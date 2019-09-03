جريمة

النيابة تعاين مسرح جريمة «الذبح والنقاب» بالشرقية

تحرير:إسلام عبدالخالق ٠٣ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠١:١٣ م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أجرت نيابة مشتول السوق العامة، بمعرفة أحمد هشام، وكيل النيابة العامة، تحت رئاسة المستشار محمد سليمان، وإشراف المستشار محمد القاضي، المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية، اليوم الثلاثاء، المعاينة الجنائية وتمثيل الجريمة لواقعة قيام أربعة أشخاص، بينهم امرأة كانت ترتدي «نقاب» ونجلها وشقيقها، باستدراج سائق دراجة بخارية بثلاث عجلات «توكتوك»، بحجة توصيلهم، قبل أن يحاولوا سرقة دراجته، ولما فشلوا في ذلك تعدوا عليه بأسلحة بيضاء «مطاوٍ»، وأصابوه بجروح قطعية بالرقبة واليدين، واحتاج جرح رقبته إلى أربعة وأربعين غرزة طبية لتقطيبه.
البداية كانت بتلقي اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من العميد عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ من مستشفى «مشتول السوق» المركزي، بوصول المدعو «محمود أشرف» 17 عامًا، سائق «توك توك»، مُقيم بدئرة المركز، مصابًا بجروح قطعية بالرقبة واليدين،
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غرق

مصرع طالب حاول انتشال «جثة» من ترعة الإسماعيلية

لقي طالب بالفرقة الثالثة في كلية التجارة بجامعة الزقازيق مصرعه، اليوم الثلاثاء؛ إثر سقوطه غارقًا في مياه ترعة «الإسماعيلية»، بدائرة مركز شرطة بلبيس، بمحافظة الشرقية، وذلك أثناء محاولته انتشال جثة غارقة بمياه الترعة، وذلك بعدما ظن أن صاحبه لا يزال حيًا، وتعرضه لحالة إجهاد أنهت حياته، وسط تجمع أهالي الناحية لمحاولة الانتشال، وبالعرض على النيابة العامة صرحت بدفن جثة الطالب، فيما جرى انتشال جثة الغريق والتحفظ عليها بمشرحة مستشفى «بلبيس» المركزي، لحين الاستدلال على صاحبها.
القبض-على-متهم

القبض على طالب بكفر الشيخ انتحل صفة طبيب

تمكنت حملة إدارة العلاج الحر بإدارة مطوبس الصحية في كفر الشيخ، بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة مطوبس، ومركز شرطة مطوبس، من ضبط شاب في العقد الثالث من عمره، مثبت في بطاقة هويته أنه طالب، ومقيم بمركز سيدى سالم، في أثناء إدارته عيادة طبية دون ترخيص، منتحلًا صفة طبيب، حيث يمارس مهنة الطب داخل العيادة، الكائنه بعزبة الجاهل التابعة لقرية منية المرشد، التابعة لمركز مطوبس ، وتبين أنه يعالج من خلالها العديد من الأمراض المختلفة، وكذا العلاج بالحجامة الممنوع ممارستها في مهنة الطب.
المستشار-حسن-فريد

تأجيل المرافعة فى «تنظيم بيت المقدس» للغد

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، محاكمة 213 متهما من أخطر العناصر الإرهابية -حسب التحقيقات- على خلفية اتهامهم بارتكاب 54 جريمة تضمنت التنفيذ والتخطيط لاغتيال رجال الشرطة والقوات المسلحة، من بينها محاولة اغتيال وزير الداخلية الأسبق اللواء محمد إبراهيم، وتفجير مديريتي أمن القاهرة والدقهلية، إلى جلسة غد الأربعاء لاستكمال سماع مرافعات دفاع المتهمين، بعدما أعلنت المحكمة إعادة المرافعات لمدة 4 أيام، استجابة لطلبات المحامين بالقضية.
ندم

دعوى نشوز بسبب تعليم زوجة طفلها «أنف لا مناخير»

