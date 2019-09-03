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شعبة الأدوات المكتبية: 20% انخفاضا فى أسعار الورق

شهدت أغلب أنواع الأدوات المكتبية الموسم الحالى انخفاضا ملحوظا فى الأسعار خلال الأيام القليلة الماضية مما زاد نسبيا من حجم المبيعات بداية الموسم الحالى.
تحرير:أسماء فتحى ٠٣ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٢:١٠ م
الأدوات المدرسية
الأدوات المدرسية
أعلنت شعبة الأدوات المكتبية ولعب الأطفال بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن السبب فى انخفاض الأسعار الموسم الحالى هو انخفاض سعر الورق الأمر الذى طرح عشرات البدائل أمام المواطنين وزاد من فرص المنافسة نظرا لتنوع الأصناف الموجودة إضافة إلى جودتها، واعتبر التجار أن الموسم الحالى جاء محطما للتوقعات المرتبطة بإمكانية ارتفاع الأسعار نظرا لثبات أغلب الأصناف عند سعر العام الماضى وتراجع الكثير بنسبة تجاوزت الـ 10% عن السعر المعلن موسم المدارس الماضي عام 2018.
شعبة الأدوات المكتبية: أسعار الورق انخفضت 20% عالميا ومحليا قال بركات صفا نائب رئيس شعبة الأدوات المكتبية ولعب الأطفال، إن أسعار الورق انخفضت عالميا فجميع المنتجات الورقية انخفضت 20% سواء كراسة أو كشكول أو أى منتج من الورق. وأضاف صفا فى تصريحات خاصة "للتحرير"، أن سعر الورق عالميا انخفض للطن من 18 ألف
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الدولار

كيف حقق صافي الأصول الأجنبية بالبنوك 21 مليار دولار؟

ارتفع صافي الأصول الأجنبية بالقطاع المصرفي والبنك المركزي لأعلى مستوى له منذ أبريل 2018 ليسجل نحو 20.622 مليار دولار بنهاية يوليو الماضي، في مقابل نحو 17.564 مليار دولار بنهاية شهر يونيو السابق عليه، بارتفاع قدره 3.058 مليار دولار، حسب بيانات البنك المركزي المصري. وسجل إجمالي الأصول لدى البنك المركزي والقطاع المصرفي بالعملات الأجنبية نحو 64.418 مليار دولار بنهاية يوليو الماضي، في مقابل نحو 62.192 مليار دولار بنهاية شهر يونيو السابق عليه بزيادة بلغت نحو 2.23 مليار دولار.
دولارات

سعر الدولار اليوم الثلاثاء 3 سبتمبر 2019 في البنوك

استقرت أسعار صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصرى، خلال التعاملات الصباحية اليوم، الثلاثاء، حيث بلغ متوسط سعر الشراء فى البنوك نحو 16.50 جنيه، ونحو 16.60 جنيه للبيع، وفقا لبيانات البنك المركزي. وبلغ أقل سعر للدولار في كل من البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، والبنك التجاري الدولي، والبنك العربي الإفريقي، وبنك الأسكندرية، والمصرف المتحد ليسجل نحو 16.60 جنيه للبيع، و16.50 جنيه للشراء، بينما بلغ أعلى سعر للدولار في بنك المشرق ليسجل نحو 16.63 جنيه للبيع، و16.53 جنيه للشراء.
الذهب (2)

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 3 سبتمبر 2019

استقرت أسعار الذهب اليوم، الثلاثاء، خلال التعاملات الصباحية فى السوق المحلى، وذلك نتيجة ثبات سعر المعدن الأصفر عالميا، وسجل سعر الأوقية نحو 1525 دولار، ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرًا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجمًا للإنتاج التجريبي خلال عام 2017. وتراجعت صادرات مصر من قطاع الحلى والأحجار الكريمة بنسبة بلغت نحو 49% خلال الربع الأول من 2019 لتسجل نحو 357 مليون دولار.
مصنع-تجميع -السيارات -في -مصر (2)

