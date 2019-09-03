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نائب يطالب بالتوعية بمبادرة «نحو الغاز الطبيعي»

تحرير:أحمد جاد ٠٣ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٢:٠٩ م
سيارة تعمل بالغاز الطبيعي - صورة أرشيفية
سيارة تعمل بالغاز الطبيعي - صورة أرشيفية
قال طارق متولي عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن توفير جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة قروض ميسرة بأقل فائدة وأطول فترة سداد لمالكى السيارات لتحويلها إلى الاعتماد على الغاز الطبيعي، خطوة جديدة لإنجاح مبادرة "نحو الغاز الطبيعى"، مضيفا أن المبادرة ستساهم في تنفيذ استراتيجية الدولة لترشيد الطاقة وخفض الاعتماد على أنواع الوقود السائل، بالإضافة إلى إقامة 50 منفذا لتجارة الزيوت المتخصصة للسيارات العاملة بالغاز الطبيعي، ما يوفر المزيد من فرص العمل.
وأوضح متولي، في بيان له، اليوم الثلاثاء، أن الغاز الطبيعي يتميز بتكلفته المنخفضة مقارنة بالوقود السائل من البنزين والسولار، وأن المتر المكعب من الغاز الطبيعى يعادل استهلاك لتر من البنزين، فضلا عن ارتفاع رقم الأوكتين للغاز الطبيعي كوقود للسيارات.وطالب بمزيد من إعلانات التوعية من خلال وسائل الإعلام المختلفة
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مجلس-النواب

تخوف برلماني من ارتفاع الأسعار بسبب الدولار الجمركي

أشاد أعضاء مجلس النواب بقرار مصلحة الجمارك، بتحرير أسعار العملات الأجنبية وفق لأسعاره في البنك المركزي على واردات وصادرات السلع الضرورية والأساسية جمركيا، اعتبارا من أول سبتمبر الجاري، وأبدى النواب خوفهم في نفس الوقت من عدم الرقابة على الأسواق، خاصة في حالة استغلال البعض للقرار ورفع أسعار بعض السلع، إذ قال إيهاب منصور عضو لجنة الإسكان بالبرلمان، في تصريحات لـ"التحرير"، إن القرار في ظاهره جيد وإيجابي، لكنه يخشى أن يكون قد اتخذ دون دراسة مستفيضة من جانب الحكومة.
مجوهرات

راتب شهري للطلاب.. شروط التقديم بمدرسة المجوهرات

كشف الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم لشؤن التعليم الفنى، أن الوزارة ستبدأ مباشرة فى وضع مناهج مدرسة التكنولوجيا التطبيقية لصناعة الحلى والمجوهرات كأول مدرسة متخصصة فى صناعة الحلى والمجوهرات، موضحا أن هذه النوعية من المدارس التي بدأت الوزارة في تعميمها وهى التكنولوجيا التطبيقية، تشجع الطالب على الحضور والانضباط والحفاظ على البيئة الصناعية، خلال مؤتمر توقيع برتوكول إنشاء مدرسة إيجيبت جولد للتكنولوجيا التطبيقية متخصصة في صناعة الحلى والمجوهرات، اليوم الثلاثاء.
مجوهرات (2)

إعلان موعد التقديم لمدرسة صناعة الحلي والمجوهرات

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن التعليم الفني يحظى بنفس أهمية تطوير التعليم العام، وهناك تركيز على منظومة المدارس التكنولوجيا وتم تطبيقها من سنة، والهدف الأساسى من هذه المدارس تغيير رؤية المجتمع وتحضير أجيال جديدة لسوق عمل واعد بشكل كبير، وتأهيلهم للمنافسة في سوق العمل، مضيفة أن المدارس التكنولوجية تركز على التخصصات التي يتطلبها سوق العمل، وتعتبر مدرسة تكنولوجيا صناعة الحلى والمجوهرات المدرسة العاشرة ضمن مدارس تكنولوجيا التطبيقية.
شواطئ-دهب (3)

