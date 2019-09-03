تفاصيل ملتقى «ميدفست السينمائي» بمحافظات الصعيد
تحرير:محمد عبد المنعم
٠٣ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٢:٠٠ م
سينما - أرشيفية
يعرض ملتقى ميدفست - مصر السينمائي على مدى 5 أيام، أفلاما قصيرة من 5 دول مختلفة في محافظات أسيوط وسوهاج والأقصر، وذلك بدعم من صندوق الأمم المتحدة للسكان، بمناسبة مرور 25 عاما على مؤتمر الإسكان وبدعم من المؤسسة الألمانية للتعاون الدولي، وتتضمن هذه الأفلام: المصرية "صباح الفل، ابن بنوت، ورسالة لوالدي"، الأمريكية: "Push، Con Madre، Karouma"، ومن أيرلندا فيلم How was your day، ومن هولندا فيلم A Girl on a Mission، ومن الإمارات فيلم "أمنية"، وسيسمح للجمهور بحضور عروض الأفلام مجانًا، وتعقب جميع العروض حلقات نقاشية في المحافظات الثلاث.
يشارك في عروض محافظة أسيوط يوم 4 سبتمبر الساعة 4 عصرا بفندق الوطنية بالاس المخرجة هالة جلال، وأستاذة الصحة العامة بكلية طب أسيوط أميمة الجبالي، والممثل المساعد لصندوق الأمم المتحدة للسكان في مصر جيرمان حداد، وفي محافظة سوهاج يوم 6 سبتمبر الساعة 2 ظهرا بـمركز التعليم المدني وإعداد القيادات الشبابية دكتورة
يشارك في عروض محافظة أسيوط يوم 4 سبتمبر الساعة 4 عصرا بفندق الوطنية بالاس المخرجة هالة جلال، وأستاذة الصحة العامة بكلية طب أسيوط أميمة الجبالي، والممثل المساعد لصندوق الأمم المتحدة للسكان في مصر جيرمان حداد، وفي محافظة سوهاج يوم 6 سبتمبر الساعة 2 ظهرا بـمركز التعليم المدني وإعداد القيادات الشبابية دكتورة منى أبو الغار أستاذ أمراض النساء والتوليد جامعة القاهرة واستشاري عقم وأطفال أنابيب المركز المصري لأطفال الأنابيب.
كما يوجد أيضا الممثل المساعد لصندوق الأمم المتحدة للسكان في مصر جيرمان حداد والكاتب محمود عزّت، والمخرج هاني خليفة، وفي محافظة الأقصر يوم 8 سبتمبر الساعة 4 عصرا بفندق أركان إيتاب دكتور ألكسندر بوديروزا ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان، ودكتورة إيناس الجزار مستشارة الدعم النفسي، والمخرجة كاملة أبو ذكري، والنجمة إنجي وجدان.