين "فارس" (ظافر العابدين) الابن البكر لعائلة "ضاهر"، و"ثريا" (كارمن بصيبص) المغنية التي نشأت في حضن خالتها إثر وفاة والديها، وذلك في إطار اجتماعي يحمل الكثير من التشويق، يرصد العمل العلاقات الاجتماعية والإنسانية داخل الأسرة الواحدة، وقصص الحب المفعمة بالرومانسية والمشاعر الجميلة.
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ماجد-المصري

الليلة.. عرض أولى حلقات مسلسل «بحر» لماجد المصري

ينطلق مساء اليوم الإثنين، عرض أولى حلقات مسلسل «بحر» بطولة الفنان ماجد المصري، فى أولى بطولاته المطلقة فى الدراما التليفزيونية، بعد نجاحات متتالية، آخرها شخصية (خليل السواح) فى مسلسل «زلزال» بطولة النجم محمد رمضان، الذى عرض خلال موسم رمضان المنقضى، وهو رجل الأعمال المتسلط الذى يقدس المال، ويعرض مسلسل «بحر» فى تمام السابعة مساءً، على قناة الحياة، على أن تكون الإعادة فى 11:30 مساءً، والإعادة الثانية في الساعة 11 صباح اليوم التالي، كما يُعرض على "الحياة دراما" فى الـ10 مساءً، والإعادة فى الـ9 صباحًا.
ولاد رزق

هل ينجح «ولاد رزق 2» في اللحاق بـ«الفيل الأزرق2»؟

لا يزال الجزء الثاني من فيلم «الفيل الأزرق» بطولة النجم كريم عبدالعزيز، يتصدر إيرادات شباك التذاكر، إذ بلغ إجمالي ما حققه الفيلم بعد مرور 34 يوما على طرحه، نحو 90 مليونا و495 ألفا و224 جنيها، ومن المتوقع حصول الفيلم على لقب أول عمل سينمائي يحصد 100 مليون جنيه، الفيلم من تأليف أحمد مراد وإخراج مروان حامد، بطولة هند صبري، نيللي كريم، إياد نصار، شيرين رضا وتارا عماد، ويستكمل «الفيل الأزرق 2» أحداث الفيلم بعد مرور 5 سنوات، على زوج دكتور يحيى من لبنى، وابتعاده عن الطب النفسي وعمله بإحدى الشركات الكبرى فى السوق.
فيلم خيال مآتة

إيرادات أفلام العيد.. «خيال مآتة» في المركز الثالث

حقق فيلم "خيال مآتة" للنجم أحمد حلمي، أمس الجمعة إيرادات بلغت نحو 809 آلاف و952 جنيها، محتلا المركز الثالث في قائمة أفلام العيد، بعد فيلمي "ولاد رزق 2" للمخرج طارق العريان والمؤلف صلاح الجهيني والنجوم "أحمد عز، عمرو يوسف، أحمد الفيشاوي، أحمد داوود، كريم قاسم، خالد الصاوي، محمد ممدوح، باسم سمرة"، إذ حقق العمل نحو 2 مليون و485 ألفًا و926 جنيهًا، و"الفيل الأزرق 2" للمخرج مروان حامد والكاتب أحمد مراد والنجوم "كريم عبد العزيز ونيللي كريم وهند صبري"، إذ حقق العمل نحو مليون و301 ألف و251 جنيهًا.
كريم عبد العزيز الفيل الازرق الجزء الثانى

إيرادات «الفيل الأزرق 2» في طريقها إلى رقم تاريخي

نجح الفنان كريم عبد العزيز فى تخطي حاجز الـ47 مليون جنيه، بعد مرور أسبوعين من عرض الجزء الثاني من فيلم «الفيل الأزرق»، إذ بلغت إيرادات ليلة أمس الأربعاء، مليونين و401 ألف و83 جنيها، ومن المنتظر أن يتضاعف الرقم مع انطلاق موسم عيد الأضحى، مهددا وبقوة صدراة فيلم "كازابلانكا" لإيرادات السينما المصرية عبر تاريخها.. ويشارك فى بطولة الفيلم كل من «هند صبري، نيللي كريم، إياد نصار، شيرين رضا، تارا عماد» بجانب ظهور الفنان خالد الصاوي ضيف شرف في أحداث الجزء الثاني، إلى جانب وجود عدد من النجوم الذين يظهرون خلال الأحداث كضيوف شرف بجانب خالد الصاوي.
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