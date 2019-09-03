جريمة

كرة القدم تنهي حياة شاب على يد زملائه في الدقهلية

تحرير:رانيا الديداموني ٠٣ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٢:٣٤ م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
لفظ شاب أنفاسه الأخيرة، فجر اليوم الثلاثاء، من مدينة دكرنس بمحافظة الدقهلية، إثر مشادة بينه وبين زملائه بسبب لعب كرة القدم واختلافهم على تحكيم اللعبة، تطورت إلى مشاجرة وطعنة على يد أحدهم بسلاح أبيض في صدره. تلقى اللواء فاضل عمار، مساعد وزير الداخلية لأمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء السيد سلطان، مدير المباحث الجنائية، عن ورود إشارة بوصول "إسلام. ك. م - 18 عامًا"، مصاب بطعنة نافذة في الصدر يشتبه جنائيا في الوفاة، إلى مستشفى دكرنس العام، وتوفي عقب وصوله.
وعلى الفور، انتقل ضباط المباحث إلى مكان البلاغ، وبسؤال مرافقيه اتهموا "أحمد. م. س"، 23 عامًا"، صاحب محل بقالة ومقيم بقرية ميت مجاهد، و"إسلام. ع. ج"، 22 عامًا. وأكد مرافقه في محضر الشرطة أن المجني عليه اختلف معهما في أثناء لعبهم كرة القدم في الشارع، ونشبت مشادة حادة بينهم، انتهت بمصرعه غارقا في دمائه،
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ندم

دعوى نشوز بسبب تعليم زوجة طفلها «أنف لا مناخير»

طفلهما عمره الآن عامان، بالكاد ينطق مقاطع صوتية وليس كلمات كاملة، إنه الآن يكون الحصيلة التى سينطق بها، يود التعرف على أسماء الأشياء ويحاول نطقها على طريقته، لكن خلافا بين الأبوين على طريقة تعليم الصغير الكلام جعلت الخلاف بينهما يحتدم إلى حد اللجوء إلى محكمة الأسرة، بعد أن سب الرجل زوجته واتهمها بالخلل العقلي الذي يؤثر على نجلهما بالسلب، حد وصفه، وذلك لمجرد أنها وجدت كثيرا من الكلمات العامية رديئة لا تستحق من وجهة نظرها إرهاق الطفل فى تعلمها ونطقها، بينما بإمكانها تعليمه بديلتها الفصحى منذ البداية.
محكمة-ارشفية

السجن 10 سنوات لحداد هتك عرض ابنة زوجته فحملت سفاحا

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار جمال جمعة عقرب، رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار أمير عادل رمزي، والمستشار هشام شريف الشريف، وسكرتير الجنايات سعيد عبدالعظيم، بالسجن 10 سنوات "أ. ع. س" حداد لاتهامه بهتك عرض المجني عليها "س. ه. م" 17 سنة طالبة. تعود الواقعة في القضية رقم 6622 لسنة 2019 جنايات قسم شرطة الجمرك والمقيدة كلي برقم 154 غرب عندما تلقى مدير أمن الإسكندرية إخطارا من مأمور قسم شرطة الجمرك يفيد ببلاغ من "أ. ج. ن" ربة منزل بقيام زوجها بهتك عرض ابنتها.
القبض-على-متهم

هليكوبتر وموزة.. حبس عصابة «البطاريات» في الشرقية

أصدرت نيابة ثاني الزقازيق العامة، برئاسة المستشار إسلام الحديدي، وإشراف المستشار محمد القاضي، المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية، اليوم الثلاثاء، قرارًا بحبس عاطلين اثنين، لمدة أربعة أيام على ذمة التحقيقات؛ على خلفية اتهامهما بتكوين تشكيل عصابي تخصص في سرقة بطاريات السيارات، وذلك أثناء قيام أصحابها بتركها أسفل منازلهم بدائرة قسم شرطة ثاني الزقازيق، بينما جرى ضبط المتهمين وبحوزتهما كمية من «البطاريات»، حيث تبين أن كلا منهما مُسجل خطر وله كارت إجرامي بالسجلات الأمنية.
حملة-أمنية-في-العمرانية (2)

