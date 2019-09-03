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«ميكا».. صبي التنس يحصد جائزة بالجونة السينمائي

فيلم «ميكا» يدور حول صبي يعيش مع والديه المريضين في حي فقير مدمر، بينما صديق لوالديه عامل في نادي التنس يأخذه كمتدرب ليجد "ميكا" نفسه في عالم جديد
تحرير:محمد عبد المنعم ٠٣ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠١:٠٠ م
ميكا
ميكا
للعام الثالث على التوالي، يستكمل مهرجان الجونة السينمائي شراكته مع ورشة فاينال كت فينيسيا، ضمن تعاوناته من أجل دعم وتمكين السينمائيين العرب، التي يمنح فيها المهرجان جائزة لفيلم سينمائي عربي في مرحلة ما بعد الإنتاج. ويمنح المهرجان جائزته هذا العام إلى فيلم "ميكا" للمخرج المغربي إسماعيل فروخي، الذي يدور حول ميكا الصبي الذي يعيش مع والديه المريضين في حي فقير محكوم عليه بالدمار، بينما صديق لوالديه، عامل في نادي التنس في الدار البيضاء، يأخذه كمتدرب له ليجد ميكا نفسه في عالم جديد تمامًا.
ورشة "فاينال كت فينيسيا" هي ورشة تقام بالتوازي مع مهرجان فينيسيا السينمائي وتوفر فرصًا لستة أفلام سينمائية في مرحلة ما بعد الإنتاج لصناع أفلام من أفريقيا والشرق الأوسط، لتسهيل عمليات ما بعد الإنتاج وتعزيز الشراكات بين هذه المشاريع والأسواق السينمائية، وتعمل الورشة على مدار ثلاثة أيام من الفعاليات، وتٌقدم
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مسلسل-نصيبي-وقسمتك

تفاصيل «نصيبي وقسمتك 3».. هنا شيحة كلاكيت ثاني مرة

«الرجل والمرأة» من أكثر العلاقات تشابكًا، لذلك دائما تخطف الأعمال الدرامية التي تتناول تلك العلاقة أنظار المشاهدين، وهذا تحديدًا يفسر سر نجاح مسلسل «نصيبي وقسمتك» بجزأيه الأول والثاني، لأن العمل كان أكثر جرأة واقترب من موضوعات حساسة وقام بمناقشتها ومعالجتها، ولا يزال العمل يحظى بنسبة مشاهدة مرتفعة فى كل مرة يعاد فيها عرضه، وقبل يومين انطلق عرض أولى حكايات الجزء الثالث، الذي يسير على خطى الجزء الثاني، بمعنى أن (الست) هي محور العمل، وليس (الرجل) مثلما حدث فى الجزء الأول الذي قام ببطولته النجم هانى سلامة مع تغيير البطولة النسائية فى كل حكاية.
يوسف-الشريف (2)

البداية بـ«النهاية»| سينرجي تبدأ التحضير لرمضان 2020

بدأت شركة "سينرجي" التحضيرات الأولية لمسلسلات موسم رمضان 2020، وأول الأعمال التي بدأت في معاينات الديكور الخاص بها، مسلسل "النهاية- The End" للنجم يوسف الشريف الذي ينافس بقوة في السباق الرمضاني المقبل، وسافر فريق العمل إلى دولة الأردن منذ يومين لمعاينة أماكن التصوير، حيث إن هناك أكثر من دولة يتم تصوير المشاهد الخارجية فيها، وذلك يرجع لضخامة المشروع من حيث مواقع التصوير والتجهيزات والملابس والديكورات، ولذلك بدأت الشركة في الاستعدادات للعمل في وقت مبكر.
سوسن بدر بشكل جديد

سوسن بدر ملكة فرعونية بـ«ليلة في المتحف»(صور وفيديو)

