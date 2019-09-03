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روسيا تعلن مشاركتها ضامنا للاتفاق بين واشنطن وطالبان

تحرير:وكالات ٠٣ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٢:١١ م
طالبان
طالبان
أعلن الممثل الخاص للرئيس الروسي بشأن أفغانستان زامير كابولوف، اليوم الثلاثاء، أن روسيا بجانب عدد من الدول ستكون ضامنة للاتفاق المحتمل بين الولايات المتحدة وحركة طالبان الأفغانية. وأعرب كابولوف عن اعتقاد موسكو بأن انسحاب القوات الأمريكية من عدد من المقاطعات في أفغانستان يجب أن يؤدي إلى انخفاض مستوى العنف هناك، وقال: "إذا غادروا سيختفي عامل استفزاز، ووفقا للمنطق يجب أن يتراجع العنف هناك". وأضاف: "إذا توافقت طالبان مع الأمريكيين، فسوف يتم الإعلان عن وقف لإطلاق النار، على الأقل من قبل الأمريكيين والقوات الأجنبية وطالبان".
وكشف أن موسكو ستتعاطى بشكل إيجابي مع تأجيل الانتخابات وتشكيل حكومة انتقالية في أفغانستان في حال التوصل لاتفاق بين الولايات المتحدة وحركة طالبان.  وتابع الدبلوماسي الروسي: "هناك تلميحات وتسريبات جدية بشأن احتمال تأجيل الانتخابات وتنظيمها لاحقا بشكل يختلف عن الذي يحدث الآن، وأن الأحزاب تناقش الآن
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نتنياهو يعتزم عقد قمة ثلاثية مع روسيا وأمريكا بالقدس

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الثلاثاء، أن هناك مساعي حثيثة لعقد قمة ثلاثية مع روسيا والولايات المتحدة خلال الفترة الحالية في القدس. وأضاف نتنياهو على هامش اجتماع الحكومة أن مفاوضات تجري لعقد قمة أخرى لمستشاري الأمن القومي بإسرائيل، وروسيا، والولايات المتحدة في القدس في الأسابيع المقبلة، وفقا لصحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية. ونقلت الصحيفة عن مسؤولين رفيعي المستوى أن القمة الثلاثية وراء سبب إلغاء ننتياهو زيارته للهند، حيث قال: "سنواصل اتخاذ جميع الخطوات السياسية والأمنية والاستخبارية والمهنية لتحقيق أهدافنا".
الكرملين

روسيا تدعو إلى ضبط النفس في شبه الجزيرة الكورية

علقت الخارجية الروسية، اليوم الثلاثاء، على إطلاق كوريا الشمالية صواريخ باليستية قبالة شبه الجزيرة الكورية. وقال نائب وزير الخارجية الروسي، إيجور مورجولوف: "على جميع الأطراف خفض النشاط العسكري في شبه الجزيرة الكورية، وضبط النفس"، وفقا لـ"سبوتنيك". وأضاف مورجولوف على هامش فعاليات المنتدى الاقتصادي الشرقي: "نحن نؤيد لانخفاض النشاط العسكري في شبه الجزيرة الكورية، ونحث جميع الأطراف المعنية على ممارسة أقصى درجات ضبط النفس في نشاطها العسكري". وتابع: "لا توجد طرق كثيرة باستثناء الجلوس على طاولة المفاوضات لمناقشة تلك القضايا التي تهم بعضنا البعض".
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ناقلة النفط الإيرانية توقف مرصد تتبعها وتختفي

في تحد جديد من قبل إيران تجاه العقوبات الأمريكية، أوقفت ناقلة النفط الإيرانية، التي تترصدها واشنطن، مرشد التتبع الخاص بها لأكثر من 13 ساعة، مما أدى إلى تجدد التخمينات بأنها بصدد التوجه إلى سوريا. ووفقا لـ"سكاي نيوز"، فإن الناقلة "أدريان داريا 1"، التي كانت تعرف باسم "جريس 1"، قامت بإغلاق نظام التعريف التلقائي الخاص بها أمس الإثنين، ولم يتم تشغيله بعد ذلك. وأظهر موقع تتبع السفن، مارين ترافيك دوت كوم، في وقت سابق، الناقلة وهي قبالة السواحل اللبنانية في مسار لها نحو ميناء طرطوس السوري.
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جونسون يواجه البرلمان بعد تهديده بالانتخابات المبكرة

