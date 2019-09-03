روسيا تعلن مشاركتها ضامنا للاتفاق بين واشنطن وطالبان
تحرير:وكالات
٠٣ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٢:١١ م
طالبان
أعلن الممثل الخاص للرئيس الروسي بشأن أفغانستان زامير كابولوف، اليوم الثلاثاء، أن روسيا بجانب عدد من الدول ستكون ضامنة للاتفاق المحتمل بين الولايات المتحدة وحركة طالبان الأفغانية.
وأعرب كابولوف عن اعتقاد موسكو بأن انسحاب القوات الأمريكية من عدد من المقاطعات في أفغانستان يجب أن يؤدي إلى انخفاض مستوى العنف هناك، وقال: "إذا غادروا سيختفي عامل استفزاز، ووفقا للمنطق يجب أن يتراجع العنف هناك".
وأضاف: "إذا توافقت طالبان مع الأمريكيين، فسوف يتم الإعلان عن وقف لإطلاق النار، على الأقل من قبل الأمريكيين والقوات الأجنبية وطالبان".
وكشف أن موسكو ستتعاطى بشكل إيجابي مع تأجيل الانتخابات وتشكيل حكومة انتقالية في أفغانستان في حال التوصل لاتفاق بين الولايات المتحدة وحركة طالبان.
وتابع الدبلوماسي الروسي: "هناك تلميحات وتسريبات جدية بشأن احتمال تأجيل الانتخابات وتنظيمها لاحقا بشكل يختلف عن الذي يحدث الآن، وأن الأحزاب تناقش الآن
وكشف أن موسكو ستتعاطى بشكل إيجابي مع تأجيل الانتخابات وتشكيل حكومة انتقالية في أفغانستان في حال التوصل لاتفاق بين الولايات المتحدة وحركة طالبان.
وتابع الدبلوماسي الروسي: "هناك تلميحات وتسريبات جدية بشأن احتمال تأجيل الانتخابات وتنظيمها لاحقا بشكل يختلف عن الذي يحدث الآن، وأن الأحزاب تناقش الآن مسألة الحكومة الانتقالية".
وتوصلت الولايات المتحدة الأمريكية وحركة "طالبان" إلى اتفاق، وذلك في الوقت الذي هاجمت فيه عناصر الحركة إقليمي "قندوز" وباجلان" شمال البلاد، حيث تسلم الرئيس الأفغاني أشرف غاني مسودة الاتفاق الإطاري، والتي من المفترض أن تنهي صداما بين الحركة وواشنطن.