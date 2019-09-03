شعبة الأدوات المكتبية: 20% انخفاضا فى أسعار الورق

شهدت أغلب أنواع الأدوات المكتبية الموسم الحالى انخفاضا ملحوظا فى الأسعار خلال الأيام القليلة الماضية مما زاد نسبيا من حجم المبيعات بداية الموسم الحالى.

تحرير:أسماء فتحى ٠٣ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٢:١٠ م

أعلنت شعبة الأدوات المكتبية ولعب الأطفال بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن السبب فى انخفاض الأسعار الموسم الحالى هو انخفاض سعر الورق الأمر الذى طرح عشرات البدائل أمام المواطنين وزاد من فرص المنافسة نظرا لتنوع الأصناف الموجودة إضافة إلى جودتها، واعتبر التجار أن الموسم الحالى جاء محطما للتوقعات المرتبطة بإمكانية ارتفاع الأسعار نظرا لثبات أغلب الأصناف عند سعر العام الماضى وتراجع الكثير بنسبة تجاوزت الـ 10% عن السعر المعلن موسم المدارس الماضي عام 2018.

شعبة الأدوات المكتبية: أسعار الورق انخفضت 20% عالميا ومحليا قال بركات صفا نائب رئيس شعبة الأدوات المكتبية ولعب الأطفال، إن أسعار الورق انخفضت عالميا فجميع المنتجات الورقية انخفضت 20% سواء كراسة أو كشكول أو أى منتج من الورق. وأضاف صفا فى تصريحات خاصة "للتحرير"، أن سعر الورق عالميا انخفض للطن من 18 ألف

شعبة الأدوات المكتبية: أسعار الورق انخفضت 20% عالميا ومحليا

قال بركات صفا نائب رئيس شعبة الأدوات المكتبية ولعب الأطفال، إن أسعار الورق انخفضت عالميا فجميع المنتجات الورقية انخفضت 20% سواء كراسة أو كشكول أو أى منتج من الورق.

وأضاف صفا فى تصريحات خاصة "للتحرير"، أن سعر الورق عالميا انخفض للطن من 18 ألف جنيه الى 15 ألف جنيه وهو ما انعكس إيجابا على السوق المحلى بمزيد من الانخفاض الموسم الجاري.

يذكر أن إجمالى استيراد مصر من الأدوات المكتبية من الخارج يصل إلى 60% من احتياجاتها، مقابل 40% للمنتج المحلى، بينما تنخفض نسبة استيراد الكشاكيل إلى 20%، حيث يتفوق المنتج المحلى فى صناعة الكشاكيل، وتصل أسعار الكشكول المحلى من 2 إلى 10 جنيهات، بينما سعر الكشكول المستورد ما بين 5 و30 جنيهًا، وأبرز الدول التى يتم استيراد الأدوات المكتبية منها الصين والهند وإندونيسيا وفرنسا، بقيمة تقدر بنحو 500 مليون جنيه.

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المستورد أقل سعرا من المحلى:

أكد بركات صفا، أن أسعار الأدوات المكتبية المستوردة انخفضت بالسوق المحلية نتيجة انخفاض الدولار بشكل عام، فضلا عن انخفاض سعر العملة الصينية لمستوى لم يحقق من سنوات وهو الأمر الذى تسبب فى تخفيض الأسعار.

وأكد صفا، أن المنتج المصري أصبح سعره مرتفعا عن المستورد من 300 لـ 400 جنيه فى الطن، والمنتج المحلى لم يسع لتخفيض السعر رغم تحرك السعر العالمى فأصبح المستورد رغم ما يتحمله من جمارك ومدخلات على السعر لحين وصوله الى السوق المحلية، فضلا عن الفارق فى درجة الجودة المنحازة لصالح المستورد بات أقل سعرا من المصرى فى السوق المحلية الموسم الجاري نتيجة عدم تماشي المصانع المصرية مع السوق العالمى.

فيما أكد سيد عادل أحد التجار، أن سعر الكشكول المستورد أصبح مقاربا من سعر المحلى فأصبح الإقبال أكثر على المستورد نظرا لفارق الجودة وقرب السعر بل إنها فى الكراسات يعد المستورد أقل سعرا.

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10 % انخفاضا فى أسعار الأدوات المكتبية حتى الآن

أكد بركات صفا نائب رئيس شعبة الأدوات المكتبية ولعب الأطفال أنه فضلا عن انخفاض أسعار الورق فإن أسعار باقى الأدوات المكتبية انخفضت بنحو 10% عن الموسم الماضي، موضحا أن نسبة المبيعات الموسم الجاري أعلى بكثير من العام الماضي لكنها لن تتضح بشكل إجمالى قبل أسبوع من الآن.

فيما اعتبر عاطف سمير أحد تجار الفجالة، أن إقبال المواطنين على الشراء فى الموسم الحالى لم يحدث منذ تحرير سعر الصرف حتى العام الجاري، متوقعا تضاعف حجم المبيعات خلال الأيام القليلة القادمة.

وتستورد مصر 50% من الورق، وهى تحتاج سنويا إلى نحو 600 ألف طن ورق طباعة للكراسة والكشكول و250 ألف طن ورق تصوير، وتستهلك سنويا نحو 600 مليون كراسة وكشكول بما يعادل 20 مليون طن ورق، وتستورد 50% من الأقلام المستخدمة سنويا بواقع 300 مليون قلم بقيمة 122.8 مليون جنيه.

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وأعلنت وزارة التموين بالتعاون مع الاتحاد العام للغرف التجارية عن افتتاح معرض "أهلا مدارس" بقاعة مبنى الصندوق الاجتماعى بمدينة نصر لتوفير احتياجات المواطنين من الأدوات المكتبية بتخفيضات تصل لـ 50%، ووفقا لتصريحات وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور على المصيلحى فإن التخفيضات بالمعرض لن تقل عن 30%، كما سيتم توفير عدد من السلع الغذائية بجانب الأدوات المكتبية.