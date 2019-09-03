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كيف حقق صافي الأصول الأجنبية بالبنوك 21 مليار دولار؟

حقق صافي الأصول الأجنبية بالبنوك أكبر زيادة له منذ أكثر من عام ونصف ليسجل 21 مليار دولار، وأرجع الخبراء ذلك إلى عدة أسباب منها ارتفاع حجم تدفقات النقد الأجنبي والسياحة
تحرير:رنا عبد الصادق ٠٣ سبتمبر ٢٠١٩ - ١١:١٠ ص
الدولار
الدولار
ارتفع صافي الأصول الأجنبية بالقطاع المصرفي والبنك المركزي لأعلى مستوى له منذ أبريل 2018 ليسجل نحو 20.622 مليار دولار بنهاية يوليو الماضي، في مقابل نحو 17.564 مليار دولار بنهاية شهر يونيو السابق عليه، بارتفاع قدره 3.058 مليار دولار، حسب بيانات البنك المركزي المصري. وسجل إجمالي الأصول لدى البنك المركزي والقطاع المصرفي بالعملات الأجنبية نحو 64.418 مليار دولار بنهاية يوليو الماضي، في مقابل نحو 62.192 مليار دولار بنهاية شهر يونيو السابق عليه بزيادة بلغت نحو 2.23 مليار دولار.
  ارتفاع صافي أصول البنك المركزي ارتفع صافي الأصول الأجنبية للبنك المركزي المصري لأعلى مستوى لها فى 11 شهر لتسجل نحو 267.21 مليار جنيه بنهاية يوليو الماضي، ما يعادل نحو 16.11 مليار دولار، في مقابل نحو 259.6 مليار جنيه، ما يعادل نحو 15.542 مليار دولار بنهاية يونيو السابق عليه بزيادة 568 مليون دولار. وتحققت
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دولارات

سعر الدولار اليوم الثلاثاء 3 سبتمبر 2019 في البنوك

استقرت أسعار صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصرى، خلال التعاملات الصباحية اليوم، الثلاثاء، حيث بلغ متوسط سعر الشراء فى البنوك نحو 16.50 جنيه، ونحو 16.60 جنيه للبيع، وفقا لبيانات البنك المركزي. وبلغ أقل سعر للدولار في كل من البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، والبنك التجاري الدولي، والبنك العربي الإفريقي، وبنك الأسكندرية، والمصرف المتحد ليسجل نحو 16.60 جنيه للبيع، و16.50 جنيه للشراء، بينما بلغ أعلى سعر للدولار في بنك المشرق ليسجل نحو 16.63 جنيه للبيع، و16.53 جنيه للشراء.
الذهب (2)

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 3 سبتمبر 2019

استقرت أسعار الذهب اليوم، الثلاثاء، خلال التعاملات الصباحية فى السوق المحلى، وذلك نتيجة ثبات سعر المعدن الأصفر عالميا، وسجل سعر الأوقية نحو 1525 دولار، ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرًا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجمًا للإنتاج التجريبي خلال عام 2017. وتراجعت صادرات مصر من قطاع الحلى والأحجار الكريمة بنسبة بلغت نحو 49% خلال الربع الأول من 2019 لتسجل نحو 357 مليون دولار.
مصنع-تجميع -السيارات -في -مصر (2)

بعد 9 سنوات| لماذا تراجع إنتاج السيارات المحلية 39%؟

تراجع حجم إنتاج السيارات في مصر -تجميع محلي- بنسبة تزيد على 39% خلال آخر 10 سنوات، حيث سجل عام 2018 نحو 71 ألفا، و400 سيارة، بعدما كانت 117 ألف سيارة في عام 2010، ثم تراجع إلى 82 ألفا في 2011، ثم 57 ألفا في 2012، فـ31 ألف سيارة في 2013، ثم ارتفاع استثنائي في عام 2014 ليصل إلى 43 ألف سيارة، لكن عاد حجم الإنتاج إلى التراجع من جديد في 2015 بـ36 ألفا، ونفس الحال في 2016، وشهد العام التالي 2017 زيادة طفيفة ليصل إجمالي عدد السيارات المنتجة به 36.600 ألفا. في المقابل تواجه مبيعات السيارات المجمعة محليا تراجعا كبيرا.. فما مستقبل هذه الصناعة؟
اتصالات-مصر-توقع اتفاقية-تعاون-مع مجموعة-الفٌطيم-العقارية (2)

