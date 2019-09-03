إرهاب

5 قتلى في هجوم مسلح على محطة حافلات بالمكسيك

تحرير:وكالات ٠٣ سبتمبر ٢٠١٩ - ١١:١٨ ص
الشرطة المكسيكية
الشرطة المكسيكية
أعلنت السلطات المكسيكية، أمس الاثنين، مقتل 5 أشخاص وإصابة شخص برصاص مسلحين هاجموا محطة للحافلات في كويرنافاكا، المدينة السياحية في جنوب البلاد. وقالت اللجنة الأمنية لولاية موريلوس وعاصمتها كويرنافاكا: إن "المسلّحين شنّوا هجومًا بحثًا عن ضحايا محدّدين في محطة حافلات أستريلا دي أورو قرب وسط المدينة، وقتلوا 3 أشخاص على متن حافلة وواحدًا في منطقة الانتظار وواحداً في دورة المياه". وتشهد موريلوس حرب عصابات بين 5 عصابات مخدرات مختلفة، ويأتي حادث إطلاق النار بعد عطلة نهاية أسبوع عنيفة قتل فيها 15 شخصًا على الأقلّ في حوادث مختلفة في هذه الولاية.
وتعيش المكسيك ظروفًا سيئة مع ارتفاع عدد القتلى نتيجة حرب المخدرات لـ 60 ألف شخص عام 2012، وقد تضاعف العدد منذ ذلك الوقت، ويصل العائد السنوي لتلك العصابات الإجرامية أكثر من 49 مليار دولار. ومن أبرز تلك العصابات "كارتل جولف أو الخليج"، فوجودها يتعدى المكسيك، فلها نشاط في برونسفيل وتكساس، وهي أقدم العصابات
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داعش

باقية وتتمدد.. لماذا لم ينته خطر «داعش» بالكامل؟

على الرغم من انهيار خلافة تنظيم "داعش" الإرهابي المزعومة بعد حملات التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة في العراق وسوريا، فإن الجماعة ما زالت حية وتعيد تجميع صفوفها في العراق وسوريا وأفغانستان، وتُظهر تحالفاتها مع الجماعات المتطرفة حول العالم أن هذه المجموعة قادرة على التكيف ولن تندثر قريبا. الفراغ الأمني الذي تسبب فيه رحيل القوات الأمريكية في سوريا والعراق، سمح لمقاتلي داعش بإعادة التجمع، وهم يشكلون خطرا متجددا على استقرار المنطقة، لكن الأمر تخطى العراق وسوريا، حيث ينشط داعش في جميع أنحاء العالم.
الامن-التونسي

هجوم إرهابي مع انطلاق حملات انتخابات الرئاسة في تونس

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بوكو-حرام

بوكو حرام تقطع رؤوس 8 مزارعين شمال نيجيريا

قتل مسلحو حركة "بوكو حرام" الإرهابية الموالية لـ"داعش"، 8 مزارعين نيجيريين يومي الجمعة والسبت، في شمال شرقي نيجيريا، حسب سكان محليين وعناصر في الميليشيات. وهاجم رجال مدججون بالسلاح، الجمعة، قرية بالومري على بُعد 15 كيلومترا عن مايدوغوري العاصمة الإقليمية لولاية بورنو، وذبحوا 4 رجال وأسروا اثنين آخرين. والسبت، قبض المتمردون على 4 مزارعين كانوا يعملون في مزارعهم وقطعوا رؤوسهم في جيدان وايا، بضواحي مايدوغوري، حسب باباكورا كولو، زعيم ميليشيا محلية، وذلك حسبما نقلت وكالة "روسيا اليوم".
قوات-عراقية

مقتل جنديين عراقيين في هجوم مسلح بديالي

أعلنت وزارة الدفاع العراقية، اليوم الثلاثلاء، مقتل جنديين في هجوم مسلح شنه مجهولون على نقطة تابعة للجيش في محافظة ديالى. وقال مصدر أمني: إن "الهجوم تم على نقطة تفتيش تابعة للجيش العراقي في منطقة قولاي بقضاء خانقين في محافظة ديالى شرق البلاد"، وفقا لـ"سبوتنيك". كان الجيش العراقي قد نشر قبل أيام بيانا، توعد فيه كل من يمس سمعة الجيش العراقي. وذكرت الوزارة في بيان: "تتقدم وزارة الدفاع بالشكر الجزيل والامتنان الكبير للشعب العراقي الكريم ظهير الجيش وسنده الأمين دفاعا عن مكانته ورمزيته العالية".
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