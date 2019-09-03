كيف حقق صافي الأصول الأجنبية بالبنوك 21 مليار دولار؟

حقق صافي الأصول الأجنبية بالبنوك أكبر زيادة له منذ أكثر من عام ونصف ليسجل 21 مليار دولار، وأرجع الخبراء ذلك إلى عدة أسباب منها ارتفاع حجم تدفقات النقد الأجنبي والسياحة

تحرير:رنا عبد الصادق ٠٣ سبتمبر ٢٠١٩ - ١١:١٠ ص

الدولار

ارتفع صافي الأصول الأجنبية بالقطاع المصرفي والبنك المركزي لأعلى مستوى له منذ أبريل 2018 ليسجل نحو 20.622 مليار دولار بنهاية يوليو الماضي، في مقابل نحو 17.564 مليار دولار بنهاية شهر يونيو السابق عليه، بارتفاع قدره 3.058 مليار دولار، حسب بيانات البنك المركزي المصري. وسجل إجمالي الأصول لدى البنك المركزي والقطاع المصرفي بالعملات الأجنبية نحو 64.418 مليار دولار بنهاية يوليو الماضي، في مقابل نحو 62.192 مليار دولار بنهاية شهر يونيو السابق عليه بزيادة بلغت نحو 2.23 مليار دولار.

ارتفاع صافي أصول البنك المركزي ارتفع صافي الأصول الأجنبية للبنك المركزي المصري لأعلى مستوى لها فى 11 شهر لتسجل نحو 267.21 مليار جنيه بنهاية يوليو الماضي، ما يعادل نحو 16.11 مليار دولار، في مقابل نحو 259.6 مليار جنيه، ما يعادل نحو 15.542 مليار دولار بنهاية يونيو السابق عليه بزيادة 568 مليون دولار. وتحققت