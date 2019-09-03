«رحيل أزارو ورسالة للجنايني».. عبد الحفيظ يتحدث

٠٣ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٢:١٩ م

سيد عبد الحفيظ - مدير الكرة بالنادي الأهلي

كشف سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، عن مستقبل مهاجمه المغربي وليد أزارو، بعدما تعرض أخيرا لهجوم لاذع من جانب جماهير الفريق، وقال مدير الكرة بالقلعة الحمراء، في تصريحات لقناة المارد الأحمر، إن الدولي المغربي صاحب الـ24 عامًا، مستمر ولا توجد نية لبيعه خلال موسم الانتقالات الصيفية الجارية، وأوضح سيد عبد الحفيظ أن نادي القرن الإفريقي يستطيع الحصول على عرض مغرٍ ماليا مقابل بيع أزارو في الوقت الحالي، مضيفًا: "لكن الأهلي لا يفكر في ذلك كما هو الحال بالنسبة للنيجيري جونيور أجايي والأنجولي جيرالدو دا كوستا".

وأكد أن خسارة الفريق يتحملها الجميع وليس لاعبا بعينه في إشارة للانتقادات التي طالت المغربي بسبب إهدار الفرص السهلة التي كانت سببا في الخروج من كأس مصر. وكشف أن مؤمن زكريا سيسافر لألمانيا من أجل العلاج الأسبوع المقبل، وذلك في رحلة التعافي من الإصابة والعودة للملاعب التي ستستغرق 3 أسابيع قبل العودة

وأكد أن خسارة الفريق يتحملها الجميع وليس لاعبا بعينه في إشارة للانتقادات التي طالت المغربي بسبب إهدار الفرص السهلة التي كانت سببا في الخروج من كأس مصر.



وكشف أن مؤمن زكريا سيسافر لألمانيا من أجل العلاج الأسبوع المقبل، وذلك في رحلة التعافي من الإصابة والعودة للملاعب التي ستستغرق 3 أسابيع قبل العودة مجددا للقاهرة، وتابع: "مؤمن يحتاج 3 أشهر للعودة للملاعب وفقا لما أخبرنا به الطبيب الألماني المتابع لحالته".



بدوره أشاد مؤمن زكريا بموقف إدارة الأهلي معه والوقوف إلى جواره مشددا على أن عودته للملاعب ستكون في يناير المقبل، حيث ينتظر أن يتم قيده في النادي خلال هذا التوقيت.



وطالب مدير الكرة بالأهلي اللجنة المكلفة بإدارة اتحاد الكرة بقيادة عمرو الجنايني بضرورة عودة الجماهير خلال الموسم الجديد إلى جانب تطبيق تقنية الفيديو خلال المباريات.

