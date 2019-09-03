أوروبا تحذر إسرائيل من هدم المنازل الفلسطينية

تحرير:وكالات ٠٣ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٢:٣٤ م

فلسطين المحتلة

أدان رؤساء بعثات دول الاتحاد الأوروبي في القدس ورام الله، اليوم الثلاثاء، عمليات الهدم الإسرائيلية للمنازل الفلسطينية والبناء الاستيطاني، محذرين من تقويض السلام وحل الدولتين. جاء ذلك تعقيبا على هدم السلطات الإسرائيلية في 26 من أغسطس الماضي منزلا ومطعما لعائلة فلسطينية قرب بيت لحم جنوبي الضفة الغربية. ووفقا لـ"إرم نيوز"، فإن الهدم في موقع التراث العالمي لليونسكو في "بتير - المخرور"، ضمن المنطقة "ج" الواقعة تحت السيطرة الإسرائيلية الكاملة وتشكل أكثر من 60% من مساحة الضفة الغربية.

وقالت بعثات دول الاتحاد الأوروبي في بيان لها: إن "عمليات الهدم بالإضافة إلى البناء الاستيطاني في المنطقة يشكلان تهديدا لقابلية حل الدولتين للحياة وتقويضا للآمال بسلام دائم". وأضاف البيان: "تماشيًا مع الموقف الثابت للاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بسياسة الاستيطان الإسرائيلية، والتي تعد مخالفة للقانون الدولي

وقالت بعثات دول الاتحاد الأوروبي في بيان لها: إن "عمليات الهدم بالإضافة إلى البناء الاستيطاني في المنطقة يشكلان تهديدا لقابلية حل الدولتين للحياة وتقويضا للآمال بسلام دائم".



وأضاف البيان: "تماشيًا مع الموقف الثابت للاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بسياسة الاستيطان الإسرائيلية، والتي تعد مخالفة للقانون الدولي كغيرها من الإجراءات المتخذة في هذا السياق مثل عمليات الترحيل القسري، والطرد، والهدم ومصادرة المنازل، يتوقع الاتحاد الأوروبي من السلطات الإسرائيلية احترام التزاماتها كقوة احتلال وفق القانون الدولي".



وأكد أن استمرار هذه السياسة يقوض إمكانية تحقيق حل الدولتين والسلام الدائم، كما يهدد بشكل خطير إمكانية كون القدس عاصمة مستقبلية للدولتين.



وهدمت إسرائيل 270 مبنى في المنطقة "ج" والعدد نفسه من المباني في عام 2017 بحجة البناء غير المرخص.



