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مدبولى: خطة وطنية لتحفيز الصناعات الدوائية

٠٣ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٠:٣٩ ص
دواء - صورة أرشيفية
دواء - صورة أرشيفية
قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن الحكومة تولي ملف صناعة وتصدير الدواء اهتماما كبيرا، وتعمل على تبني وتنفيذ خطة وطنية لمساندة وتحفيز الصناعات الدوائية، مشيرا إلى أن هناك ضرورة للاستفادة من الفرص المتاحة للنهوض بهذا القطاع الحيوي، خاصة في ضوء ما يتمتع به الدواء المصري من جودة وتنافسية فى السعر، ما يؤهله للمنافسة بقوة في سوق الدواء العالمية، جاء ذلك خلال الاجتماع، الذي عقده، اليوم الثلاثاء، لمتابعة ملف صناعة وتصدير الدواء المصري، بحضور هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، عمرو نصار وزير التجارة والصناعة، هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام.
وعرضت وزيرة الصحة أبرز ملامح الخطة الوطنية لتشجيع ودعم صادرات المستحضرات الدوائية، كما تناولت أهم التحديات التي تواجه التوسع في تصدير الدواء المصري، مشيرة إلى أن الخطة الوطنية تنظر إلى السوق الإفريقية كأحد أهم الأسواق الواعدة، خاصة في ضوء رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي.ولفتت الوزيرة إلى أن جهود ومبادرات
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شواطئ-دهب (3)

نائب: فرض رسوم على الشواطئ يؤذي الاستثمار السياحي

استنكر هشام والي عضو مجلس النواب، فرض رسوم على استخدام الشواطئ من قبل وزارة التنمية المحلية، قائلا إن هذا القرار يأتي دون سند قانوني ويخالف العقود المبرمة مع المستثمرين، إذ أن فرض رسوم على أصحاب القرى السياحية سيعمل على زيادة أسعار الإقامة بها من قبل المواطنين بما سيؤثر سلبا على السياحة الداخلية، خاصة أنها ملاذا للطبقة المتوسطة، وسعر الأراضي في المناطق المطلة على الشواطئ مرتفع جدا، نتيجة موقعها المطل على الشاطئ، وفرض رسوم جديدة عليها يخالف العقود المبرمة ويؤذي الاستثمار السياحي.
طقس-حار (1)

الأرصاد: غدا طقس مائل للحرارة.. وشبورة صباحية

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد، غدا الأربعاء، طقس معتدل على السواحل الشمالية، مائل للحرارة رطب على الوجه البحري والقاهرة، حار على شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا، كما تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، وتظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية، وتكون الرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء، كما تنشط على البحر الأحمر وخليج السويس، ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.
الاونروا

مصر: يجب حشد الجهود لضمان تجديد تفويض «الأونروا»

أكد السفير خالد راضي مدير إدارة شئون فلسطين بوزارة الخارجية، على أهمية ضمان استمرار الدعم الموجة لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، وحشد كافة الموارد والسبل لضمان وتأمين تجديد التفويض الخاص بها بموجب القرار 302 لعام 1949، منوها بإشادة مصر بالدور المهم الذي تقوم بها الوكالة في ظل الهجمة التي تتعرض لها في الوقت الحالي، مؤكدا دعم مصر للوكالة في تلبية الاحتياجات الإنسانية لللاجئين الفلسطينيين كحق أصيل لهم، وكذلك لضمان الاستقرار والأمن في الدول المضيفة بالمنطقة.
عاصم-الجزار-وزير-الإسكان (3)

تنفيذ 3024 وحدة إسكان اجتماعي و«سكن مصر»

صرح الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان، اليوم الثلاثاء، بأنه جارٍ تنفيذ 1584 وحدة سكنية (66 عمارة) بمشروع "الإسكان الاجتماعى"، و1440 وحدة (60 عمارة) بمشروع "سكن مصر"، بمدينة ناصر "غرب أسيوط"، ومن المقرر الانتهاء من التنفيذ نهاية، شهر ديسمبر المقبل، كما يتم تنفيذ أعمال البنية الأساسية للمرحلة الأولى بمدينة ناصر "غرب أسيوط"، بمساحة 1600 فدان، وتشمل (شبكات: صرف، مياه، ري، طرق)، وأعمال الخط الناقل للمياه، والمرحلة الأولى من المأخذ والرافع الأوسط ومحطة التنقية، ومن المقرر الانتهاء من التنفيذ نهاية شهر يونيو 2020.
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مصطفى كمال مدبولي يجلس داخل مكتبه بوزارة الإسكان

نقلة نوعية..مدبولي يناقش سبل تحفيز الاستثمار الأجنبي

قال رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، إن الحكومة تعمل على جذب الاستثمارات الأجنبية، من خلال تنفيذ عدد من الإجراءات والآليات المحفزة، والتي يأتي في صدارتها تيسير وتسهيل الإجراءات كافة أمام المستثمرين الأجانب، والسعي لحل جميع المشكلات التي تواجههم في أقرب وقت، وتذليل جميع المعوقات التي تطرأ في هذا الصدد، فضلا عن وضوح الإجراءات الاقتصادية التي من شأنها إعطاء رسائل ثقة في مناخ الاستثمار بمصر أمام العالم، جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده، اليوم الإثنين، لمناقشة سبل تحفيز الاستثمار الأجنبي في مصر.
مصطفى-مدبولي

الحكومة: تعيين 1500 موظف في الشهر العقاري

وافق الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، على تعيين 1500 موظف شهر عقاري، لتمكين وزارة العدل من تقديم الخدمات على النحو المطلوب والانتشار في عدد أكبر من مكاتب البريد على مستوى الجمهورية، جاء ذلك خلال زيارة مدبولي اليوم الأحد، لمحافظة الإسكندرية، تضمنت الوقوف على سير تنفيذ المشروعات بالميناء، الذي يعد أهم الموانئ البحرية وأقدمها، لزيادة حركة التداول في الميناء، بما يُواكب تصاعد حركة التجارة، لافتا إلى أن هناك تكليفات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، برفع كفاءة الميناء.
وزيرة-الصحة-تفتتح-مقر-هيئة-الرعاية-الصحية-في-بورسعيد‎ (2)

وزيرة الصحة تفتتح مقر هيئة الرعاية الصحية في بورسعيد

افتتحت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، واللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الخميس، مقر الهيئة العامة للرعاية الصحية بمجمع هيئات التأمين الصحي الشامل بمحافظة بورسعيد، وذلك خلال جولتها لمتابعة منظومة التأمين الصحي الجديد. وتضم الهيئة العامة للرعاية الصحية عدد من الإدارات منها: «الإدارة الهندسية، عمليات موارد بشوية، مكافحة العدوى، الجودة، رضا المتعاملين، الشئون المالية، المكتب الفني، التسويق، الرعاية الصحية والعلاجية، المعمل، والمراجعة الداخلية».
مصطفى-مدبولي

قرار من رئيس الوزراء بشأن إجازة رأس السنة الهجرية

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، قرارا يقضي بأن تكون إجازة رأس السنة الهجرية وفق ما تحدده الرؤية الشرعية، موضحا أن إجازة الأول من محرم 1441 هجرية في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، طبقاً لما تسفر عنه الرؤية الشرعية، وبما يوافق ذلك من التاريخ الميلادي، وذلك بحسب بيان له، اليوم الثلاثاء. وكانت وزارة القوى العاملة، قد أعلنت أن الأول من شهر محرم (عيد رأس السنة الهجرية 1441)، إجازة بأجر كامل للعاملين بالقطاع الخاص.
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