وادي دجلة يرفض عرض المصري لضم محمد هلال

٠٣ سبتمبر ٢٠١٩ - ١١:٢٢ ص

وادي دجلة

تقدم النادي المصري البورسعيدي، بعرض لإدارة وادي دجلة، لضم جناح الفريق محمد هلال، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، بهدف تدعيم صفوف الفريق الأخضر قبل الموسم الجديد. وطلب إيهاب جلال، المدير الفني لنادي المصري، إدارة الفريق البورسعيدي، بسرعة إنهاء صفقة محمد هلال صاحب الـ23 عامًا، وبالفعل قدمت إدارة المصري طلبا بضم لاعب وادي دجلة، مقابل 7 ملايين جنيه على سبيل البيع النهائي. ورفضت إدارة وادي دجلة العرض المقدم من النادي المصري نظرا لحاجة الفريق لمحمد هلال، الذي يعد من العناصر الأساسية في الفريق.

وأبرم المصري عددًا من الصفقات أبرزها الدولي الليبي مفتاح طقطق، لمدة موسمين في صفقة انتقال حر، كما ضم محمد خالد "شيكا" لمدة موسم على سبيل الإعارة من نادي فاركو، بجانب بهاء مجدي وعماد فتحي من نادي الزمالك. ونجحت إدارة النادي المصري في تجديد عقد مدافع الفريق، محمود حمد، لمدة 5 مواسم، تنتهي في عقب موسم

وأبرم المصري عددًا من الصفقات أبرزها الدولي الليبي مفتاح طقطق، لمدة موسمين في صفقة انتقال حر، كما ضم محمد خالد "شيكا" لمدة موسم على سبيل الإعارة من نادي فاركو، بجانب بهاء مجدي وعماد فتحي من نادي الزمالك.



ونجحت إدارة النادي المصري في تجديد عقد مدافع الفريق، محمود حمد، لمدة 5 مواسم، تنتهي في عقب موسم 2023 ـ 2024، وتأتي هذه الخطوة في إطار حرص مجلس المصري على الاحتفاظ بكل نجوم الفريق قبل الموسم الجديد.



جدير بالذكر أن محمود حمد كان قد انضم للمصري مطلع الموسم الماضي قادماً من صفوف طلائع الجيش، حيث شارك مع الفريق في 18 مباراة بإجمالي دقائق بلغ نحو 1169 دقيقة، وسجل هدفا واحدا كان في شباك الاتحاد السكندري.



