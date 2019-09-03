تصفية الحلفاء المخلصين.. سلاح الحوثي للانفراد بالحكم

مصادر مطلعة في اليمن أكدت أن أبرز مهمات جهاز الاستخبارات الجديد تصفية عدد من القيادات القبلية والحزبية بينهم القيادات الموالية لحزب المؤتمر الشعبي العام.
لم تعد جرائم مليشيات الحوثي تقتصر على الأعداء فقط بل بدأت تمتد إلى الحلفاء والقيادات الحوثية أيضا، حيث تسعى الأسرة الحوثية إلى التفرد بالحكم وترفض أن يكون لها شركاء في الحكم مستخدمة كافة الوسائل الممكنة من إبعاد وإقالات وصولا إلى الاغتيالات والتصفيات بنيران صديقة.
الخلافات الداخلية لميليشيات الحوثي الانقلابية الموالية لإيران بدأت تخرج إلى العلن رغم حرص قادة الميليشيات الحوثية أن يظل الصراع بينهم خفيا خشية أي اختراقات وتصدعات لجبهتهم الداخلية، إلا أن كل محاولاتهم لم تفلح في بقاء تلك الخلافات في الخفاء.
ففي الآونة الأخيرة بدأت الصراعات الداخلية بين الانقلابيين تطفو على السطح بعد أن تزايدت وتيرة الانقسامات داخل صفوف مليشيا الحوثي، وكشف الانقلابيون عن وجههم الحقيقي المستند إلى التبعية العقائدية لولاية الفقيه، وأحقية السلالة بالحكم دون سواها.
وانتقل مسلسل الصراع المتفاقم داخل أروقة المليشيا الانقلابية
ففي الآونة الأخيرة بدأت الصراعات الداخلية بين الانقلابيين تطفو على السطح بعد أن تزايدت وتيرة الانقسامات داخل صفوف مليشيا الحوثي، وكشف الانقلابيون عن وجههم الحقيقي المستند إلى التبعية العقائدية لولاية الفقيه، وأحقية السلالة بالحكم دون سواها.
وانتقل مسلسل الصراع المتفاقم داخل أروقة المليشيا الانقلابية من مرحلة الإقصاء والتهميش لمن كانوا حلفاء الأمس من الزعماء القبليين، إلى مرحلة التصفية والاغتيال.
وفي تأكيد على وجود هذا الصراع القوي بين أجنحة المليشيات، واجه جهاز الاستخبارات الجديد للحوثي الذي يديره عبدالكريم الخيواني أحد المقربين لزعيم المليشيا عبدالملك الحوثي، اتهامات بالوقوف وراء عملية اغتيال الشيخ أحمد الشعملي أحد مشايخ حرف سفيان الأحد، في مطعم المطوع أمام ملعب الثورة بحي التليفزيون أثناء تناوله طعام الغداء.
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فقد أفاد شهود عيان بأن ملثمين يستقلون دراجة نارية اغتالوا الشيخ القبلي الذي يعد من المنافسين لجناح الصقور "قيادات الأسرة الحوثية القادمة من صعدة" على المناصب والمراكز القيادية.
وقال مقربون من الشعملي، إن عملية الاغتيال مخطط لها ضمن مسلسل تصفية الشخصيات القبلية، وصراع النفوذ داخل أجنحة الانقلاب، محملين الحوثي المسؤولية الكاملة عن الجريمة.
ونقلت "عكاظ" من مصادر مطلعة أن أبرز مهمات جهاز الاستخبارات الجديد تصفية عدد من القيادات القبلية والحزبية بينهم القيادات الموالية لحزب المؤتمر الشعبي العام.
حادث "الشمعلي" ليس الأول من نوعه، حيث سبقه العديد من الحوادث المشابهة، فقد أقدمت المليشيا على تصفية 3 من مشايخ القبائل كانوا من أبرز الشخصيات المتعاونة معها، فضلاً عن تدبير اغتيالات غامضة ضد من كانوا يعرفون بـ"الحلفاء المخلصين".
وأبرز الزعماء القبليين الذين قامت المليشيا بتصفيتهم مؤخراً هو الشيخ سلطان الوروري المنحدر من قبيلة حاشد بمحافظة عمران شمالي صنعاء.
ويُعد الوروري والمكنى "أبومزاحم"، مهندس سقوط محافظة عمران بيد الحوثيين، والتي كانت المفتاح لسقوط العاصمة صنعاء والعديد من المحافظات أثناء الانقلاب على السلطة أواخر عام 2014.
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وقالت مصادر قبلية إنه "تم استدراج الشيخ الوروري من منزله عبر مشرف حوثي؛ للخروج والحديث في قضية قبلية عالقة، وأثناء مرورهم بالطريق خارج قريته قاموا بقتله ورمي جثته في العراء".
وسبق أن أعلنت المصادر أن العناصر الحوثية التي قامت بتصفية الشيخ الوروري، تتبع ما يسمى بجهاز الأمن الوقائي التابع للمليشيا، وأن السبب في تصفيته هو "عقابه بسبب خلاف نشب بينه وبين قيادات حوثية أثناء توسطه للإفراج عن أحد المعتقلين من أبناء منطقته"، وفقا لـ"العين الإخبارية".
وقوبلت الحادثة بتنديد واسع في الأوساط اليمنية، فيما اعتبرها وزير الإعلام معمر الإرياني بأنها تأكيد لـ"دموية المليشيا الحوثية ومنهجيتها القائمة على الغدر والخيانة والنكث بالعهود والمواثيق".
ولم تكن هذه هي الحادثة الأولى للحوثيين ضد مشايخ محافظة عمران؛ حيث سبق للانقلابيين تصفية الشيخ أحمد سالم السكني، عضو المجلس المحلي بمديرية ريدة، والذي قتل برصاص مشرف حوثي في منطقة صرف بالعاصمة صنعاء، مطلع أبريل الماضي.
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ومن هنا نجد أن التصفية أو الاغتيال أصبحت سلاح الحوثي للتخلص من حلفائه، بعد أن فشلت سياسات الإبعاد والإقالات في تحقيق الأهداف المرجوة منها.