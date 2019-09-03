السجن 10 سنوات لحداد هتك عرض ابنة زوجته فحملت سفاحا

تحرير:أحمد الزغبي ٠٣ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٢:١٤ م

صورة أرشيفية

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار جمال جمعة عقرب، رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار أمير عادل رمزي، والمستشار هشام شريف الشريف، وسكرتير الجنايات سعيد عبدالعظيم، بالسجن 10 سنوات "أ. ع. س" حداد لاتهامه بهتك عرض المجني عليها "س. ه. م" 17 سنة طالبة. تعود الواقعة في القضية رقم 6622 لسنة 2019 جنايات قسم شرطة الجمرك والمقيدة كلي برقم 154 غرب عندما تلقى مدير أمن الإسكندرية إخطارا من مأمور قسم شرطة الجمرك يفيد ببلاغ من "أ. ج. ن" ربة منزل بقيام زوجها بهتك عرض ابنتها.

كشفت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة الجمرك قيام المدعو "أ. ع. س - 48 عامًا" حداد زوج والدة المجني عليها "ش. ه. م - 17 عامًا" طالبة، بأن حال تواجدها بالشقة محل سكنها في عدم وجود والدة المجني عليها وأثناء جلوسها بإحدى الغرف قام المتهم بهتك عرضها عدة مرات. وأضافت التحريات من تقرير الطب الشرعي للمجني عليها