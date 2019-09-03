8 أخطاء ارتكبها ريال مدريد هذا الصيف

٠٣ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٢:٥٥ م

ريال مدريد

انتهى الميركاتو الصيفي أمس الإثنين، وسط شكوك حول تحقيق ريال مدريد الاستفادة القصوى منه، وأشارت صحيفة "ماركا" الإسبانية، إلى ارتكاب ريال مدريد 8 أخطاء أولها عدم إحداث ثورة في تشيكل الفريق، حيث لم يتعاقد الريال سوى مع نجم وحيد هو إيدين هازارد، ولا تختلف تشكيلته الأساسية الحالية عن تلك التي اعتمد عليها من 5 سنوات كثيرًا، كما أنفق الريال 305 ملايين يورو على صفقات لا تنتمي إلى النخبة، ومع ذلك يعول الريال على صفقاته الجديدة في المستقبل، كما فرط الريال في خدمات العديد من اللاعبين بالمجان أو على سبيل الإعارة.

وأبرز هؤلاء اللاعبين ماركوس لورينتي وسيرجيو ريجيلون وماريو هيرموسو ومارتن أوديجارد وبابلو سارابيا، وفشلت الإدارة في التعاقد مع الهدف الأول لزين الدين زيدان، وهو النجم الفرنسي بول بوجبا، كما لم تعوض زيدان بالتعاقد مع لاعب بديل. كما فشل ريال مدريد في التخلص من خدمات الثنائي جاريث بيل وخاميس رودريجز،

وأبرز هؤلاء اللاعبين ماركوس لورينتي وسيرجيو ريجيلون وماريو هيرموسو ومارتن أوديجارد وبابلو سارابيا، وفشلت الإدارة في التعاقد مع الهدف الأول لزين الدين زيدان، وهو النجم الفرنسي بول بوجبا، كما لم تعوض زيدان بالتعاقد مع لاعب بديل.



كما فشل ريال مدريد في التخلص من خدمات الثنائي جاريث بيل وخاميس رودريجز، ومع عدم التعاقد مع متوسط ميدان، يفتقد الريال للتوازن بامتلاكه 4 لاعبين فقط وسط الملعب يتنافسون حتى نهاية الموسم وهم لوكا مودريتش وتوني كروس وكاسيميرو وفيدي فالفيردي.



كما لا يوجد أي لاعب قادر على تعويض كاسيميرو في حال تعرض للإصابة، فبعد رحيل لورينتي، أصبحت الحالة البدنية لكاسيميرو أبرز ما يفكر به زيدان، وأخيرًا لم يخلق ريال مدريد أي منافسة لكل من سيرجيو راموس ورافائيل فاران، بالاكتفاء بالتعاقد مع إيدير ميليتاو.