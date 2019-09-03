جريمة

دعوى نشوز بسبب تعليم زوجة طفلها «أنف لا مناخير»

الزوج اتهمها بأنها تلخبط نجلهما وتتسبب فى تأخر نطقه وتأخر تطوره ودائمًا يقارن تطوره مع أمه بتطورات أبناء أشقائه.. الزوجة شرحت له وجهة نظرها لكنه أصر على إنكارها
تحرير:سماح عوض الله ٠٣ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠١:١٤ م
أزمة زوجة- تعبيرية
أزمة زوجة- تعبيرية
طفلهما عمره الآن عامان، بالكاد ينطق مقاطع صوتية وليس كلمات كاملة، إنه الآن يكون الحصيلة التى سينطق بها، يود التعرف على أسماء الأشياء ويحاول نطقها على طريقته، لكن خلافا بين الأبوين على طريقة تعليم الصغير الكلام جعلت الخلاف بينهما يحتدم إلى حد اللجوء إلى محكمة الأسرة، بعد أن سب الرجل زوجته واتهمها بالخلل العقلي الذي يؤثر على نجلهما بالسلب، حد وصفه، وذلك لمجرد أنها وجدت كثيرا من الكلمات العامية رديئة لا تستحق من وجهة نظرها إرهاق الطفل فى تعلمها ونطقها، بينما بإمكانها تعليمه بديلتها الفصحى منذ البداية.
«قورة.. مناخير» من الكلمات التى تشاجر عليها الزوجان، إذ حين بدأت الزوجة تعليم طفلهما على أجزاء جسده، راجعت نفسها وهى تنطق كلمة «قورة» ورأت أنها ثقيلة نطقًا ولفظًا، بينما بديلتها الفصحى أخف وأسهل «جبين»، وبدأت تشير إلى جبهتها وجبهة طفلها وهى تخبره «جبين»،
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كرة القدم

كرة القدم تنهي حياة شاب على يد زملائه في الدقهلية

لفظ شاب أنفاسه الأخيرة، فجر اليوم الثلاثاء، من مدينة دكرنس بمحافظة الدقهلية، إثر مشادة بينه وبين زملائه بسبب لعب كرة القدم واختلافهم على تحكيم اللعبة، تطورت إلى مشاجرة وطعنة على يد أحدهم بسلاح أبيض في صدره. تلقى اللواء فاضل عمار، مساعد وزير الداخلية لأمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء السيد سلطان، مدير المباحث الجنائية، عن ورود إشارة بوصول "إسلام. ك. م - 18 عامًا"، مصاب بطعنة نافذة في الصدر يشتبه جنائيا في الوفاة، إلى مستشفى دكرنس العام، وتوفي عقب وصوله.
محكمة-ارشفية

السجن 10 سنوات لحداد هتك عرض ابنة زوجته فحملت سفاحا

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار جمال جمعة عقرب، رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار أمير عادل رمزي، والمستشار هشام شريف الشريف، وسكرتير الجنايات سعيد عبدالعظيم، بالسجن 10 سنوات "أ. ع. س" حداد لاتهامه بهتك عرض المجني عليها "س. ه. م" 17 سنة طالبة. تعود الواقعة في القضية رقم 6622 لسنة 2019 جنايات قسم شرطة الجمرك والمقيدة كلي برقم 154 غرب عندما تلقى مدير أمن الإسكندرية إخطارا من مأمور قسم شرطة الجمرك يفيد ببلاغ من "أ. ج. ن" ربة منزل بقيام زوجها بهتك عرض ابنتها.
القبض-على-متهم

هليكوبتر وموزة.. حبس عصابة «البطاريات» في الشرقية

أصدرت نيابة ثاني الزقازيق العامة، برئاسة المستشار إسلام الحديدي، وإشراف المستشار محمد القاضي، المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية، اليوم الثلاثاء، قرارًا بحبس عاطلين اثنين، لمدة أربعة أيام على ذمة التحقيقات؛ على خلفية اتهامهما بتكوين تشكيل عصابي تخصص في سرقة بطاريات السيارات، وذلك أثناء قيام أصحابها بتركها أسفل منازلهم بدائرة قسم شرطة ثاني الزقازيق، بينما جرى ضبط المتهمين وبحوزتهما كمية من «البطاريات»، حيث تبين أن كلا منهما مُسجل خطر وله كارت إجرامي بالسجلات الأمنية.
حملة-أمنية-في-العمرانية (2)

