جريمة

السجن 10 سنوات لحداد هتك عرض ابنة زوجته فحملت سفاحا

تحرير:أحمد الزغبي ٠٣ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٢:١٤ م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
قضت محكمة جنايات الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار جمال جمعة عقرب، رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار أمير عادل رمزي، والمستشار هشام شريف الشريف، وسكرتير الجنايات سعيد عبدالعظيم، بالسجن 10 سنوات "أ. ع. س" حداد لاتهامه بهتك عرض المجني عليها "س. ه. م" 17 سنة طالبة. تعود الواقعة في القضية رقم 6622 لسنة 2019 جنايات قسم شرطة الجمرك والمقيدة كلي برقم 154 غرب عندما تلقى مدير أمن الإسكندرية إخطارا من مأمور قسم شرطة الجمرك يفيد ببلاغ من "أ. ج. ن" ربة منزل بقيام زوجها بهتك عرض ابنتها.
كشفت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة الجمرك قيام المدعو "أ. ع. س - 48 عامًا" حداد زوج والدة المجني عليها "ش. ه. م - 17 عامًا" طالبة، بأن حال تواجدها بالشقة محل سكنها في عدم وجود والدة المجني عليها وأثناء جلوسها بإحدى الغرف قام المتهم بهتك عرضها عدة مرات. وأضافت التحريات من تقرير الطب الشرعي للمجني عليها
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ندم

دعوى نشوز بسبب تعليم زوجة طفلها «أنف لا مناخير»

طفلهما عمره الآن عامان، بالكاد ينطق مقاطع صوتية وليس كلمات كاملة، إنه الآن يكون الحصيلة التى سينطق بها، يود التعرف على أسماء الأشياء ويحاول نطقها على طريقته، لكن خلافا بين الأبوين على طريقة تعليم الصغير الكلام جعلت الخلاف بينهما يحتدم إلى حد اللجوء إلى محكمة الأسرة، بعد أن سب الرجل زوجته واتهمها بالخلل العقلي الذي يؤثر على نجلهما بالسلب، حد وصفه، وذلك لمجرد أنها وجدت كثيرا من الكلمات العامية رديئة لا تستحق من وجهة نظرها إرهاق الطفل فى تعلمها ونطقها، بينما بإمكانها تعليمه بديلتها الفصحى منذ البداية.
كرة القدم

كرة القدم تنهي حياة شاب على يد زملائه في الدقهلية

لفظ شاب أنفاسه الأخيرة، فجر اليوم الثلاثاء، من مدينة دكرنس بمحافظة الدقهلية، إثر مشادة بينه وبين زملائه بسبب لعب كرة القدم واختلافهم على تحكيم اللعبة، تطورت إلى مشاجرة وطعنة على يد أحدهم بسلاح أبيض في صدره. تلقى اللواء فاضل عمار، مساعد وزير الداخلية لأمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء السيد سلطان، مدير المباحث الجنائية، عن ورود إشارة بوصول "إسلام. ك. م - 18 عامًا"، مصاب بطعنة نافذة في الصدر يشتبه جنائيا في الوفاة، إلى مستشفى دكرنس العام، وتوفي عقب وصوله.
القبض-على-متهم

هليكوبتر وموزة.. حبس عصابة «البطاريات» في الشرقية

أصدرت نيابة ثاني الزقازيق العامة، برئاسة المستشار إسلام الحديدي، وإشراف المستشار محمد القاضي، المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية، اليوم الثلاثاء، قرارًا بحبس عاطلين اثنين، لمدة أربعة أيام على ذمة التحقيقات؛ على خلفية اتهامهما بتكوين تشكيل عصابي تخصص في سرقة بطاريات السيارات، وذلك أثناء قيام أصحابها بتركها أسفل منازلهم بدائرة قسم شرطة ثاني الزقازيق، بينما جرى ضبط المتهمين وبحوزتهما كمية من «البطاريات»، حيث تبين أن كلا منهما مُسجل خطر وله كارت إجرامي بالسجلات الأمنية.
حملة-أمنية-في-العمرانية (2)

