صحف سعودية: إيران تساوم أوروبا وإسرائيل تتوعد لبنان

الصحف تناولت مبادرة الرئيس الفرنسي التي نصت بداية على تقديم خط ائتمان بقيمة 15 مليار دولار أمريكي إلى طهران، مقابل التزام الأخيرة التراجع عن خطواتها التصعيدية

تحرير:وفاء بسيوني ٠٣ سبتمبر ٢٠١٩ - ١١:٠٦ ص

تنوعت عناوين الصحف السعودية الصادرة صباح اليوم الثلاثاء، بين استعراض الشأن المحلي والعربي والإقليمي والدولي، وتصدرت تطورات الصراع في الشرق الأوسط مانشيتات الصحف. تحت عنوان "إيران تقرّ بانفجار في مركز فضائي"، ذكرت صحيفة "الحياة" أن طهران أقرت بانفجار صاروخ في موقع لإطلاق أقمار اصطناعية، مبررة الأمر بخطأ فني. في الوقت ذاته، أعلنت اعتمادها استراتيجية "الالتزام مقابل الالتزام" لإنقاذ الاتفاق النووي. جاء ذلك بعدما نشر الرئيس الأمريكي على "تويتر" صورة بالأبيض والأسود، ملتقطة من ارتفاع منخفض، تظهر منصّة الإطلاق ومحيطها المباشر بعد الانفجار.

وكتب في التغريدة أن الانفجار وقع "خلال الاستعدادات الأخيرة لإطلاق صاروخ سفير الذي يحمل قمرا اصطناعيا من موقع سمنان في إيران". مضيفا "الولايات المتحدة غير متورطة بالحادث الكارثي. أتوجه بأفكاري إلى إيران وأتمنى لها حظا سعيدا في معرفة ما حدث". بينما أشارت صحيفة "عكاظ" إلى أن نظام الملالي جدد مواقفه ومساومته

وكتب في التغريدة أن الانفجار وقع "خلال الاستعدادات الأخيرة لإطلاق صاروخ سفير الذي يحمل قمرا اصطناعيا من موقع سمنان في إيران". مضيفا "الولايات المتحدة غير متورطة بالحادث الكارثي. أتوجه بأفكاري إلى إيران وأتمنى لها حظا سعيدا في معرفة ما حدث".

بينما أشارت صحيفة "عكاظ" إلى أن نظام الملالي جدد مواقفه ومساومته للدول الأوروبية، وزعم المتحدث باسم الخارجية الإيرانية عباس موسوي في تغريدة على تويتر أمس الإثنين، أن بلاده مستعدة لمنح الدبلوماسية والحوار فرصة أخرى رغم العقبات، إلا أنه قال "لكن الفرص تمر مر السحاب".

ورهن موسوي التراجع عن الخطوة الثالثة في تخفيض التزامات إيران التي كشف أنها جاهزة للتنفيذ بنجاح الجهود الدبلوماسية.



ولفت إلى أن التدابير الدبلوماسية الأخيرة تسعى للحفاظ على الاتفاق النووي، إلا أن إيران أعدت الخطوة الثالثة، إذا ما فشلت تلك الجهود ولن تكون هناك إرادة مناسبة من الجانب الأوروبي، أو كانت هناك إرادة ولم تتوافر القدرة التنفيذية للعودة إلى تعهداتها.

وفي تأكيد على المضي في انتهاك الاتفاق، هدد وزير خارجية الملالي جواد ظريف أمس، أن بلاده ستزيد من تقليص التزاماتها بموجب الاتفاق النووي إذا أخفقت الأطراف الأوروبية الموقعة عليه في حماية الاقتصاد من العقوبات الأمريكية.





وتحت عنوان "عرض ماكرون لإيران يبدأ بـ5 مليارات دولار.. ومفاوضات حول الباليستي"، ذكرت صحيفة "الشرق الأوسط" أنه تجرى اتصالات مكثفة للضغط على إيران بهدف التراجع عن تلويحها باتخاذ إجراءات إضافية، الخميس المقبل، والانسحاب من التزاماتها بموجب الاتفاق النووي، لإعطاء فرصة لمبادرة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في النصف الثاني من الشهر الحالي.

وأكدت مصادر دبلوماسية غربية أن مبادرة ماكرون نصت بداية على تقديم خط ائتمان بقيمة 15 مليار دولار أمريكي إلى طهران، مقابل التزام الأخيرة التراجع عن خطواتها التصعيدية، التي بدأت في 8 مايو، وشملت تخصيب اليورانيوم بنسبة تزيد عما جاء في الاتفاق النووي لعام 2015، ونسبته 3.67 في المئة.

وإذ أبدى الرئيس الإيراني حسن روحاني، استعداده لقبول ذلك، فإن الحرس الثوري تمسك برفع كامل للعقوبات الأمريكية على إيران.

