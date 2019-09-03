ضبط 32 سائقا يتعاطون مخدرات بالطرق السريعة

تحرير:سماح عوض الله ٠٣ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٠:٥٢ ص

حملات مرورية- أرشيفية

شن ضباط الإدارة العامة للمرور، اليوم الثلاثاء، حملات مفاجئة على الطرق السريعة الرابطة بين المحافظات، تم خلالها إجراء تحليل مخدرات بشكل عشوائي لـ 190 من سائقي السيارات، تبين أن من بينهم 32 سائقًا يتعاطون المواد المخدرة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاههم.. فيما شنت الإدارة العامة لمرور القاهرة حملات مرورية على الطرق السريعة والرئيسية، لضبط المخالفات المروية، ومنع تجاوز السرعات المقررة للقيادة، علاوة على فحص حالات القيادة تحت تأثير المخدرات، علاوة على حملة لرفع السيارات والدراجات البخارية المهملة والمتروكة بالشوارع.

وتكثف إدارة مرور القاهرة من تواجد الخدمات المرورية على الطرق والمحاور المروية المختلفة، وذلك لتسيير الحركة ومنع تكتلات الزحام والكثافات المروية. وأعنت الإدارة العامة للمرور نتائج إحدى حملاتها المرورية، والتي تم خلالها رفع 12 سيارة ودراجة نارية مهملة فى الشوارع، وذلك منعًا لاستخدامها فى أعمال إرهابية



وتكثف إدارة مرور القاهرة من تواجد الخدمات المرورية على الطرق والمحاور المروية المختلفة، وذلك لتسيير الحركة ومنع تكتلات الزحام والكثافات المروية.



وأعنت الإدارة العامة للمرور نتائج إحدى حملاتها المرورية، والتي تم خلالها رفع 12 سيارة ودراجة نارية مهملة فى الشوارع، وذلك منعًا لاستخدامها فى أعمال إرهابية وإجرامية، وتبين مطالبة 3 من ملاك السيارات استردادها، وتم تسليمها لهم بعد دفع الغرامة، فيما تم التحفظ على 5 سيارات أخرى لم يسأل عنها أصحابها بعد، والتحفظ على 4 دراجات بخارية متروكة، جار التحقق من استخدامها فى أعمال إجرامية من عدمه، والتحرى عن مالكيها.



