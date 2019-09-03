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عروس بيروت.. قصة حب تشعلها الغيرة بين «ظافر وكارمن»

أحداث مسلسل "عروس بيروت" تدور حول العلاقة المميزة بين "فارس" (ظافر العابدين) وإخوته الثلاثة، ثم قصة الحب التي تجمعه بـ"ثريا" (كارمن بصيبص) الفتاة المفعمة بالحيوية
تحرير:التحرير ٠٣ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٢:٠٠ م
عروس بيروت
عروس بيروت
حب من النظرة الأولى، يواجه العادات ويتمرّد على تقاليد إحدى العائلات العريقة والثرية، صاحبة الإرث السياسي.. عبارة تلخص الفكرة الرئيسية لمسلسل "عروس بيروت" الذي يُعرض يومياً على قناة MBC مصر2، وتدور خلاله قصة حب تجمع بين "فارس" (ظافر العابدين) الابن البكر لعائلة "ضاهر"، و"ثريا" (كارمن بصيبص) المغنية التي نشأت في حضن خالتها إثر وفاة والديها، وذلك في إطار اجتماعي يحمل الكثير من التشويق، يرصد العمل العلاقات الاجتماعية والإنسانية داخل الأسرة الواحدة، وقصص الحب المفعمة بالرومانسية والمشاعر الجميلة.
تدور أحداث العمل بين مدينة جبيل اللبنانية والعاصمة بيروت حول عائلة ضاهر الثرية التي تعتبر واحدة من أكثر العائلات عراقة وأصالة في المدينة، وتتكوّن من السيدة ليلى (تقلا شمعون) وابنيها فارس وخليل (جو طراد) وهادي (فارس ياغي) وجاد (جاد أبو علي). ويسلط العمل الضوء على العلاقة المميزة بين فارس وإخوته الثلاثة،
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مشاهير الفن مع أبنائهم في أول يوم دراسي (صور)

يبدو أن النجوم أيضا يقدسون أول يوم دراسي، مثل جميع الآباء والأمهات، فيحرصون على التقاط صور مع أبنائهم أول يوم وهم بالزي المدرسي، ومع انطلاق العام الدراسي الجديد مبكرًا في المدارس "الإنترناشيونال" على أن تلحق بهم المدارس الخاصة والحكومية منتصف سبتمبر، حرص عدد كبير من المشاهير على الاحتفال بانطلاق الموسم الدراسي، وقاموا بنشر صور لأبنائهم وهم يصطحبونهم إلى المدرسة مع تمنيات لهم بالتوفيق، ومن بينهم الفنانة روجينا، التي نشرت مجموعة من الصور مع ابنتها "مريم" على «إنستجرام» بصحبة والدها أشرف زكي، وعلقت قائلة: «Back to school».
فيلم-ميكا‎ (1)

«ميكا».. صبي التنس يحصد جائزة بالجونة السينمائي

للعام الثالث على التوالي، يستكمل مهرجان الجونة السينمائي شراكته مع ورشة فاينال كت فينيسيا، ضمن تعاوناته من أجل دعم وتمكين السينمائيين العرب، التي يمنح فيها المهرجان جائزة لفيلم سينمائي عربي في مرحلة ما بعد الإنتاج. ويمنح المهرجان جائزته هذا العام إلى فيلم "ميكا" للمخرج المغربي إسماعيل فروخي، الذي يدور حول ميكا الصبي الذي يعيش مع والديه المريضين في حي فقير محكوم عليه بالدمار، بينما صديق لوالديه، عامل في نادي التنس في الدار البيضاء، يأخذه كمتدرب له ليجد ميكا نفسه في عالم جديد تمامًا.
مسلسل-نصيبي-وقسمتك

تفاصيل «نصيبي وقسمتك 3».. هنا شيحة كلاكيت ثاني مرة

«الرجل والمرأة» من أكثر العلاقات تشابكًا، لذلك دائما تخطف الأعمال الدرامية التي تتناول تلك العلاقة أنظار المشاهدين، وهذا تحديدًا يفسر سر نجاح مسلسل «نصيبي وقسمتك» بجزأيه الأول والثاني، لأن العمل كان أكثر جرأة واقترب من موضوعات حساسة وقام بمناقشتها ومعالجتها، ولا يزال العمل يحظى بنسبة مشاهدة مرتفعة فى كل مرة يعاد فيها عرضه، وقبل يومين انطلق عرض أولى حكايات الجزء الثالث، الذي يسير على خطى الجزء الثاني، بمعنى أن (الست) هي محور العمل، وليس (الرجل) مثلما حدث فى الجزء الأول الذي قام ببطولته النجم هانى سلامة مع تغيير البطولة النسائية فى كل حكاية.
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