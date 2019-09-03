ولاد البلد في الغربة.. قصة اختطاف تاجر أردني بالجيزة
خلاف مالي بين تاجرين يحملان الجنسية الأردنية تطور إلى ما هو غير محمود، فقد عمد أحدهما إلى الحصول على مستحقاته المالية بالقوة استعان بعاملين اختطفا التاجر للحصول على فدية
٠٣ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٢:٣٧ م
خطف - تعبيرية
خلاف مالي بين تاجرين يحملان جنسية المملكة الأردنية الهاشمية، ابتعد عن طبيعة التعاملات التجارية التي عادة ما تشهد مشكلات وأزمات، تنتهي بتدخل طرف ثالث "وسيط" أو احتكام الطرفين إلى خبير في الشؤون القانونية للفصل بينهما إلا أن الطرف الثاني بحث عن طريقة مختلفة لإنهاء خلافه مع التاجر الأربعيني، سلم عقله إلى وساس الشيطان، بات أسير أفكاره، عمد إلى مخالفة القانون غير عابئ بفعلته غير المشروعة ظنا منه أنه سينجو بما اقترفته يداه بمشاركة اثنين آخرين حتى استيقظ من أحلامه على كابوس مفزع.
"أنا عاوز فلوسي علشان ماتحصلش مشاكل" ما سبق نص مكالمة دارت بين تاجرين أردنيين، طالب أحدهما الآخر بسداد مبلغ مالي قيمة صفقة تجارية، إلا أن الأخير راح يماطله لحين إيجاد حل ينتشله من ذلك المأزق الذي يحاصره.
داخل شقة سكنية فاخرة بحي مدينة نصر بمحافظة القاهرة، جلس "عادل" يبحث كيف السبيل للحصول على أمواله
"أنا عاوز فلوسي علشان ماتحصلش مشاكل" ما سبق نص مكالمة دارت بين تاجرين أردنيين، طالب أحدهما الآخر بسداد مبلغ مالي قيمة صفقة تجارية، إلا أن الأخير راح يماطله لحين إيجاد حل ينتشله من ذلك المأزق الذي يحاصره.
داخل شقة سكنية فاخرة بحي مدينة نصر بمحافظة القاهرة، جلس "عادل" يبحث كيف السبيل للحصول على أمواله المستحقة من "بلدياته" لا سيما وصول سبل التواصل والتفاهم الودية إلى طريق مسدود، لحظات صمت عكف خلالها الأردني على استيعاب الأفكار المتدفقة بعقله حتى اختمرت إحداها في ذهنه، قفز في بحر الشيطان بحثا عن استعادة حقه بغض النظر عن شرعية الوسيلة متبنيا قاعدة مكيافيلي "الغاية تبرر الوسيلة".
أخرج "عادل" هاتفه الجوال، اتصل بالتاجر الأردني صاحب الـ46 سنة، طالبه بالحضور لإنهاء خلافاتهما كافة بشكل متحضر وراق، بعيدا دون الوصول إلى ساحات القضاء.
حضر التاجر الأربعيني ملبيا دعوة "عادل" دون أن يدري ما ينتظره، وأن حياته ستكون في خطر، وقد لا يغادر الجدران الأربعة تارة أخرى.
تلقى اللواء هشام فاروق حكمدار الجيزة، إخطارا من العميد محمد الطويل مأمور قسم شرطة الدقي، بقيام مجهولين باحتجاز شقيقه "ناصر" 46 سنة، تاجر، بمنطقة سقارة بالبدرشين بالاشتراك مع شخص آخر يحمل جنسية ذات الدولة؛ لوجود خلافات مالية بينهما، واتصال الأخير بشقيق المجنى عليه، وطلب مبلغ 100 ألف دولار كفدية لإطلاق سراحه.
وفي وقت لاحق ورد للإدارة العامة لشرطة النجدة اتصال هاتفى من المجنى عليه "من رقم مُحدد" أبلغ خلاله باحتجازه بإحدى مزارع الدواجن بمنطقة أبو صير بدائرة مركز شرطة البدرشين.
فور تلقيه البلاغ وجه اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام، بتشكيل فريق بحث، تنسيقا مع الإدارة العامة لمباحث الجيزة برئاسة اللواء محمود السبيلي وبمشاركة فرقة وسط الجيزة بقيادة العميد عمرو طلعت والعقيد عمرو البرعي وضباط وحدة مباحث الدقي بقيادة المقدم هاني الحسيني.
في أقل من 24 ساعة، توصلت جهود فريق البحث بمشاركة المقدم محمد أبو زيد وكيل فرقة وسط الجيزة، إلى أن وراء ارتكاب الواقعة تاجرا أردنيا يدعى "عادل.س" مُقيم بدائرة قسم أول مدينة نصر بالقاهرة، وعاملين مُقيمين بدائرة مركز شرطة البدرشين.
عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم بالمزرعة المُشار إليها، وتمكنت مأمورية قادها المقدم هاني الحسيني ومعاونوه الرائد محمد مجدي والرائد حسام العباسي والنقيب محمد وحيد، من ضبطهم وبحوزة أحدهم سلاح ناري (مسدس صوت)، وتبين وجود المجنى عليه داخل استراحة مستأجرة بالمزرعة.
أمام اللواء مدحت فارس نائب مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، والعميد عاصم أبو الخير رئيس المباحث الجنائية بمديرية أمن الجيزة، اعترف المتهمون بارتكابهم الواقعة، وقرر المتهم الأول وجود خلافات مالية بينه وبين المجنى عليه، فاستدرجه للمزرعة واحتجزه بمعرفة المتهمين الثانى والثالث، وبمواجهة المتهمين أيدا ما جاء باعترافات المتهم الأول، واشتراكهما في ارتكاب الواقعة مقابل تحصل كل منهما على مبلغ 50 ألف جنيه يقوم بدفعها عقب حصوله على مستحقاته من المجنى عليه.