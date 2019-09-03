تصفية الحلفاء المخلصين.. سلاح الحوثي للانفراد بالحكم

مصادر مطلعة في اليمن أكدت أن أبرز مهمات جهاز الاستخبارات الجديد تصفية عدد من القيادات القبلية والحزبية بينهم القيادات الموالية لحزب المؤتمر الشعبي العام.

تحرير:وفاء بسيوني ٠٣ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٢:٥٤ م

عدد من الحوثيين

لم تعد جرائم مليشيات الحوثي تقتصر على الأعداء فقط بل بدأت تمتد إلى الحلفاء والقيادات الحوثية أيضا، حيث تسعى الأسرة الحوثية إلى التفرد بالحكم وترفض أن يكون لها شركاء في الحكم مستخدمة كافة الوسائل الممكنة من إبعاد وإقالات وصولا إلى الاغتيالات والتصفيات بنيران صديقة. الخلافات الداخلية لميليشيات الحوثي الانقلابية الموالية لإيران بدأت تخرج إلى العلن رغم حرص قادة الميليشيات الحوثية أن يظل الصراع بينهم خفيا خشية أي اختراقات وتصدعات لجبهتهم الداخلية، إلا أن كل محاولاتهم لم تفلح في بقاء تلك الخلافات في الخفاء.

ففي الآونة الأخيرة بدأت الصراعات الداخلية بين الانقلابيين تطفو على السطح بعد أن تزايدت وتيرة الانقسامات داخل صفوف مليشيا الحوثي، وكشف الانقلابيون عن وجههم الحقيقي المستند إلى التبعية العقائدية لولاية الفقيه، وأحقية السلالة بالحكم دون سواها. وانتقل مسلسل الصراع المتفاقم داخل أروقة المليشيا الانقلابية