تحرير 621 مخالفة مرورية ورفع 276 حالة تعد بالعمرانية

لفترة ليست بالقصيرة، شكلت إشغالات شارع مستشفى الصدر بمنطقة العمرانية غربي ماحفظة الجيزة "صداعا" لأجهزة الأمن بالجيزة، الأمر الذي دفع مساعد وزير الداخلية لأمن القطاع لتوجيه حملات متواصلة بمشاركة الإدارات النوعية، في مقدمتها البحث الجنائي، برئاسة اللواء محمود السبيلي، استهدفت حفظ الأمن وملاحقة العناصر الإجرامية الخطرة والخارجين عن القانون، خصوصا تجار ومتعاطي المواد المخدرة وحائزي الأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص والهاربين من الأحكام القضائية، تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية.
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محكمة-ارشفية

السجن 15 عاما لجواهرجي لحيازته 50 طربة حشيش

قضت محكمة جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار محمد عبد المنعم الشناوي رئيس المحكمة، وبعضوية كل من المستشار شريف أحمد فؤاد، والمستشار عبد الحميد مصطفى هندي، وأمانة سر عبد الجليل خليفة، بالسجن 15 عاما، على المدعو "ن. ع. س." صاحب محل ذهب وغرامة 100 ألف جنيه لاتهامه بالاتجار في المواد المخدرة الحشيش.. وتعود الواقعة في القضية رقم 4358 لسنة 2019 جنايات قسم شرطة العامرية ثان والمقيدة كلي برقم 534 غرب، إلى تلقي مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات من ضبط شخص بحوزته كمية من مخدر الحشيش بدائرة القسم.
جثه -علي-الطريق (2)

هربا من القليوبية.. مقتل مسجل وضبط شقيقه بالإسكندرية

بعد معركة حامية بين قوات الأمن بالإسكندرية وعنصرين إجراميين شديدي الخطورة "شقيقين" شهدت تبادل إطلاق النيران، سقط أحدهما قتيلا، بينما تمكنت القوات من ضبط الآخر. بدأت الواقعة بالعثور على جثة عامل، 25 عاما، مقيم بدائرة مركز شرطة بنها بالقليوبية، بطريق طحلة- ميت العطار بدائرة المركز، مصابا بطلق نارى بالرأس وتم تحديد المتهمين وهما مسجل شقى خطر، 32 عاما، سبق اتهامه فى 9 قضايا (سلاح، ومخدرات) آخرها قضية قتل عمد ومطلوب في 5 قضايا وإجمالى عقوبة سجنه 65 سنة وغرامة 350 ألف جنيه، وشقيقه، 19 عاما، مطلوب ضبطه وإحضاره فى ذات القضية.
القبض-على-متهم

حبس محاسب تخفى في نقاب لسرقة شركة بشبرا الخيمة

قرر زياد الباسل وكيل أول نيابة قسم ثان شبرا الخيمة، برئاسة أحمد البلتاجي مدير نياية قسم ثان شبرا الخيمة حبس محاسب 4 أيام على ذمة التحقيقات، لقيامه بسرقة مبلغ من شركة بشبرا وهو يرتدي النقاب، كما وجهت النيابة العامة للمتهم تهمة التزوير. تلقى اللواء طارق العجيزي مدير أمن القليوبية، إخطارًا من قسم شرطة ثان شبرا الخيمة بتمكن الأهالي من ضبط أحد الأشخاص مرتديا ملابس نسائية "نقاب" في أثناء القيام بسرقة إحدى الشقق السكنية الكائنة بدائرة القسم خاصة بـ"صاحب شركة لتجارة المواد البترولية".
محكمة-ارشفية

مراتي سابت البيت.. السجن 7 سنوات لعامل هتك عرض طفل

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، اليوم الخميس، برئاسة المستشار محمد شعيب، رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار أشرف داوود بهجت، والمستشار أحمد صبري ذكري، وأمانة سر السيد جودة الوزيري، بالسجن 7سنوات لـ "ع. م. م" عامل زراعي لاتهامه بهتك عرض المجني عليه "إ. م. أ" 14 عاما. تعود الواقعة في القضية رقم 3943 لسنة 2019 جنايات قسم شرطة برج العرب، والمقيدة كلي غرب برقم 551 عندما تلقي مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة برج العرب يفيد ببلاغ من "م. أ. م" سائق بقيام "ع. م. م" جارة بهتك عرض نجله داخل منزله بدائرة القسم.
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