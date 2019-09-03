رياضة

إريكسن: لست نادمًا على طلب المغادرة من توتنهام

٠٣ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٢:٤٨ م
كريستيان إريكسن
كريستيان إريكسن
كشف الدولي الدنماركي كريستيان إريكسن، نجم نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي، عن عدم مغادرة توتنهام في سوق الانتقالات الصيفية الذي انتهى في جميع الدوريات الأوروبية الكبرى مساء أمس الإثنين. وارتبط لاعب خط الوسط الدنماركي بالانضمام إلى عدد من الأندية الكبيرة خلال الأشهر الماضية، لكنه شدد على أنه لا يشعر بأي ندم على قراره بالتعبير عن رغبته بمغادرة توتنهام هذا الصيف. وأعلن كريستيان إريكسن البالغ من العمر 27 عاماً في يونيو الماضي أنه يرغب بتجربة جديدة مع نادٍ آخر، لكن شروط النادي اللندني للموافقة على بيعه دفعت الجميع للابتعاد عن طريقه.
وقال نجم توتنهام هوتسبير في مقابلة مع شبكة "إكسترا بلاديت" الدنماركية: "لست نادمًا على قراري بطلب المغادرة، لم يكن الأمر خاطئًا، في كرة القدم لا يمكن أن تعرف ماذا يمكن أن يحدث أبدًا". وحول الشائعات التي كتبت عنها طوال الصيف، أجاب كريستيان إريكسن: "لا أقرأ الكثير مما هو مكتوب، هناك الكثير من الشائعات
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الأهلي يقرر ترحيل لاعبيه من المغرب وإحالتهما للتحقيق

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إيكاردي يكشف أسباب موافقته على عرض سان جيرمان

تحدث المهاجم الأرجنتيني ماورو إيكاردي للمرة الأولى كلاعب في صفوف باريس سان جيرمان، متطرقًا إلى السبب وراء موافقته على عرض الفريق الفرنسي، بعدما أثار في الوقت السابق الشكوك حول إمكانية رحيله عن الإنتر، وقال إيكاردي في هذا الشأن: "أنا سعيد للغاية، فمن المرضي اللعب في فريق مثل سان جيرمان، هو فريق كبير ويضم لاعبين عظماء، وهو ما يمثل تحديا جيدا بالنسبة إلي، هذه السمة كانت حاسمة في موافقتي على عرض سان جيرمان عندما تواصلوا معي، حظيت بخطوة كبيرة للأمام في مسيرتي، وأتمنى أن أحظى بمشاعر رائعة هنا".
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8 أخطاء ارتكبها ريال مدريد هذا الصيف

انتهى الميركاتو الصيفي أمس الإثنين، وسط شكوك حول تحقيق ريال مدريد الاستفادة القصوى منه، وأشارت صحيفة "ماركا" الإسبانية، إلى ارتكاب ريال مدريد 8 أخطاء أولها عدم إحداث ثورة في تشيكل الفريق، حيث لم يتعاقد الريال سوى مع نجم وحيد هو إيدين هازارد، ولا تختلف تشكيلته الأساسية الحالية عن تلك التي اعتمد عليها من 5 سنوات كثيرًا، كما أنفق الريال 305 ملايين يورو على صفقات لا تنتمي إلى النخبة، ومع ذلك يعول الريال على صفقاته الجديدة في المستقبل، كما فرط الريال في خدمات العديد من اللاعبين بالمجان أو على سبيل الإعارة.
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بوكيتينو عن رحيل إريكسن: أتمنى أن أقول مستحيل

علق ماوريسيو بوكيتينو المدير الفنى لفريق توتنهام على التعادل المثير أمام آرسنال والذي انتهى بنتيجة 2-2 فى إطار الأسبوع الرابع من عمر الدورى الإنجليزي (البريميرليج)، وأشار بوكيتينو إلى أن المباراة كانت عظيمة كما كشف أيضا خلال المؤتمر الصحفي عن مستقبل كريستيان إريكسن خط وسط السبيرز. وقال بوكيتينو :"أعتقد أنها مباراة عظيمة كلا الفريقين، لعبنا بشكل جيد وصنعنا العديد من الفرص، لكن هدف أرسنال غير كل شىء". وكان إريكسن وضع بصمته فى مباراة اليوم حيث سجل أول أهداف المباراة فى الدقيقة 12.
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«موقعة أرسنال وصراع السيتي وليفربول».. كين يتحدث

اعترف هاري كين، نجم توتنهام هوتسبير، بأنه لا يتوقع أن يهدأ مانشستر سيتي وليفربول في السباق على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز، وادعى أن توتنهام يجب أن يخوض سباقاً مذهلاً للبقاء على مسافة قريبة. وتوج فريق بيب جوارديولا باللقب في الموسم الماضي برصيد 98 نقطة، في حين خسر فريق يورجن كلوب رغم تحقيقه 97 نقطة، لكنه توج بدوري الأبطال بفوزه على سبيرز في المباراة النهائية في مدريد. ويواجه ماوريسيو بوكيتينو مدرب توتنهام، أزمة استقرار في تشكيلته، حيث لا يزال مستقبل كريستيان إريكسن ويان فيرتونجن غير مؤكد، بعد السقوط المفاجئ أمام نيوكاسل بنتيجة 1-0.
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قرار بوكيتينو يدفع إريكسن للرحيل مجانًا

أكد تقرير صحفي بريطاني، اليوم الأربعاء، أن توتنهام ربما يدفع ثمن خطأ مدربه الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو في الميركاتو الصيفي، ووفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن بوكيتينو رفض فكرة مبادلة نجمه الدنماركي كريستيان إريكسن بالأرجنتيني باولو ديبالا مهاجم يوفنتوس قبل نهاية الميركاتو الصيفي في إنجلترا. وأشارت إلى أن توتنهام في طريقه حاليا لخسارة إريكسن بشكل مجاني في الصيف المقبل، بسبب أن عقده ينتهي هذا الموسم، ولم يوافق اللاعب على اقتراح التجديد حتى الآن، وأوضحت أن يوفنتوس وبرشلونة هما الآن في مقدمة الأندية الراغبة في ضم إريكسن بشكل مجاني.
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200 ألف جنيه إسترليني سلاح توتنهام للحفاظ على إريكسن

أكدت صحيفة الديلي ميل البريطانية، اليوم الثلاثاء، أن نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي يعمل للحفاظ على خدمات نجمه الدولي الدنماركي كريستيان إريكسن هذا الموسم، وأشارت إلى أن توتنهام عرض على إريكسن الحصول على راتب أسبوعي يقدر بـ200 ألف جنيه إسترليني، للموافقة على تجديد عقده، علما بأن إريكسن صاحب الـ27 عاما يتقاضى حاليا 80 ألف إسترليني أسبوعيا فقط، كما أن عقده ينتهي في الصيف المقبل، ومن ثم يخشى توتنهام أن يوقّع اللاعب لأي فريق، في يناير المقبل، مجانًا.
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