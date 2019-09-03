فنون

تليفزيون

سينما

موسيقى

كتب

من هي جولي آندروز التي كرمها «فينيسيا» بإنجاز العمر؟

تحرير:التحرير ٠٣ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٠:٣٠ ص
جولي آندروز
جولي آندروز
حصلت الفنانة الكبيرة جولي آندروز، التي قامت ببطولة أفلام أحبها الجمهور بشكل كبير مثل Mary Poppins وThe Sound of Music وThe Princess Diaries وVictor Victoria، مساء الإثنين، على جائزة إنجاز العمر في مهرجان البندقية السينمائي. وقالت آندروز إنها "محظوظة بمشوارها الطويل واللامع في السينما"، ورفعت آندروز (83 عاما) جائزة الأسد الذهبي وقبلتها وسط تصفيق الحاضرين، وأضافت: "أعتبر نفسي محظوظة جدا لقضاء فترة كبيرة من حياتي المهنية في فنون السينما، ما زلت أتعجب من حقيقة أنني كنت الفتاة المحظوظة التي طُلب منها أداء هذه الأدوار الرائعة".
جولي آندروز هي ممثلة سينمائية ومسرحية ومؤلفة بريطانية، من مواليد 1 أكتوبر عام 1935، قدمت العديد من الأفلام، وهي حاصلة على خمس جوائز جولدن جلوب، ثلاث جرامي، اثنتين إيمي، ديزني ليجندز، وجوائز مركز كنيدي، والأهم من كل ذلك حصولها على جائزة أوسكار أفضل ممثلة عام 1965 عن دورها كمربية طيبة القلب في فيلم Mary
اقرأ المزيد
تامر-حسنى (6)

إعلان موعد طرح فيلم «الفلوس» لتامر حسني

قررت الجهة المنتجة لفيلم "الفلوس" للنجم تامر حسنى طرحه رسميا في دور العرض السينمائي يوم 2 أكتوبر المقبل، وذلك بعد أن تم تأجيل عرضه من موسم عيد الأضحى المبارك. وأرجعت الشركة المنتجة سبب تأجيل طرح الفيلم إلى عدم الانتهاء من عملية المونتاج، فيما تحدث البعض عن محاولة تجنب "المنافسة القوية" خلال موسم العيد. يذكر أن الفيلم تأليف محمد عبدالمعطى، إخراج سعيد الماروق، وبطولة تامر حسنى وزينة وخالد الصاوي وعائشة بن أحمد، ويشارك كضيوف شرف مجموعة من الفنانين منهم أحمد السقا ومي عزالدين وويزو وعلي ربيع.
عصام-زكريا-رئيس-مهرجان-الإسماعيلية

التجديد لعصام زكريا في رئاسة «الإسماعيلية السينمائي»

أصدرت الدكتورة إيناس عبدالدايم وزير الثقافة، قرارًا بتولي الناقد عصام زكريا رئاسة مهرجان الإسماعيلية الدولى للأفلام التسجيلية والقصيرة في دورته الـ22. جاء ذلك بناء على المذكرة التي قدمها الدكتور خالد عبدالجليل مستشار وزير الثقافة للسينما، ورئيس المركز القومي للسينما، التي اقترح خلالها التجديد للناقد عصام زكريا لرئاسة مهرجان الإسماعيلية، بعد النجاح الذي تم تحقيقه من الفصل بين رئاستي المركز والمهرجان. وفي تصريحات صحفية، نوه زكريا إلى أهمية المهرجان، فهو يعتبر جزءا أساسيا من حياة وإبداع السينمائيين لأنه يحتضن نوعية مظلومة من الأفلام.
أوسكار 20192

7 أفلام تنافس على تمثيل مصر في الأوسكار

وضعت اللجنة المشكلة من نقابة السينمائيين، لتحديد الفيلم المرشح لأوسكار أفضل فيلم ناطق بلغة أجنبية لتمثيل مصر في فئة أفضل فيلم أجنبي، قائمة قصيرة مكونة من 7 أفلام: "ورد مسموم"، "ليل خارجي"، "الفيل الأزرق 2"، "الممر" و"الكنز" و"عيار ناري" و"الحلم البعيد"، وهي القائمة التي سيتم اختيار فيلم واحد فقط منها، سيحظى بشرف تمثيل مصر في تلك الجائزة العالمية. وبدورها ستقوم لجنة من الأوسكار باستقبال الأفلام المرشحة من جميع الدول؛ لتختار قائمة الترشيحات النهائية التي تعتمدها للمشاركة في لأوسكار أفضل فيلم أجنبي.
اقرأ المزيد من الأخبار
أوسكار 20192

7 أفلام تنافس على تمثيل مصر في الأوسكار

وضعت اللجنة المشكلة من نقابة السينمائيين، لتحديد الفيلم المرشح لأوسكار أفضل فيلم ناطق بلغة أجنبية لتمثيل مصر في فئة أفضل فيلم أجنبي، قائمة قصيرة مكونة من 7 أفلام: "ورد مسموم"، "ليل خارجي"، "الفيل الأزرق 2"، "الممر" و"الكنز" و"عيار ناري" و"الحلم البعيد"، وهي القائمة التي سيتم اختيار فيلم واحد فقط منها، سيحظى بشرف تمثيل مصر في تلك الجائزة العالمية. وبدورها ستقوم لجنة من الأوسكار باستقبال الأفلام المرشحة من جميع الدول؛ لتختار قائمة الترشيحات النهائية التي تعتمدها للمشاركة في لأوسكار أفضل فيلم أجنبي.
رامي- مالك (2)

رامي مالك وصديقته يخطفان الأنظار في البندقية (صور)

لفت النجم رامي مالك (38 عاما) الأنظار ليلة أمس برفقة صديقته لوسي بوينتون (24 عاما)، في أثناء وجودهما على هامش مهرجان فينسيا السينمائي الدولي، حيث اهتمت المواقع العالمية بالرومانسية التى سيطرت عليهما طوال فترة وجودهما داخل المهرجان وحتى مغادرة الحفل. كما لفت الممثل ذو الأصول المصرية والحاصل على الأوسكار، الأنظار إليه مع حبيبته في أثناء تجولهما في مدينة البندقية الإيطالية، وذكر موقع hollywood life أن رامي وصديقته قضيا ليلة رائعة في المدينة وتناولا الطعام في مطعم هادئ، وعقب ذلك انتقلا معًا عبر قارب أجرة مائي.
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org