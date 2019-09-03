نائب: فرض رسوم على الشواطئ يؤذي الاستثمار السياحي

تحرير:أحمد جاد ٠٣ سبتمبر ٢٠١٩ - ١١:٤٧ ص

شاطئ - صورة أرشيفية

استنكر هشام والي عضو مجلس النواب، فرض رسوم على استخدام الشواطئ من قبل وزارة التنمية المحلية، قائلا إن هذا القرار يأتي دون سند قانوني ويخالف العقود المبرمة مع المستثمرين، إذ أن فرض رسوم على أصحاب القرى السياحية سيعمل على زيادة أسعار الإقامة بها من قبل المواطنين بما سيؤثر سلبا على السياحة الداخلية، خاصة أنها ملاذا للطبقة المتوسطة، وسعر الأراضي في المناطق المطلة على الشواطئ مرتفع جدا، نتيجة موقعها المطل على الشاطئ، وفرض رسوم جديدة عليها يخالف العقود المبرمة ويؤذي الاستثمار السياحي.

ولفت والي، في طلب إحاطة تقدم به إلى الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، إلى أن الضريبة العقارية التي تفرضها الحكومة تتأسس على قيمة العقار، وبالتالي تشمل المميزات التي يتمتع بها العقار ومنها الانتفاع بالشاطئ.وأوضح، أنه إن كانت الحكومة تريد الاستفادة من ارتفاع قيمة العقارات في بعض المنتجعات للصفوة،