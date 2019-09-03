للتخلص من الشخير.. توقف عن تناول السكريات واللحوم

تناول المشروبات التي تحتوي على كميات كبيرة من السكر، أو تناول أطعمة تحتوي على نسبة من السكر، يعد أحد الأسباب الرئيسية لحدوث الشخير، إذ عليك بتقليل استهلاكه

تحرير:إسراء سليمان ٠٣ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠١:٠٠ م

التخلص من الشخير

الشخير من الأصوات الصادرة في أثناء النوم، توجد عدة أسباب له، يجب التعامل معها بحرص للتخلص من هذا الصوت المزعج، على سبيل المثال الإصابة بمشكلات في الأنف، أو النوم لساعات قليلة، بجانب النوم بطريقة خاطئة، جميعها أسباب تؤدي إلى الشخير في أثناء النوم، وليس ذلك فقط، ولكن الوزن الزائد أيضًا الذي يصل إلى السمنة، يعتبر أحد الأسباب الرئيسية، وللتخلص منه يوجد بعض الأطعمة التي يجب التوقف عن تناولها مثل السكر واللحوم الغنية بالدهون والقمح، وذلك حسبما ذكر موقع "timesofindia".

كلما نتقدم في العمر، ندرك جيدًا أن النوم له قيمة كبيرة وفوائد صحية وعلاجية أكثر من أي شيء آخر، خاصة عند الذهاب إلى البيت بعد يوم عمل طويل، ستجد نفسك لا تحتاج سوى الحصول على قسط كافٍ من النوم، فلا يوجد شيء مريح إلا أن تستلقي على ظهرك وتتخلص من كل همومك، في حالة استعداد للتوقف عن التفكير والاسترخاء التام،