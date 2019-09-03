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نتنياهو يعتزم عقد قمة ثلاثية مع روسيا وأمريكا بالقدس

تحرير:وكالات ٠٣ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٢:٢٤ م
نتنياهو
نتنياهو
أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الثلاثاء، أن هناك مساعي حثيثة لعقد قمة ثلاثية مع روسيا والولايات المتحدة خلال الفترة الحالية في القدس. وأضاف نتنياهو على هامش اجتماع الحكومة أن مفاوضات تجري لعقد قمة أخرى لمستشاري الأمن القومي بإسرائيل، وروسيا، والولايات المتحدة في القدس في الأسابيع المقبلة، وفقا لصحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية. ونقلت الصحيفة عن مسؤولين رفيعي المستوى أن القمة الثلاثية وراء سبب إلغاء ننتياهو زيارته للهند، حيث قال: "سنواصل اتخاذ جميع الخطوات السياسية والأمنية والاستخبارية والمهنية لتحقيق أهدافنا".
ورحب رئيس الوزراء الإسرائيلي بتصريحات وزيري خارجية البحرين والإمارات العربية المتحدة، التي دانت الهجوم الأخير الذي شنه "حزب الله". وقال نتنياهو: "حتى العالم العربي يدرك أن العدوان الإيراني لا يهدد إسرائيل وحدها بل المنطقة بأسرها.. أناشد المزيد من الدول أن تقف ضد العدوان من قبل إيران وأقمارها الصناعية". يذكر
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طالبان

روسيا تعلن مشاركتها ضامنا للاتفاق بين واشنطن وطالبان

أعلن الممثل الخاص للرئيس الروسي بشأن أفغانستان زامير كابولوف، اليوم الثلاثاء، أن روسيا بجانب عدد من الدول ستكون ضامنة للاتفاق المحتمل بين الولايات المتحدة وحركة طالبان الأفغانية. وأعرب كابولوف عن اعتقاد موسكو بأن انسحاب القوات الأمريكية من عدد من المقاطعات في أفغانستان يجب أن يؤدي إلى انخفاض مستوى العنف هناك، وقال: "إذا غادروا سيختفي عامل استفزاز، ووفقا للمنطق يجب أن يتراجع العنف هناك". وأضاف: "إذا توافقت طالبان مع الأمريكيين، فسوف يتم الإعلان عن وقف لإطلاق النار، على الأقل من قبل الأمريكيين والقوات الأجنبية وطالبان".
الكرملين

روسيا تدعو إلى ضبط النفس في شبه الجزيرة الكورية

علقت الخارجية الروسية، اليوم الثلاثاء، على إطلاق كوريا الشمالية صواريخ باليستية قبالة شبه الجزيرة الكورية. وقال نائب وزير الخارجية الروسي، إيجور مورجولوف: "على جميع الأطراف خفض النشاط العسكري في شبه الجزيرة الكورية، وضبط النفس"، وفقا لـ"سبوتنيك". وأضاف مورجولوف على هامش فعاليات المنتدى الاقتصادي الشرقي: "نحن نؤيد لانخفاض النشاط العسكري في شبه الجزيرة الكورية، ونحث جميع الأطراف المعنية على ممارسة أقصى درجات ضبط النفس في نشاطها العسكري". وتابع: "لا توجد طرق كثيرة باستثناء الجلوس على طاولة المفاوضات لمناقشة تلك القضايا التي تهم بعضنا البعض".
ناقلة النفط الإيرانية جريس 1

ناقلة النفط الإيرانية توقف مرصد تتبعها وتختفي

في تحد جديد من قبل إيران تجاه العقوبات الأمريكية، أوقفت ناقلة النفط الإيرانية، التي تترصدها واشنطن، مرشد التتبع الخاص بها لأكثر من 13 ساعة، مما أدى إلى تجدد التخمينات بأنها بصدد التوجه إلى سوريا. ووفقا لـ"سكاي نيوز"، فإن الناقلة "أدريان داريا 1"، التي كانت تعرف باسم "جريس 1"، قامت بإغلاق نظام التعريف التلقائي الخاص بها أمس الإثنين، ولم يتم تشغيله بعد ذلك. وأظهر موقع تتبع السفن، مارين ترافيك دوت كوم، في وقت سابق، الناقلة وهي قبالة السواحل اللبنانية في مسار لها نحو ميناء طرطوس السوري.
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جونسون يواجه البرلمان بعد تهديده بالانتخابات المبكرة

