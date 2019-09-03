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صحف سعودية: إيران تساوم أوروبا وإسرائيل تتوعد لبنان

الصحف تناولت مبادرة الرئيس الفرنسي التي نصت بداية على تقديم خط ائتمان بقيمة 15 مليار دولار أمريكي إلى طهران، مقابل التزام الأخيرة التراجع عن خطواتها التصعيدية
تحرير:وفاء بسيوني ٠٣ سبتمبر ٢٠١٩ - ١١:٠٦ ص
صحف سعودية
صحف سعودية
تنوعت عناوين الصحف السعودية الصادرة صباح اليوم الثلاثاء، بين استعراض الشأن المحلي والعربي والإقليمي والدولي، وتصدرت تطورات الصراع في الشرق الأوسط مانشيتات الصحف. تحت عنوان "إيران تقرّ بانفجار في مركز فضائي"، ذكرت صحيفة "الحياة" أن طهران أقرت بانفجار صاروخ في موقع لإطلاق أقمار اصطناعية، مبررة الأمر بخطأ فني. في الوقت ذاته، أعلنت اعتمادها استراتيجية "الالتزام مقابل الالتزام" لإنقاذ الاتفاق النووي. جاء ذلك بعدما نشر الرئيس الأمريكي على "تويتر" صورة بالأبيض والأسود، ملتقطة من ارتفاع منخفض، تظهر منصّة الإطلاق ومحيطها المباشر بعد الانفجار.
وكتب في التغريدة أن الانفجار وقع "خلال الاستعدادات الأخيرة لإطلاق صاروخ سفير الذي يحمل قمرا اصطناعيا من موقع سمنان في إيران". مضيفا "الولايات المتحدة غير متورطة بالحادث الكارثي. أتوجه بأفكاري إلى إيران وأتمنى لها حظا سعيدا في معرفة ما حدث". بينما أشارت صحيفة "عكاظ" إلى أن نظام الملالي جدد مواقفه ومساومته
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الحوثيون

تصفية الحلفاء المخلصين.. سلاح الحوثي للانفراد بالحكم

لم تعد جرائم مليشيات الحوثي تقتصر على الأعداء فقط بل بدأت تمتد إلى الحلفاء والقيادات الحوثية أيضا، حيث تسعى الأسرة الحوثية إلى التفرد بالحكم وترفض أن يكون لها شركاء في الحكم مستخدمة كافة الوسائل الممكنة من إبعاد وإقالات وصولا إلى الاغتيالات والتصفيات بنيران صديقة. الخلافات الداخلية لميليشيات الحوثي الانقلابية الموالية لإيران بدأت تخرج إلى العلن رغم حرص قادة الميليشيات الحوثية أن يظل الصراع بينهم خفيا خشية أي اختراقات وتصدعات لجبهتهم الداخلية، إلا أن كل محاولاتهم لم تفلح في بقاء تلك الخلافات في الخفاء.
صواريخ حوثية

السعودية تعترض 3 صواريخ باليستية حوثية في نجران

تمكنت الدفاعات الجوية السعودية، اليوم الثلاثاء، من اعتراض 3 صواريخ باليستية في سماء نجران، أطلقتها ميليشيا الحوثي، وفقا لـ"واس". وقال المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن العقيد الركن تركي المالكي: إن "قوات التحالف تمكنت من اعتراض وإسقاط طائرة بدون طيار أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران باتجاه المملكة". وأوضح العقيد المالكي أن محاولات الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران بإطلاق الطائرات بدون طيار مصيرها الفشل، ويتخذ التحالف كل الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين والأعيان المدنية.
أطفال فلسطين يقاومون الفقر باللعب-8

أوروبا تحذر إسرائيل من هدم المنازل الفلسطينية

أدان رؤساء بعثات دول الاتحاد الأوروبي في القدس ورام الله، اليوم الثلاثاء، عمليات الهدم الإسرائيلية للمنازل الفلسطينية والبناء الاستيطاني، محذرين من تقويض السلام وحل الدولتين. جاء ذلك تعقيبا على هدم السلطات الإسرائيلية في 26 من أغسطس الماضي منزلا ومطعما لعائلة فلسطينية قرب بيت لحم جنوبي الضفة الغربية. ووفقا لـ"إرم نيوز"، فإن الهدم في موقع التراث العالمي لليونسكو في "بتير - المخرور"، ضمن المنطقة "ج" الواقعة تحت السيطرة الإسرائيلية الكاملة وتشكل أكثر من 60% من مساحة الضفة الغربية.
حمدوك

