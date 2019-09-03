جريمة

ولاد البلد في الغربة.. قصة اختطاف تاجر أردني بالجيزة

خلاف مالي بين تاجرين يحملان الجنسية الأردنية تطور إلى ما هو غير محمود، فقد عمد أحدهما إلى الحصول على مستحقاته المالية بالقوة استعان بعاملين اختطفا التاجر للحصول على فدية
٠٣ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٢:٣٧ م
خطف - تعبيرية
خطف - تعبيرية
خلاف مالي بين تاجرين يحملان جنسية المملكة الأردنية الهاشمية، ابتعد عن طبيعة التعاملات التجارية التي عادة ما تشهد مشكلات وأزمات، تنتهي بتدخل طرف ثالث "وسيط" أو احتكام الطرفين إلى خبير في الشؤون القانونية للفصل بينهما إلا أن الطرف الثاني بحث عن طريقة مختلفة لإنهاء خلافه مع التاجر الأربعيني، سلم عقله إلى وساس الشيطان، بات أسير أفكاره، عمد إلى مخالفة القانون غير عابئ بفعلته غير المشروعة ظنا منه أنه سينجو بما اقترفته يداه بمشاركة اثنين آخرين حتى استيقظ من أحلامه على كابوس مفزع.
"أنا عاوز فلوسي علشان ماتحصلش مشاكل" ما سبق نص مكالمة دارت بين تاجرين أردنيين، طالب أحدهما الآخر بسداد مبلغ مالي قيمة صفقة تجارية، إلا أن الأخير راح يماطله لحين إيجاد حل ينتشله من ذلك المأزق الذي يحاصره. داخل شقة سكنية فاخرة بحي مدينة نصر بمحافظة القاهرة، جلس "عادل" يبحث كيف السبيل للحصول على أمواله
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غرق

مصرع طالب حاول انتشال «جثة» من ترعة الإسماعيلية

لقي طالب بالفرقة الثالثة في كلية التجارة بجامعة الزقازيق مصرعه، اليوم الثلاثاء؛ إثر سقوطه غارقًا في مياه ترعة «الإسماعيلية»، بدائرة مركز شرطة بلبيس، بمحافظة الشرقية، وذلك أثناء محاولته انتشال جثة غارقة بمياه الترعة، وذلك بعدما ظن أن صاحبه لا يزال حيًا، وتعرضه لحالة إجهاد أنهت حياته، وسط تجمع أهالي الناحية لمحاولة الانتشال، وبالعرض على النيابة العامة صرحت بدفن جثة الطالب، فيما جرى انتشال جثة الغريق والتحفظ عليها بمشرحة مستشفى «بلبيس» المركزي، لحين الاستدلال على صاحبها.
القبض-على-متهم

القبض على طالب بكفر الشيخ انتحل صفة طبيب

تمكنت حملة إدارة العلاج الحر بإدارة مطوبس الصحية في كفر الشيخ، بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة مطوبس، ومركز شرطة مطوبس، من ضبط شاب في العقد الثالث من عمره، مثبت في بطاقة هويته أنه طالب، ومقيم بمركز سيدى سالم، في أثناء إدارته عيادة طبية دون ترخيص، منتحلًا صفة طبيب، حيث يمارس مهنة الطب داخل العيادة، الكائنه بعزبة الجاهل التابعة لقرية منية المرشد، التابعة لمركز مطوبس ، وتبين أنه يعالج من خلالها العديد من الأمراض المختلفة، وكذا العلاج بالحجامة الممنوع ممارستها في مهنة الطب.
المستشار-حسن-فريد

تأجيل المرافعة فى «تنظيم بيت المقدس» للغد

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، محاكمة 213 متهما من أخطر العناصر الإرهابية -حسب التحقيقات- على خلفية اتهامهم بارتكاب 54 جريمة تضمنت التنفيذ والتخطيط لاغتيال رجال الشرطة والقوات المسلحة، من بينها محاولة اغتيال وزير الداخلية الأسبق اللواء محمد إبراهيم، وتفجير مديريتي أمن القاهرة والدقهلية، إلى جلسة غد الأربعاء لاستكمال سماع مرافعات دفاع المتهمين، بعدما أعلنت المحكمة إعادة المرافعات لمدة 4 أيام، استجابة لطلبات المحامين بالقضية.
ندم

دعوى نشوز بسبب تعليم زوجة طفلها «أنف لا مناخير»