بعد 9 سنوات| لماذا تراجع إنتاج السيارات المحلية 39%؟

تراجع حجم إنتاج السيارات في مصر -تجميع محلي- بنسبة تزيد على 39% خلال آخر 10 سنوات، حيث سجل عام 2018 نحو 71 ألفا، و400 سيارة، بعدما كانت 117 ألف سيارة في عام 2010، ثم تراجع إلى 82 ألفا في 2011، ثم 57 ألفا في 2012، فـ31 ألف سيارة في 2013، ثم ارتفاع استثنائي في عام 2014 ليصل إلى 43 ألف سيارة، لكن عاد حجم الإنتاج إلى التراجع من جديد في 2015 بـ36 ألفا، ونفس الحال في 2016، وشهد العام التالي 2017 زيادة طفيفة ليصل إجمالي عدد السيارات المنتجة به 36.600 ألفا. في المقابل تواجه مبيعات السيارات المجمعة محليا تراجعا كبيرا.. فما مستقبل هذه الصناعة؟
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الفجالة والادوات المدرسية تصوير دعاء السيد (8)

تجار أدوات المدارس: الناس بتشتري أغلى حاجة في السوق

عدد من الإجراءات اتبعتها الحكومة لتوفير مستلزمات المدارس بأسعار مخفضة فى الأسواق وفتح باب المنافسة لتخفيض الأسعار فأطلقت معرض "أهلا مدارس" الذى سيتم افتتاحه اليوم بمبنى الصندوق الاجتماعى فى مدينة نصر كما ساهم عدد من الجهات الأخرى بمعارض مدرسية أيضا وعلى رأسها وزارة الداخلية من خلال منافذ أمان، وهو الأمر الذى طرح العديد من البدائل أمام المواطنين، خاصة أن "أهلا مدارس" سجلت نسبة التخفيضات به نحو 50% مقارنة بالسوق الخارجية، وأكد وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور على المصيلحى، أن التخفيضات به لن تقل عن 30%.
الفجالة والادوات المدرسية تصوير دعاء السيد (1)

الأسعار VS الصحة.. التحدي الأبرز أثناء شراء الأدوات المدرسية

التجار بالفجالة وغيرها من المحلات التجارية المنتشرة لبيع المستلزمات المدرسية قبل بدء الموسم الدراسي الجديد رفعوا شعار "صحة طفلك أهم من الأسعار"، بسبب التفاوت الكبير فى أسعار المنتجات خاصة أن أغلبها مكون من بلاستيك والذى قد يكون هناك أصناف كثيرة منه غير صالحة للاستخدام الآدمى، وهو الأمر الذى يتطلب تحري الدقة عند الشراء وعدم الجري وراء الأسعار المنخفضة، وجاءت على رأس هذه الأدوات "اللانش بوكس" نظرا لتفاعله المباشر مع الطعام واحتمالية ضرره الأكثر سرعة.
الفجالة والادوات المدرسية تصوير دعاء السيد (8)

تخفيضات 50%.. كل ما تريد معرفته عن معرض «أهلا مدارس»

ينطلق الأحد المقبل معرض "أهلا مدارس" الذى تشرف على تنظيمه وزارة التموين والتجارة الداخلية بالتعاون مع الاتحاد العام للغرف التجارية، والذي تم الإعلان عن استمراره أسبوعا، على أن يتم تمديد الوقت وفقا لما يحدث كل عام فى حال استمرار تردد المواطنين وزيادة الطلب على الشراء منه. ولا يعد المعرض الذى تم تنفيذه العام الماضي ناجحا، نظرا لعدد من الأسباب التى أكدها المواطنون والتى جاء على رأسها بُعد الموقع عن الجمهور المستهدف، فضلًا عن عدم توافر تخفيضات كبيرة تلائم طول المسافة بين مساكن المواطنين ومكان العرض فى أرض معارض مدينة نصر.
الفجالة والادوات المدرسية تصوير دعاء السيد (4)

تجار الفجالة: «المحلي» خفض أسعار مستلزمات المدارس

«التحرير» قامت بجولة ميدانية داخل الفجالة للتعرف على أسعار الأدوات المكتبية وحركة المبيعات في الموسم الجديد، وكان التباين فى الآراء واضحا بين المواطنين والتجار، ففى الوقت الذى أكد فيه التجار أن الأسعار شبه ثابتة وأن عددا من الأنواع تراجعت أسعاره فعليا، أشار المواطنون إلى أن الأسعار ارتفعت ولكن تحركها قليل وغير مؤثر، ونفوا تماما تراجع الأسعار، بينما راح الأطفال يعبرون عن سعادتهم بتنوع الأشكال في الموسم الجاري، مشيرين إلى التطور فى الأشكال والألوان الأكثر بهجة فى الموسم الجديد.
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