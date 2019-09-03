ضبط عاطلين يشعلان النار في السيارات لبيعها خردة

تحرير:أحمد الزغبي ٠٣ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠١:٠٨ م

صورة أرشيفية

قررت نيابة كرموز غرب الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، حبس عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد اتهامهما بإشعال النيران عمدا بقطعة أرض مشون بها هياكل سيارات قديمة لاستخلاص الحديد وسرقتها وبيعها لتجار الخردة. تلقى اللواء أشرف الجندي، مساعد وزير الداخلية، ومدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة كرموز، يفيد بورود بلاغ بنشوب حريق بقطعة أرض بدائرة القسم "مشون بها عدد من هياكل وأجزاء السيارات و إخماده دون إصابات، واحتراق ثلاث هياكل "كبائن سيارات نقل قديمة.

على الفور تم تشكيل فريق بحث من قسم شرطة كرموز وقطاع الأمن العام لكشف أسباب الحريق. وأسفرت التحريات، أن وراء ارتكاب الواقعة عاطلين سبق اتهام أحدهما فى 26 قضية "سلاح، ضرب، سرقة، بلطجة، وفرض إتاوة"، وآخر سبق اتهامه فى قضية "سرقة" مقيمان بدائرة قسم شرطة مينا البصل. وعقب تقنين الإجراءات القانونية تم استهداف