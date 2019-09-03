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تفاصيل ملتقى «ميدفست السينمائي» بمحافظات الصعيد

تحرير:محمد عبد المنعم ٠٣ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٢:٠٠ م
سينما - أرشيفية
سينما - أرشيفية
يعرض ملتقى ميدفست - مصر السينمائي على مدى 5 أيام، أفلاما قصيرة من 5 دول مختلفة في محافظات أسيوط وسوهاج والأقصر، وذلك بدعم من صندوق الأمم المتحدة للسكان، بمناسبة مرور 25 عاما على مؤتمر الإسكان وبدعم من المؤسسة الألمانية للتعاون الدولي، وتتضمن هذه الأفلام: المصرية "صباح الفل، ابن بنوت، ورسالة لوالدي"، الأمريكية: "Push، Con Madre، Karouma"، ومن أيرلندا فيلم How was your day، ومن هولندا فيلم A Girl on a Mission، ومن الإمارات فيلم "أمنية"، وسيسمح للجمهور بحضور عروض الأفلام مجانًا، وتعقب جميع العروض حلقات نقاشية في المحافظات الثلاث.
يشارك في عروض محافظة أسيوط يوم 4 سبتمبر الساعة 4 عصرا بفندق الوطنية بالاس المخرجة هالة جلال، وأستاذة الصحة العامة بكلية طب أسيوط أميمة الجبالي، والممثل المساعد لصندوق الأمم المتحدة للسكان في مصر جيرمان حداد، وفي محافظة سوهاج يوم 6 سبتمبر الساعة 2 ظهرا بـمركز التعليم المدني وإعداد القيادات الشبابية دكتورة
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جولي-آندروز

من هي جولي آندروز التي كرمها «فينيسيا» بإنجاز العمر؟

حصلت الفنانة الكبيرة جولي آندروز، التي قامت ببطولة أفلام أحبها الجمهور بشكل كبير مثل Mary Poppins وThe Sound of Music وThe Princess Diaries وVictor Victoria، مساء الإثنين، على جائزة إنجاز العمر في مهرجان البندقية السينمائي. وقالت آندروز إنها "محظوظة بمشوارها الطويل واللامع في السينما"، ورفعت آندروز (83 عاما) جائزة الأسد الذهبي وقبلتها وسط تصفيق الحاضرين، وأضافت: "أعتبر نفسي محظوظة جدا لقضاء فترة كبيرة من حياتي المهنية في فنون السينما، ما زلت أتعجب من حقيقة أنني كنت الفتاة المحظوظة التي طُلب منها أداء هذه الأدوار الرائعة".
تامر-حسنى (6)

إعلان موعد طرح فيلم «الفلوس» لتامر حسني

قررت الجهة المنتجة لفيلم "الفلوس" للنجم تامر حسنى طرحه رسميا في دور العرض السينمائي يوم 2 أكتوبر المقبل، وذلك بعد أن تم تأجيل عرضه من موسم عيد الأضحى المبارك. وأرجعت الشركة المنتجة سبب تأجيل طرح الفيلم إلى عدم الانتهاء من عملية المونتاج، فيما تحدث البعض عن محاولة تجنب "المنافسة القوية" خلال موسم العيد. يذكر أن الفيلم تأليف محمد عبدالمعطى، إخراج سعيد الماروق، وبطولة تامر حسنى وزينة وخالد الصاوي وعائشة بن أحمد، ويشارك كضيوف شرف مجموعة من الفنانين منهم أحمد السقا ومي عزالدين وويزو وعلي ربيع.
عصام-زكريا-رئيس-مهرجان-الإسماعيلية

التجديد لعصام زكريا في رئاسة «الإسماعيلية السينمائي»

أصدرت الدكتورة إيناس عبدالدايم وزير الثقافة، قرارًا بتولي الناقد عصام زكريا رئاسة مهرجان الإسماعيلية الدولى للأفلام التسجيلية والقصيرة في دورته الـ22. جاء ذلك بناء على المذكرة التي قدمها الدكتور خالد عبدالجليل مستشار وزير الثقافة للسينما، ورئيس المركز القومي للسينما، التي اقترح خلالها التجديد للناقد عصام زكريا لرئاسة مهرجان الإسماعيلية، بعد النجاح الذي تم تحقيقه من الفصل بين رئاستي المركز والمهرجان. وفي تصريحات صحفية، نوه زكريا إلى أهمية المهرجان، فهو يعتبر جزءا أساسيا من حياة وإبداع السينمائيين لأنه يحتضن نوعية مظلومة من الأفلام.
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