راتب شهري للطلاب.. شروط التقديم بمدرسة المجوهرات

تحرير:أمينة محمود ٠٣ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠١:١١ م

مجوهرات - صورة أرشيفية

كشف الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم لشؤن التعليم الفنى، أن الوزارة ستبدأ مباشرة فى وضع مناهج مدرسة التكنولوجيا التطبيقية لصناعة الحلى والمجوهرات كأول مدرسة متخصصة فى صناعة الحلى والمجوهرات، موضحا أن هذه النوعية من المدارس التي بدأت الوزارة في تعميمها وهى التكنولوجيا التطبيقية، تشجع الطالب على الحضور والانضباط والحفاظ على البيئة الصناعية، خلال مؤتمر توقيع برتوكول إنشاء مدرسة إيجيبت جولد للتكنولوجيا التطبيقية متخصصة في صناعة الحلى والمجوهرات، اليوم الثلاثاء.

وأضاف مجاهد، أن الطالب يستطيع أن يؤسس لفرصة عمل حقيقة بعد تخرجه، كما أنه قد يستطيع العمل في إحدى مصانع صناعة الحلى والمجوهرات، فصناعة الذهب مهمة في كثير من الدول، قائلا: "نأمل أن يغزوا خريجي هذه المدرسة سوق العمل المحلية والدولية"، موضحا أن الحد الأدنى للقبول بهذه المدرسة قد يصل إلى 220 درجة من الطلبة