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للتخلص من الشخير.. توقف عن تناول السكريات واللحوم

تناول المشروبات التي تحتوي على كميات كبيرة من السكر، أو تناول أطعمة تحتوي على نسبة من السكر، يعد أحد الأسباب الرئيسية لحدوث الشخير، إذ عليك بتقليل استهلاكه
تحرير:إسراء سليمان ٠٣ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠١:٠٠ م
التخلص من الشخير
التخلص من الشخير
الشخير من الأصوات الصادرة في أثناء النوم، توجد عدة أسباب له، يجب التعامل معها بحرص للتخلص من هذا الصوت المزعج، على سبيل المثال الإصابة بمشكلات في الأنف، أو النوم لساعات قليلة، بجانب النوم بطريقة خاطئة، جميعها أسباب تؤدي إلى الشخير في أثناء النوم، وليس ذلك فقط، ولكن الوزن الزائد أيضًا الذي يصل إلى السمنة، يعتبر أحد الأسباب الرئيسية، وللتخلص منه يوجد بعض الأطعمة التي يجب التوقف عن تناولها مثل السكر واللحوم الغنية بالدهون والقمح، وذلك حسبما ذكر موقع "timesofindia".
كلما نتقدم في العمر، ندرك جيدًا أن النوم له قيمة كبيرة وفوائد صحية وعلاجية أكثر من أي شيء آخر، خاصة عند الذهاب إلى البيت بعد يوم عمل طويل، ستجد نفسك لا تحتاج سوى الحصول على قسط كافٍ من النوم، فلا يوجد شيء مريح إلا أن تستلقي على ظهرك وتتخلص من كل همومك، في حالة استعداد للتوقف عن التفكير والاسترخاء التام،
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«التونة والحمص».. سناك يمكنك تناوله في العمل

يقضي معظمنا أغلب وقته في العمل الذي لا يقل عدد ساعاته عن 8، كما أن بعض الأشخاص يعملون في أكثر من مكان، ولأن الجوع حليف تلك الأوقات، فهذا يؤدي إلى تناول الأطعمة السريعة وعدم الانتباه إلى الكمية التي يمكن تناولها خاصة عند الجلوس أمام الكمبيوتر. الحل الأمثل للحفاظ على الوزن والصحة تناول الوجبات الخفيفة الصحية، وإذا كنت تحمل هم تحضيرها وأن بعضها قد لا يسمح بتناوله في العمل، فهناك بعض الاقتراحات التي تساعدك على تناول طعام صحي يحافظ على المعدة طوال الساعات الطويلة، تعرف عليها وفقا لما ذكره موقع Verywell Fit.
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هل دايت الصودا ضار؟.. يؤدي إلى أمراض القلب

يوجد العديد من الأنظمة الغذائية المهمة التي يجب أن تضعها في الاعتبار، على سبيل المثال نظام الكيتو المعتمد على تناول كميات قليلة من الكربوهيدرات، كما توجد أنظمة غذائية أخرى، تعتمد على تقليل استهلاك الدهون، ولكن هل سمعت عن "دايت الصودا"، أي إدراج المشروبات الغازية في نظامك الغذائي، ولكن من المؤكد أنه من الأنظمة الغذائية الضعيفة، التي تؤدي إلى العديد من الآثار السلبية، على سبيل المثال ترتبط الصودا بشكل كبير بمرض السكري وأمراض القلب، نقلا عن "livestrong".
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حمية البحر الأبيض المتوسط تقي من سكر الحمل

تحتاج الحامل إلى نظام غذائي صحي للحفاظ على صحتها ونمو الجنين بشكل جيد، وكشفت دراسة عن أن الأمهات اللاتي يتبعن حمية البحر الأبيض المتوسط هن أقل عرضة للإصابة بسكر الحمل، كما أن النظام الغذائي الغني بالدهون الصحية ومنخفض السكر واللحوم المصنعة، يحافظ على ثقل الوزن في أثناء الحمل. وذكرت النساء الحوامل اللاتي يتبعن النظام الغذائي أن تناول المزيد من المكسرات وزيت الزيتون في وجبات الطعام جعلهن يشعرن بالانتفاخ أقل والسعادة أكثر، وفقا لما ذكره موقع «الديلي ميل» البريطاني.
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