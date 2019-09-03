5 قتلى في هجوم مسلح على محطة حافلات بالمكسيك
تحرير:وكالات
٠٣ سبتمبر ٢٠١٩ - ١١:١٨ ص
الشرطة المكسيكية
أعلنت السلطات المكسيكية، أمس الاثنين، مقتل 5 أشخاص وإصابة شخص برصاص مسلحين هاجموا محطة للحافلات في كويرنافاكا، المدينة السياحية في جنوب البلاد.
وقالت اللجنة الأمنية لولاية موريلوس وعاصمتها كويرنافاكا: إن "المسلّحين شنّوا هجومًا بحثًا عن ضحايا محدّدين في محطة حافلات أستريلا دي أورو قرب وسط المدينة، وقتلوا 3 أشخاص على متن حافلة وواحدًا في منطقة الانتظار وواحداً في دورة المياه".
وتشهد موريلوس حرب عصابات بين 5 عصابات مخدرات مختلفة، ويأتي حادث إطلاق النار بعد عطلة نهاية أسبوع عنيفة قتل فيها 15 شخصًا على الأقلّ في حوادث مختلفة في هذه الولاية.
وتعيش المكسيك ظروفًا سيئة مع ارتفاع عدد القتلى نتيجة حرب المخدرات لـ 60 ألف شخص عام 2012، وقد تضاعف العدد منذ ذلك الوقت، ويصل العائد السنوي لتلك العصابات الإجرامية أكثر من 49 مليار دولار.
ومن أبرز تلك العصابات "كارتل جولف أو الخليج"، فوجودها يتعدى المكسيك، فلها نشاط في برونسفيل وتكساس، وهي أقدم العصابات
وتعيش المكسيك ظروفًا سيئة مع ارتفاع عدد القتلى نتيجة حرب المخدرات لـ 60 ألف شخص عام 2012، وقد تضاعف العدد منذ ذلك الوقت، ويصل العائد السنوي لتلك العصابات الإجرامية أكثر من 49 مليار دولار.
ومن أبرز تلك العصابات "كارتل جولف أو الخليج"، فوجودها يتعدى المكسيك، فلها نشاط في برونسفيل وتكساس، وهي أقدم العصابات المكسيكية، ومؤسسها خوان نيبوموسينو جيرا والذي كان يُهرّب الكحول إلى الولايات المتحدة في فترة الحظر قديمًا.
أما "فرسان الهيكل"، فهي تقوم بالقتل والتهريب والسطو المسلح، إلا أنها تدّعي أنها لا تسرق لأجل المال، إنما بغرض مساعدة الفقراء.
وحين جاء البابا إلى المكسيك عام 2012 رفعت العصابة لوحة إعلانية وكتبت عليها “عصابة فرسان الهيكل لن تشارك في أية أعمال حربية، نحن لسنا قتلة”.