خضعت الفنانة القديرة سوسن بدر لجلسة تصوير جديدة خاصة لمجلة "بازار" الأمريكية بنسختها العربية (Harper's Bazaar Arabia). وارتدت سوسن بدر فساتين من تصميم مهند كوجاك، واختارت شعرًا مستعارًا طويلا باللون الأبيض، والتقطت الصور بجانب تماثيل فرعونية. ونشرت سوسن بدر صورة لها من جلسة التصوير عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، مصحوبة بتعليق: "سعيدة جدا بظهوري في مجلة بازار لأول مرة، إن شاء الله الصور تعجبكم"، وكشفت سوسن بدر عن قيامها ببطولة فيلم قصير يحمل اسم "ليلة في المتحف" لصالح المجلة، موجهة الشكر للمتحف المصري.
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محمد هنيدى

مهرجان الجونة يمنح محمد هنيدي جائزة الإنجاز الإبداعي

أعلن مهرجان الجونة السينمائي عن الأسماء التي قرر الاحتفاء بمشوارها الإبداعي في دورته الثالثة، المقرر إقامتها في الفترة من 19 حتى 27 سبتمبر، بمنحهم جائزة خُصصت للسينمائيين الذين تركت أعمالهم علامة لا تُمحى. جائزة الإنجاز الإبداعي تُمنح هذا العام للفنان محمد هنيدي، وهو صاحب رصيد سينمائي كبير، وهو أحد أهم نجوم الكوميديا، ومن أشهر أفلامه: "صعيدي في الجامعة الأمريكية"، "عسكر في المعسكر"، "وش إجرام"، "جاءنا البيان التالي"، "فول الصين العظيم"، "أمير البحار".
احسان عبد القدوس (2)

الجونة السينمائي يحتفي بمئوية إحسان عبد القدوس

يحتفي مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثالثة والمقرر إقامتها في الفترة من 19 إلى 27 سبتمبر، بمئوية الكاتب الكبير الراحل إحسان عبد القدوس. وينظم المهرجان معرضا خاصا لتخليد ذكراه، يضم كنزا من المقتنيات المادية الخاصة بالكاتب الكبير الراحل، مثل قطع الأثاث، واللوحات الفنية، وشهادات التقدير التي حصل عليها، ووثائق مكتوبة بخط يد إحسان عبد القدوس من أعماله الروائية والصحفية، وصور نادرة له، وغيرها من المقتنيات التي شكلت مادة غنية لمعرض استثنائي في الدورة المقبلة.
فيلم-الفارس-والأميرة (2)

«الفارس والأميرة» و«لما بنتولد» في الجونة السينمائي

أعلن مهرجان الجونة السينمائي عن عرض فيلمين مصريين، بقسم الاختيار الرسمي "خارج المسابقة"، ضمن فعاليات دورته الثالثة، التي من المقرر أن تنطلق في الفترة من 19 إلى 27 سبتمبر المقبل. وكشف المهرجان في ملفه الصحفي عن أن الفيلم الأول الذي سيتم عرضه عالميا لأول مرة هو "الفارس والأميرة"، وهو أول فيلم تحريك مصري طويل يعرض في المهرجان، ويقوم بالأداء الصوتي في الفيلم محمد هنيدي، ومدحت صالح، ودنيا سمير غانم، وماجد الكدواني، وعبد الرحمن أبو زهرة، وعبلة كامل، بالإضافة إلى الراحلين سعيد صالح وأمينة رزق، ورسوم الراحل مصطفى حسين، وسيناريو وإخراج بشير الديك.
احمد-عز

عودة النجوم إلى مواقع التصوير لاستكمال أفلامهم

يستأنف النجوم عقب انتهاء عيد الأضحى، تصوير أفلامهم التي توقفت بسبب الإجازة، حيث يسافر كل من: أحمد عز وأحمد فهمي إلى بلغاريا مطلع الأسبوع المقبل؛ من أجل استئناف تصوير فيلمه الجديد «العارف: عودة يونس»، وذلك بعد اطمئنان (عز) على فيلمه «ولاد رزق 2» الذي ينافس خلال الموسم الحالي، ويشهد إقبالا كبيرًا فى دور العرض، إذ نجح فى أربعة أيام فقط، فى تحقيق إيرادات قياسية، متخطيا حاجز 28 مليون جنيه، ويشهد فيلم «العارف» تعاون (عز) مع السيناريست محمد سيد بشير والمخرج أحمد علاء الديب، يشاركه البطولة كل من: فتحى عبدالوهاب ومصطفى خاطر.
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