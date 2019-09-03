مصر: يجب حشد الجهود لضمان تجديد تفويض «الأونروا»
٠٣ سبتمبر ٢٠١٩ - ١١:٣٩ ص
الأونروا - صورة أرشيفية
أكد السفير خالد راضي مدير إدارة شئون فلسطين بوزارة الخارجية، على أهمية ضمان استمرار الدعم الموجة لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، وحشد كافة الموارد والسبل لضمان وتأمين تجديد التفويض الخاص بها بموجب القرار 302 لعام 1949، منوها بإشادة مصر بالدور المهم الذي تقوم بها الوكالة في ظل الهجمة التي تتعرض لها في الوقت الحالي، مؤكدا دعم مصر للوكالة في تلبية الاحتياجات الإنسانية لللاجئين الفلسطينيين كحق أصيل لهم، وكذلك لضمان الاستقرار والأمن في الدول المضيفة بالمنطقة.
جاء ذلك في كلمة ألقاها، اليوم الثلاثاء، خلال افتتاح الاجتماع الطارئ لمؤتمر المشرفين على شؤون الفلسطينيين في الدول العربية المضيفة للاجئين، المخصص، لمناقشة ملف تجديد تفويض عمل (الأونروا) وأزمتها المالية.وأعرب راضي، بالنيابة عن وزير الخارجية سامح شكري، عن ترحيبه بالوفود المشاركة في الاجتماع، وبعد ذلك
جاء ذلك في كلمة ألقاها، اليوم الثلاثاء، خلال افتتاح الاجتماع الطارئ لمؤتمر المشرفين على شؤون الفلسطينيين في الدول العربية المضيفة للاجئين، المخصص، لمناقشة ملف تجديد تفويض عمل (الأونروا) وأزمتها المالية.
وأعرب راضي، بالنيابة عن وزير الخارجية سامح شكري، عن ترحيبه بالوفود المشاركة في الاجتماع، وبعد ذلك سلم رئاسة المؤتمر إلى أحمد أبو هولي عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس دائرة شؤون اللاجئين بالمنظمة تكريما لدولة فلسطين.
ومن جانبه، قال السفير سعيد أبو علي الأمين العام المساعد للجامعة العربية رئيس قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة، إن الجمعية العامة للأمم المتحده استمرت في تجديد تفويض (الأونروا) على مدار 71 عاما لعبت خلالها الوكالة دورا حيويا مهما في تقديم خدمات جليلة لـ5.5 مليون لاجئ فلسطيني.