كيف حقق صافي الأصول الأجنبية بالبنوك 21 مليار دولار؟

حقق صافي الأصول الأجنبية بالبنوك أكبر زيادة له منذ أكثر من عام ونصف ليسجل 21 مليار دولار، وأرجع الخبراء ذلك إلى عدة أسباب منها ارتفاع حجم تدفقات النقد الأجنبي والسياحة
ارتفع صافي الأصول الأجنبية بالقطاع المصرفي والبنك المركزي لأعلى مستوى له منذ أبريل 2018 ليسجل نحو 20.622 مليار دولار بنهاية يوليو الماضي، في مقابل نحو 17.564 مليار دولار بنهاية شهر يونيو السابق عليه، بارتفاع قدره 3.058 مليار دولار، حسب بيانات البنك المركزي المصري.
وسجل إجمالي الأصول لدى البنك المركزي والقطاع المصرفي بالعملات الأجنبية نحو 64.418 مليار دولار بنهاية يوليو الماضي، في مقابل نحو 62.192 مليار دولار بنهاية شهر يونيو السابق عليه بزيادة بلغت نحو 2.23 مليار دولار.
ارتفاع صافي أصول البنك المركزي
ارتفع صافي الأصول الأجنبية للبنك المركزي المصري لأعلى مستوى لها فى 11 شهر لتسجل نحو 267.21 مليار جنيه بنهاية يوليو الماضي، ما يعادل نحو 16.11 مليار دولار، في مقابل نحو 259.6 مليار جنيه، ما يعادل نحو 15.542 مليار دولار بنهاية يونيو السابق عليه بزيادة 568 مليون دولار.
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ارتفاع صافي أصول البنك المركزي
ارتفع صافي الأصول الأجنبية للبنك المركزي المصري لأعلى مستوى لها فى 11 شهر لتسجل نحو 267.21 مليار جنيه بنهاية يوليو الماضي، ما يعادل نحو 16.11 مليار دولار، في مقابل نحو 259.6 مليار جنيه، ما يعادل نحو 15.542 مليار دولار بنهاية يونيو السابق عليه بزيادة 568 مليون دولار.
وتحققت الزيادة بدعم ارتفاع إجمالى الأصول بالعملات الأجنبية لدى البنك المركزى لتسجل نحو 733.959 مليار جنيه بنهاية يوليو الماضي، ما يعادل 44.061 مليار دولار، في مقابل نحو 729.192 مليار جنيه بنهاية شهر يونيو السابق عليه، ما يعادل نحو 43.656 مليار دولار، بزيادة بلغت نحو 405 ملايين دولار.
ويمثل صافى الأصول الأجنبية لدى كل من البنوك والبنك المركزي المصري إجمالى الأصول المستحقة للجانبين تجاه غير المقيمين فى الاقتصاد المصري، مقابل التزاماتهم تجاه غير المقيمين.
تحويلات المصريين في الخارج
أعلن البنك المركزي المصري ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج إلى 3 مليارات دولار خلال شهر مايو الماضي بزيادة 894.7 مليون دولار على أبريل الذي سجلت خلاله مستوى 2.1 مليار دولار.
وارتفع إجمالي تحويلات المصريين العاملين بالخارج على أساس سنوي بنحو 390.1 مليون دولار، حيث كانت قد سجلت 2.6 مليار دولار خلال شهر مايو من العام الماضي.
وقال الدكتور محسن خضير، الخبير المصرفي، إن تحويلات المصريين في الخارج تعد أحد العوامل الأساسية في ارتفاع صافي الأصول الأجنبية لدى القطاع المصرفي.
وأضاف خضير أن تحويلات المصريين في الخارج تعد من مصادر النقد الأجنبي الأساسية، كما أن استمرار صعودها يعزز من الاحتياطي الأجنبي لدى البلاد.
وكان إجمالى تحويلات المصريين العاملين بالخارج قد ارتفع خلال العام الماضى 2018 لتسجل نحو 25.5 مليار دولار، مقابل نحو 24.7 مليار دولار خلال 2017، بزيادة تقدر بنحو 778.2 مليون دولار وبمعدل 3.1%.
استثمارات الأجانب في أذون الخزانة
ارتفعت استثمارات الأجانب فى أذون الخزانة، خلال يونيو الماضي، نحو 90 مليون دولار لتسجل 16.565 مليار دولار، مقابل 16.475 مليار دولار فى مايو، حسب البيانات الصادرة من البنك المركزي المصري.
وأعلن البنك أن استثمارات الأجانب فى الأذون سجلت نحو 276.64 مليار جنيه بنهاية العام المالي الماضي 2018-2019، في مقابل نحو 291.25 مليار جنيه بنهاية يونيو 2018.
وقال محمد ماهر، المحلل المالي، إن ارتفاع استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية أدى إلى حدوث فائض كبير في صافي الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي والقطاع المصرفي.
ومع بداية العام الجاري 2019، شهدت استثمارات الأجانب عودة قوية لها، وذلك عقب تراجعها بشكل ملحوظ بداية من شهر أبريل 2018، لتفقد أكثر من 10.8 مليار دولار، حسب بيانات البنك المركزي.
السياحة
أكد محمد عبد العال، الخبير المصرفي، أن ارتفاع صافي الأصول الأجنبية لدى البنوك يرجع إلى زيادة التدفقات النقدية بالعملة الأجنبية خاصة إيرادات السياحة.
وارتفعت إيرادات السياحة بنسبة بلغت نحو 29.5% خلال التسعة أشهر الأولى من العام المالي الماضي 2018-2019، مقارنة بنفس الفترة من عام 2017-2018، حسب بيانات البنك المركزي المصري.
وسجلت إيرادات السياحة نحو 9.4 مليار دولار في أول 9 أشهر من العام المالي الماضي 2018-2019، في مقابل نحو 7.25 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام السابق 2017-2018.