طفلهما عمره الآن عامان، بالكاد ينطق مقاطع صوتية وليس كلمات كاملة، إنه الآن يكون الحصيلة التى سينطق بها، يود التعرف على أسماء الأشياء ويحاول نطقها على طريقته، لكن خلافا بين الأبوين على طريقة تعليم الصغير الكلام جعلت الخلاف بينهما يحتدم إلى حد اللجوء إلى محكمة الأسرة، بعد أن سب الرجل زوجته واتهمها بالخلل العقلي الذي يؤثر على نجلهما بالسلب، حد وصفه، وذلك لمجرد أنها وجدت كثيرا من الكلمات العامية رديئة لا تستحق من وجهة نظرها إرهاق الطفل فى تعلمها ونطقها، بينما بإمكانها تعليمه بديلتها الفصحى منذ البداية.
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خريطة الكثافات والطرق البديلة في القاهرة والجيزة

بمعدلات سير تصل إلى 60%، سجلت محافظتا القاهرة والجيزة، اليوم الخميس، كثافات متوسطة بعدد من المحاور والميادين الرئيسية خلال الذروة الصباحية دون وقوع أي حوادث مؤثرة وسط انتشار مكثف لرجال المرور تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية. ووجه اللواء علاء متولي، مساعد وزير الداخلية مدير الإدارة العامة للمرور، بانتشار الخدمات المرورية وسيارات الإغاثة بمختلف المحاور والطرق الصحراوية، خاصة التي تشهد ازدحاما مروريا خلال توقيت الذروة الصباحية مع طرح طرق بديلة للهرب من الزحام.
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السيطرة على حريق شقتين بالمنيب والمعصرة

تعاملت غرفتا عمليات النجدة بالجيزة والقاهرة صباح اليوم الإثنين، مع بلاغين بنشوب حريقين فى شقتين سكنيتين بالمعصرة والمنيب، وتمكنت قوات الإطفاء من إخلاء العقارين، وإخماد النيران قبل امتدادها إلى شقق مجاورة، وتم تحرير محضر بإخطاري البلاغين وتوقيت الاستلام والوصول إلى مكان الحريقين وتوقيت السيطرة عليهما، وتم إخطار النيابة العامة، التى باشرت بدورها التحقيق، وأمرت بانتداب خبراء الأدلة الجنائية للتحقق من سبب اندلاع النيران، وبيان وقوع شبهة جنائية من عدمه، مع استدعاء ساكني الشقتين لسماع إفادتهم.
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كثافات مرورية متوسطة وتكدس بمحور جوزيف تيتو

شهدت محاور محافظتي القاهرة والجيزة كثافات مرورية متوسطة، صباح اليوم الأحد، وذلك بمعدلات سير تصل إلى 65% تزامنا مع الذروة الصباحية، باستثناء محور جوزيف تيتو بنطاق منطقة النزهة، الذى شهد تكدسا جراء حادث مروري، تعرض خلاله مواطن للإصابة على أثر اصطدامه بسيارة ملاكي مسرعة، وجارٍ نقل المصاب إلى المستشفى ورفع السيارة المتسببة فى الحادث والقبض على قائدها، بينما انتظمت حركة المرور بالطرق الصحراوية والساحلية وشهدت مداخل القاهرة كثافات مرتفعة نسبيا بسبب حركة الوافدين من المحافظات.
طعنات-سكين-جريمة

صدمة في الحوامدية.. أب يذبح ابنتيه لشكه في سلوكهما

بعد أيام قليلة من ذبح شاب لشقيقته وعشيقها بالبحيرة بأمر من والدها، أقدم عامل في العقد السادس من عمره على ذبح ابنتيه في منطقة الحوامدية بالجيزة، بعدما ساوره الشك في ارتباطهما بعلاقة عاطفية مع أحد الشباب، فقام باستدراجهما إلى منطقة زراعية وقتلهما وألقى بجثتيهما في ترعة الحوامدية، قبل أن يتوجه لقسم الشرطة للإبلاغ عن نفسه، وسط ذهول رجال المباحث الذين انتقلوا للمكان وأمكن العثور على الجثتين، وتم التحفظ على الأب وتحرير محضر بالواقعة التي انتشر صداها بين الأهالي محدثةً الرعب والصدمة في نفوسهم، وحرر محضر وأخطرت النيابة العامة.
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