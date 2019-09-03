إعلان موعد التقديم لمدرسة صناعة الحلي والمجوهرات

تحرير:أمينة محمود ٠٣ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٢:٣٧ م

مجوهرات - صورة أرشيفية

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن التعليم الفني يحظى بنفس أهمية تطوير التعليم العام، وهناك تركيز على منظومة المدارس التكنولوجيا وتم تطبيقها من سنة، والهدف الأساسى من هذه المدارس تغيير رؤية المجتمع وتحضير أجيال جديدة لسوق عمل واعد بشكل كبير، وتأهيلهم للمنافسة في سوق العمل، مضيفة أن المدارس التكنولوجية تركز على التخصصات التي يتطلبها سوق العمل، وتعتبر مدرسة تكنولوجيا صناعة الحلى والمجوهرات المدرسة العاشرة ضمن مدارس تكنولوجيا التطبيقية.

وأضافت الوزارة، خلال مؤتمر توقيع برتوكول إنشاء مدرسة إيجيبت جولد للتكنولوجيا التطبيقية متخصصة في صناعة الحلى والمجوهرات، اليوم الثلاثاء، أنها تسعى إلى افتتاح مدارس جديدة لتخصصات مدروسة بشكل كبير، والطلاب الذين يلتحقون بهذه المدارس يحصلون على مميزات وفرصة عمل.وأعلنت أنه سيتم فتح باب التقدم لمدرسة صناعة