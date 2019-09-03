جريمة

ضبط 32 سائقا يتعاطون مخدرات بالطرق السريعة

تحرير:سماح عوض الله ٠٣ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٠:٥٢ ص
حملات مرورية- أرشيفية
حملات مرورية- أرشيفية
شن ضباط الإدارة العامة للمرور، اليوم الثلاثاء، حملات مفاجئة على الطرق السريعة الرابطة بين المحافظات، تم خلالها إجراء تحليل مخدرات بشكل عشوائي لـ 190 من سائقي السيارات، تبين أن من بينهم 32 سائقًا يتعاطون المواد المخدرة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاههم.. فيما شنت الإدارة العامة لمرور القاهرة حملات مرورية على الطرق السريعة والرئيسية، لضبط المخالفات المروية، ومنع تجاوز السرعات المقررة للقيادة، علاوة على فحص حالات القيادة تحت تأثير المخدرات، علاوة على حملة لرفع السيارات والدراجات البخارية المهملة والمتروكة بالشوارع.
وتكثف إدارة مرور القاهرة من تواجد الخدمات المرورية على الطرق والمحاور المروية المختلفة، وذلك لتسيير الحركة ومنع تكتلات الزحام والكثافات المروية. وأعنت الإدارة العامة للمرور نتائج إحدى حملاتها المرورية، والتي تم خلالها رفع 12 سيارة ودراجة نارية مهملة فى الشوارع، وذلك منعًا لاستخدامها فى أعمال إرهابية
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حبس-كلابشات

حبس عامل قتل ابن شقيقته اثناء تأديبه بالخصوص

قررت نيابة الخصوص بأشراف المستشار هيثم نصار المحامي العام لنيابات شمال بنها، حبس عامل بمقهى 4 أيام على ذمة التحقيقات، بسبب قتله ابن شقيقته في مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة لمحاولة تأديبه لتعدي المجني عليه على والدته بالضرب. تلقى اللواء طارق عجيز مدير أمن القليوبية، إخطارا بورود بلاغ للعميد أحمد عبد السلام مامور قسم شرطة الخصوص من مستشفى اليوم الواحد بالمرج بوصول "محمد ع ط - 23 عاما - عامل - مصاب بجرح قطعي" وتوفى عقب وصوله للمستشفى وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة.
سجن (2)

حبس مستريح أسس شركة وهمية للنصب على راغبي السفر

قرر وكيل النائب العام اليوم الثلاثاء، حبس مستريح نصب على المواطنين وأوهمهم بالسفر للخارج، 4 أيام على ذمة التحقيق، حيث تمكن رجال مباحث الأموال العامة من ضبط شخص أنشأ شركة وهمية لاستقطاب راغبي العمل بالخارج والنصب عليهم. وأكدت تحريات ومعلومات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام أحد الأشخاص، مقيم بدائرة مركز شرطة الدلنجات بمديرية أمن البحيرة، بإنشاء شركة وهمية لإلحاق العمالة المصرية بالخارج بدون ترخيص بمنطقة الطالبية بالجيزة، يتخذها كمركز لممارسة نشاطه الإجرامي في الاحتيال على راغبي السفر، للعمل بالخارج.
هيروين

سقوط «مارش» و«وسكي» بهيروين وخرطوش في القليوبية

تمكنت الأجهزة الأمنية بالقليوبية اليوم الثلاثاء، من ضبط عنصرين إجراميين لقيامهما بالاتجار فى مخدر الهيروين وتوزيعه على عملائهما بدائرة القناطر الخيرية والخصوص، وتحررت المحاضر اللازمة وتولت النيابة مباشرة التحقيقات. تلقى اللواء طارق عجيز مدير أمن القليوبية، إخطارا يفيد ضبط "محمد ي ع" وشهرته "مارش - 28 عاما" و"محمود - ص ع" وشهرته "وسكي" 30 عاما وبحوزتهما كمية من مسحوق الهيروين المخدر تزن حوالي نصف كيلو جرام ومبالغ مالية وسلاح نارى فرد خرطوش وطلقات من ذات العيار ودراجة نارية وهواتف محمولة.
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خريطة الكثافات والطرق البديلة في القاهرة والجيزة

