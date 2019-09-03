دعوى نشوز بسبب تعليم زوجة طفلها «أنف لا مناخير»

الزوج اتهمها بأنها تلخبط نجلهما وتتسبب فى تأخر نطقه وتأخر تطوره ودائمًا يقارن تطوره مع أمه بتطورات أبناء أشقائه.. الزوجة شرحت له وجهة نظرها لكنه أصر على إنكارها

تحرير:سماح عوض الله ٠٣ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠١:١٤ م

أزمة زوجة- تعبيرية

طفلهما عمره الآن عامان، بالكاد ينطق مقاطع صوتية وليس كلمات كاملة، إنه الآن يكون الحصيلة التى سينطق بها، يود التعرف على أسماء الأشياء ويحاول نطقها على طريقته، لكن خلافا بين الأبوين على طريقة تعليم الصغير الكلام جعلت الخلاف بينهما يحتدم إلى حد اللجوء إلى محكمة الأسرة، بعد أن سب الرجل زوجته واتهمها بالخلل العقلي الذي يؤثر على نجلهما بالسلب، حد وصفه، وذلك لمجرد أنها وجدت كثيرا من الكلمات العامية رديئة لا تستحق من وجهة نظرها إرهاق الطفل فى تعلمها ونطقها، بينما بإمكانها تعليمه بديلتها الفصحى منذ البداية.

«قورة.. مناخير» من الكلمات التى تشاجر عليها الزوجان، إذ حين بدأت الزوجة تعليم طفلهما على أجزاء جسده، راجعت نفسها وهى تنطق كلمة «قورة» ورأت أنها ثقيلة نطقًا ولفظًا، بينما بديلتها الفصحى أخف وأسهل «جبين»، وبدأت تشير إلى جبهتها وجبهة طفلها وهى تخبره «جبين»،

«قورة.. مناخير» من الكلمات التى تشاجر عليها الزوجان، إذ حين بدأت الزوجة تعليم طفلهما على أجزاء جسده، راجعت نفسها وهى تنطق كلمة «قورة» ورأت أنها ثقيلة نطقًا ولفظًا، بينما بديلتها الفصحى أخف وأسهل «جبين»، وبدأت تشير إلى جبهتها وجبهة طفلها وهى تخبره «جبين»، الكلمة التى سمعها الزوج وجن جنونه بسببها: «إنت كده هتلخبطي الولد قولي له قورة اللي كل الناس بيقولوها»، فحادثته الزوجة بما دار بخلدها، ومدى جدوى تعليمه كلمات سيحتاج إلى بديل لها حين يلتحق بالمدرسة، فلماذا لا يعلمونه من البداية الكلمات العربية الصحيحة خاصة إن كانت سهلة، وضربت له مثلًا على ذلك فى سهولة النطق «أنف» أم «مناخير».



أصر الزوج على رأيه بضرورة تلقين نجلهما بالكلمات الشائعة، حتى لا يشعر بالغرابة وهو يتعامل مع أقرانه مستقبلًا، وأعتقد أن الكلمات التى تكرر زوجته نطقها عشرات المرات على طفلهما يوميًا، هي سبب تأخر نطقه لكلمات واضحة، فيما تصر الزوجة على أن نجلها طبيعي وعمره صغير، وأنه ليس متأخرا فى النطق لكونه يتجاوب معها، وأكدت أن المقاطع التى ينطقها طبيعية لمن هم فى سنه، وأنه ليس مطلوبا منه نطق كلمات كاملة أو جمل كاملة فى عمر عامين، وإن كان لا ينقصه سوى عدة أيام وربما شهر أو اثنين ليفعل ذلك، فلم يقتنع الزوج أيضًا وتشاجر مع زوجته وحكم على طريقتها: «إنت بتلخبطيه».



تقول الزوجة التى اتهمها زوجها بالنشوز فى محكمة الأسرة، إنها تتابع إحدى صفحات التربية على موقع التواصل الاجتماعي، وتشاهد خلالها أما تحاول تعليم طفلتها ثلاث لغات فى آن واحد، وذلك عن طريق تخصيص وقت معين لكل لغة، وتدريجيًا سيعتاد الطفل، وهو ما حاولت تطبيقه، لكن جن جنون زوجها حين شاهدها فى إحدى المرات تلقن طفلهما أجزاء جسمها باللغة الإنجليزية، وأيضًا أصر على موقفه: "إنت بتلخبطيه".



شرحت الزوجة أنها تطمح فى حياة أفضل لابنها، ولذلك تحاول البحث عن طرق إيجابية لتعليمه، لكن زوجها لا يمنحها الفرصة، ويثبط من عزيمتها، ويحقر من أفعالها، ويتهمها دائمًا بالجهل والعشوائية فى التعامل مع الصغير بما يربكه ويعيق تطوره، وهو ما اعتبرته الزوجة تطاولًا وإساءة إليها، وتحول الجدال بين الزوجين إلى مشاجرة تركت على أثرها الزوجة مسكن الزوجية.



تابعت الزوجة التى يتهمها زوجها بالنشوز أن زوجها دائمًا يقارن نجله بأطفال أشقائه وتقول: «يُشعرني أنهم أطفال خارقون، وأني وابني متخلفان 100 سنة ضوئية، ولا يتوانى في أن يخبرني أن ابن أخيه نطق من عمر 6 أشهر، وبدأ كلمات واضحة على سن العام، وفى عمر نجله كان يردد آيات القرآن خلف والدته، وكذلك يقارن طفله ووجبة طعامه المحدودة بأطفال أشقائه، ويستفزها بأن يشرح لها أنهم فى عمر عامين كان بإمكانهم الجلوس لتناول الأرز والدجاج بمفردهم دون تدخل أحد، ويأكلون وينهون أطباقهم بخلاف طفلهما الذى لا يأكل بالكاد ملعقة أو اثنتين، ومقارنات أخرى فى سن الجلوس وسن المشي، وإلقائهم التحية كصباح الخير وتصبحون على خير وغير ذلك.



باتت الزوجة تشعر أنها فاشلة بما أصابها بالإحباط ودفعها إلى هجر مسكن الزوجية واللجوء إلى أسرتها، ورفضت العودة إلى مسكن زوجها، حتى فوجئت به أقام ضدها دعوى طاعة وكسبها، وبعدها أقام ضدها دعوى نشوز لإسقاط مستحقاتها قبل تطليقها، فعرضت على زوجها التنازل عن مستحقاتها وإتمام الطلاق، لكنه رفض وطلب عودتها إلى مسكن الزوجية حتى لا ينشأ طفلهما بين أبوين منفصلين، فيما ترى الزوجة أن الانفصال هو الخيار الأمثل لضمان حياة نفسية سليمة لطفلهما، حد قولها، وما زالت قضية النشوز متداولة أمام المحكمة.





