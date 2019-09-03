ضريح الدمرداش.. الشيخ الصوفي الذي نال ثقة «قايتباي»

على بعد أمتار من محطة مترو الدمرداش، تنتشر مجموعة من الأبنية والمؤسسات المهمة منها جامعة عين شمس، وضريح للشيخ الزاهد صاحب الكرامات "دمرداش المحمدي"، فما قصة الضريح؟
يحتل شيوخ الصوفية مكانة عالية في نفوس محبيهم ومريديهم، ومنهم شيوخ عاشوا فى القلوب وبقيت سيرتهم العطرة، وبنيت لهم الأضرحة، وانضموا إلى قائمة أولياء الله الصالحين، التي ضمت كل من رفع لواء الإسلام وعمل بتعاليمه ونشر الخير والحب بين المسلمين.
ولكلٍّ من هؤلاء محبوه ومريدوه ممن يذهبون إلى الضريح للتبرك بأحبائهم الصالحين، ممن زهدوا فى الدنيا وعكفوا على العبادات وإطعام الفقراء والمساكين وتفقيه الناس فى الدين، ومن بين هؤلاء "محمدي الدمرداش"، الشيخ الزاهد صاحب الكرامات، الذي جاء من إيران إلى مصر فاستقرت روحه فى منطقة الدمرداش بالعباسية حتى دفن بها.
من هو الدمرداش المحمدي؟
هو العارف بالله أبو عبد الله محمد شمس الدين المعروف بالمحمدى الدمرداش، وسمي بالمحمدي بسبب شدة حبه للنبي محمد صلى الله عليه وسلم.
ولد الدمرداش بمدينة تبريز بإيران عام 857 هجرية، ونظرا لاعتناقه المذهب السني فلم يتمكن من الوصول إلى الوظائف المهمة لأنه كان يعيش في دولة تعتنق المذهب
من هو الدمرداش المحمدي؟
هو العارف بالله أبو عبد الله محمد شمس الدين المعروف بالمحمدى الدمرداش، وسمي بالمحمدي بسبب شدة حبه للنبي محمد صلى الله عليه وسلم.
ولد الدمرداش بمدينة تبريز بإيران عام 857 هجرية، ونظرا لاعتناقه المذهب السني فلم يتمكن من الوصول إلى الوظائف المهمة لأنه كان يعيش في دولة تعتنق المذهب الشيعي، وهو ما جعله يتخذ قرارا بالرحيل إلى مصر، وذلك في عهد السلطان قايتباي، والتحق بخدمته وتقلد العديد من المناصب حتى أصبح أميرا يعمل تحت يديه مئة شخص.
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علاقة الدمرداش بالسلطان
عرف عن الدمرداش حسن الخلق والتقوى، وهو ما جعل السلطان قايتباي يثق به ويقربه منه، وهو ما جعل البعض يغارون منه ويدبرون له المؤامرات للتفرقة بينه وبين السلطان، فأبلغ أحدهم السلطان بأن الدمرداش يترك الحراسة دون إذن وهو ما يعرض حياة السلطان للخطر، ولكن السلطان لم يصدق ذلك وقرر أن يرى ذلك بنفسه، وبالفعل في إحدي الليالي شديدة البرودة خرج السلطان ليتبين الأمر فلم يجد الدمرداش في حراسته، ووجده يتعبد ويصلى على الرغم من العاصفة الشديدة، فتعجب السلطان من قوة إيمانه فأطلق عليه بالفارسية اسم "دميرطاش"، وتعني أنت كالصخر فى تحملك، ومن هنا حمل المحمدي لقب الدمرداش.
وتعبيرا عن ثقة السلطان وتقديره لحارسه الدمرداش ومعرفته بمدى حبه للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، أرسله على رأس قافلة من أعلى التخصصات لتجديد المسجد النبوي بعد حريقه عقب الصاعقة العظمى التي أحرقته، وبالفعل تمكن الدمرداش من تجديد المسجد وأطلقوا عليه "المحمدي" نظرا لحبه الشديد للنبي.
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مسجد الدمرداش
وبعد أن انتهى الدمرداش من تجديد المسجد النبوي وعاد إلى مصر، عينه السلطان قايتباي إماما وخطيبا بجامع القبة، وعندما سمع السلطان الخطبة البليغة التي ألقاها الدمرداش في صلاة الجمعة، وهبه أموالا كثيرة وأرضا بنى بها زاوية صغيرة له ولمحبيه من الفقراء.
انقطع الدمرداش عن العمل بوظيفته وأقام بالزاوية ومعه عدد من مريديه ومحبيه، وانقطع للعبادة، داخل القبة التي أمر السلطان ببنائها له، وعندما توفي الدمرداش دفن بها وما زال الضريح قائما حتى الآن وفوقه مسجد الدمرداش بالقرب من مستشفى الدمرداش.
يقول المناوى فى "الكواكب الدرية" عن الدمرداش "وكان لا ينام إلا قليلا وغالب الليل يمشى حول الغيط والزاوية وهو يتلو القرآن وكان مهيبا، وأمره كله جد لا تجده فى عمل غير صالح، إما ينجر السواقى بيده أو يعزق النخل أو يطحن أو يقرص العجين".
قال عنه الشعرانى فى الطبقات الكبرى "نمت عنده ليالى فكنت لا أراه ينام من الليل إلا يسيرا ثم يقوم ويتوضأ ويصلى ثم يتلو القرآن فربما يقرأ الختم كاملا قبل الفجر".
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ضريح ومولد الدمرداش
توفى الدمرداش عام 929 هـ ويقام له مولد سنويا فى شهر شعبان لمدة ثلاثة أيام.
يذكر على مبارك فى الخطط التوفيقية "ومقام الشيخ دمرداش عن شمال المنبر عليه مقصورة من الخشب ويقصده الزوار كثيرا وله مولد فى شهر شعبان يمكث ثلاثة أيام وحينئذ يدخل الصوفية الخلاوى متلبسين بالصيام والقيام والأوراد والعزلة عن الناس تاركين الشبع والنوم ومخالطة الناس لا يخرجون إلا للصلاة مع الجماعة فإذا كان آخر ليلة خرجوا لمجالس الذكر ومصافحة الناس".
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