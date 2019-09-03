«ميكا».. صبي التنس يحصد جائزة بالجونة السينمائي

فيلم «ميكا» يدور حول صبي يعيش مع والديه المريضين في حي فقير مدمر، بينما صديق لوالديه عامل في نادي التنس يأخذه كمتدرب ليجد "ميكا" نفسه في عالم جديد

تحرير:محمد عبد المنعم ٠٣ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠١:٠٠ م

ميكا

للعام الثالث على التوالي، يستكمل مهرجان الجونة السينمائي شراكته مع ورشة فاينال كت فينيسيا، ضمن تعاوناته من أجل دعم وتمكين السينمائيين العرب، التي يمنح فيها المهرجان جائزة لفيلم سينمائي عربي في مرحلة ما بعد الإنتاج. ويمنح المهرجان جائزته هذا العام إلى فيلم "ميكا" للمخرج المغربي إسماعيل فروخي، الذي يدور حول ميكا الصبي الذي يعيش مع والديه المريضين في حي فقير محكوم عليه بالدمار، بينما صديق لوالديه، عامل في نادي التنس في الدار البيضاء، يأخذه كمتدرب له ليجد ميكا نفسه في عالم جديد تمامًا.

ورشة "فاينال كت فينيسيا" هي ورشة تقام بالتوازي مع مهرجان فينيسيا السينمائي وتوفر فرصًا لستة أفلام سينمائية في مرحلة ما بعد الإنتاج لصناع أفلام من أفريقيا والشرق الأوسط، لتسهيل عمليات ما بعد الإنتاج وتعزيز الشراكات بين هذه المشاريع والأسواق السينمائية، وتعمل الورشة على مدار ثلاثة أيام من الفعاليات، وتٌقدم