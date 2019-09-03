تحرير 621 مخالفة مرورية ورفع 276 حالة تعد بالعمرانية

٠٣ سبتمبر ٢٠١٩ - ١١:١٨ ص

حملة أمنية في العمرانية

لفترة ليست بالقصيرة، شكلت إشغالات شارع مستشفى الصدر بمنطقة العمرانية غربي ماحفظة الجيزة "صداعا" لأجهزة الأمن بالجيزة، الأمر الذي دفع مساعد وزير الداخلية لأمن القطاع لتوجيه حملات متواصلة بمشاركة الإدارات النوعية، في مقدمتها البحث الجنائي، برئاسة اللواء محمود السبيلي، استهدفت حفظ الأمن وملاحقة العناصر الإجرامية الخطرة والخارجين عن القانون، خصوصا تجار ومتعاطي المواد المخدرة وحائزي الأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص والهاربين من الأحكام القضائية، تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية.

وتمكنت الحملة بقيادة العقيد محمد أمين، مفتش مباحث الطالبية والعمرانية، خلال الـ24 ساعة الماضية، من ضبط قطعتي سلاح أبيض، وقضية اتجار في المواد المخدرة، والقبض على مسجلي خطر. وأسفرت جهود المقدم محمد غراب وكيل الفرقة، والمقدم أحمد الدسوقي ضابط بإدارة المرافق، عن رفع 276 حالة إشغال، وضبط 621 مخالفة مرورية



وتمكنت الحملة بقيادة العقيد محمد أمين، مفتش مباحث الطالبية والعمرانية، خلال الـ24 ساعة الماضية، من ضبط قطعتي سلاح أبيض، وقضية اتجار في المواد المخدرة، والقبض على مسجلي خطر.



وأسفرت جهود المقدم محمد غراب وكيل الفرقة، والمقدم أحمد الدسوقي ضابط بإدارة المرافق، عن رفع 276 حالة إشغال، وضبط 621 مخالفة مرورية أبرزها حجز 5 دراجات نارية "توك توك" مخالفة والتصالح الفوري في 8 حالات، و293 مخالفة نموذج 125، و140 كلبشا.



تأتي الحملات التي أشرف عليها اللواء محمد الشريف مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة؛ تنفيذا لتوجيهات الوزير ووفق الإستراتيجية الموضوعة التي ترتكز على تحقيق الوجود الشرطي الفعال وإزالة كل صور التعديات بالشارع الجيزاوي.





