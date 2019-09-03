روسيا تعلن مشاركتها ضامنا للاتفاق بين واشنطن وطالبان

تحرير:وكالات ٠٣ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٢:١١ م

طالبان

أعلن الممثل الخاص للرئيس الروسي بشأن أفغانستان زامير كابولوف، اليوم الثلاثاء، أن روسيا بجانب عدد من الدول ستكون ضامنة للاتفاق المحتمل بين الولايات المتحدة وحركة طالبان الأفغانية. وأعرب كابولوف عن اعتقاد موسكو بأن انسحاب القوات الأمريكية من عدد من المقاطعات في أفغانستان يجب أن يؤدي إلى انخفاض مستوى العنف هناك، وقال: "إذا غادروا سيختفي عامل استفزاز، ووفقا للمنطق يجب أن يتراجع العنف هناك". وأضاف: "إذا توافقت طالبان مع الأمريكيين، فسوف يتم الإعلان عن وقف لإطلاق النار، على الأقل من قبل الأمريكيين والقوات الأجنبية وطالبان".

وكشف أن موسكو ستتعاطى بشكل إيجابي مع تأجيل الانتخابات وتشكيل حكومة انتقالية في أفغانستان في حال التوصل لاتفاق بين الولايات المتحدة وحركة طالبان. وتابع الدبلوماسي الروسي: "هناك تلميحات وتسريبات جدية بشأن احتمال تأجيل الانتخابات وتنظيمها لاحقا بشكل يختلف عن الذي يحدث الآن، وأن الأحزاب تناقش الآن