5 قتلى في هجوم مسلح على محطة حافلات بالمكسيك

تحرير:وكالات ٠٣ سبتمبر ٢٠١٩ - ١١:١٨ ص

الشرطة المكسيكية

أعلنت السلطات المكسيكية، أمس الاثنين، مقتل 5 أشخاص وإصابة شخص برصاص مسلحين هاجموا محطة للحافلات في كويرنافاكا، المدينة السياحية في جنوب البلاد. وقالت اللجنة الأمنية لولاية موريلوس وعاصمتها كويرنافاكا: إن "المسلّحين شنّوا هجومًا بحثًا عن ضحايا محدّدين في محطة حافلات أستريلا دي أورو قرب وسط المدينة، وقتلوا 3 أشخاص على متن حافلة وواحدًا في منطقة الانتظار وواحداً في دورة المياه". وتشهد موريلوس حرب عصابات بين 5 عصابات مخدرات مختلفة، ويأتي حادث إطلاق النار بعد عطلة نهاية أسبوع عنيفة قتل فيها 15 شخصًا على الأقلّ في حوادث مختلفة في هذه الولاية.

وتعيش المكسيك ظروفًا سيئة مع ارتفاع عدد القتلى نتيجة حرب المخدرات لـ 60 ألف شخص عام 2012، وقد تضاعف العدد منذ ذلك الوقت، ويصل العائد السنوي لتلك العصابات الإجرامية أكثر من 49 مليار دولار. ومن أبرز تلك العصابات "كارتل جولف أو الخليج"، فوجودها يتعدى المكسيك، فلها نشاط في برونسفيل وتكساس، وهي أقدم العصابات