يواجه بوريس جونسون، رئيس الوزراء البريطاني، مواجهة حاسمة في البرلمان، اليوم الثلاثاء، بعد أن حذر من أنه سيدعو إلى إجراء انتخابات عامة مبكرة في 14 أكتوبر إذا نجح أعضاء مجلس العموم في هزيمة الحكومة. حيث يخطط النواب المتمردون عن حزب المحافظين، ونواب حزب العمال لطرح مشروع قانون لمنع خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر دون اتفاق، للتصويت. وقال جونسون إنه لا يريد إجراء انتخابات، لكن إحداث تقدم في المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي سيكون "مستحيلا" إذا فاز النواب، في الوقت الذي قال فيه جيريمي كوربين رئيس حزب العمال إنه مستعد لإجراء انتخابات عامة.
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رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو

نتنياهو يتوعد بفرض السيادة على مستوطنات الضفة

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، أن تل أبيب ستفرض السيادة اليهودية على جميع المستوطنات في الضفة الغربية والقدس باعتبارها جزءًا من أرض إسرائيل، متعهدا بأن يفتتح العام الدراسي من مستوطنة في الضفة الغربية. وقال نتنياهو موجها حديثه للطلاب في مستوطنة "الكانا": "تذكروا أنكم في هذا المكان، وأن هذه هي أرض إسرائيل. لن نقتلع أي شخص من هنا، لن يكون هناك المزيد من عمليات النزوح، سنطبق السيادة اليهودية على جميع المستوطنات كجزء من دولة إسرائيل".
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فلسطين تهاجم أمريكا: سياساتها عدوانية

علقت فلسطين، اليوم الثلاثاء، على قرار الخارجية الأمريكية بحذف فلسطين وأي إشارة لها من قائمة الدول بالموقع الإلكتروني الخاص. واعتبر المجلس الوطني الفلسطيني، في بيان، أن الخطوة الأمريكية الجديدة تأتي استمرارا لسياستها العدوانية تجاه حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف في تقرير المصير والعودة وإقامة الدولة المستقلة وعاصمتها مدينة القدس، مؤكدًا أن قرار واشنطن لن يغيّر من وجودها وحقيقة كونها دولة تحت الاحتلال. وقال المجلس الوطني: إن "هذا القرار الأمريكي جاء بعد قرار وقف استخدام مصطلح الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتشريع الاستيطان فيها".
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ترامب من قمة السبع: لا نبحث تغيير النظام الإيراني

أكد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الإثنين، أن الفلسطينيين يرغبون في إبرام اتفاق سلام لا سيما في ظل أزمة التمويل. وأضاف ترامب على هامش القمة المنعقدة بينه وبين الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال حضورهما قمة الدول السبع في فرنسا، أنه يرى أن الاتفاق بين الفلسطينيين والإسرائيليين ممكن، مشيرا إلى أن الفلسطينيين يرغبون في إبرام اتفاق سلام وعودة الدعم، كما أعلن أن خطة السلام في الشرق الأوسط ربما تعلن قبل الانتخابات الإسرائيلية. وحول إيران، أوضح الرئيس الأمريكي أن بلاده لا تبحث عن تغيير النظام في إيران، إلا أنها تريد أن تجعل منها دولة ثرية إن رغبت.
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الأردن يستدعي السفير الإسرائيلي بعد انتهاكات الأقصى

استدعت وزارة الخارجية الأردنية، اليوم الأحد، السفير الإسرائيلي في عمان، لتأكيد إدانة المملكة ورفضها الانتهاكات الإسرائيلية في المسجد الأقصى والحرم القدسي الشريف، مشددة على ضرورة احترام إسرائيل التزاماتها كقوة قائمة بالاحتلال وفقا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني. وطالب الأردن إسرائيل بالوقف الفوري للممارسات العبثية الاستفزازية الإسرائيلية في الحرم الشريف التي تؤجج الصراع وتشكل خرقًا واضحًا. وصرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية السفير سفيان القضاة، بأنه تم إبلاغ السفير الإسرائيلي رسالة حازمة لنقلها لحكومته.
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