مدبولى: خطة وطنية لتحفيز الصناعات الدوائية

٠٣ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٠:٣٩ ص

دواء - صورة أرشيفية

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن الحكومة تولي ملف صناعة وتصدير الدواء اهتماما كبيرا، وتعمل على تبني وتنفيذ خطة وطنية لمساندة وتحفيز الصناعات الدوائية، مشيرا إلى أن هناك ضرورة للاستفادة من الفرص المتاحة للنهوض بهذا القطاع الحيوي، خاصة في ضوء ما يتمتع به الدواء المصري من جودة وتنافسية فى السعر، ما يؤهله للمنافسة بقوة في سوق الدواء العالمية، جاء ذلك خلال الاجتماع، الذي عقده، اليوم الثلاثاء، لمتابعة ملف صناعة وتصدير الدواء المصري، بحضور هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، عمرو نصار وزير التجارة والصناعة، هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام.

وعرضت وزيرة الصحة أبرز ملامح الخطة الوطنية لتشجيع ودعم صادرات المستحضرات الدوائية، كما تناولت أهم التحديات التي تواجه التوسع في تصدير الدواء المصري، مشيرة إلى أن الخطة الوطنية تنظر إلى السوق الإفريقية كأحد أهم الأسواق الواعدة، خاصة في ضوء رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي.ولفتت الوزيرة إلى أن جهود ومبادرات