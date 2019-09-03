للتخلص من الشخير.. توقف عن تناول السكريات واللحوم

تناول المشروبات التي تحتوي على كميات كبيرة من السكر، أو تناول أطعمة تحتوي على نسبة من السكر، يعد أحد الأسباب الرئيسية لحدوث الشخير، إذ عليك بتقليل استهلاكه
الشخير من الأصوات الصادرة في أثناء النوم، توجد عدة أسباب له، يجب التعامل معها بحرص للتخلص من هذا الصوت المزعج، على سبيل المثال الإصابة بمشكلات في الأنف، أو النوم لساعات قليلة، بجانب النوم بطريقة خاطئة، جميعها أسباب تؤدي إلى الشخير في أثناء النوم، وليس ذلك فقط، ولكن الوزن الزائد أيضًا الذي يصل إلى السمنة، يعتبر أحد الأسباب الرئيسية، وللتخلص منه يوجد بعض الأطعمة التي يجب التوقف عن تناولها مثل السكر واللحوم الغنية بالدهون والقمح، وذلك حسبما ذكر موقع "timesofindia".
كلما نتقدم في العمر، ندرك جيدًا أن النوم له قيمة كبيرة وفوائد صحية وعلاجية أكثر من أي شيء آخر، خاصة عند الذهاب إلى البيت بعد يوم عمل طويل، ستجد نفسك لا تحتاج سوى الحصول على قسط كافٍ من النوم، فلا يوجد شيء مريح إلا أن تستلقي على ظهرك وتتخلص من كل همومك، في حالة استعداد للتوقف عن التفكير والاسترخاء التام،
كلما نتقدم في العمر، ندرك جيدًا أن النوم له قيمة كبيرة وفوائد صحية وعلاجية أكثر من أي شيء آخر، خاصة عند الذهاب إلى البيت بعد يوم عمل طويل، ستجد نفسك لا تحتاج سوى الحصول على قسط كافٍ من النوم، فلا يوجد شيء مريح إلا أن تستلقي على ظهرك وتتخلص من كل همومك، في حالة استعداد للتوقف عن التفكير والاسترخاء التام، ولكن ما العمل إذا كان لديك شريك يجعلك غير قادر على النوم، بسبب صوت الشخير، توجد العديد من الأسر التي تعاني من هذه الحالة المرضية، ولكن بدلًا من المعاناة عليك بالتعامل معها بطرق صحية، حتى لا تتشاجر مع شريكك، وتحصلا على ليلة نوم هادئة، لاستكمال الأعمال الهامة في اليوم التالي، وقبل التحدث عن الطرق العلاجية والأطعمة التي يجب التوقف عن تناولها، يجب أن نعطي تعريفًا للشخير أولًا.
الشخير
حالة مرضية، يتعرض لها العديد من الأشخاص حول العالم، ويُعتقد أنه لا يوجد علاج فعال للتخلص منها بشكل سلس دون أن تؤذي مشاعر الآخرين، لذا في كثير الحالات، يحاول المصابون التعايش معها بأي شكل من الأشكال، ولكن من الخيارات المثالية هو التعرف على الأطعمة التي تزيد من الشخير في أثناء النوم في الليل، كما يُقال "أنت مثل ما تأكل"، لأن الطعام يؤثر على صحتك بشكل ملحوظ، فبالتالي قد يكون نظامك الغذائي غير صحي على الإطلاق ويؤدي إلى العديد من الأمراض، وفي هذه الحالة تحتاج إلى تناول عقاقير طبية.
وفي استكمال الحديث عن الشخير، يحدث نتيجة تدفق الهواء، مما يؤدي إلى اهتزاز الأنسجة ويعتمد بشكل كبير على المراحل المختلفة لدورة النوم ويختلف من فرد لآخر، خلال هذه المراحل، العضلات والأنسجة تكون مرتخية بشكل كبير، وتتقلص الممرات الأنفية، مما يؤدي إلى حدوث الشخير.
بالنسبة للأطعمة التي تؤدي إلى هذه الحالة المرضية، بعضها يتسبب في الالتهابات، وزيادة إنتاج البلغم، وما يلي بعض من الأطعمة التي يجب تقليل استهلاكها:
1- القمح
إذا كنت تريد التمتع بحياة صحية خالية من الأمراض تمامًا، فتجنب تناول الخبز قدر الإمكان، حيث يعد أحد أفضل الأشياء التي يمكنك القيام بها للتخلص من الشخير، فالخبز المصنع (القمح المصنع) لا يعد مفيدا لصحتك، وذلك وفقًا لما قاله خبراء التغذية، لأنها تتسبب في حدوث التهابات، ويعزز بشكل كبير من إنتاج البلغم، الذي يعمل بدوره على حدوث الشخير.
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2- السكر
جميعنا يعلم جيدًا أن السكر غير مفيد للصحة، ولكن هل تعلم أن تناول المشروبات التي تحتوي على كميات كبيرة من السكر، أو تناول أطعمة تحتوي على نسبة من السكر، يعد أحد الأسباب الرئيسية لحدوث الشخير، كما أن السكريات المصنعة تؤدي إلى تفاقم أنسجة الحلق وتسبب الشخير، لأنه يزيد من الإنتاج الطبيعي للبلغم ويقيد الممرات الأنفية.
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3- الأطعمة الغنية بالدهون
اللحوم الغنية بالدهون وكذلك البروتين تؤدي إلى التهاب، إضافة إلى زيادة مستويات الدهون المشبعة، مما يؤدي إلى زيادة الشخير. وبالتالي فإن اختيار اللحوم قليلة الدسم واللحوم هو إحدى الطرق للحفاظ على الصحة والحد من الشخير.
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