طفلهما عمره الآن عامان، بالكاد ينطق مقاطع صوتية وليس كلمات كاملة، إنه الآن يكون الحصيلة التى سينطق بها، يود التعرف على أسماء الأشياء ويحاول نطقها على طريقته، لكن خلافا بين الأبوين على طريقة تعليم الصغير الكلام جعلت الخلاف بينهما يحتدم إلى حد اللجوء إلى محكمة الأسرة، بعد أن سب الرجل زوجته واتهمها بالخلل العقلي الذي يؤثر على نجلهما بالسلب، حد وصفه، وذلك لمجرد أنها وجدت كثيرا من الكلمات العامية رديئة لا تستحق من وجهة نظرها إرهاق الطفل فى تعلمها ونطقها، بينما بإمكانها تعليمه بديلتها الفصحى منذ البداية.
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القبض-على-متهم

هليكوبتر وموزة.. حبس عصابة «البطاريات» في الشرقية

أصدرت نيابة ثاني الزقازيق العامة، برئاسة المستشار إسلام الحديدي، وإشراف المستشار محمد القاضي، المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية، اليوم الثلاثاء، قرارًا بحبس عاطلين اثنين، لمدة أربعة أيام على ذمة التحقيقات؛ على خلفية اتهامهما بتكوين تشكيل عصابي تخصص في سرقة بطاريات السيارات، وذلك أثناء قيام أصحابها بتركها أسفل منازلهم بدائرة قسم شرطة ثاني الزقازيق، بينما جرى ضبط المتهمين وبحوزتهما كمية من «البطاريات»، حيث تبين أن كلا منهما مُسجل خطر وله كارت إجرامي بالسجلات الأمنية.
حبس-متهمه

44 غرزة بالرقبة.. حبس منتقبة حاولت ذبح سائق توكتوك

أصدرت نيابة مشتول السوق العامة، برئاسة المستشار محمد سليمان، وإشراف المستشار محمد القاضي، المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية، اليوم الإثنين، قرارًا بحبس أربعة أشخاص، بينهم امرأة منتقبة وابنها وشقيقها، لمدة أربعة أيام على ذمة التحقيقات؛ على خلفية اتهامهم باستدراج سائق دراجة بخارية بثلاث عجلات «توكتوك»، بحجة توصيلهم، قبل أن يحاولون سرقة دراجته، ولما فشلوا في ذلك تعدوا عليه بأسلحة بيضاء «مطاوٍي»، وأصابوه بجروح قطعية بالرقبة واليدين، فيما احتاج جرح رقبته إلى أربعة وأربعين غرزة طبية لتقطيبه.
طعنات-سكين-جريمة

44 غرزة.. نجاة سائق توك توك من الذبح على يد «منتقبة»

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، اليوم الأحد، من ضبط 4 أشخاص، بينهم امرأة منتقبة ونجلها وشقيقها؛ على خلفية اتهامهم باستدراج سائق دراجة بخارية بثلاث عجلات «توك توك»، بحجة توصيلهم، قبل أن يحاولوا سرقة دراجته، ولما فشلوا في ذلك تعدوا عليه بأسلحة بيضاء «مطاوٍ»، وأصابوه بجروح قطعية بالرقبة واليدين، بينما احتاج جرح رقبته إلى أربع وأربعين غرزة طبية لتقطيبه، وجرى التحفظ على المتهمين تحت تصرف نيابة مشتول السوق العامة، والتي أخطرت لمباشرة التحقيق.
سجن

تجديد حبس 7 لصوص سرقوا «فيلا» سفير سابق بالشرقية

أصدر قاضي المعارضات بمحكمة جُنح مشتول السوق، بمحافظة الشرقية، اليوم الأربعاء، قرارًا بتجديد حبس سبعة أشخاص، بينهم خمسة عاطلين، لمدة خمسة عشر يومًا على ذمة التحقيقات؛ على خلفية اتهامهم جميعًا بسرقة محتويات «فيلا» يمتلكها أحد سفراء مصر السابقين لدى إحدى الدول العربية، في عزبة «شوقي» التابعة لدائرة مركز شرطة مشتول السوق، حيث جرى ضبط المتهمين قبل تصرفهم في المسروقات، التي كانت عبارة عن مراوح سقف وأجهزة كهربائية وبوتاجاز مسطح، ودفاية، وأسطوانة بوتاجاز.
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