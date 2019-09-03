مصر: يجب حشد الجهود لضمان تجديد تفويض «الأونروا»

٠٣ سبتمبر ٢٠١٩ - ١١:٣٩ ص

الأونروا - صورة أرشيفية

أكد السفير خالد راضي مدير إدارة شئون فلسطين بوزارة الخارجية، على أهمية ضمان استمرار الدعم الموجة لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، وحشد كافة الموارد والسبل لضمان وتأمين تجديد التفويض الخاص بها بموجب القرار 302 لعام 1949، منوها بإشادة مصر بالدور المهم الذي تقوم بها الوكالة في ظل الهجمة التي تتعرض لها في الوقت الحالي، مؤكدا دعم مصر للوكالة في تلبية الاحتياجات الإنسانية لللاجئين الفلسطينيين كحق أصيل لهم، وكذلك لضمان الاستقرار والأمن في الدول المضيفة بالمنطقة.

جاء ذلك في كلمة ألقاها، اليوم الثلاثاء، خلال افتتاح الاجتماع الطارئ لمؤتمر المشرفين على شؤون الفلسطينيين في الدول العربية المضيفة للاجئين، المخصص، لمناقشة ملف تجديد تفويض عمل (الأونروا) وأزمتها المالية.وأعرب راضي، بالنيابة عن وزير الخارجية سامح شكري، عن ترحيبه بالوفود المشاركة في الاجتماع، وبعد ذلك