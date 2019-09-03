مصادر: حمدوك يعلن تشكيل حكومته الجديدة اليوم

تحرير:وكالات ٠٣ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٢:١٩ م

حمدوك

كشف مصدر في قوى إعلان الحرية والتغيير السوداني، عن إعلان رئيس الوزراء عبد الله حمدوك تشكيلة حكومته الجديدة مساء اليوم. وقال المصدر إن "حمدوك أكد أن التاريخ قاطع لإعلان التشكيلة الحكومية، لا سيما أن الاتحاد الإفريقي سينظر غدا في قرار العقوبات الذي اتخذه أخيرا، للضغط على جيش السودان لتسليم السلطة"، وفقا لـ"روسيا اليوم". وأضاف: "هناك توافق تام بشأن تسمية بعض الحقائب الوزارية المختلفة، حيث تمت تسمية محمد عبد الله لوزارة الخارجية، وإبراهيم البدوي للمالية، وعمر منيس لوزارة مجلس الوزراء".

وتابع أن من بين الأسماء المطروحة: "الخارجية: أسماء محمد عبد الله - المالية: إبراهيم البدوي - الصحة: أكرم التوم - التعليم العام: محمد الأمين التوم - الصناعة: طارق عبد السلام أبو العلا - الطاقة والتعدين: عادل علي إبراهيم - وزارة الري: ياسر عباس النو - الزراعة: عيسى عثمان شريف - الثروة الحيوانية: خديجة