وتقدمت باريس، بعد ذلك، باقتراح آخر نص على مرحلية المبادرة، على أن تبدأ المرحلة الأولى، الجمعة، بحيث لا تنفذ طهران تهديداتها برفع تخصيب اليورانيوم إلى نسبة 20 في المئة، مما يعطي فرصة لباريس لإقناع الجانب الأمريكي في نيويورك بالموافقة على تقديم دفعة أولى من خط الائتمان، وقدرها 5 مليارات دولار.



وذكرت "عكاظ" أنه رغم وقف إطلاق النار في إدلب وريفها، إثر الضغط الروسي على النظام السوري فإن خروقات النظام مستمرة، إذ قصفت بلدات وقرى الركايا وحيش وكفر سجنة، بينما حلق الطيران الروسي فوق المناطق التي تسيطر عليها جبهة النصرة.

وفي إطار التصعيد التركي السوري قال وزير الدفاع التركي خلوصي آكار إن بلاده ستستخدم حقها في الدفاع المشروع حتى النهاية، في حال تعرض نقاطها داخل الأراضي السورية لأي هجوم. وأتت تصريحات آكار بعد تهديد النظام السوري بإزالة النقطة التركية في مورك في ريف حماة الشمال، على لسان المستشارة الإعلامية والسياسية بثينة شعبان.



وتحت عنوان "بالغاز المسيل.. تركيا تطرد اللاجئين السوريين من أراضيها" أشارت صحيفة "سبق" إلى أن حصيلة الترحيل الإجباري الذي تنفذه السلطات التركية، وصلت خلال أسبوعين فقط إلى 1700 لاجئ من إسطنبول إلى الحدود السورية، و2600 تم طردهم من تركيا.

ويواجه اللاجئون السوريون في تركيا اضطهادات واعتداءات جديدة، إذ خالفت تركيا القانون الدولي بعد طردهم وإغلاق الحدود أمامهم، بل واستخدمت الغاز المسيل للدموع في ذلك، دون أن تعطيهم صفة اللجوء.



وبالانتقال إلى اليمن، وتحت عنوان "قوة سعودية في شبوة لخفض التصعيد"، ذكرت "الشرق الأوسط" أن تحالف دعم الشرعية في اليمن أكد دور اللجنة السعودية - الإماراتية في تهدئة الأوضاع في المدن اليمنية، معلنا وصول قوات سعودية إلى محافظة شبوة في جنوب اليمن، للعمل على خفض التصعيد ووقف إطلاق النار.

وقال العقيد ركن تركي المالكي المتحدث باسم التحالف، خلال المؤتمر الصحفي الدوري لقيادة قوات التحالف، أمس، في رد على سؤال حول البيانات الصادرة من دولة الإمارات واليمن حول أحداث أبين وعدن: "نحن جميعا شركاء في إنهاء الانقلاب الحوثي وإعادة الشرعية في اليمن".



وتحت عنوان "بريطانيا تعود إلى دوامة الانتخابات حال رفض بريكست"، ذكرت "عكاظ" أن صحيفتى "الجارديان" و"صن" كشفتا أمس الإثنين أن هناك "أنباء قوية جدا" تفيد أن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون يعتزم الدعوة لانتخابات مبكرة إذا رفض البرلمان خطة الخروج التي أعدها.



وأضافتا أنه قد يدعو في وقت قريب قد يكون يوم الأربعاء القادم لإجراء انتخابات ويريد أن تُجرى قبل اجتماع مجلس الاتحاد الأوروبي المقرر يوم 17 أكتوبر ، عن احتمال الدعوة هذا الأسبوع لانتخابات عامة في البلاد قبل موعد الخروج من الاتحاد الأوروبي المقرر في 31 أكتوبر المقبل.

وعقد جونسون أمس اجتماعا حكوميا مما أذكى تكهنات بأنه قد يدعو إلى انتخابات إذا تصدى البرلمان للحكومة فيما يتعلق بخطة الانفصال التي يخشى خصومه من أن تدفع البلاد إلى خروج مدمر دون اتفاق.



محليا وتحت عنوان "اللجنة الإشرافية تعقد اجتماعها الأول ولا تسامح مع الفاسدين"، ذكرت صحيفة "الجزيرة" أن اللجنة الإشرافية لمكافحة الفساد ناقشت في اجتماعها الأول الذي عقد أمس، (بعد 24 ساعة من إقرارها)، الوسائل والآليات اللازمة لتحقيق النزاهة والقضاء على الفساد المالي والإداري ومتابعة كل ما يتصل بذلك، بما يكفل سرعة البت في قضايا الفساد، والرفع بتقارير للمقام الكريم عما يتم بهذا الشأن أولا بأول.



وعقد الاجتماع بمقر الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (نزاهة)، برئاسة رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، وبحضور معالي رئيس هيئة الرقابة والتحقيق، وسعادة مدير عام المباحث الإدارية.