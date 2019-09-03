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من هي جولي آندروز التي منحها «فينيسيا» إنجاز العمر؟

تحرير:التحرير ٠٣ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٠:٣٠ ص
جولي آندروز
جولي آندروز
حصلت الفنانة الكبيرة جولي آندروز، التي قامت ببطولة أفلام أحبها الجمهور بشكل كبير مثل Mary Poppins وThe Sound of Music وThe Princess Diaries وVictor Victoria، مساء الإثنين، على جائزة إنجاز العمر في مهرجان البندقية السينمائي. وقالت آندروز إنها "محظوظة بمشوارها الطويل واللامع في السينما"، ورفعت آندروز (83 عاما) جائزة الأسد الذهبي وقبلتها وسط تصفيق الحاضرين، وأضافت: "أعتبر نفسي محظوظة جدا لقضاء فترة كبيرة من حياتي المهنية في فنون السينما، ما زلت أتعجب من حقيقة أنني كنت الفتاة المحظوظة التي طُلب منها أداء هذه الأدوار الرائعة".
جولي آندروز هي ممثلة سينمائية ومسرحية ومؤلفة بريطانية، من مواليد 1 أكتوبر عام 1935، قدمت العديد من الأفلام، وهي حاصلة على خمس جوائز جولدن جلوب، ثلاث جرامي، اثنتين إيمي، ديزني ليجندز، وجوائز مركز كنيدي، والأهم من كل ذلك حصولها على جائزة أوسكار أفضل ممثلة عام 1965 عن دورها كمربية طيبة القلب في فيلم Mary
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نيللى-كريم-08

نيللي كريم في «نوستالجيا» مع خالد الصاوي

تظهر النجمة نيللي كريم ضيفة شرف خلال أحداث فيلم "نوستالجيا" للنجم خالد الصاوي الذي يخوض بطولته السينمائية الأولى، ومن المقرر أن تبدأ تصوير مشاهدها الأولى في الفيلم منتصف شهر أكتوبر المقبل. وتظهر نيللي كريم بشخصية مهمة ومحورية خلال الأحداث لم تكشف عن تفاصيلها. الفيلم من تأليف محمود حمدان، وإخراج محمد سلامة، ويعد "نوستالجيا" الاسم النهائي للعمل، وتدور أحداث العمل في إطار رومانسي "لايت" ومشوق، حيث يناقش يوميات الجيل الجديد من الشباب والمواقف التي يتعرضون لها خلال حياتهم اليومية.
الأمير-أباظة

مهرجان الإسكندرية يزيح الستار عن بوستر الدورة الـ35

كشفت إدارة مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط، برئاسة الناقد الأمير أباظة، اليوم الثلاثاء، عن بوستر دورته الخامسة والثلاثين، التي تقام في الفترة من 8 إلى 13 أكتوبر المقبل، تحت رعاية الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، والدكتور عبدالعزيز قنصوة محافظ الإسكندرية، صمم البوستر الفنان محمد الكومي، وهو فكرته أيضا. البوستر عبارة عن سفينة كبيرة تبحر في شريط سينمائي كبير على ضوء القمر بخلفية سوداء يتخللها اللون الأزرق الغامق ويحمل رقم الدورة.
هند-صبري (1)

قائمة أفلام «قرطاج».. هند صبري تنافس بـ«نورا تحلم»

أعلن مهرجان أيام قرطاج السينمائية، الذى ستنطلق فعالياته يوم 26 أكتوبر وتستمر حتى 2 نوفمبر 2019، عن قائمة الأفلام التونسية التى تم انتقاؤها من قبل لجان مستقلة للمشاركة فى المسابقات الرسمية للدورة المقبلة، ويبلغ عددها 12 فيلما، ففى مسابقة الأفلام الروائية الطويلة تم اختيار 3 أفلام، في مقدمتها "نورا تحلم" للمخرجة هند بو جمعة إنتاج PROPAGANDA ومستوحى من قصة حقيقية، حيث تجسد (نورا) شخصية امرأة تنتمي للطبقة الكادحة في تونس ومعاناتها اليومية مع سجن زوجها والمضايقات التي تتعرض لها بسبب تاريخه الإجرامي وعلاقتها بأطفالها وزوجها.
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تيري-جيليام (2)

القاهرة السينمائي يمنح جائزة فاتن حمامة لتيري جيليام

أعلن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، تكريم المخرج والممثل والكاتب البريطاني تيري جيليام، بجائزة فاتن حمامة التقديرية عن مجمل أعماله وتقديرًا لمسيرته المهنية الممتدة لأكثر من أربعة عقود، وإسهاماته البارزة في صناعة السينما والتي تجعل منه واحدا من أهم مخرجي العصر، ومن المقرر أن يتسلم التكريم خلال حفل افتتاح الدورة 41 بدار الأوبرا، 20 نوفمبر المقبل، وقال رئيس المهرجان، محمد حفظى، فى تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء، إن (جيليام) مخرج عبقري يتمتع بقدرة فائقة على رواية القصص في أفلامه بخيال مدهش يغمر الجمهور في عوالم الديستوبيا والحكايات الخيالية.
أوسكار 20192

7 أفلام تنافس على تمثيل مصر في الأوسكار

وضعت اللجنة المشكلة من نقابة السينمائيين، لتحديد الفيلم المرشح لأوسكار أفضل فيلم ناطق بلغة أجنبية لتمثيل مصر في فئة أفضل فيلم أجنبي، قائمة قصيرة مكونة من 7 أفلام: "ورد مسموم"، "ليل خارجي"، "الفيل الأزرق 2"، "الممر" و"الكنز" و"عيار ناري" و"الحلم البعيد"، وهي القائمة التي سيتم اختيار فيلم واحد فقط منها، سيحظى بشرف تمثيل مصر في تلك الجائزة العالمية. وبدورها ستقوم لجنة من الأوسكار باستقبال الأفلام المرشحة من جميع الدول؛ لتختار قائمة الترشيحات النهائية التي تعتمدها للمشاركة في لأوسكار أفضل فيلم أجنبي.
رامي- مالك (2)

رامي مالك وصديقته يخطفان الأنظار في البندقية (صور)

لفت النجم رامي مالك (38 عاما) الأنظار ليلة أمس برفقة صديقته لوسي بوينتون (24 عاما)، في أثناء وجودهما على هامش مهرجان فينسيا السينمائي الدولي، حيث اهتمت المواقع العالمية بالرومانسية التى سيطرت عليهما طوال فترة وجودهما داخل المهرجان وحتى مغادرة الحفل. كما لفت الممثل ذو الأصول المصرية والحاصل على الأوسكار، الأنظار إليه مع حبيبته في أثناء تجولهما في مدينة البندقية الإيطالية، وذكر موقع hollywood life أن رامي وصديقته قضيا ليلة رائعة في المدينة وتناولا الطعام في مطعم هادئ، وعقب ذلك انتقلا معًا عبر قارب أجرة مائي.
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