«اتصالات مصر» توقع اتفاقية تعاون مع الفطيم العقارية

وقعت شركة اتصالات مصر اتفاقية تعاون مع كايرو فستيفال سيتي، أحد مشاريع مجموعة الفطيم العقارية مصر، لتقديم خدمات الـTRIPLE PLAY التي تعمل على توفير أحدث حلول الاتصالات المتكاملة، ومن المخطط الانتهاء من الخطة التنفيذية مع بداية عام 2020، وقام بتوقيع عقد الشراكة كل من المهندس حازم متولي –الرئيس التنفيذي لشركة اتصالات مصر والمهندس أشرف عز الدين– العضو المنتدب لمجموعة الفطيم العقارية مصر، وتأتي الاتفاقية في إطار إستراتيجية اتصالات مصر لمواكبة أحدث التكنولوجيات العالمية، تأتى الاتفاقية سعيا لتحقيق الرفاهية وحلول الاتصالات المتكاملة بأفضل جودة.
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فلوس

السندات المصرية أكثر جاذبية للمستثمرين لهذه الأسباب

قالت مؤسسة «جولدمان ساكس»، إن سوق السندات المصرية تشهد تحسنا مدعوما بتوافر عنصر السيولة إلى حد يجعل الاستثمار بالسندات المصرية موضع جذب لكثير من المستثمرين، وتوقعت في تقرير لها، زيادة جاذبية سندات الخزانة المصرية لأجل 10 سنوات مع خفض أسعار الفائدة.. وكانت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، قررت الخميس الماضي، خفض أسعار الفائدة للمرة الثانية خلال العام الجاري بنسبة 1.5%، لتصل إلى 14.25% للإيداع و15.25% على الإقراض، كما تم تخفيض سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بنسبة 1.5% ليصل إلى 14.75%.
اموال

3 عوامل أدت إلى تراجع عائد أدوات الدين لأدنى مستوى

تراجعت الفائدة على أدوات الدين التي تصدرها الحكومة والمتمثلة في أذون وسندات الخزانة لأدنى مستوى لها منذ التعويم، خلال الأسبوع الجاري، حيث انخفض العائد على السندات أجل 5 سنوات بمعدل 1.37 نقطة أساس خلال عطاء أمس ليصل إلى 14.44%، في مقابل نحو 15.81% خلال الأسبوع الماضي، وانخفض العائد على السندات أجل 10 سنوات لتصل إلى 14.68% مقابل 15.55% بتراجع 87 نقطة أساس. كما تراجعت الفائدة على أذون الخزانة أجلى 91 و273 يومًا 1.5%، لكل منهما، لينخفض المتوسط المرجح للفائدة إلى 16.44% مقابل 17.9%، وانخفض العائد على أذون أجل 273 يومًا إلى 16.378% مقابل 17.882%.
دولار

بلتون يتوقع ارتفاع سعر الدولار إلى 17 جنيها في 2020

توقع بنك الاستثمار «بلتون فاينانشيال القابضة»، في مذكرة بحثية له حدوث تحرك محدود لسعر الدولار مقابل الجنيه في نطاق من 16 إلى 17 جنيها خلال العام المقبل 2020، مستبعدا حدوث ضغوط على العملة المحلية بدعم من تضافر العوامل الإيجابية لصالح العملة المصرية. وأكد البنك أن سندات وأذون الخزانة المصرية ستحافظ على جاذبيتها أمام المستثمرين الأجانب بعد قرار البنك المركزي المصري نهاية الأسبوع الماضي بخفض الفائدة بمقدار 150 نقطة أساس بما نسبته 1.5%، وذلك بدعم من قوة الجنيه المصري واستمرار ارتفاع أسعار الفائدة الحقيقة على خلفية تباطؤ معدلات التضخم.
الجنية-المصري

فقد 7 قروش.. الجنيه يبدأ مرحلة التراجع أمام الدولار

شهدت أسعار صرف الجنيه المصري تراجعا ملحوظا أمام العملات الأجنبية، خاصة الدولار الأمريكي، مع عودة التعاملات عقب إجازة عيد الأضحى المبارك، لينخفض سعر الجنيه بنحو 7 قروش أمام العملة الخضراء على مدار يومين متتاليين، وهو ما يخالف توقعات شركات الأبحاث وخبراء الاقتصاد باستمرار صعود العملة المحلية بداية من العام الجاري وحتى العام المقبل 2020. وتدور أسعار الدولار الأمريكي حاليا ما بين 16.65 جنيه للبيع، و16.54 جنيه، في مقابل نحو 16.58 جنيه للبيع، و16.48 جنيه، بحسب متوسط الأسعار في البنوك العاملة في مصر.
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