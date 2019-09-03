من هي جولي آندروز التي منحها «فينيسيا» إنجاز العمر؟

تحرير:التحرير ٠٣ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٠:٣٠ ص

جولي آندروز

حصلت الفنانة الكبيرة جولي آندروز، التي قامت ببطولة أفلام أحبها الجمهور بشكل كبير مثل Mary Poppins وThe Sound of Music وThe Princess Diaries وVictor Victoria، مساء الإثنين، على جائزة إنجاز العمر في مهرجان البندقية السينمائي. وقالت آندروز إنها "محظوظة بمشوارها الطويل واللامع في السينما"، ورفعت آندروز (83 عاما) جائزة الأسد الذهبي وقبلتها وسط تصفيق الحاضرين، وأضافت: "أعتبر نفسي محظوظة جدا لقضاء فترة كبيرة من حياتي المهنية في فنون السينما، ما زلت أتعجب من حقيقة أنني كنت الفتاة المحظوظة التي طُلب منها أداء هذه الأدوار الرائعة".

جولي آندروز هي ممثلة سينمائية ومسرحية ومؤلفة بريطانية، من مواليد 1 أكتوبر عام 1935، قدمت العديد من الأفلام، وهي حاصلة على خمس جوائز جولدن جلوب، ثلاث جرامي، اثنتين إيمي، ديزني ليجندز، وجوائز مركز كنيدي، والأهم من كل ذلك حصولها على جائزة أوسكار أفضل ممثلة عام 1965 عن دورها كمربية طيبة القلب في فيلم Mary