بمعدلات سير تصل إلى 60%، سجلت محافظتا القاهرة والجيزة، اليوم الخميس، كثافات متوسطة بعدد من المحاور والميادين الرئيسية خلال الذروة الصباحية دون وقوع أي حوادث مؤثرة وسط انتشار مكثف لرجال المرور تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية. ووجه اللواء علاء متولي، مساعد وزير الداخلية مدير الإدارة العامة للمرور، بانتشار الخدمات المرورية وسيارات الإغاثة بمختلف المحاور والطرق الصحراوية، خاصة التي تشهد ازدحاما مروريا خلال توقيت الذروة الصباحية مع طرح طرق بديلة للهرب من الزحام.
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ماس كهربائي فحَّم «ماركت» وقتل صاحبه بعين شمس

شهدت منطقة عين شمس اندلاع حريق مروع داخل محل بقالة كبير «سوبر ماركت»، وفوجئ الأهالي باندلاع النيران وتفاقمها بسرعة هائلة، بسبب محتويات المتجر، التى تتضمن كراتين ومواد بلاستيكية ومنتجات خفيفة قابلة للاشتعال، وبسبب ضخامة حجم النيران لم يتمكن صاحب المتجر من النجاة والإفلات من النيران، فاحترق داخل المحل المملوك له، بينما استغاث الأهالي بقوات الحماية المدنية التى سيطرت على النيران ومنعت امتدادها إلى باقى طوابق العقار الذى شهد الحريق، أو العقارات المجاورة، وتم تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة.
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انقلاب سيارة بطريق الصف وتصادم بصحراوي الإسكندرية

تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور إخطارين صباح اليوم بوقوع حادثي سير، أحدهما على طريق الإسكندرية الصحراوي فى نطاق محافظة الجيزة، شهد تصادم سيارتين وإصابة قائديهما، وفى الحادث الآخر انقلبت سيارة أجرة على طريق الصف الصحراوي، بسبب اختلال عجلة القيادة فى يد قائدها وعدم تمكنه من السيطرة عليها جراء السرعة الزائدة، ما تسبب فى إصابة 3 مواطنين، وهرعت سيارات الإسعاف إلى مكانى الحادثين، وتم نقل المصابين إلى أقرب مستشفى من مكان كل حادث، بينما تولى رجال المرور رفع آثار الحادثين.
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إصابة 9 مواطنين فى انقلاب «ميني باص» بالوادي الجديد

شهدت منطقة الكيلو 190 بطريق الخارجة- أسيوط، فى نطاق محافظة الوادي الجديد، حادثا مروريا مروعا، حيث انقلبت سيارة أجرة نوعية «ميني باص»، ما تسبب فى إصابة جميع مستقليها وعددهم 9 مواطنين، تم نقلهم إلى مستشفى أسيوط الجامعي. فور استغاثة المارة على الطريق بشرطة النجدة من وقوع الحادث، هرعت سيارات الإسعاف إلى المكان، كما تم إرسال فريق تدخل سريع من رجال المرور، تولى رفع السيارة المتسببة فى الحادث من عرض الطريق، لتسيير حركة المرور ومنع تكدس السيارات بسبب الحادث.
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حملات للكشف عن التعاطي ومخالفات المرور بالجيزة

نظمت الإدارة العامة للمرور، حملات مرورية مفاجئة على الطرق السريعة للكشف عن متعاطى المواد المخدرة أثناء القيادة، ولرصد كافة المخالفات، والتحقق من التزام المواطنين بقواعد وآداب المرور، لمنع وقوع أى حوادث مرورية، وتمكنت حملة المرور خلال الـ24 ساعة الماضية، من ضبط 28 سائقا تحت تأثير المواد المخدرة أثناء القيادة، كما تم ضبط 3457 مخالفة متنوعة للعديد من السيارات، وحرر رجال المرور المخالفات الرسمية ضد المخالفين، وحرروا محاضر أحالوها للنيابات المختصة حسب كل مخالفة.
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