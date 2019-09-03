كرة القدم تنهي حياة شاب على يد زملائه في الدقهلية

تحرير:رانيا الديداموني ٠٣ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٢:٣٤ م

صورة أرشيفية

لفظ شاب أنفاسه الأخيرة، فجر اليوم الثلاثاء، من مدينة دكرنس بمحافظة الدقهلية، إثر مشادة بينه وبين زملائه بسبب لعب كرة القدم واختلافهم على تحكيم اللعبة، تطورت إلى مشاجرة وطعنة على يد أحدهم بسلاح أبيض في صدره. تلقى اللواء فاضل عمار، مساعد وزير الداخلية لأمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء السيد سلطان، مدير المباحث الجنائية، عن ورود إشارة بوصول "إسلام. ك. م - 18 عامًا"، مصاب بطعنة نافذة في الصدر يشتبه جنائيا في الوفاة، إلى مستشفى دكرنس العام، وتوفي عقب وصوله.

وعلى الفور، انتقل ضباط المباحث إلى مكان البلاغ، وبسؤال مرافقيه اتهموا "أحمد. م. س"، 23 عامًا"، صاحب محل بقالة ومقيم بقرية ميت مجاهد، و"إسلام. ع. ج"، 22 عامًا. وأكد مرافقه في محضر الشرطة أن المجني عليه اختلف معهما في أثناء لعبهم كرة القدم في الشارع، ونشبت مشادة حادة بينهم، انتهت بمصرعه غارقا في دمائه،