يواجه بوريس جونسون، رئيس الوزراء البريطاني، مواجهة حاسمة في البرلمان، اليوم الثلاثاء، بعد أن حذر من أنه سيدعو إلى إجراء انتخابات عامة مبكرة في 14 أكتوبر إذا نجح أعضاء مجلس العموم في هزيمة الحكومة. حيث يخطط النواب المتمردون عن حزب المحافظين، ونواب حزب العمال لطرح مشروع قانون لمنع خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر دون اتفاق، للتصويت. وقال جونسون إنه لا يريد إجراء انتخابات، لكن إحداث تقدم في المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي سيكون "مستحيلا" إذا فاز النواب، في الوقت الذي قال فيه جيريمي كوربين رئيس حزب العمال إنه مستعد لإجراء انتخابات عامة.
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غارة أمريكية

روسيا تعلق على الضربات الأمريكية في إدلب السورية

علقت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الإثنين، على الضربات الجوية الأمريكية في إدلب السورية، واصفة إياها بغير المنطقية ومتناقضة، وأنها تثير التساؤل حول مدى اعتبار الأهداف الإرهابية الأمريكية "أكثر شرعية" من الأهداف الإرهابية التي دمرتها قوات الحكومة السورية بدعم من الطيران الروسي، وأضافت الخارجية في بيان، اليوم الإثنين، أن الضربات الجوية التي قامت بها القوات الأمريكية، ضد منطقة خفض التصعيد في إدلب والتي أسفرت عن وقوع عدد كبير من الضحايا "تثير القلق".
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أستراليا تصدم أمريكا بسبب الصورايخ متوسطة المدى

تأكيد أسترالي جديد صادم لطموحات الولايات الأمريكية، إذ قال السفير الأسترالي لدى روسيا جريم ميهان، اليوم الإثنين، إن بلاده لن تنشر صواريخ متوسطة المدى على أراضيها، إذا قدمت أمريكا طلبا بهذا الشأن، موضحا أن كل من وزيرة الدفاع ليندا رينولدز، ورئيس والوزراء سكوت موريسون، قالا "إننا لن ننشر.. بالطبع، لا يمكنني التنبؤ بما يمكن لرئيس الوزراء الجديد أو الحكومة الجديدة فعله بعد 5 أو 10 سنوات، لكن رئيس وزرائنا قال إننا لن نفعل ذلك، وهذه إجابة واضحة ومحددة إلى حد ما"، بحسب سبوتنيك.
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وزارة الدفاع الأمريكية تشن الحرب على الأخبار الكاذبة

تشكل الأخبار الكاذبة تهديدا لأمن الولايات المتحدة، وهو ما دفع وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" إلى إطلاق مشروع لصد "هجمات التضليل الأتوماتيكي واسعة النطاق"، في الوقت الذي عرقل فيه كبار النواب الجمهوريين في الكونجرس الجهود المبذولة لحماية نزاهة الانتخابات. أنشأت وكالة مشاريع البحوث المتقدمة بوزارة الدفاع برنامجا مخصصا يمكنه الكشف عن الأخبار الكاذبة والشائعات، من بين أكثر من 500 ألف قصة وصورة وفيديو ومقطع صوتى. وإذا نجحت الوكالة في ذلك، فقد يتوسع النظام بعد أربع سنوات من التجارب، لاكتشاف المنشورات الخبيثة ومنع الأخبار المزيفة من الانتشار.
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أمريكا تتجاهل تركيا وتضرب إدلب السورية

يبدو أن الولايات المتحدة الأمريكية قررت تحدي تركيا، والدخول معها في مواجهة، خصوصا في سوريا، وذلك ردا على انتهاك أنقرة قرارات الاتحاد الأوروبي وواشنطن بشأن العقوبات على روسيا. المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتحاربة في سوريا، أكد أن واشنطن انتهكت جميع الاتفاقات، وضربت منطقة تخفيض التصعيد السورية في إدلب دون إخطار روسيا أو تركيا بالإجراءات المخطط لها. وأعلن الجيش السوري من جانب واحد وقف إطلاق النار في كامل منطقة خفض التصعيد بإدلب، وتم إخطار جميع أطراف النزاع بهذا.
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