تفاصيل ملتقى «ميدفست السينمائي» بمحافظات الصعيد

تحرير:محمد عبد المنعم ٠٣ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٢:٠٠ م

سينما - أرشيفية

يعرض ملتقى ميدفست - مصر السينمائي على مدى 5 أيام، أفلاما قصيرة من 5 دول مختلفة في محافظات أسيوط وسوهاج والأقصر، وذلك بدعم من صندوق الأمم المتحدة للسكان، بمناسبة مرور 25 عاما على مؤتمر الإسكان وبدعم من المؤسسة الألمانية للتعاون الدولي، وتتضمن هذه الأفلام: المصرية "صباح الفل، ابن بنوت، ورسالة لوالدي"، الأمريكية: "Push، Con Madre، Karouma"، ومن أيرلندا فيلم How was your day، ومن هولندا فيلم A Girl on a Mission، ومن الإمارات فيلم "أمنية"، وسيسمح للجمهور بحضور عروض الأفلام مجانًا، وتعقب جميع العروض حلقات نقاشية في المحافظات الثلاث.

يشارك في عروض محافظة أسيوط يوم 4 سبتمبر الساعة 4 عصرا بفندق الوطنية بالاس المخرجة هالة جلال، وأستاذة الصحة العامة بكلية طب أسيوط أميمة الجبالي، والممثل المساعد لصندوق الأمم المتحدة للسكان في مصر جيرمان حداد، وفي محافظة سوهاج يوم 6 سبتمبر الساعة 2 ظهرا بـمركز التعليم المدني وإعداد القيادات الشبابية دكتورة