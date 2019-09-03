جريمة

ضبط عاطلين يشعلان النار في السيارات لبيعها خردة

تحرير:أحمد الزغبي ٠٣ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠١:٠٨ م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
قررت نيابة كرموز غرب الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، حبس عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد اتهامهما بإشعال النيران عمدا بقطعة أرض مشون بها هياكل سيارات قديمة لاستخلاص الحديد وسرقتها وبيعها لتجار الخردة. تلقى اللواء أشرف الجندي، مساعد وزير الداخلية، ومدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة كرموز، يفيد بورود بلاغ بنشوب حريق بقطعة أرض بدائرة القسم "مشون بها عدد من هياكل وأجزاء السيارات و إخماده دون إصابات، واحتراق ثلاث هياكل "كبائن سيارات نقل قديمة.
على الفور تم تشكيل فريق بحث من قسم شرطة كرموز وقطاع الأمن العام لكشف أسباب الحريق. وأسفرت التحريات، أن وراء ارتكاب الواقعة عاطلين سبق اتهام أحدهما فى 26 قضية "سلاح، ضرب، سرقة، بلطجة، وفرض إتاوة"، وآخر سبق اتهامه فى قضية "سرقة" مقيمان بدائرة قسم شرطة مينا البصل. وعقب تقنين الإجراءات القانونية تم استهداف
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غرق

مصرع طالب حاول انتشال «جثة» من ترعة الإسماعيلية

لقي طالب بالفرقة الثالثة في كلية التجارة بجامعة الزقازيق مصرعه، اليوم الثلاثاء؛ إثر سقوطه غارقًا في مياه ترعة «الإسماعيلية»، بدائرة مركز شرطة بلبيس، بمحافظة الشرقية، وذلك أثناء محاولته انتشال جثة غارقة بمياه الترعة، وذلك بعدما ظن أن صاحبه لا يزال حيًا، وتعرضه لحالة إجهاد أنهت حياته، وسط تجمع أهالي الناحية لمحاولة الانتشال، وبالعرض على النيابة العامة صرحت بدفن جثة الطالب، فيما جرى انتشال جثة الغريق والتحفظ عليها بمشرحة مستشفى «بلبيس» المركزي، لحين الاستدلال على صاحبها.
القبض-على-متهم

القبض على طالب بكفر الشيخ انتحل صفة طبيب

تمكنت حملة إدارة العلاج الحر بإدارة مطوبس الصحية في كفر الشيخ، بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة مطوبس، ومركز شرطة مطوبس، من ضبط شاب في العقد الثالث من عمره، مثبت في بطاقة هويته أنه طالب، ومقيم بمركز سيدى سالم، في أثناء إدارته عيادة طبية دون ترخيص، منتحلًا صفة طبيب، حيث يمارس مهنة الطب داخل العيادة، الكائنه بعزبة الجاهل التابعة لقرية منية المرشد، التابعة لمركز مطوبس ، وتبين أنه يعالج من خلالها العديد من الأمراض المختلفة، وكذا العلاج بالحجامة الممنوع ممارستها في مهنة الطب.
المستشار-حسن-فريد

تأجيل المرافعة فى «تنظيم بيت المقدس» للغد

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، محاكمة 213 متهما من أخطر العناصر الإرهابية -حسب التحقيقات- على خلفية اتهامهم بارتكاب 54 جريمة تضمنت التنفيذ والتخطيط لاغتيال رجال الشرطة والقوات المسلحة، من بينها محاولة اغتيال وزير الداخلية الأسبق اللواء محمد إبراهيم، وتفجير مديريتي أمن القاهرة والدقهلية، إلى جلسة غد الأربعاء لاستكمال سماع مرافعات دفاع المتهمين، بعدما أعلنت المحكمة إعادة المرافعات لمدة 4 أيام، استجابة لطلبات المحامين بالقضية.
ندم

دعوى نشوز بسبب تعليم زوجة طفلها «أنف لا مناخير»

طفلهما عمره الآن عامان، بالكاد ينطق مقاطع صوتية وليس كلمات كاملة، إنه الآن يكون الحصيلة التى سينطق بها، يود التعرف على أسماء الأشياء ويحاول نطقها على طريقته، لكن خلافا بين الأبوين على طريقة تعليم الصغير الكلام جعلت الخلاف بينهما يحتدم إلى حد اللجوء إلى محكمة الأسرة، بعد أن سب الرجل زوجته واتهمها بالخلل العقلي الذي يؤثر على نجلهما بالسلب، حد وصفه، وذلك لمجرد أنها وجدت كثيرا من الكلمات العامية رديئة لا تستحق من وجهة نظرها إرهاق الطفل فى تعلمها ونطقها، بينما بإمكانها تعليمه بديلتها الفصحى منذ البداية.
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القبض-على-متهم

هليكوبتر وموزة.. حبس عصابة «البطاريات» في الشرقية

أصدرت نيابة ثاني الزقازيق العامة، برئاسة المستشار إسلام الحديدي، وإشراف المستشار محمد القاضي، المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية، اليوم الثلاثاء، قرارًا بحبس عاطلين اثنين، لمدة أربعة أيام على ذمة التحقيقات؛ على خلفية اتهامهما بتكوين تشكيل عصابي تخصص في سرقة بطاريات السيارات، وذلك أثناء قيام أصحابها بتركها أسفل منازلهم بدائرة قسم شرطة ثاني الزقازيق، بينما جرى ضبط المتهمين وبحوزتهما كمية من «البطاريات»، حيث تبين أن كلا منهما مُسجل خطر وله كارت إجرامي بالسجلات الأمنية.
سجن

ضبط تشكيل عصابي للنصب والاحتيال على السكندريين

تمكن ضباط إدارة جرائم الأموال العامة بالإسكندرية، من ضبط تشكيل عصابى تخصص فى النصب والاحتيال على المواطنين وتزوير المحررات الرسمية المنسوب صدورها لعدد من الجهات الحكومية ومهرها بخاتم شعار الجمهورية المقلد لبيعها للأشخاص من راغبى التعامل بها بانتحال أسماء وصفات وهمية واستخدامها فى إنهاء التعاملات التجارية وأمام الجهات الحكومية، ما يمكنهم من الهروب من الملاحقات القانونية وضم التشكيل كل من عاطل، 65 عاما، مقيم بسيدى جابر، محكوم عليه بالسجن 8 سنوات فى 10 قضايا "تزوير، تبديد، سرقة، تزوير" بالاشتراك مع عامل طباعة، 55 عاما، مقيم بدائرة مينا البصل".
جثه -علي-الطريق (2)

هربا من القليوبية.. مقتل مسجل وضبط شقيقه بالإسكندرية

بعد معركة حامية بين قوات الأمن بالإسكندرية وعنصرين إجراميين شديدي الخطورة "شقيقين" شهدت تبادل إطلاق النيران، سقط أحدهما قتيلا، بينما تمكنت القوات من ضبط الآخر. بدأت الواقعة بالعثور على جثة عامل، 25 عاما، مقيم بدائرة مركز شرطة بنها بالقليوبية، بطريق طحلة- ميت العطار بدائرة المركز، مصابا بطلق نارى بالرأس وتم تحديد المتهمين وهما مسجل شقى خطر، 32 عاما، سبق اتهامه فى 9 قضايا (سلاح، ومخدرات) آخرها قضية قتل عمد ومطلوب في 5 قضايا وإجمالى عقوبة سجنه 65 سنة وغرامة 350 ألف جنيه، وشقيقه، 19 عاما، مطلوب ضبطه وإحضاره فى ذات القضية.
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