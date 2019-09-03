رياضة

وادي دجلة يرفض عرض المصري لضم محمد هلال

٠٣ سبتمبر ٢٠١٩ - ١١:٢٢ ص
وادي دجلة
وادي دجلة
تقدم النادي المصري البورسعيدي، بعرض لإدارة وادي دجلة، لضم جناح الفريق محمد هلال، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، بهدف تدعيم صفوف الفريق الأخضر قبل الموسم الجديد. وطلب إيهاب جلال، المدير الفني لنادي المصري، إدارة الفريق البورسعيدي، بسرعة إنهاء صفقة محمد هلال صاحب الـ23 عامًا، وبالفعل قدمت إدارة المصري طلبا بضم لاعب وادي دجلة، مقابل 7 ملايين جنيه على سبيل البيع النهائي. ورفضت إدارة وادي دجلة العرض المقدم من النادي المصري نظرا لحاجة الفريق لمحمد هلال، الذي يعد من العناصر الأساسية في الفريق.
وأبرم المصري عددًا من الصفقات أبرزها الدولي الليبي مفتاح طقطق، لمدة موسمين في صفقة انتقال حر، كما ضم محمد خالد "شيكا" لمدة موسم على سبيل الإعارة من نادي فاركو، بجانب بهاء مجدي وعماد فتحي من نادي الزمالك. ونجحت إدارة النادي المصري في تجديد عقد مدافع الفريق، محمود حمد، لمدة 5 مواسم، تنتهي في عقب موسم
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لاعبو ريال مدريد يودعون كيلور نافاس

ودع لاعبو ريال مدريد، الحارس الكوستاريكي كليور نافاس، على حساباتهم الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد رحيله إلى صفوف باريس سان جيرمان الفرنسي في الوقت الذي انضم فيه من صفوف الفريق الفرنسي الحارس ألفونسي أريولا على سبيل الإعارة، وتمتع نافاس بشعبية كبيرة في غرف خلع الملابس في قلعة سانتياجو بيرنابيو، وبدأ قائد الريال سيرجيو راموس حملة توديع الحارس الكوستاريكي كاتبًا عبر إنستجرام: "أتمنى لك الحظ الوافر، على الرغم من أنك لن تحتاج إلى ذلك، فعقليتك وعملك الجاد وجودتك الإنسانية، تتحدث عنك في أي مكان تذهب إليه، سأفتقدك كثيرًا يا أخي".
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مرتضى منصور: نهائي الكأس بين «الزمالك أ والزمالك ب»

وصف مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، نهائي بطولة كأس مصر لموسم 2018-2019، أمام بيراميدز، بأنه بين الزمالك "أ" والزمالك "ب"، وذلك حسبما أفاد في تصريحات تليفزيونية. وتخطى بيراميدز، عقبة نظيره بتروجت بنتيجة (2-0)، سجل الأول إيريك تراوري في الدقيقة 16 هدفا رائعا بضربة رأس متقنة، بينما أضاف إبراهيم حسن الهدف الثاني لبيراميدز في الدقيقة 44، في اللقاء الذي أقيم بملعب بتروسبورت في دور الأربعة ببطولة كأس مصر، ليتأهل بيراميدز لنهائي كأس مصر للمرة الأولى في تاريخه، ليضرب موعداً مع الزمالك الذي صعد للدور ذاته بعد تخطيه عقبة الاتحاد السكندري.
مرتضى منصور (1) (1)

مرتضى منصور يهدد سيد عبد الحفيظ بالضرب والخطف

هاجم مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، بعد سخرية الأخير من التصريحات التي أطلقها أمير مرتضى منصور، المشرف العام على فريق الكرة بالقلعة البيضاء، وأوضح مرتضى مهاجمًا سيد عبدالحفيظ عبر قناة «الحدث اليوم» في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء: «أحذرك من أنصاري، قد يتعدون عليك بالضرب ويختطفونك من قلب النادي الأهلي، لا تتحدث عن أسيادك أو أولادي مجددًا.. أمير مرتضى لا يتقاضى راتبه من الأهلي مثلك يا مرتزق».
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عبد العال: حسام حسن سيفشل وجلال الأنسب للمنتخب

استبعد علاء عبد العال، المدير الفني السابق للداخلية، حسام حسن، المدير الفني لسموحة، من تدريب منتخب مصر خلال الفترة المقبلة خلفًا للمكسيكي خافيير أجيري. وقال عبد العال، في تصريحات تليفزيونية لبرنامج «الماتش»، الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة «صدى البلد»: «هذا ليس وقت حسام حسن، عليه مراجعة نفسه تحديدا في تعامله مع اللاعبين». وواصل: «هناك 3 أو 4 لاعبين في سموحة يجلسون في المنزل بسبب تعامل حسام حسن معهم، ومنهم السيد فريد ومحمود سيد ومحمود منصور».
مران-الأهلي‎ (3)

شيحة: هذه الأندية تريد باسم علي ومصيره في يد الأهلي

تحدث محمد شيحة، وكيل باسم علي، ظهير أيمن النادي الأهلي، عن كواليس تمديد اللاعب لعقده مع النادي الأحمر خلال الساعات الماضية، مؤكدا أن اللاعب رحب على الفور بالتمديد، في الوقت الذي تلقى فيه وعدا من سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، بحصوله على الراتب المُرضي له. ومدد باسم علي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تعاقده مع القلعة الحمراء لمدة 3 مواسم إضافية، وبذلك يتبقى للاعب 5 مواسم مع الفريق الأحمر، وذلك تمهيدا لإعارته لأحد الأندية التي طلبت ضمه.
ميدو - مصر للمقاصة (2)

ميدو يحسم انتقال لاعب المقاصة إلى المصري

دخل مسئولو نادي المصري البورسعيدي في مفاوضات جادة مع نادي مصر للمقاصة، من أجل ضم لاعب وسط الفريق الفيومي، محمد توني، اللاعب البالغ من العمر 22 عامًا، خلال الميركاتو الصيفي الجاري. وأبلغت إدارة مصر للمقاصة برئاسة محمد عبد السلام، مسئولي المصري بأنهم سيعرضون الأمر على الجهاز الفني للفريق الفيومي بقيادة المدرب أحمد حسام «ميدو». وينتظر المصري البورسعيدي، بقيادة مديره الفني إيهاب جلال، الرد النهائي من مسئولي مصر للمقاصة لإتمام صفقة انتقال لاعب وسط الفريق الفيومي.
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