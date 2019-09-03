نائب يطالب بالتوعية بمبادرة «نحو الغاز الطبيعي»

تحرير:أحمد جاد ٠٣ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٢:٠٩ م

سيارة تعمل بالغاز الطبيعي - صورة أرشيفية

قال طارق متولي عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن توفير جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة قروض ميسرة بأقل فائدة وأطول فترة سداد لمالكى السيارات لتحويلها إلى الاعتماد على الغاز الطبيعي، خطوة جديدة لإنجاح مبادرة "نحو الغاز الطبيعى"، مضيفا أن المبادرة ستساهم في تنفيذ استراتيجية الدولة لترشيد الطاقة وخفض الاعتماد على أنواع الوقود السائل، بالإضافة إلى إقامة 50 منفذا لتجارة الزيوت المتخصصة للسيارات العاملة بالغاز الطبيعي، ما يوفر المزيد من فرص العمل.

وأوضح متولي، في بيان له، اليوم الثلاثاء، أن الغاز الطبيعي يتميز بتكلفته المنخفضة مقارنة بالوقود السائل من البنزين والسولار، وأن المتر المكعب من الغاز الطبيعى يعادل استهلاك لتر من البنزين، فضلا عن ارتفاع رقم الأوكتين للغاز الطبيعي كوقود للسيارات.وطالب بمزيد من إعلانات التوعية من خلال وسائل الإعلام المختلفة