تحرير 621 مخالفة مرورية ورفع 276 حالة تعد بالعمرانية

لفترة ليست بالقصيرة، شكلت إشغالات شارع مستشفى الصدر بمنطقة العمرانية غربي ماحفظة الجيزة "صداعا" لأجهزة الأمن بالجيزة، الأمر الذي دفع مساعد وزير الداخلية لأمن القطاع لتوجيه حملات متواصلة بمشاركة الإدارات النوعية، في مقدمتها البحث الجنائي، برئاسة اللواء محمود السبيلي، استهدفت حفظ الأمن وملاحقة العناصر الإجرامية الخطرة والخارجين عن القانون، خصوصا تجار ومتعاطي المواد المخدرة وحائزي الأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص والهاربين من الأحكام القضائية، تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية.
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ندم

اتهمها بالنشوز ففضحته للقاضي: «مجوعنى وحياتي هم وغم»

أقام زوج دعوى نشوز ضد زوجته، يتهمها خلالها بالعجز عن واجباتها الأسرية، ويطالب فيها بإثبات خروجها عن طاعته، وإسقاط مستحقاتها المادية قبل تطليقها، فى الوقت الذى أصرت خلاله الزوجة على حضور جلسة الدعوى يمحكمة الأسرة بإمبابة، لتبادل زوجها الاتهامات، وتصمه بالبخل والجبروت وانعدام الرحمة والإنسانية، وأخذت تؤكد: "أنا لو مكنة كان لازم أعطل وماينفعش معايا تصليح ولا قطع غيار، أنا بقالى 5 سنين متجوزاه، عمره ما أخدني لدكتور، ولا اشترالى دواء، ولا قالي كلمة عدلة تبل ريقي وتشد حيلي، حياتي معاه كلها هم وغم".
طلاق

زوجة فى دعوى خلع: «أهله حسودين وباخاف منهم»

شاب فى مقتبل العمر، لم يكن يمتلك شيئا سوى ثمن شبكة بسيطة حين قرر أن يخطب ويؤسس أسرة، اختار فتاة من أقارب صديق له بعد أن شاهدها مرة واحدة فى زيارة أسرة صديقه، وقرر أن تكون هى الزوجة التى يكافح من أجل تأسيس بيت معها، ومنذ اللحظة الأولى لتقدمه لخطبتها أخبر والدها أنه معتمد على نفسه ولا أحد من والديه يساعده، وأنه سيدخر ثمن الأثاث فى عامين، ويستأجر شقة قبل العرس بأشهر قليلة توفيرًا لنفقات الإيجار، لكن بعد شقاء لإتمام الزيجة، أفسدتها معاملات أهل الزوج، وقادت العروسين إلى محكمة الأسرة بإمبابة.
خلافات-زوجية-طلاق

بعد 3 سنوات خطوبة وزواجا.. اكتشف أن زوجته «سوابق»

«تعيش وأسرتها فى شارع مجاور لنا، شاهدتها أمي وتعرفت عليها، وأخبرتني بشأنها، وحين سألنا عنها وأسرتها أخبرنا جيرانهم بأنهم أناس محترمون ولم يُرَ من أحد منهم سوءا، وأنهم من محافظة المنصورة، وانتقلوا إلى الجيزة بسبب عمل رب الأسرة، واستقروا بها منذ 7 سنوات، واستعنّا بأحد معارفنا للسؤال عن عائلة الفتاة، وأخبرنا بأنهم عائلة كبيرة لها اسمها وسمعتها الطيبة، ورتبنا زيارة للتعرف عليهم وتمت الخطبة، وبعد عامين تم الزواج، واستمر لمدة عام، عرفت فيه أن زوجتي سوابق»، هذا ما ساقه زوج في مبررات دعوى نشوز ضد زوجته.
طلاق

زوج في دعوى نشوز: «منفضة جيوبي على الدقيق»

أقام زوج دعوى نشوز ضد زوجته، لإثبات خروجها عن طاعته، وهجرها مسكن الزوجية، ورفضها العودة إليه رغم تكرار عرضه الصلح عليها وعلى أسرتها، وذلك إثر خلافات زوجية متكررة بينهما، بسبب هواية زوجته المفضلة بإعداد المعجنات والمخبوزات بصورة مبالغ فيها، والإسراف فى الأمر إلى درجة تشعره بالاشمئزاز من تعاملها مع الدقيق والسمن معاملة الأطفال للصلصال، وأنه لا مانع لديها من الابتكار فى الأمر وإتلاف ما تعده، وحتى أن ما تعتاد عمله يبدو طعمه رديئا لا يمكنه تناوله، وكثيرًا ما تحاول زوجته إخفاء فشلها بحيل تزعجه.
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