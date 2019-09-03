نتنياهو يعتزم عقد قمة ثلاثية مع روسيا وأمريكا بالقدس

تحرير:وكالات ٠٣ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٢:٢٤ م

نتنياهو

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الثلاثاء، أن هناك مساعي حثيثة لعقد قمة ثلاثية مع روسيا والولايات المتحدة خلال الفترة الحالية في القدس. وأضاف نتنياهو على هامش اجتماع الحكومة أن مفاوضات تجري لعقد قمة أخرى لمستشاري الأمن القومي بإسرائيل، وروسيا، والولايات المتحدة في القدس في الأسابيع المقبلة، وفقا لصحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية. ونقلت الصحيفة عن مسؤولين رفيعي المستوى أن القمة الثلاثية وراء سبب إلغاء ننتياهو زيارته للهند، حيث قال: "سنواصل اتخاذ جميع الخطوات السياسية والأمنية والاستخبارية والمهنية لتحقيق أهدافنا".

ورحب رئيس الوزراء الإسرائيلي بتصريحات وزيري خارجية البحرين والإمارات العربية المتحدة، التي دانت الهجوم الأخير الذي شنه "حزب الله". وقال نتنياهو: "حتى العالم العربي يدرك أن العدوان الإيراني لا يهدد إسرائيل وحدها بل المنطقة بأسرها.. أناشد المزيد من الدول أن تقف ضد العدوان من قبل إيران وأقمارها الصناعية". يذكر