نائب: فرض رسوم على الشواطئ يؤذي الاستثمار السياحي

استنكر هشام والي عضو مجلس النواب، فرض رسوم على استخدام الشواطئ من قبل وزارة التنمية المحلية، قائلا إن هذا القرار يأتي دون سند قانوني ويخالف العقود المبرمة مع المستثمرين، إذ أن فرض رسوم على أصحاب القرى السياحية سيعمل على زيادة أسعار الإقامة بها من قبل المواطنين بما سيؤثر سلبا على السياحة الداخلية، خاصة أنها ملاذا للطبقة المتوسطة، وسعر الأراضي في المناطق المطلة على الشواطئ مرتفع جدا، نتيجة موقعها المطل على الشاطئ، وفرض رسوم جديدة عليها يخالف العقود المبرمة ويؤذي الاستثمار السياحي.
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مجلس-النواب (1)

«رصف طرق أسوان» في طلب إحاطة بالبرلمان

قال أحمد سعد درويش نائب كوم أمبو، إن الطرق في أسوان حالتها سيئة، وتؤدى إلى كثرة الحوادث، وتفتقد قرى أسوان أبسط حقوقها في طرق ممهدة، ما دفعه للتقدم بطلب إحاطة لوزير النقل والمواصلات كامل الوزير، عملا بحكم المادة 134 من الدستور والمادة 212 من اللائحة الداخلية للمجلس، بشأن رصف الطرق بأسوان، خاصة الطريق الصحراوي الغربي المعروف بـ"طريق الموت"، وكذلك رصف الطرق المؤدية له، والطرق الرابطة بين القرى والمناشي بمدينة كوم أمبو، وهى طرق: مجلس قروى المنشية، الفؤاية العتمور المستجد، قرية سلامون، قرية العتمور قبلي، وقرية الخور قبلي.
مجلس-النواب

طلب إحاطة في البرلمان بشأن وفاة «طفل البلاعة»

أدانت النائبة إيناس عبد الحليم، واقعة وفاة طفل في عمر 4 سنوات، نتيجة الإهمال الذي يعاني منه المواطنون من جانب المسئولين بالصرف الصحي، حتى وصل الأمر بترك بلاعات الصرف الصحي دون غطاء بالأسابيع، ما يهدد حياة المواطنين ويتسبب في غرقهم. وتقدمت "عبد الحليم" بطلب إحاطة للدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، موجه للدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، بسبب واقعة وفاة الطفل ياسين بالصرف الصحي، مطالبة بضرورة اتخاذ اللازم للحد من تلك المواقف.
المستشار-أحمد-سعد

بكري: عبدالعال وافق على استقالة أمين عام البرلمان

قال النائب مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، إن الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، وافق على قبول استقالة الأمين العام للبرلمان المستشار أحمد سعد الدين، لافتًا إلى أن الاستقالة التي تقدم بها الأمين العام لمجلس النواب إلى رئيس البرلمان بغرض الإعارة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة. وأضاف بكري، فى تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أن استقالة الأمين العام لمجلس النواب، جاءت بعد جهود كبيرة بذلها من أجل النهوض بمستوي الأمانة العامه للمجلس وخدماتها للنواب.
مجلس-النواب-الجلسة-العامة

مطالبات برلمانية بسرعة اعتماد الأحوزة العمرانية

طالب عدد من أعضاء مجلس النواب، الحكومة بسرعة الانتهاء من الأحوزة العمرانية، والمخططات التفصيلية، خصوصا في القرى والمدن، بالتزامن مع تطبيق قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء. وتنص شروط التصالح على تشكيل لجنة برئاسة مهندس استشارى متخصص ويصدر بتشكيلها قرار من المحافظ أو رئيس الهيئة المختص، ويقدم طلب التصالح خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية للقانون، وسداد رسم فحص لا يجاوز خمسة آلاف جنيه. ويجوز تقسيط القيمة على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية، والبت فى طلبات التصالح المقدمة للجنة خلال مدة لا تجاوز أربعة أشهر.
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