تحرير 621 مخالفة مرورية ورفع 276 حالة تعد بالعمرانية

لفترة ليست بالقصيرة، شكلت إشغالات شارع مستشفى الصدر بمنطقة العمرانية غربي ماحفظة الجيزة "صداعا" لأجهزة الأمن بالجيزة، الأمر الذي دفع مساعد وزير الداخلية لأمن القطاع لتوجيه حملات متواصلة بمشاركة الإدارات النوعية، في مقدمتها البحث الجنائي، برئاسة اللواء محمود السبيلي، استهدفت حفظ الأمن وملاحقة العناصر الإجرامية الخطرة والخارجين عن القانون، خصوصا تجار ومتعاطي المواد المخدرة وحائزي الأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص والهاربين من الأحكام القضائية، تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية.
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طعن-بالسكين

جن وسكين.. سائق يقتل زوجته وطفله في 15 مايو

مشاجرة عائلية بعد منتصف الليل بين "هند" عاملة بمصنع ملابس وزوجها "محمد طارق" الشاب الثلاثيني الذي يعمل سائقا، انتهت بقتلها إذ استل سكينا وسدد لها طعنات وتركها غارقة في دمائها وحمل طفله "مالك" صاحب الـ 4 سنوات، وصعد به من الطابق الثالث وألقاه على الأرض من الطابق الخامس ليلقى مصرعه في الحال، الجريمة البشعة شهدتها المجاورة 14 بمنطقة 15 مايو عندما سمع الجيران صوت ارتطام قوي بالأرض، وباستطلاع الأمر وجدوا جثة الطفل "مالك"، الأهالي تحفظوا على المتهم لحين قدوم رجال المباحث. "الجن طلب مني أقتلهم" جملة كان يرددها المتهم بزعم وجود جن معهم بالشقة.
جثة-طفل-مقتول-قتل

جثة في شوال.. جريمة انتقام من طفل هزت أسيوط

في إحدى الليالي جلس الرجل الذي تخطى الستين من عمره بجوار زوجته التي تقترب من الخمسين يتطلع إليها ويرمقها بنظراته الحادة التي تملؤها التساؤلات عما يجول في عقلها، بينما هي الأخرى تبادله النظرات نفسها كأنهما يفكران في شىء واحد. مرت الساعات والرجل وزوجته على الحال نفسه حتى باح لها بما ينخر في عقله، بعد أن ذكّرها بوفاة طفلهما عبد النعيم وكيف تسبب ابن الجيران في وفاته غرقا وحرمانهما منه، وقبل أن ينفض مجلسهما خرجا بقرار واحد من الجلسة ممهور بختم الشيطان "إحنا هنقتل الواد ونحرق قلب أمه"، ثم راحا يغطان في نوم عميق في انتظار طلوع الشمس لتنفيذ خطة المساء.
الاعدام (2)

من عروس الصعيد إلى الجيزة.. رحلة هارب من الإعدام

لم يترك الرجل الأربعيني بلدته بمركز دير مواس بالمنيا طواعية لكن هربا من حكم بالإعدام في قضية اتهم فيها بقتل ابن شقيقه، ليستقر به الحال في محافظة الجيزة يتخفى وسط ملايين من البشر ويحتمي بالشوارع المزدحمة؛ أملا في أن يفلت من العقاب وتنطوى صفحات سجله الجنائي في طي النسيان ويسقط الحكم بالتقاضي، ثلاث سنوات قضاها الرجل في الهروب، تكاد دقات قلبه تتوقف كلما سمع صوت سرينة الشرطة حتى أثناء مرورها بجواره في الشارع، ربما لم يعرف النوم طريقا لعينيه ليلة واحدة طوال تلك المدة، بقدر ما كان يجيد التخفي ويحسب خطواته إلا أن أعين رجال الشرطة كانت له بالمرصاد.
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هربا من القليوبية.. مقتل مسجل وضبط شقيقه بالإسكندرية

بعد معركة حامية بين قوات الأمن بالإسكندرية وعنصرين إجراميين شديدي الخطورة "شقيقين" شهدت تبادل إطلاق النيران، سقط أحدهما قتيلا، بينما تمكنت القوات من ضبط الآخر. بدأت الواقعة بالعثور على جثة عامل، 25 عاما، مقيم بدائرة مركز شرطة بنها بالقليوبية، بطريق طحلة- ميت العطار بدائرة المركز، مصابا بطلق نارى بالرأس وتم تحديد المتهمين وهما مسجل شقى خطر، 32 عاما، سبق اتهامه فى 9 قضايا (سلاح، ومخدرات) آخرها قضية قتل عمد ومطلوب في 5 قضايا وإجمالى عقوبة سجنه 65 سنة وغرامة 350 ألف جنيه، وشقيقه، 19 عاما، مطلوب ضبطه وإحضاره فى ذات القضية.
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