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مصادر: حمدوك يعلن تشكيل حكومته الجديدة اليوم

تحرير:وكالات ٠٣ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٢:١٩ م
حمدوك
حمدوك
كشف مصدر في قوى إعلان الحرية والتغيير السوداني، عن إعلان رئيس الوزراء عبد الله حمدوك تشكيلة حكومته الجديدة مساء اليوم. وقال المصدر إن "حمدوك أكد أن التاريخ قاطع لإعلان التشكيلة الحكومية، لا سيما أن الاتحاد الإفريقي سينظر غدا في قرار العقوبات الذي اتخذه أخيرا، للضغط على جيش السودان لتسليم السلطة"، وفقا لـ"روسيا اليوم". وأضاف: "هناك توافق تام بشأن تسمية بعض الحقائب الوزارية المختلفة، حيث تمت تسمية محمد عبد الله لوزارة الخارجية، وإبراهيم البدوي للمالية، وعمر منيس لوزارة مجلس الوزراء".
وتابع أن من بين الأسماء المطروحة: "الخارجية: أسماء محمد عبد الله - المالية: إبراهيم البدوي - الصحة: أكرم التوم - التعليم العام: محمد الأمين التوم - الصناعة: طارق عبد السلام أبو العلا - الطاقة والتعدين: عادل علي إبراهيم - وزارة الري: ياسر عباس النو - الزراعة: عيسى عثمان شريف - الثروة الحيوانية: خديجة
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تصفية الحلفاء المخلصين.. سلاح الحوثي للانفراد بالحكم

لم تعد جرائم مليشيات الحوثي تقتصر على الأعداء فقط بل بدأت تمتد إلى الحلفاء والقيادات الحوثية أيضا، حيث تسعى الأسرة الحوثية إلى التفرد بالحكم وترفض أن يكون لها شركاء في الحكم مستخدمة كافة الوسائل الممكنة من إبعاد وإقالات وصولا إلى الاغتيالات والتصفيات بنيران صديقة. الخلافات الداخلية لميليشيات الحوثي الانقلابية الموالية لإيران بدأت تخرج إلى العلن رغم حرص قادة الميليشيات الحوثية أن يظل الصراع بينهم خفيا خشية أي اختراقات وتصدعات لجبهتهم الداخلية، إلا أن كل محاولاتهم لم تفلح في بقاء تلك الخلافات في الخفاء.
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السعودية تعترض 3 صواريخ باليستية حوثية في نجران

تمكنت الدفاعات الجوية السعودية، اليوم الثلاثاء، من اعتراض 3 صواريخ باليستية في سماء نجران، أطلقتها ميليشيا الحوثي، وفقا لـ"واس". وقال المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن العقيد الركن تركي المالكي: إن "قوات التحالف تمكنت من اعتراض وإسقاط طائرة بدون طيار أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران باتجاه المملكة". وأوضح العقيد المالكي أن محاولات الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران بإطلاق الطائرات بدون طيار مصيرها الفشل، ويتخذ التحالف كل الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين والأعيان المدنية.
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أوروبا تحذر إسرائيل من هدم المنازل الفلسطينية

أدان رؤساء بعثات دول الاتحاد الأوروبي في القدس ورام الله، اليوم الثلاثاء، عمليات الهدم الإسرائيلية للمنازل الفلسطينية والبناء الاستيطاني، محذرين من تقويض السلام وحل الدولتين. جاء ذلك تعقيبا على هدم السلطات الإسرائيلية في 26 من أغسطس الماضي منزلا ومطعما لعائلة فلسطينية قرب بيت لحم جنوبي الضفة الغربية. ووفقا لـ"إرم نيوز"، فإن الهدم في موقع التراث العالمي لليونسكو في "بتير - المخرور"، ضمن المنطقة "ج" الواقعة تحت السيطرة الإسرائيلية الكاملة وتشكل أكثر من 60% من مساحة الضفة الغربية.
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صحف سعودية: إيران تساوم أوروبا وإسرائيل تتوعد لبنان

