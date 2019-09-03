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الأرصاد: غدا طقس مائل للحرارة.. وشبورة صباحية

٠٣ سبتمبر ٢٠١٩ - ١١:٤٢ ص
طقس حار - صورة أرشيفية
طقس حار - صورة أرشيفية
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد، غدا الأربعاء، طقس معتدل على السواحل الشمالية، مائل للحرارة رطب على الوجه البحري والقاهرة، حار على شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا، كما تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، وتظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية، وتكون الرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء، كما تنشط على البحر الأحمر وخليج السويس، ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.
وحالة البحر المتوسط معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج مترين ونصف إلى 3 أمتار، والرياح السطحية على البحرين شمالية غربية.درجات الحرارة المتوقعة غدا:المدينة: الصغرى العظمىالقاهرة 25 35شبين الكوم 25 34طنطا 24 33دمنهور 24 32الإسكندرية 24 31بلطيم
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شواطئ-دهب (3)

نائب: فرض رسوم على الشواطئ يؤذي الاستثمار السياحي

استنكر هشام والي عضو مجلس النواب، فرض رسوم على استخدام الشواطئ من قبل وزارة التنمية المحلية، قائلا إن هذا القرار يأتي دون سند قانوني ويخالف العقود المبرمة مع المستثمرين، إذ أن فرض رسوم على أصحاب القرى السياحية سيعمل على زيادة أسعار الإقامة بها من قبل المواطنين بما سيؤثر سلبا على السياحة الداخلية، خاصة أنها ملاذا للطبقة المتوسطة، وسعر الأراضي في المناطق المطلة على الشواطئ مرتفع جدا، نتيجة موقعها المطل على الشاطئ، وفرض رسوم جديدة عليها يخالف العقود المبرمة ويؤذي الاستثمار السياحي.
الاونروا

مصر: يجب حشد الجهود لضمان تجديد تفويض «الأونروا»

أكد السفير خالد راضي مدير إدارة شئون فلسطين بوزارة الخارجية، على أهمية ضمان استمرار الدعم الموجة لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، وحشد كافة الموارد والسبل لضمان وتأمين تجديد التفويض الخاص بها بموجب القرار 302 لعام 1949، منوها بإشادة مصر بالدور المهم الذي تقوم بها الوكالة في ظل الهجمة التي تتعرض لها في الوقت الحالي، مؤكدا دعم مصر للوكالة في تلبية الاحتياجات الإنسانية لللاجئين الفلسطينيين كحق أصيل لهم، وكذلك لضمان الاستقرار والأمن في الدول المضيفة بالمنطقة.
عاصم-الجزار-وزير-الإسكان (3)

تنفيذ 3024 وحدة إسكان اجتماعي و«سكن مصر»

صرح الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان، اليوم الثلاثاء، بأنه جارٍ تنفيذ 1584 وحدة سكنية (66 عمارة) بمشروع "الإسكان الاجتماعى"، و1440 وحدة (60 عمارة) بمشروع "سكن مصر"، بمدينة ناصر "غرب أسيوط"، ومن المقرر الانتهاء من التنفيذ نهاية، شهر ديسمبر المقبل، كما يتم تنفيذ أعمال البنية الأساسية للمرحلة الأولى بمدينة ناصر "غرب أسيوط"، بمساحة 1600 فدان، وتشمل (شبكات: صرف، مياه، ري، طرق)، وأعمال الخط الناقل للمياه، والمرحلة الأولى من المأخذ والرافع الأوسط ومحطة التنقية، ومن المقرر الانتهاء من التنفيذ نهاية شهر يونيو 2020.
تناول الادوية

مدبولى: خطة وطنية لتحفيز الصناعات الدوائية

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن الحكومة تولي ملف صناعة وتصدير الدواء اهتماما كبيرا، وتعمل على تبني وتنفيذ خطة وطنية لمساندة وتحفيز الصناعات الدوائية، مشيرا إلى أن هناك ضرورة للاستفادة من الفرص المتاحة للنهوض بهذا القطاع الحيوي، خاصة في ضوء ما يتمتع به الدواء المصري من جودة وتنافسية فى السعر، ما يؤهله للمنافسة بقوة في سوق الدواء العالمية، جاء ذلك خلال الاجتماع، الذي عقده، اليوم الثلاثاء، لمتابعة ملف صناعة وتصدير الدواء المصري، بحضور هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، عمرو نصار وزير التجارة والصناعة، هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام.
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طقس-معتدل (2)

الأرصاد: اليوم طقس معتدل.. ورطوبة على القاهرة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، اليوم الثلاثاء، طقس معتدل على السواحل الشمالية، رطب على الوجه البحري والقاهرة، حار على شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، وتظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء، كما تنشط على البحر الأحمر وخليج السويس ما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية، وحالة البحر المتوسط معتدلة وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.
طقس-معتدل (2)

الأرصاد: غدا طقس معتدل.. ورطوبة على القاهرة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، غدا الثلاثاء، طقس معتدل على السواحل الشمالية، رطب على الوجه البحري والقاهرة، حار على شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، وتظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء، كما تنشط على البحر الأحمر وخليج السويس ما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية، وحالة البحر المتوسط معتدلة وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.
طقس-معتدل (1)

الأرصاد: غدا طقس معتدل.. ورطوبة بالقاهرة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية ليسود البلاد، غدا الإثنين، طقس معتدل على السواحل الشمالية، رطب على الوجه البحري والقاهرة، حار على شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء، كما تنشط على البحر الأحمر وخليج السويس مما يؤدبي إلى اضطراب الملاحة البحرية، وحالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.
طقس-حار-مياه

الأرصاد: طقس اليوم حار رطب على معظم الأنحاء

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، اليوم الأحد، طقس معتدل على السواحل الشمالية، حار رطب على الوجه البحري والقاهرة، حار على شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء، كما تنشط على البحر الأحمر وخليج السويس، ما يؤدى إلى اضطراب الملاحة هناك، وحالة البحر المتوسط معتدلة وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.
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