ناقلة النفط الإيرانية توقف مرصد تتبعها وتختفي

تحرير:وكالات ٠٣ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٠:٥٦ ص

جريس 1

في تحد جديد من قبل إيران تجاه العقوبات الأمريكية، أوقفت ناقلة النفط الإيرانية، التي تترصدها واشنطن، مرشد التتبع الخاص بها لأكثر من 13 ساعة، مما أدى إلى تجدد التخمينات بأنها بصدد التوجه إلى سوريا. ووفقا لـ"سكاي نيوز"، فإن الناقلة "أدريان داريا 1"، التي كانت تعرف باسم "جريس 1"، قامت بإغلاق نظام التعريف التلقائي الخاص بها أمس الإثنين، ولم يتم تشغيله بعد ذلك. وأظهر موقع تتبع السفن، مارين ترافيك دوت كوم، في وقت سابق، الناقلة وهي قبالة السواحل اللبنانية في مسار لها نحو ميناء طرطوس السوري.

وقال وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو: إن "السفينة ستتوجه إلى طرطوس لتفريغ 2.1 مليون برميل من النفط الخام الإيراني، بقيمة 130 مليون دولار". فيما لم يحدد المسؤولون الإيرانيون وجهة الناقلة، مع أنهم قالوا إن شحنتها بيعت إلى مشتر، لم تكشف هويته. كان قد تم الإفراج عن الناقلة بعد احتجازها لنحو 5 أسابيع