مصادر: حمدوك يعلن تشكيل حكومته الجديدة اليوم

كشف مصدر في قوى إعلان الحرية والتغيير السوداني، عن إعلان رئيس الوزراء عبد الله حمدوك تشكيلة حكومته الجديدة مساء اليوم. وقال المصدر إن "حمدوك أكد أن التاريخ قاطع لإعلان التشكيلة الحكومية، لا سيما أن الاتحاد الإفريقي سينظر غدا في قرار العقوبات الذي اتخذه أخيرا، للضغط على جيش السودان لتسليم السلطة"، وفقا لـ"روسيا اليوم". وأضاف: "هناك توافق تام بشأن تسمية بعض الحقائب الوزارية المختلفة، حيث تمت تسمية محمد عبد الله لوزارة الخارجية، وإبراهيم البدوي للمالية، وعمر منيس لوزارة مجلس الوزراء".
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التحالف-العربي-لدعم-الشباب (2)

التحالف العربي يقصف موقعا للحوثيين في جنوب اليمن

قال التحالف العسكري بقيادة السعودية، في بيان بثه التلفزيون السعودي، اليوم الأحد، إنه وجه ضربات جوية لأهداف عسكرية تابعة لحركة الحوثي في جنوب غرب اليمن، ودمر موقعا لتخزين الطائرات المسيرة وصواريخ في مدينة ذمار، بينما قالت وسائل إعلام تابعة للحركة، إن القصف أصاب سجنا وأسفر عن مقتل عشرات الأشخاص. وذكرت المسيرة التابعة لحركة الحوثي إن الهجوم استهدف سجنا وتم انتشال 40 جثة من بين الأنقاض. وأوضح سكان، لوكالة "رويترز"، أن 6 ضربات جوية وقعت وأن مجمعا في المدينة يستخدم كمركز احتجاز تعرض للقصف.
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو

نتنياهو يرفع رايات الحرب.. نصيحة لماكرون وتهديد للبنان

في محاولة لتقريب لامتصاص حالة الغليان في الشرق الأوسط، بادر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم الجمعة، بالاتصال هاتفيا برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بعدما دعا منذ أيام الرئيسين الأمريكي دونالد ترامب والإيراني حسن روحاني، إلى اجتماع مشترك، لتهدئة التوتر الذي تزداد حدته بشكل سريع بين البلدين، منذ انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي الإيراني من جانب واحد في مايو الماضي، وتشهد إيضا العلاقات بين إيران وإسرائيل حالة من التوتر الشديد يصحبها تهديدات متبادلة بالحرب، كما تتهم تل أبيب، طهران بصنع صواريخ في لبنان لمهاجمتها.
صحف سعودية

صحف سعودية: ارتباك في بريطانيا وعودة عدن لليمن

تصدّر تعليق البرلمان البريطاني مانشيتات الصحف السعودية الصادرة صباح اليوم الخميس، كما تناولت استعادة الجيش اليمني مدينة عدن، وأطلعتنا الصحف على الأوضاع في لبنان وتطورات الأزمة بين واشنطن وطهران، وأبرزت زيارة الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز، نائب وزير الدفاع للولايات المتحدة الأمريكية، إذ كشفت صحيفة "الشرق الأوسط" أن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، أربك المشهد السياسي في بلاده، أمس، بعدما قرر تعليق أعمال البرلمان لـ5 أسابيع حتى 14 أكتوبر، أي قبل أسبوعين فقط من الموعد المقرر لـ"بريكست".
صحف سعودية

صحف سعودية: مصير إدلب يعمق الخلاف بين بوتين وأردوغان

تصدرت تطورات الأوضاع في سوريا عناوين الصحف السعودية الصادرة صباح اليوم السبت، كما استعرضت الأوضاع في اليمن بالإضافة إلى العديد من الموضوعات والقضايا المتنوعة. تحت عنوان "دمشق تستبق قمة آستانة بمزيد من التقدم جنوبا"، ذكرت صحيفة "الحياة" أن قوات النظام السوري تمكنت الجمعة، من محاصرة نقطة المراقبة التركية في بلدة مورك الواقعة جنوب محافظة إدلب (شمال غربي سوريا)، بعد إحرازها المزيد من التقدم الميداني في المنطقة على حساب الفصائل المسلحة. تأتي هذه التطورات الميدانية قبل أسابيع من قمة مرتقبة في أنقرة، تبحث ملف سوريا، خصوصا إدلب.
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