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ناقلة النفط الإيرانية توقف مرصد تتبعها وتختفي

تحرير:وكالات ٠٣ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٠:٥٦ ص
جريس 1
جريس 1
في تحد جديد من قبل إيران تجاه العقوبات الأمريكية، أوقفت ناقلة النفط الإيرانية، التي تترصدها واشنطن، مرشد التتبع الخاص بها لأكثر من 13 ساعة، مما أدى إلى تجدد التخمينات بأنها بصدد التوجه إلى سوريا. ووفقا لـ"سكاي نيوز"، فإن الناقلة "أدريان داريا 1"، التي كانت تعرف باسم "جريس 1"، قامت بإغلاق نظام التعريف التلقائي الخاص بها أمس الإثنين، ولم يتم تشغيله بعد ذلك. وأظهر موقع تتبع السفن، مارين ترافيك دوت كوم، في وقت سابق، الناقلة وهي قبالة السواحل اللبنانية في مسار لها نحو ميناء طرطوس السوري.
وقال وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو: إن "السفينة ستتوجه إلى طرطوس لتفريغ 2.1 مليون برميل من النفط الخام الإيراني، بقيمة 130 مليون دولار". فيما لم يحدد المسؤولون الإيرانيون وجهة الناقلة، مع أنهم قالوا إن شحنتها بيعت إلى مشتر، لم تكشف هويته. كان قد تم الإفراج عن الناقلة بعد احتجازها لنحو 5 أسابيع
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روسيا تدعو إلى ضبط النفس في شبه الجزيرة الكورية

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جونسون يواجه البرلمان بعد تهديده بالانتخابات المبكرة

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قانون الاستثمار رهان الصين لإنهاء الصراع مع ترامب

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16 قتيلا و119 جريحًا حصيلة ضحايا انفجار أفغانستان

قتل 16 مدنيا على الأقل، وأصيب 119 آخرون بجروح، بتفجير ضخم هز العاصمة كابول، وتبنته حركة "طالبان" عقب ساعات من كشف المبعوث الأمريكي زلماي خليل زاد عن مسودة اتفاق معها، بحسب "روسيا اليوم". وقال نصرت رحيمي، المتحدث باسم وزارة الداخلية الأفغانية، إن عدد الضحايا مرشح للزيادة، خاصة أن التفجير تسبب بتدمير عدد من البيوت. وأوضح أن الهجوم استهدف مجمع "غرين فيليج" الذي يضم العديد من المنظمات الدولية وبيوت الضيافة. وأعلنت حركة طالبان مسؤوليتها عن التفجير، وقالت حسب وكالة أسوشييتد برس إنها استهدفت قوات أجنبية، على الرغم من أن معظم الضحايا من المدنيين.
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سوريا تعلن تضامنها مع حزب الله ضد إسرئيل

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ناقلة النفط الإيرانية ترسو قبالة سواحل لبنان

كشفت بيانات الملاحة البحرية الدولية، عن توجه ناقلة النفط الإيرانية "أدريان داريا 1" التي أفرجت عنها السلطات في جبل طارق قبل نحو أسبوعين، نحو سواحل لبنان، وأوضحت بيانات الملاحة، أن ناقلة النفط الإيرانية باتت عند نقطة قريبة للساحل اللبناني بين بلدة حامات ومدينة جبيل، مبتعدة عن سواحل سوريا، فيما تشير وجهة سيرها إلى أنها تبحر نحو بيروت، وفقا لـ"سبوتنيك"، فيما أفاد موقع "إيران إنترناشيونال" بأن مالك الناقلة الإيرانية باع شحنة السفينة لشركة لبنانية، متابعا: "طهران باعت هذا النفط بسعر أقل بكثير من السوق".
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أمريكا تعلق على قصف لبنان بـ100 قذيفة: ندعم إسرائيل

قالت وزارة الخارجية الأمريكية، الأحد، إن على حزب الله وقف "أعماله العدائية التي تهدد استقرار لبنان وأمنه"، بحسب "العربية". واعتبرت الخارجية الأمريكية أن "ما حصل اليوم في لبنان مثال على دور إيران في دعم الميليشيات"، مشيرة إلى الهجوم الذي نفذه حزب الله بصواريخ على قاعدة إسرائيلية في منطقة حدودية. وجددت الوزارة "دعم إسرائيل في حقها بالدفاع عن نفسها"، بعد أن ردت تل أبيب بإطلاق أكثر من 100 قذيفة على مناطق لبنانية في الجنوب. وأعلنت إسرائيل، الأحد، أنها قصفت مناطق في جنوب لبنان بعد إطلاق صواريخ مضادة للدبابات باتجاه أراضيها.
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