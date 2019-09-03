عروس بيروت.. قصة حب تشعلها الغيرة بين «ظافر وكارمن»

أحداث مسلسل "عروس بيروت" تدور حول العلاقة المميزة بين "فارس" (ظافر العابدين) وإخوته الثلاثة، ثم قصة الحب التي تجمعه بـ"ثريا" (كارمن بصيبص) الفتاة المفعمة بالحيوية

تحرير:التحرير ٠٣ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٢:٠٠ م

حب من النظرة الأولى، يواجه العادات ويتمرّد على تقاليد إحدى العائلات العريقة والثرية، صاحبة الإرث السياسي.. عبارة تلخص الفكرة الرئيسية لمسلسل "عروس بيروت" الذي يُعرض يومياً على قناة MBC مصر2، وتدور خلاله قصة حب تجمع بين "فارس" (ظافر العابدين) الابن البكر لعائلة "ضاهر"، و"ثريا" (كارمن بصيبص) المغنية التي نشأت في حضن خالتها إثر وفاة والديها، وذلك في إطار اجتماعي يحمل الكثير من التشويق، يرصد العمل العلاقات الاجتماعية والإنسانية داخل الأسرة الواحدة، وقصص الحب المفعمة بالرومانسية والمشاعر الجميلة.

تدور أحداث العمل بين مدينة جبيل اللبنانية والعاصمة بيروت حول عائلة ضاهر الثرية التي تعتبر واحدة من أكثر العائلات عراقة وأصالة في المدينة، وتتكوّن من السيدة ليلى (تقلا شمعون) وابنيها فارس وخليل (جو طراد) وهادي (فارس ياغي) وجاد (جاد أبو علي). ويسلط العمل الضوء على العلاقة المميزة بين فارس وإخوته الثلاثة،

تدور أحداث العمل بين مدينة جبيل اللبنانية والعاصمة بيروت حول عائلة ضاهر الثرية التي تعتبر واحدة من أكثر العائلات عراقة وأصالة في المدينة، وتتكوّن من السيدة ليلى (تقلا شمعون) وابنيها فارس وخليل (جو طراد) وهادي (فارس ياغي) وجاد (جاد أبو علي).

ويسلط العمل الضوء على العلاقة المميزة بين فارس وإخوته الثلاثة، ثم قصة الحب التي تجمعه بثريا الفتاة المفعمة بالحيوية والطاقة، قبل أن تبدأ المشاكل والصراعات والمواجهات التي تستمر طويلاً، ويقوم بغناء مقدمة العمل النجم الفلسطيني محمد عساف، وكتب الصيغة العربية منه نادين جابر وبلال شحادات.

ظافر العابدين: العمل تحد كبير

ومن جانبه، يصف ظافر العابدين، في بيان صادر عن مجموعة MBC، التجربة بالإيجابية، آملاً "أن نكون بصدد عمل ناجح يشكل إضافة فعلية للدراما العربية عامة"، ويشير إلى "أننا وبمساعدة MBC Studios وفريق عمل ضخم، وضعنا أيدينا بأيدي بعض، لنخرج بمسلسل متميز ويشكل نقلة في مجال المسلسلات العربية الطويلة".

ويثني ظافر على الانسجام المهني مع كارمن بصيبص، مشيراً إلى أن "هذا ثاني عمل يجمعنا، وسيعيش الجمهور معنا في عروس بيروت، قصة حب روحها مختلفة"، مشيدًا بأداء "كارمن" ويعتبرها ممثلة شابة مجتهدة، يشرح أن "ثريا وفارس" بطلا الحكاية قادمان من منطقتين مختلفتين، فهو رجل أعمال ثري ونافذ وعائلة عريقة وتحكمه علاقته بوالدته وإخوته".

ويلفت "العابدين" إلى أنه "عند دخول ثريا في الصورة وهي الآتية من طبقة اجتماعية متوسطة أو فلنقل غير موازية لطبقته الاجتماعية، وتتمتع بتلقائية في الحياة، لن تسير الأمور بسلاسة، وذلك ضمن خلطة لم نرها في الدراما العربية سابقاً".

وأشاد "ظافر" بالتعامل مع الممثلة تقلا شمعون، "التي أجتمع بها لأول مرة"، موضحاً "إنها تقدم شخصية صعبة وتحمل تحدياً كبيراً"، متوقفاً عند علاقة الأم والابن الخاصة التي تمتزج فيها الصدامات باختلاف الأولويات ومصلحة العائلة بالنسبة للطرفين.

ومن التحديات الأهم في تجربة "عروس بيروت" بالنسبة لظافر، هو امتحان اللهجة، حيث يؤكد "أنني قدمت أكثر من عمل في لبنان، لكنها المرة الأولى التي سأتحدث فيها باللهجة اللبنانية".

وعما حمسه لتقديم هذا الدور، يجيب قائلاً: "بالدرجة الأولى السيناريو والحوار والموضوع بشكل عام، والقصة الرومانسية التي يحبها الجمهور، ثم علاقات وحكايات مختلفة، تدور في إطار اجتماعي حول عائلة عريقة، والعلاقات المتشعبة في داخلها".