تنوعت عناوين الصحف السعودية الصادرة صباح اليوم الثلاثاء، بين استعراض الشأن المحلي والعربي والإقليمي والدولي، وتصدرت تطورات الصراع في الشرق الأوسط مانشيتات الصحف. تحت عنوان "إيران تقرّ بانفجار في مركز فضائي"، ذكرت صحيفة "الحياة" أن طهران أقرت بانفجار صاروخ في موقع لإطلاق أقمار اصطناعية، مبررة الأمر بخطأ فني. في الوقت ذاته، أعلنت اعتمادها استراتيجية "الالتزام مقابل الالتزام" لإنقاذ الاتفاق النووي. جاء ذلك بعدما نشر الرئيس الأمريكي على "تويتر" صورة بالأبيض والأسود، ملتقطة من ارتفاع منخفض، تظهر منصّة الإطلاق ومحيطها المباشر بعد الانفجار.
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مدبولى: خطة وطنية لتحفيز الصناعات الدوائية

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن الحكومة تولي ملف صناعة وتصدير الدواء اهتماما كبيرا، وتعمل على تبني وتنفيذ خطة وطنية لمساندة وتحفيز الصناعات الدوائية، مشيرا إلى أن هناك ضرورة للاستفادة من الفرص المتاحة للنهوض بهذا القطاع الحيوي، خاصة في ضوء ما يتمتع به الدواء المصري من جودة وتنافسية فى السعر، ما يؤهله للمنافسة بقوة في سوق الدواء العالمية، جاء ذلك خلال الاجتماع، الذي عقده، اليوم الثلاثاء، لمتابعة ملف صناعة وتصدير الدواء المصري، بحضور هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، عمرو نصار وزير التجارة والصناعة، هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام.
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مدبولي: شمس السودان الجديد سوف تشرق.. وعلاقات غير مسبوقة

أكد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ثقته في أن شمس السودان الجديد سوف تشرق ساطعة على أرضه، مجددا العهد والعزم على أن تشهد العلاقات بين مصر والسودان طفرة غير مسبوقة على الأصعدة كافة. وقال مدبولي، في كلمته عقب توقيع وثائق ترتيبات نقل السلطة إلى حكومة مدنية في السودان اليوم السبت وسط حضور مسؤولين دوليين واقليميين، " أنقل إليكم رسالة تحية وإعزاز من الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية رئيس الاتحاد الإفريقي، إلى الشعب السوداني الشقيق الذي قام بثورته المجيدة من أجل تحقيق تطلعاته"، مؤكدا دعم السودان الشقيق من أجل تحقيق تلك التطلعات.
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مدبولي: مصر لن تألو جهدا في تقديم كل الدعم للسودان

قال رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، إن مصر لن تألو جهدا في تقديم كل أشكال الدعم الممكن للسودان الشقيق خلال الفترة المقبلة، بما في ذلك الدعم السياسي في المحافل الإقليمية والدولية، حتى يستعيد السودان مكانته المتميزة في القارة. ونقل مدبولي، خلال مراسم استقباله في مطار الخرطوم الدولي اليوم، تحيات وتهنئة الرئيس عبدالفتاح السيسي، للأشقاء في السودان، بمناسبة التوقيع على الوثيقة الدستورية، معربا عن تطلع مصر لأن يمثل هذا الحدث التاريخي نقطة انطلاق في تحقيق الاستقرار والتنمية والرخاء في السودان، بما ينعكس على رفاهية المواطن السوداني الشقيق.
السودان (4)

«فرح السودان».. الخرطوم تبدأ أولى خطواتها الانتقالية

"فرح السودان".. هكذا أطلق السودانيون على الحدث الذي تشهده اليوم وهو التوقيع النهائي على الإعلان الدستوري المقرر اليوم السبت الموافق 17 أغسطس ، حيث يأمل هذا الشعب أن يفتح هذا الأمر الطريق أمام استقرار بلادهم. فبعد 30 عاماً من الحكم العسكري بقيادة الرئيس المعزول عمر البشير بفعل احتجاجات شعبية واسعة، يدخل السودان اليوم مرحلة جديدة في تاريخه السياسي بتوقيع هذا الإعلان الدستوري بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى إعلان الحرية والتغيير لتدشين حقبة جديدة في تاريخ البلاد ولتحديد ملامح الفترة الانتقالية ما بعد عمر البشير.
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