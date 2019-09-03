تعرف على حصاد الأوكازيون الصيفي ومستقبل أسعار الشتوي

أزمة كبرى يعاني منها قطاع الملابس الجاهزة فى الآونة الأخيرة من تراجع فى حجم المبيعات بشكل أكدت معه شعبة الملابس الجاهزة أنه تجاوز حد الركود للكساد

تحرير:أسماء فتحى ٠٣ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٢:٣٧ م

انتهى الموسم الصيفى وتم الإعلان عن بدء الأوكازيون الذى شاركت به أغلب المحلات التجارية تجاوز حجم الخسائر الكبيرة التى تعرضت لها المحلات التجارية فى الموسم الصيفى والتى لا تتمثل فيما يظنه البعض "بيع بالخسارة"، وإنما تراكم فى المعروض قد لا يكون صالحا للموسم القادم مع تغير الموضة والذوق المصرى، وهو الأمر الذي دفع التجار بموافقة وزارة التموين والتجارة الداخلية الى مد الأوكازيون شهرا جديدا ينتهى خلال شهر سبتمبر الحالى إلا أن البعض بدأ بالفعل فى عرض الملابس الشتوية استغلالا لانشغال المحلات التجارية فى تجاوز أزمة المعروض من الملابس الصيفية.

حصاد الأوكازيون الصيفي قال يحيي زنانيري رئيس شعبة الملابس الجاهزة بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن المبيعات فى الأوكازيون الصيفي تراجعت بشكل ملحوظ مقارنة بالعام الماضى، مما دفع التجار لمناشدة وزارة التموين والتجارة الداخلية بمد الفترة المقررة لانتهاء الأوكازيون شهرا كاملا، على أن يحاول التجار خلالها

حصاد الأوكازيون الصيفي

قال يحيي زنانيري رئيس شعبة الملابس الجاهزة بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن المبيعات فى الأوكازيون الصيفي تراجعت بشكل ملحوظ مقارنة بالعام الماضى، مما دفع التجار لمناشدة وزارة التموين والتجارة الداخلية بمد الفترة المقررة لانتهاء الأوكازيون شهرا كاملا، على أن يحاول التجار خلالها بيع ما لديهم من ملابس قد لا تجد مشتريا العام المقبل نظرا للطفرات الهائلة التى تحدث فى الموضة والذوق العام.

وأضاف زنانيري أن الأوكازيون سينتهى يوم 22 سبتمبر الحالى، وأن المحلات التى لم تشارك فى فترة مد الأوكازيون الصيفي بدأت فى عرض ما لديها من ملابس شتوية خلال الأيام القليلة الماضية.

يذكر أن عدد المحلات المشاركة في الأوكازيون الصيفي ارتفع إلى 2730 محلا، منها قطاع خاص ومحلات ملابس تابعة لشركات حكومية.

وأعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن بدء الأوكازيون الصيفي من 26 يوليو الماضي على أن يستمر لمدة شهر بتخفيضات للمواطنين مع نهاية الموسم الصيفي.

اقرأ أيضا: «شعبة الملابس» تتوقع ارتفاع أسعار «الزي المدرسي» 15%

توقعات بارتفاع أسعار الملابس الشتوية

أكد يحيي زنانيري، رئيس شعبة الملابس الجاهزة بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن الملابس الشتوية ستشهد ارتفاعا طفيفا فى الأسعار، إلا أنه لن يكون له تأثير ملموس نظرا لانخفاض سعر الدولار وتوافر كميات كبيرة لدى التجار من العام الماضي نتيجة تراجع المبيعات مع نهاية الموسم الماضي أيضا، وهو الأمر الذى يسهم فى تقليل الأسعار وكبح جماح الارتفاع المرتقب.

اقرأ أيضًا: مد الأوكازيون الصيفى شهرا..وتحرير 319 محضرا حتى الآن

فيما أكد محمد عبد السلام، رئيس غرفة صناعة الملابس باتحاد الصناعات المصرية، أن أزمة القطاع تكمن فى نقص السيولة فى يد المواطنين، وهو الأمر الذى جعل الملابس خارج نقاط اهتمامهم.

وأضاف عبد السلام أن الملابس الشتوية على الأبواب إلا أن مصيرها لن يختلف كثيرا عن الصيفية، بل على العكس فالملابس الشتوى ترتفع أسعارها بحكم الخامات والشكل عن الصيفية، وهو الأمر الذي يجعل السوق يواصل ركوده.

وأعلن المجلس التصديري للملابس الجاهزة عن ارتفاع صادرات القطاع خلال العام الماضى بنحو 9% لتبلغ 757 مليون دولار، مقارنة بـ697 مليون دولار، خلال نفس الفترة من العام الماضي، حيث سجلت الولايات المتحدة خلال 6 أشهر ارتفاعا بنسبة 10% لتبلغ 373 مليون دولار، مقابل 340 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2017، كما زادت الصادرات إلى أوروبا بما نسبته 13%، لتبلغ 254 مليون دولار، مقارنة بـ225 مليون دولار.

اقرأ أيضًا: شعبة الملابس: السوق شغال والأسعار ارتفعت 15%

التجار: الأمل معلق بالشتوي

قال سالم فوزى، أحد تجار الملابس بالمهندسين، إنهم بدأوا فى عرض الشتوى قبل أيام والآمال معلقة به.

وعن الأسعار أكد فوزي أنها نفس أسعار العام الماضى ولم يحدث أى تغيير، بل إن التجار وفقا لتقديره سوف يتسابقون لجذب المواطنين حتى لا يحدث الكساد الذى أصاب الأسواق جميعها فى الملابس الصيفية، متوقعا انخفاضا فى السعر مع بدء عجلة البيع وانتهاء الأوكازيون الصيفي خلال الشهر الجاري.

وشهدت صادرات الملابس الجاهزة وفقا لما أعلنه المجلس التصديري للملابس الجاهزة إلى باقي دول العالم زيادة بنحو 11%، لتبلغ 96 مليون دولار، مقارنة بـ87 مليون دولار خلال 2017، كما زادت صادرات الملابس الجاهزة إلى الدول الإفريقية بنحو 11% لتسجل 1.5 مليون دولار، مقابل 1.4 مليون دولار.