إريكسن: لست نادمًا على طلب المغادرة من توتنهام

٠٣ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٢:٤٨ م

كريستيان إريكسن

كشف الدولي الدنماركي كريستيان إريكسن، نجم نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي، عن عدم مغادرة توتنهام في سوق الانتقالات الصيفية الذي انتهى في جميع الدوريات الأوروبية الكبرى مساء أمس الإثنين. وارتبط لاعب خط الوسط الدنماركي بالانضمام إلى عدد من الأندية الكبيرة خلال الأشهر الماضية، لكنه شدد على أنه لا يشعر بأي ندم على قراره بالتعبير عن رغبته بمغادرة توتنهام هذا الصيف. وأعلن كريستيان إريكسن البالغ من العمر 27 عاماً في يونيو الماضي أنه يرغب بتجربة جديدة مع نادٍ آخر، لكن شروط النادي اللندني للموافقة على بيعه دفعت الجميع للابتعاد عن طريقه.

وقال نجم توتنهام هوتسبير في مقابلة مع شبكة "إكسترا بلاديت" الدنماركية: "لست نادمًا على قراري بطلب المغادرة، لم يكن الأمر خاطئًا، في كرة القدم لا يمكن أن تعرف ماذا يمكن أن يحدث أبدًا". وحول الشائعات التي كتبت عنها طوال الصيف، أجاب كريستيان إريكسن: "لا أقرأ الكثير مما هو مكتوب، هناك الكثير من الشائعات