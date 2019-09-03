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بعد غياب 10 سنوات| تفاصيل ألبوم هشام عباس «عامل ضجة»

تحرير:التحرير ٠٣ سبتمبر ٢٠١٩ - ١١:٣٠ ص
هشام عباس
هشام عباس
انتهى الفنان هشام عباس من وضع اللمسات النهائية على ألبومه الجديد والذي يحمل اسم "عامل ضجة" والمقرر طرحه خلال شهر أكتوبر المقبل، حيث يعيده الألبوم بعد غياب 10 سنوات منذ آخر ألبوماته "ماتبطليش" الذي طرحه عام 2009. وطرح هشام عباس، مؤخرًا، فيديو كليب جديدا باسم "شاري بالغالي" عبر قناته على موقع "يوتيوب"، والأغنية من كلمات حسن عطية، وألحان أحمد زعيم وتوزيع توما، وتأتي الأغنية ضمن أغاني ألبوم هشام عباس الجديد الذي قرر طرح أكثر من أغنية منه على طريقة "السينجل".
هشام عباس يتعاون من خلال الألبوم مع عدد كبير من الشعراء والموزعين والملحنين منهم حسن عطية وتوما وأحمد زعيم وهاني محروس وغيرهم، ويضم "عامل ضجة" 16 أغنية متنوعة ما بين الدراما والرومانسي والمقسوم والحزين ويقدمها بشكل مختلف عن ألبوماته السابقة. وفي تصريحات لـ"التحرير"، كشف هشام عباس الأسباب التى دفعته
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رامي صبري يحيي ذكرى عامر منيب: كنت غالي عليا أوي

حرص الفنان رامي صبري على إحياء ذكرى ميلاد الراحل عامر منيب، وعبر عن اشتياقه الشديد لصديق عمره، ونشر صورة لمنيب عبر حسابه الرسمي على موقع الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام"، وعلق قائلا: "من أكتر الأشياء اللي أثرت فيا يوم ما رُحت، كنت غالى عليا أوى وكنت دائما بشوفك أخويا الكبير علاقتى بك علاقة أبدية، ربنا يجمعني بك على خير يا عامر يا غالى يا حبيبى". وطرح رامى صبرى ألبومه الجديد "فارق معاك"، الشهر الماضى، ويضم 12 أغنية، منها "بتاع بنات"، و"أنا بابا"، و"حاول تنساني"، و"قُلت اللي عندي"، و"هو فيه كده"، و"بقابل ناس"، و"أنا بعترفلك".
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محمد رمضان يكشف سر سجوده لله في حفل الساحل (فيديو)

نشر الفنان محمد رمضان، مساء اليوم الأحد، مقطع فيديو من حفله الأخير بالساحل الشمالي الذي أقيم بإحدى القرى السياحية والذي حمل اسم "أقوى حفل في مصر"، وأكد خلاله أنه يعتبر جمهوره -بحسب تعبيره- "نعمة". وظهر رمضان في الفيديو الذي نال إعجاب جمهوره، أثناء تقديمه إحدى فقرات حفله الغنائي، ثم وجه حديثه للحضور، قائلا: "إنتوا نعمة عظيمة والله لازم أسجد لربنا شكر"، مضيفا: "وصلني من الأمن إن في اندفاعات بسيطة، إحنا كلنا جايين نتبسط، كلنا بنحب بعض، وكلنا بنحب مصر".
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أصالة تتصدر «يوتيوب» بـ3 أغانٍ.. وتراجع الهضبة

تحافظ الفنانة السورية أصالة نصري، على تصدرها قائمة تريند موقع «يوتيوب» لليوم الرابع على التوالي، إذ تحتل المراكز الثلاثة الأولى بأغاني ألبومها «في قربك» الذى طرحته الأسبوع الماضى، وجاءت أغنية «جابوا سيرته» فى المركز الأول، محققة 3 ملايين و600 ألف مشاهدة، وهى من كلمات عبد الرحمن محمد وألحان مدين وتوزيع أحمد إبراهيم، بينما جاءت «حيطة سد» فى المركز الثاني، محققة 956 ألف مشاهدة، كلمات عمرو المصري وألحان عمر عادل وتوزيع عمرو الخضري، تليها «يوم يومين» التى حققت 910 آلاف مشاهدة، كلمات أمير طعيمة وألحان أحمد زعيم وتوزيع توما.
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الليلة.. محمد عدوية نجم مهرجان محكى القلعة