تقلا شمعون: ملحمة عائلية

أما الفنانة تقلا شمعون فتشير إلى "أننا أمام مسلسل يندرج في إطار الدراما الاجتماعية الرومانسية، ويحمل حالات حب متعددة"، وتشرح أن "الانطلاقة تكون من خلال عائلة ضاهر، الأسرة العريقة صاحبة الإرث السياسي والاقتصادي"، وتتوقف عند شخصية ليلى لتقول "إنها امرأة نادرة الوجود في مجتمعنا الحالي، لكنها ترمز إلى نساء كثيرات خرجن من عائلات عريقة في المجتمع، وحملن قضية ووجدن أن من واجبهن الحفاظ على عائلاتهن، خصوصاً إذا كان لهذه العائلة أعمال إنسانية وحضور فاعل في المجتمع".

وتضيف "شمعون" "أن لدى المرأة فلسفة وجود، تؤمن وتناضل من أجل العادات والتقاليد"، مشيرة إلى أن "المشاهد قد يراها شريرة، لكنه سيبرر تصرفاتها أحياناً"، وتلفت إلى "أنني حين ألعب شخصية معينة، أحمل قضيتها وأدافع عنها ظالمة كانت أم مظلومة".

وعما إذا كان يمكن اعتبار ليلى شخصية متعددة الوجوه، تشير إلى "أنها محركة للأحداث، وتحدد علاقتها بالآخر انطلاقاً من مدى قربها منه، فهي مع الآخر حريصة على إظهار علاقتها بأبنائها وزوجاتهم بأنها على أحسن حال، لكنها تضرب بيد من حديد في علاقتها بهم، خصوصاً مع فارس الذي قرر الخروج عن السرب والارتباط بفتاة لا تنتمي إلى المستوى الاجتماعي اللائق من منظورها الخاص، فتقرر تجاهلها ومواجهتها".

وتضيف "تقلا": "أقنعت نفسي بأن أحب الشخصية، رغم أن لدي حكما أوليا عليها تغير مع تعمقي في قراءة الشخصية ودراستها"، لافتة إلى أنه من الضروري أن يلحظ الجيل الجديد هذه اللحمة العائلية وهذا التلاقي، وأن يلمس خوف العائلة على بعضها وتماسكها، فهذه المرأة تحمل إرثاً وخصوصية نفتقدها اليوم".

كارمن بصيبص: الشغف والحب لا يتأخر كثيرًا

فيما قالت كارمن بصيبص حول شخصيتها: "أقدم شخصية ثريا، وهي فتاة يتيمة عاشت مع خالتها، بعدما خسرت والديها في حادثة معينة، وهذا ما جعل منها قوية الشخصية وأجبرها على العمل منذ الصغر، لتتمكن من تأمين لقمة العيش، تغني وتعزف وتسجل الإعلانات للحصول على مردود مالي يكفيها وخالتها".

تضيف "كارمن": "كانت الحياة قاسية عليها، وتغلبت عليها بضحكتها وعفويتها، إلى أن تلتقي بفارس ويحدث هذا السحر"، مشيرة إلى أن الشغف والحب لن يتأخر بين الطرفين، وسيتزوجان بسرعة، لتبدأ الصراعات بين ثريا وحماتها وتندلع مشاكل لا تنتهي".



تعرب عن سعادتها بأن تعود إلى قنوات MBC، التي أطلقت أول أعمالها الدرامية قبل بضع سنوات، مضيفة: "أعتبر أن هذه المجموعة هي وجه الخير علي، ومع ذلك أرى التحدي والمسؤولية اليوم أكبر من أي وقت مضى، لأن حجم الدور أكبر من أدواري السابقة، والمجهود الذي بذلته فيه كبير، الطاقة الإيجابية الموجودة بين الممثلين وفريق العمل عموماً ستكون كفيلة بإنجاح المسلسل".



وعلى رغم أن المسلسل مأخوذ عن عمل أجنبي، تؤكد كارمن بـ"أنني حرصت على أداء الدور بطريقتي وأعطيه بعفويتي، لذا قرأت النص فقط وتناسيت النسخة الأجنبية"، وتضيف: "إننا أمام عمل درامي طويل، استمتعت بتصويره وترقبت وقت عرضه لألمس رد فعل الجمهور إزاء الشخصية، علماً بأنه يمكن القول إن البطل الأساسي في عروس بيروت هي القصة والحبكة الدرامية وترابط الشخصيات".

وتختم بالقول إن "ثريا وفارس سيعيشان المعنى الحقيقي للحب، ويقومان بالمستحيل للحفاظ على حبهما، وثريا بدورها ستعامل حماتها باحترام لكن ماذا ستفعل في اللحظة التي يطفح فيها الكيل؟".

"عروس بيروت" كتبه نادين جابر وبلال شحادات، وبطولة التونسي ظافر العابدين، وكل من تقلا شمعون، وكارمن بصيبص، ومحمد الأحمد، وضحى الدبس، وجو طراد، وفارس ياغي، وجاد أبو علي، ومرام علي، وماري تيريز معلوف، ورانيا سلوان، ونور علي، وعلاء علاء الدين، وأيمن عبد السلام، وفايق عرقسوسي، ولينا حوارنة، ومي صايغ، وليا مباردي، وعلاء الزغبي، وسامي أبو حمدان، وجنيفر عازار، وبمشاركة النجم فادي إبراهيم.