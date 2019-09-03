جونسون يواجه البرلمان بعد تهديده بالانتخابات المبكرة

وفي خطاب متلفز أمس الإثنين، أصر بوريس جونسون رئيس الوزراء البريطاني على أنه يمكن أن يعدل اتفاق الخروج خلال قمة الاتحاد الأوروبي المقرر لها 17 أكتوبر المقبل

تحرير:أحمد سليمان ٠٣ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٠:٣٩ ص

بوريس جونسون

يواجه بوريس جونسون، رئيس الوزراء البريطاني، مواجهة حاسمة في البرلمان، اليوم الثلاثاء، بعد أن حذر من أنه سيدعو إلى إجراء انتخابات عامة مبكرة في 14 أكتوبر إذا نجح أعضاء مجلس العموم في هزيمة الحكومة. حيث يخطط النواب المتمردون عن حزب المحافظين، ونواب حزب العمال لطرح مشروع قانون لمنع خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر دون اتفاق، للتصويت. وقال جونسون إنه لا يريد إجراء انتخابات، لكن إحداث تقدم في المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي سيكون "مستحيلا" إذا فاز النواب، في الوقت الذي قال فيه جيريمي كوربين رئيس حزب العمال إنه مستعد لإجراء انتخابات عامة.

وأشارت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" إلى أنه وفقا لقانون الشروط الثابتة للبرلمان، سيطلب جونسون الحصول على دعم ثلثي أعضاء البرلمان في المملكة المتحدة البالغ عددهم 650 عضوا لإجراء انتخابات مبكرة في الخريف. في الوقت الذي اجتمع فيه عدد من أعضاء البرلمان من الأحزاب المختلفة في محاولة جديدة لوقف خروج