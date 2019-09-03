رياضة

8 أخطاء ارتكبها ريال مدريد هذا الصيف

٠٣ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٢:٥٥ م
ريال مدريد
ريال مدريد
انتهى الميركاتو الصيفي أمس الإثنين، وسط شكوك حول تحقيق ريال مدريد الاستفادة القصوى منه، وأشارت صحيفة "ماركا" الإسبانية، إلى ارتكاب ريال مدريد 8 أخطاء أولها عدم إحداث ثورة في تشيكل الفريق، حيث لم يتعاقد الريال سوى مع نجم وحيد هو إيدين هازارد، ولا تختلف تشكيلته الأساسية الحالية عن تلك التي اعتمد عليها من 5 سنوات كثيرًا، كما أنفق الريال 305 ملايين يورو على صفقات لا تنتمي إلى النخبة، ومع ذلك يعول الريال على صفقاته الجديدة في المستقبل، كما فرط الريال في خدمات العديد من اللاعبين بالمجان أو على سبيل الإعارة.
وأبرز هؤلاء اللاعبين ماركوس لورينتي وسيرجيو ريجيلون وماريو هيرموسو ومارتن أوديجارد وبابلو سارابيا، وفشلت الإدارة في التعاقد مع الهدف الأول لزين الدين زيدان، وهو النجم الفرنسي بول بوجبا، كما لم تعوض زيدان بالتعاقد مع لاعب بديل. كما فشل ريال مدريد في التخلص من خدمات الثنائي جاريث بيل وخاميس رودريجز،
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فريق-رجال-تنس-الطاولة-بالنادي-الأهلي

الأهلي يقرر ترحيل لاعبيه من المغرب وإحالتهما للتحقيق

قرر محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، ترحيل كل من خالد عصر وعمر بدير لاعبا فريق تنس الطاولة المتواجدين حاليًا في المغرب للمشاركة في البطولة العربية إلى القاهرة وإيقاف اللاعبين وإحالتهما للتحقيق وذلك نظرًا لإساءة كلاهما للآخر أثناء مشادة كلامية بينهما في فندق الإقامة في مشهد لا يتفق مع قيم ومبادئ الأهلي. وينافس الأهلي في البطولة، 20 فريقا، أبرزهم، نادي التضامن والفحيحيل من الكويت، والريان وقطر القطري، و والبحرين وسار البحريني، وتقام البطولة من 4 مجموعات تضم كل مجموعة 5 فرق، يتأهل أول وتاني المجموعة إلى الأدوار النهائية في البطولة.
ايكاردى‎ (3)

إيكاردي يكشف أسباب موافقته على عرض سان جيرمان

تحدث المهاجم الأرجنتيني ماورو إيكاردي للمرة الأولى كلاعب في صفوف باريس سان جيرمان، متطرقًا إلى السبب وراء موافقته على عرض الفريق الفرنسي، بعدما أثار في الوقت السابق الشكوك حول إمكانية رحيله عن الإنتر، وقال إيكاردي في هذا الشأن: "أنا سعيد للغاية، فمن المرضي اللعب في فريق مثل سان جيرمان، هو فريق كبير ويضم لاعبين عظماء، وهو ما يمثل تحديا جيدا بالنسبة إلي، هذه السمة كانت حاسمة في موافقتي على عرض سان جيرمان عندما تواصلوا معي، حظيت بخطوة كبيرة للأمام في مسيرتي، وأتمنى أن أحظى بمشاعر رائعة هنا".
إريكسن ‎

إريكسن: لست نادمًا على طلب المغادرة من توتنهام

كشف الدولي الدنماركي كريستيان إريكسن، نجم نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي، عن عدم مغادرة توتنهام في سوق الانتقالات الصيفية الذي انتهى في جميع الدوريات الأوروبية الكبرى مساء أمس الإثنين. وارتبط لاعب خط الوسط الدنماركي بالانضمام إلى عدد من الأندية الكبيرة خلال الأشهر الماضية، لكنه شدد على أنه لا يشعر بأي ندم على قراره بالتعبير عن رغبته بمغادرة توتنهام هذا الصيف. وأعلن كريستيان إريكسن البالغ من العمر 27 عاماً في يونيو الماضي أنه يرغب بتجربة جديدة مع نادٍ آخر، لكن شروط النادي اللندني للموافقة على بيعه دفعت الجميع للابتعاد عن طريقه.
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فياريال-ريال مدريد