يحيي الفنان محمد عدوية حفلا بصحبة فرقته الموسيقية، في العاشرة مساء اليوم، ضمن فعاليات مهرجان قلعة صلاح الدين الدولى للموسيقى والغناء، الذى يقام بالتعاون مع وزارة الآثار، وتضم فعالياته 42 حفلا متنوعا، ويشدو "عدوية" بباقة من أجمل أغانيه "سيبي روحك، دي اللي خدتني مني، حكاية روح، سامحني يابا، كلام في كلام، المولد، ولا كان، كل يوم، يا ست البنات، حبيبي فين ما تكون، بقاله كام يوم، سكوت خلاص"، ويسبقه في الثامنة حفل الفنان سعيد أرتيست، إضافة إلى فريق "على مر الأجيال".
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هشام عباس وياسين التهامي يحييان «محكى القلعة» اليوم

يحيي المطرب هشام عباس حفلا بصحبة فرقته الموسيقية، في العاشرة مساء اليوم، ضمن فعاليات مهرجان قلعة صلاح الدين الدولى للموسيقى والغناء، الذى يقام بالتعاون مع وزارة الآثار، وتضم فعالياته 42 حفلا متنوعا، ويشدو "عباس" بباقة من أجمل أغانيه: "ماتبطليش، لمتنا، قولوله، حبيتها، حلال عليك، عيني، عينيها السود، زمان، ناري نارين، فينه"، ويسبقه فى الثامنة حفل المنشد ياسين التهامي، ويشدو بباقة من أشهر المدائح والتواشيح والابتهالات الدينية، إلى جانب مجموعة من الأعمال والقصائد الصوفية التراثية.
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أحمد جمال يحيي حفلا في «محكى القلعة» اليوم

يحيي المطرب أحمد جمال حفلا بصحبة فرقته الموسيقية، في العاشرة مساء اليوم، ضمن فعاليات مهرجان قلعة صلاح الدين الدولى للموسيقى والغناء، والذي يقام بالتعاون مع وزارة الآثار، وتضم فعالياته 42 حفلا متنوعا، ويشدو جمال بباقة من أجمل أغانيه، منها "مبيسألش عليا، يونس، بتونس بيك"، إلى جانب مجموعة من أعماله الخاصة، منها "موال، آخر ميعاد، اللي يقولك بحبك، اضحكي، يلا نعيش، خط الحياة"، ويسبقه عرض لفرقة دولية من الصين، وفي التاسعة مساءً حفل سداسي شرارة بقيادة الدكتور حسن شرارة، يقدم خلاله مختارات من أعمال الموسيقار الراحل عطية شرارة.
رانيا يوسف

رانيا يوسف لإليسا: إحساسك لا يمكن الاستغناء عنه

وجهت الفنانة رانيا يوسف، رسالة إلى المطربة اللبنانية إليسا بعد قرارها المفاجئ اعتزال الغناء. وفاجأت اللبنانية إليسا جمهورها، اليوم الإثنين، بإعلانها أن الألبوم الغنائي الجديد الذي ستصدره قريبا هو آخر ألبوم ستقدمه في مسيرتها الفنية التي تجاوزت العشرين عاما، وكتبت عبر «تويتر»: «أنا أستعد لهذا الألبوم الجديد مع الكثير من الحب والعاطفة»، مشيرة إلى أن هذا الألبوم سيكون الأخير في مسيرتها الفنية. وقالت إليسا: «أعلن ذلك بقلب حزين، ولكن مع قناعة كبيرة بذلك، فأنا لا أستطيع العمل في حقل مشابه للمافيا»، واختتمت: «لا أستطيع أن أكون منتجة بعد الآن».
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