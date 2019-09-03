رياضة

الخولي رئيسًا لبعثة المصري في زنجبار

٠٣ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٢:٢٧ م
المصري البورسعيدي
المصري البورسعيدي
قرر مجلس إدارة النادي المصري البورسعيدي، برئاسة سمير حلبية، تكليف محمد الخولي نائب رئيس المجلس، برئاسة بعثة النادي إلى زنجبار، استعدادا لمواجهة نادي ماليندي، في ذهاب الدور التمهيدي الثاني من بطولة كأس الكونفيدرالية الإفريقية (2019-2020). ومن المقرر أن تغادر بعثة المصري البورسعيدي، القاهرة في الساعات الأولى لفجر يوم الأربعاء، الموافق الحادي عشر من سبتمبر لتصل البعثة إلى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا صباح اليوم نفسها، حيث ستقضي البعثة عدة ساعات (ترانزيت) قبل التوجه مباشرة إلى زنجبار.
ويستعد المصري البورسعيدي، بقيادة إيهاب جلال، المدير الفني، لمواجهة نظيره ماليندي بطل زنجبار والمقرر إقامتها في الخامس عشر من سبتمبر الجاري على ملعب عمان بزنجبار. وبدأ محمد الخولي، نائب رئيس مجلس إدارة المصري البورسعيدي، اتصالاته بالسفارة المصرية بتنزانيا وعلى رأسها السفير محمد أبو الوفا للتنسيق معه
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الأهلي يقرر ترحيل لاعبيه من المغرب وإحالتهما للتحقيق

قرر محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، ترحيل كل من خالد عصر وعمر بدير لاعبا فريق تنس الطاولة المتواجدين حاليًا في المغرب للمشاركة في البطولة العربية إلى القاهرة وإيقاف اللاعبين وإحالتهما للتحقيق وذلك نظرًا لإساءة كلاهما للآخر أثناء مشادة كلامية بينهما في فندق الإقامة في مشهد لا يتفق مع قيم ومبادئ الأهلي. وينافس الأهلي في البطولة، 20 فريقا، أبرزهم، نادي التضامن والفحيحيل من الكويت، والريان وقطر القطري، و والبحرين وسار البحريني، وتقام البطولة من 4 مجموعات تضم كل مجموعة 5 فرق، يتأهل أول وتاني المجموعة إلى الأدوار النهائية في البطولة.
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إيكاردي يكشف أسباب موافقته على عرض سان جيرمان

تحدث المهاجم الأرجنتيني ماورو إيكاردي للمرة الأولى كلاعب في صفوف باريس سان جيرمان، متطرقًا إلى السبب وراء موافقته على عرض الفريق الفرنسي، بعدما أثار في الوقت السابق الشكوك حول إمكانية رحيله عن الإنتر، وقال إيكاردي في هذا الشأن: "أنا سعيد للغاية، فمن المرضي اللعب في فريق مثل سان جيرمان، هو فريق كبير ويضم لاعبين عظماء، وهو ما يمثل تحديا جيدا بالنسبة إلي، هذه السمة كانت حاسمة في موافقتي على عرض سان جيرمان عندما تواصلوا معي، حظيت بخطوة كبيرة للأمام في مسيرتي، وأتمنى أن أحظى بمشاعر رائعة هنا".
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8 أخطاء ارتكبها ريال مدريد هذا الصيف

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وادي دجلة يرفض عرض المصري لضم محمد هلال

تقدم النادي المصري البورسعيدي، بعرض لإدارة وادي دجلة، لضم جناح الفريق محمد هلال، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، بهدف تدعيم صفوف الفريق الأخضر قبل الموسم الجديد. وطلب إيهاب جلال، المدير الفني لنادي المصري، إدارة الفريق البورسعيدي، بسرعة إنهاء صفقة محمد هلال صاحب الـ23 عامًا، وبالفعل قدمت إدارة المصري طلبا بضم لاعب وادي دجلة، مقابل 7 ملايين جنيه على سبيل البيع النهائي. ورفضت إدارة وادي دجلة العرض المقدم من النادي المصري نظرا لحاجة الفريق لمحمد هلال، الذي يعد من العناصر الأساسية في الفريق.
ميدو - مصر للمقاصة (2)

ميدو يحسم انتقال لاعب المقاصة إلى المصري

دخل مسئولو نادي المصري البورسعيدي في مفاوضات جادة مع نادي مصر للمقاصة، من أجل ضم لاعب وسط الفريق الفيومي، محمد توني، اللاعب البالغ من العمر 22 عامًا، خلال الميركاتو الصيفي الجاري. وأبلغت إدارة مصر للمقاصة برئاسة محمد عبد السلام، مسئولي المصري بأنهم سيعرضون الأمر على الجهاز الفني للفريق الفيومي بقيادة المدرب أحمد حسام «ميدو». وينتظر المصري البورسعيدي، بقيادة مديره الفني إيهاب جلال، الرد النهائي من مسئولي مصر للمقاصة لإتمام صفقة انتقال لاعب وسط الفريق الفيومي.
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