ريال مدريد يسقط فى فخ التعادل أمام فياريال

سقط فريق ريال مدريد في فخ التعادل أمام نظيره فياريال فى المباراة التى جمعت بينهما مساء اليوم الأحد، على ملعب "لا سيراميكا" فى إطار الأسبوع الثالث من عمر الدورى الإسبانى (الليجا)، وسجل جاريث بيل هدفي الريال، بينما سجل لصالح فياريال كل من مورينيو وجوميز. وبهذه النتيجة يحتل المرينجي المركز الخامس برصيد 5 نقاط، بينما يحتل فياريال المركز السادس عشر برصيد نقطتين، وشهدت المباراة تألق جاريث بيل مهاجم الفريق وذلك بعد غياب لفترة طويلة عن إحراز الأهداف لكن المباراة انتهت بطرده من الملعب بعد تلقيه الإنذار الثاني.
بول بوجبا

بوجبا يشعر بالندم لعدم الرحيل إلى ريال مدريد

يبدو أن النجم الفرنسي بول بوجبا يشعر بالندم الشديد لعدم انتقاله إلى ريال مدريد في الميركاتو الصيفي الجاري، واستمراره في صفوف مانشستر يونايتد، وذلك قبل نهاية سوق الانتقالات الصيفية في الدوريات الأوروبية يوم 2 سبتمبر المقبل، وبحسب صحيفة "ميرور" البريطانية، يشعر بوجبا بالندم والحزن الشديد لعدم ضغطه بقوة أكبر على إدارة مانشستر يونايتد لإجبارهم على الموافقة على الرحيل إلى ريال مدريد، من أجل اللعب تحت قيادة المدرب الفرنسي زين الدين زيدان، على الرغم من إعلانه في وقت سابق عن رغبته في خوض تحدٍّ جديد.
زين-الدين-زيدان

زيدان يقلل من التكهنات حول رحيل بيل

قلل المدرب الفرنسي زين الدين زيدان من التكهنات التي تشير إلى إمكانية رحيل النجم الويلزي جاريث بيل عن صفوف ريال مدريد، الأسبوع المقبل في اليوم الأخير من الميركاتو، ويأتي ذلك على عكس ما صرح به زيدان في بداية الصيف برغبته في رحيل بيل. وقال زيدان في هذا الشأن: "المثير بالنسبة لنا في المقام الأول، هو رغبة اللاعب نفسه في الاستمرار في النادي، هذا هو أهم شيء، الآن، هناك الكثير من الأقاويل التي انتشرت على وضع بيل، ومن بينها تصريحات خاصة بي"، وذلك حسبما نقلت صحيفة "ذا صن" البريطانية.
زين-الدين-زيدان

الإحباط يسيطر على زيدان بعد التعادل مع بلد الوليد

أعرب المدرب الفرنسي زين الدين زيدان عن إحباطه من فشل ريال مدريد أمس في الحفاظ على تقدمه على بلد الوليد بهدف نظيف، بعدما سجل سيرجي جوارديولا هدف التعادل للفريق الضيف في الدقائق الأخيرة من المباراة التي احتضنها ملعب سانتياجو بيرنابيو ضمن مباريات الجولة الثانية من الدوري الإسباني، وقال زيدان في هذا الشأن حسبما نقلت صحيفة "ماركا" الإسبانية: "أشعر بطعم المرارة، خاصة أننا نجحنا في القيام بالأمر الأصعب، وهو التسجيل في الشوط الثاني، فلم نحظَ في النهاية بالسيناريو الأفضل".
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