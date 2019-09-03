لاعبو ريال مدريد يودعون كيلور نافاس

٠٣ سبتمبر ٢٠١٩ - ١١:٠٤ ص

كيلور نافاس

ودع لاعبو ريال مدريد، الحارس الكوستاريكي كليور نافاس، على حساباتهم الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد رحيله إلى صفوف باريس سان جيرمان الفرنسي في الوقت الذي انضم فيه من صفوف الفريق الفرنسي الحارس ألفونسي أريولا على سبيل الإعارة، وتمتع نافاس بشعبية كبيرة في غرف خلع الملابس في قلعة سانتياجو بيرنابيو، وبدأ قائد الريال سيرجيو راموس حملة توديع الحارس الكوستاريكي كاتبًا عبر إنستجرام: "أتمنى لك الحظ الوافر، على الرغم من أنك لن تحتاج إلى ذلك، فعقليتك وعملك الجاد وجودتك الإنسانية، تتحدث عنك في أي مكان تذهب إليه، سأفتقدك كثيرًا يا أخي".

وكتب إيسكو: "شكرًا على كل شيء يا مايسترو، تستحق الأفضل في مسيرتك الجديدة، سنفتقدك كثيرًا يا صديقي". أما لوكاس فاسكيز فكتب: "كانت سنوات رائعة، أنت من أفضل حراس المرمى، والأكثر من ذلك أنك شخص رائع، أتمنى لك الأفضل يا صديقي". أما ريال مدريد فأصدر بيانًا كتب من خلاله: "يرغب النادي في الإعراب عن امتنانه

وكتب إيسكو: "شكرًا على كل شيء يا مايسترو، تستحق الأفضل في مسيرتك الجديدة، سنفتقدك كثيرًا يا صديقي".



أما لوكاس فاسكيز فكتب: "كانت سنوات رائعة، أنت من أفضل حراس المرمى، والأكثر من ذلك أنك شخص رائع، أتمنى لك الأفضل يا صديقي".



أما ريال مدريد فأصدر بيانًا كتب من خلاله: "يرغب النادي في الإعراب عن امتنانه الشديد لسلوك اللاعب والتزامه طوال السنوات الخمس الماضية".



وأضاف ريال مدريد في بيانه: "كان نافاس جزءا من واحدة من أهم فترات النادي طوال تاريخه، حيث توج مع الفريق بـ12 لقبًا، من بينهم 3 ألقاب في دوري أبطال أوروبا".



واختتم ريال مدريد في بيانه: "يتمنى ريال مدريد الأفضل للاعب في الجزء الجديد من مسيرته الاحترافية".