بعد غياب 10 سنوات| تفاصيل ألبوم هشام عباس «عامل ضجة»

تحرير:التحرير ٠٣ سبتمبر ٢٠١٩ - ١١:٣٠ ص

هشام عباس

انتهى الفنان هشام عباس من وضع اللمسات النهائية على ألبومه الجديد والذي يحمل اسم "عامل ضجة" والمقرر طرحه خلال شهر أكتوبر المقبل، حيث يعيده الألبوم بعد غياب 10 سنوات منذ آخر ألبوماته "ماتبطليش" الذي طرحه عام 2009. وطرح هشام عباس، مؤخرًا، فيديو كليب جديدا باسم "شاري بالغالي" عبر قناته على موقع "يوتيوب"، والأغنية من كلمات حسن عطية، وألحان أحمد زعيم وتوزيع توما، وتأتي الأغنية ضمن أغاني ألبوم هشام عباس الجديد الذي قرر طرح أكثر من أغنية منه على طريقة "السينجل".

هشام عباس يتعاون من خلال الألبوم مع عدد كبير من الشعراء والموزعين والملحنين منهم حسن عطية وتوما وأحمد زعيم وهاني محروس وغيرهم، ويضم "عامل ضجة" 16 أغنية متنوعة ما بين الدراما والرومانسي والمقسوم والحزين ويقدمها بشكل مختلف عن ألبوماته السابقة. وفي تصريحات لـ"التحرير"، كشف هشام عباس الأسباب التى دفعته