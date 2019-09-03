هليكوبتر وموزة.. حبس عصابة «البطاريات» في الشرقية

تحرير:إسلام عبد الخالق ٠٣ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٢:٠٧ م

صورة أرشيفية

أصدرت نيابة ثاني الزقازيق العامة، برئاسة المستشار إسلام الحديدي، وإشراف المستشار محمد القاضي، المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية، اليوم الثلاثاء، قرارًا بحبس عاطلين اثنين، لمدة أربعة أيام على ذمة التحقيقات؛ على خلفية اتهامهما بتكوين تشكيل عصابي تخصص في سرقة بطاريات السيارات، وذلك أثناء قيام أصحابها بتركها أسفل منازلهم بدائرة قسم شرطة ثاني الزقازيق، بينما جرى ضبط المتهمين وبحوزتهما كمية من «البطاريات»، حيث تبين أن كلا منهما مُسجل خطر وله كارت إجرامي بالسجلات الأمنية.

البداية كانت بتلقي اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من العميد عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد تعدد بلاغات من عدد من المواطنين بشأن سرقة البطاريات الخاصة بسياراتهم، وذلك حال قيامهم بترك السيارة أسفل منازلهم بدائرة قسم شرطة ثاني الزقازيق. وتوصلت تحريات فريق البحث الجنائية، والذي قاده