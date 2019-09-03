الخولي رئيسًا لبعثة المصري في زنجبار

٠٣ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٢:٢٧ م

المصري البورسعيدي

قرر مجلس إدارة النادي المصري البورسعيدي، برئاسة سمير حلبية، تكليف محمد الخولي نائب رئيس المجلس، برئاسة بعثة النادي إلى زنجبار، استعدادا لمواجهة نادي ماليندي، في ذهاب الدور التمهيدي الثاني من بطولة كأس الكونفيدرالية الإفريقية (2019-2020). ومن المقرر أن تغادر بعثة المصري البورسعيدي، القاهرة في الساعات الأولى لفجر يوم الأربعاء، الموافق الحادي عشر من سبتمبر لتصل البعثة إلى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا صباح اليوم نفسها، حيث ستقضي البعثة عدة ساعات (ترانزيت) قبل التوجه مباشرة إلى زنجبار.

ويستعد المصري البورسعيدي، بقيادة إيهاب جلال، المدير الفني، لمواجهة نظيره ماليندي بطل زنجبار والمقرر إقامتها في الخامس عشر من سبتمبر الجاري على ملعب عمان بزنجبار. وبدأ محمد الخولي، نائب رئيس مجلس إدارة المصري البورسعيدي، اتصالاته بالسفارة المصرية بتنزانيا وعلى رأسها السفير محمد أبو الوفا للتنسيق معه

ويستعد المصري البورسعيدي، بقيادة إيهاب جلال، المدير الفني، لمواجهة نظيره ماليندي بطل زنجبار والمقرر إقامتها في الخامس عشر من سبتمبر الجاري على ملعب عمان بزنجبار.



وبدأ محمد الخولي، نائب رئيس مجلس إدارة المصري البورسعيدي، اتصالاته بالسفارة المصرية بتنزانيا وعلى رأسها السفير محمد أبو الوفا للتنسيق معه بشأن كل رحلة الفريق بزنجبار، تلك الجزيرة الواقعة أمام السواحل الشرقية لتنزانيا.



وأبرم المصري عددًا من الصفقات أبرزها الدولي الليبي مفتاح طقطق، لمدة موسمين في صفقة انتقال حر، كما ضم محمد خالد "شيكا" لمدة موسم على سبيل الإعارة من نادي فاركو، بجانب بهاء مجدي وعماد فتحي من نادي الزمالك.

