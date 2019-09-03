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تعرف على حصاد الأوكازيون الصيفي ومستقبل أسعار الشتوي

أزمة كبرى يعاني منها قطاع الملابس الجاهزة فى الآونة الأخيرة من تراجع فى حجم المبيعات بشكل أكدت معه شعبة الملابس الجاهزة أنه تجاوز حد الركود للكساد
تحرير:أسماء فتحى ٠٣ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٢:٣٧ م
الملابس
الملابس
انتهى الموسم الصيفى وتم الإعلان عن بدء الأوكازيون الذى شاركت به أغلب المحلات التجارية تجاوز حجم الخسائر الكبيرة التى تعرضت لها المحلات التجارية فى الموسم الصيفى والتى لا تتمثل فيما يظنه البعض "بيع بالخسارة"، وإنما تراكم فى المعروض قد لا يكون صالحا للموسم القادم مع تغير الموضة والذوق المصرى، وهو الأمر الذي دفع التجار بموافقة وزارة التموين والتجارة الداخلية الى مد الأوكازيون شهرا جديدا ينتهى خلال شهر سبتمبر الحالى إلا أن البعض بدأ بالفعل فى عرض الملابس الشتوية استغلالا لانشغال المحلات التجارية فى تجاوز أزمة المعروض من الملابس الصيفية.
حصاد الأوكازيون الصيفي قال يحيي زنانيري رئيس شعبة الملابس الجاهزة بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن المبيعات فى الأوكازيون الصيفي تراجعت بشكل ملحوظ مقارنة بالعام الماضى، مما دفع التجار لمناشدة وزارة التموين والتجارة الداخلية بمد الفترة المقررة لانتهاء الأوكازيون شهرا كاملا، على أن يحاول التجار خلالها
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شعبة الأدوات المكتبية: 20% انخفاضا فى أسعار الورق

أعلنت شعبة الأدوات المكتبية ولعب الأطفال بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن السبب فى انخفاض الأسعار الموسم الحالى هو انخفاض سعر الورق الأمر الذى طرح عشرات البدائل أمام المواطنين وزاد من فرص المنافسة نظرا لتنوع الأصناف الموجودة إضافة إلى جودتها، واعتبر التجار أن الموسم الحالى جاء محطما للتوقعات المرتبطة بإمكانية ارتفاع الأسعار نظرا لثبات أغلب الأصناف عند سعر العام الماضى وتراجع الكثير بنسبة تجاوزت الـ 10% عن السعر المعلن موسم المدارس الماضي عام 2018.
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كيف حقق صافي الأصول الأجنبية بالبنوك 21 مليار دولار؟

ارتفع صافي الأصول الأجنبية بالقطاع المصرفي والبنك المركزي لأعلى مستوى له منذ أبريل 2018 ليسجل نحو 20.622 مليار دولار بنهاية يوليو الماضي، في مقابل نحو 17.564 مليار دولار بنهاية شهر يونيو السابق عليه، بارتفاع قدره 3.058 مليار دولار، حسب بيانات البنك المركزي المصري. وسجل إجمالي الأصول لدى البنك المركزي والقطاع المصرفي بالعملات الأجنبية نحو 64.418 مليار دولار بنهاية يوليو الماضي، في مقابل نحو 62.192 مليار دولار بنهاية شهر يونيو السابق عليه بزيادة بلغت نحو 2.23 مليار دولار.
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أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 3 سبتمبر 2019

استقرت أسعار الذهب اليوم، الثلاثاء، خلال التعاملات الصباحية فى السوق المحلى، وذلك نتيجة ثبات سعر المعدن الأصفر عالميا، وسجل سعر الأوقية نحو 1525 دولار، ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرًا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجمًا للإنتاج التجريبي خلال عام 2017. وتراجعت صادرات مصر من قطاع الحلى والأحجار الكريمة بنسبة بلغت نحو 49% خلال الربع الأول من 2019 لتسجل نحو 357 مليون دولار.
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«شعبة الملابس» تتوقع ارتفاع أسعار «الزي المدرسي» 15%

الشعبة العامة للملابس الجاهزة بالاتحاد العام للغرف التجارية أعلنت أن الزي المدرسي ينطبق عليه نفس شروط وظروف الملابس التقليدية وما يقع عليه من مؤثرات فى السعر وحركة البيع هى نفسها المؤثرات التى تقع على كاهل قطاع الملابس الجاهزة بشكل عام من ارتفاع وانخفاض للأسعار تأثرا بحركة المبيعات وحجمها وغيرها، مما يضفى على السوق حالة من الترقب الحذر يتخللها محاولات جاهدة من التجار لجزب المواطنين بتصميمات جديدة وترويج دعائي كبير منذ بدء الموسم حتى الانتهاء منه فى الأسبوع الأول من بدء الدراسة رسميا.
اختيار-الملابس

مد الأوكازيون الصيفى شهرا..وتحرير 319 محضرا حتى الآن

أيمن حسام الدين مساعد وزير التموين لشئون التجارة الداخلية قال إن الوزارة أعلنت مد فترة الأوكازيون حتى 22 سبتمبر المقبل وذلك فى إطار محاولات الوزارة الدائمة للسعى من أجل تخفيف العبء على المواطن من جهة ومساعدة التجار فى الترويج للملابس خاصة أنها ذات طبيعة موسمية وهناك مؤثرات عليها سواء على مستوى الموضة أو الأحوال الجوية أو حتى تعرض الخامات للتلف جراء التخزين، معتبرا أن الموسم الحالى للأوكازيون أكثر انتعاشا وبه زيادة ملحوظة فى عدد التجار المشتركين فى الأوكازيون الصيفي لهذا العام مقارنة بالعام الماضي.
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