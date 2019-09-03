رياضة

لاعبو ريال مدريد يودعون كيلور نافاس

٠٣ سبتمبر ٢٠١٩ - ١١:٠٤ ص
كيلور نافاس
كيلور نافاس
ودع لاعبو ريال مدريد، الحارس الكوستاريكي كليور نافاس، على حساباتهم الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد رحيله إلى صفوف باريس سان جيرمان الفرنسي في الوقت الذي انضم فيه من صفوف الفريق الفرنسي الحارس ألفونسي أريولا على سبيل الإعارة، وتمتع نافاس بشعبية كبيرة في غرف خلع الملابس في قلعة سانتياجو بيرنابيو، وبدأ قائد الريال سيرجيو راموس حملة توديع الحارس الكوستاريكي كاتبًا عبر إنستجرام: "أتمنى لك الحظ الوافر، على الرغم من أنك لن تحتاج إلى ذلك، فعقليتك وعملك الجاد وجودتك الإنسانية، تتحدث عنك في أي مكان تذهب إليه، سأفتقدك كثيرًا يا أخي".
وكتب إيسكو: "شكرًا على كل شيء يا مايسترو، تستحق الأفضل في مسيرتك الجديدة، سنفتقدك كثيرًا يا صديقي". أما لوكاس فاسكيز فكتب: "كانت سنوات رائعة، أنت من أفضل حراس المرمى، والأكثر من ذلك أنك شخص رائع، أتمنى لك الأفضل يا صديقي". أما ريال مدريد فأصدر بيانًا كتب من خلاله: "يرغب النادي في الإعراب عن امتنانه
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وادي دجلة 2018

وادي دجلة يرفض عرض المصري لضم محمد هلال

تقدم النادي المصري البورسعيدي، بعرض لإدارة وادي دجلة، لضم جناح الفريق محمد هلال، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، بهدف تدعيم صفوف الفريق الأخضر قبل الموسم الجديد. وطلب إيهاب جلال، المدير الفني لنادي المصري، إدارة الفريق البورسعيدي، بسرعة إنهاء صفقة محمد هلال صاحب الـ23 عامًا، وبالفعل قدمت إدارة المصري طلبا بضم لاعب وادي دجلة، مقابل 7 ملايين جنيه على سبيل البيع النهائي. ورفضت إدارة وادي دجلة العرض المقدم من النادي المصري نظرا لحاجة الفريق لمحمد هلال، الذي يعد من العناصر الأساسية في الفريق.
مرتضى منصور (4)

مرتضى منصور: نهائي الكأس بين «الزمالك أ والزمالك ب»

وصف مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، نهائي بطولة كأس مصر لموسم 2018-2019، أمام بيراميدز، بأنه بين الزمالك "أ" والزمالك "ب"، وذلك حسبما أفاد في تصريحات تليفزيونية. وتخطى بيراميدز، عقبة نظيره بتروجت بنتيجة (2-0)، سجل الأول إيريك تراوري في الدقيقة 16 هدفا رائعا بضربة رأس متقنة، بينما أضاف إبراهيم حسن الهدف الثاني لبيراميدز في الدقيقة 44، في اللقاء الذي أقيم بملعب بتروسبورت في دور الأربعة ببطولة كأس مصر، ليتأهل بيراميدز لنهائي كأس مصر للمرة الأولى في تاريخه، ليضرب موعداً مع الزمالك الذي صعد للدور ذاته بعد تخطيه عقبة الاتحاد السكندري.
مرتضى منصور (1) (1)

مرتضى منصور يهدد سيد عبد الحفيظ بالضرب والخطف

هاجم مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، بعد سخرية الأخير من التصريحات التي أطلقها أمير مرتضى منصور، المشرف العام على فريق الكرة بالقلعة البيضاء، وأوضح مرتضى مهاجمًا سيد عبدالحفيظ عبر قناة «الحدث اليوم» في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء: «أحذرك من أنصاري، قد يتعدون عليك بالضرب ويختطفونك من قلب النادي الأهلي، لا تتحدث عن أسيادك أو أولادي مجددًا.. أمير مرتضى لا يتقاضى راتبه من الأهلي مثلك يا مرتزق».
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كيلور-نافاس (2)

رسميًّا.. سان جيرمان يعلن ضم كايلور نافاس

كشف نادى باريس سان جيرمان الفرنسى عن ضمه لكايلور نافاس حارس مرمى فريق ريال مدريد الإسبانى، وذلك خلال موسم الانتقالات الصيفية الحالية. وجاء إعلان النادى الباريسي عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى "توتير" والذى نشر فيديو لحارس المرمى الكرواتى يرحب فيه باللاعب. وكان نافاس قد تغيَّب عن رحلة العودة إلى مدريد برفقة زملائه بعد مواجهة فياريال أمس الأحد، وتوجَّه مباشرة إلى باريس في طائرة خاصة لإتمام انتقاله. نافاس صاحب الـ32 عاما انضم إلى ريال مدريد عام 2014 قادما من ليفانتي مقابل 10 ملايين يورو بعد تألقه في كأس العالم رفقة بلاده.
سانشيز

نجوم يواجهون فرقهم السابقة في دوري أبطال أوروبا

أسفرت قرعة دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا التي أقيمت أمس الخميس، عن صدامات مرتقبة بين أندية ولاعبين سابقين في صفوفهم أو لاعبين يسعون إلى التعاقد معهم، وستكون البداية بصدام المجموعة الأولى بين ريال مدريد وباريس سان جيرمان، إذ يرغب الريال في التعاقد مع النجم البرازيلي نيمار والنجم الفرنسي كيليان مبابي، في صفقة إن تمت فمن المنتظر أن تشهد رحيل الحارس الكوستاريكي كيلور نافاس إلى صفوف الفريق الباريسي، ومن المواجهات المرتقبة أيضًا صدام برشلونة مع كل من إنتر وبروسيا دورتموند.
نيمار

سان جيرمان يملي شروطه على برشلونة من أجل نيمار

من الصعب احتساب عدد الفصول التي مرت بها أزمة رحيل النجم البرازيلي نيمار عن صفوف فريقه الحالي باريس سان جيرمان، لكن من المؤكد أنه لا يزال هناك فصول لتكتب في تلك القضية، ويرغب الفريق الفرنسي الآن في التخلص من خدمات نجم الفريق الأول، وبات سان جيرمان يرحب بالدخول في خط المفاوضات مع برشلونة، ووفقًا لصحيفة "لو باريزيان" الفرنسية، يرغب باريس سان جيرمان في الحصول على 100 مليون يورو إضافة إلى التعاقد مع نيلسون سيميدة وعثمان ديمبلي، من أجل الموافقة على انتقال نيمار إلى صفوف العملاق الكتالوني.
راموس

راموس: نيمار من أفضل 3 لاعبين في العالم

اعتبر قائد ريال مدريد سيرجيو راموس، النجم البرازيلي نيمار واحدا من أفضل 3 لاعبين في العالم، وذلك في الوقت الذي يبدي فيه الريال رغبة كبيرة في ضم نيمار، ويدخل الفريق الملكي في مفاوضات مكثفة في الوقت الحالي مع إدارة باريس سان جيرمان بشأن خطف نيمار من برشلونة، وقال راموس بعد التعادل مع بلد الوليد، أمس السبت، بنتيجة 1-1 في الدوري الإسباني: "نيمار من لاعبي القمة، ومن أفضل 3 لاعبين في العالم، ولكن التحدث بشأن التعاقد معه يعد قلة احترام لفريقه العظيم باريس سان جيرمان"، وذلك حسبما نقلت صحيفة "ماركا" الإسبانية.
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