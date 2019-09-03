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ضريح الدمرداش.. الشيخ الصوفي الذي نال ثقة «قايتباي»

على بعد أمتار من محطة مترو الدمرداش، تنتشر مجموعة من الأبنية والمؤسسات المهمة منها جامعة عين شمس، وضريح للشيخ الزاهد صاحب الكرامات "دمرداش المحمدي"، فما قصة الضريح؟
تحرير:هالة صقر ٠٣ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠١:١٥ م
مسجد الدمرداش
مسجد الدمرداش
يحتل شيوخ الصوفية مكانة عالية في نفوس محبيهم ومريديهم، ومنهم شيوخ عاشوا فى القلوب وبقيت سيرتهم العطرة، وبنيت لهم الأضرحة، وانضموا إلى قائمة أولياء الله الصالحين، التي ضمت كل من رفع لواء الإسلام وعمل بتعاليمه ونشر الخير والحب بين المسلمين. ولكلٍّ من هؤلاء محبوه ومريدوه ممن يذهبون إلى الضريح للتبرك بأحبائهم الصالحين، ممن زهدوا فى الدنيا وعكفوا على العبادات وإطعام الفقراء والمساكين وتفقيه الناس فى الدين، ومن بين هؤلاء "محمدي الدمرداش"، الشيخ الزاهد صاحب الكرامات، الذي جاء من إيران إلى مصر فاستقرت روحه فى منطقة الدمرداش بالعباسية حتى دفن بها.
من هو الدمرداش المحمدي؟ هو العارف بالله أبو عبد الله محمد شمس الدين المعروف بالمحمدى الدمرداش، وسمي بالمحمدي بسبب شدة حبه للنبي محمد صلى الله عليه وسلم. ولد الدمرداش بمدينة تبريز بإيران عام 857 هجرية، ونظرا لاعتناقه المذهب السني فلم يتمكن من الوصول إلى الوظائف المهمة لأنه كان يعيش في دولة تعتنق المذهب
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قطار (2)

السكة الحديد عن تأخر قطار «بنها منوف»: عابث فتح بلف الخطر

كشفت الهيئة القومية للسكك الحديدية، أسباب تأخر قطار 603 "بنها - منوف"، لمدة 55 دقيقة، اليوم الثلاثاء، موضحة أن أحد "العابثين" من الركاب قام بفتح "بلف الخطر" بإحدى عربات القطار قبل قيامه بفترة وجيزة، ما دفع الهيئة لاستبدال العرية بأخرى سليمة، ووأهابت في بيان رسمي، بالمواطنين عدم العبث ببلف الخطر الموجود بالقطارات نظرا لما يمثله من عامل أمان يزيد ويرفع من مستوى سلامة مسير القطارات، مشيرة إلى أن العبث به يؤدي إلى توقف القطار وتعطل مصالح الجمهور، علاوة على الخسائر المادية التي تتكبدها الهيئة جراء هذا التصرف.
رضوى-الشربيني (1)

5 قرارات.. «الأعلى للإعلام» يوضح موقف رضوى الشربيني وعمرو أديب

قدمت لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، توصياتها بخصوص عدد من الشكاوى التي تلقها المجلس، إذ أوصت خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، بحفظ شكوى قدمها أحد المحامين ضد الإعلامية مفيدة شيحة، بالإضافة إلى حفظ شكوى أخرى قدمها نفس المحامي ضد برنامج "هي وبس" الذي تقدمه الإعلامية رضوى الشربيني، مؤكدة أنها لا ترى أي إساءات للرجل في الحلقات التي تضمنتها الشكويان، مضيفة أن البرنامجين يدافعان عن حقوق المرأة ويقدمان الأمل لمن يواجهون مشاكل في حياتهم الزوجية.
السيسي- يستقبل -الرئيس -التنفيذي -للبنك -الدولي -والمرشحة -لمنصب -مدير -عام -صندوق -النقد -الدولي (3)

السيسي: حريصون على دفع التعاون مع المؤسسات الدولية

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي اهتمامه بالتشاور المستمر مع قيادات مؤسسات التمويل الدولية انطلاقًا من حرص مصر على دفع التعاون معها كشريك استراتيجي، وذلك في إطار العمل على دعم الخطط الطموحة للتنمية الاقتصادية، والتي تمثل نهجًا استراتيجيًّا لتحقيق تنمية حقيقية مستدامة بكل محاورها الاقتصادية والاجتماعية. تصريحات الرئيس السيسي جاءت خلال استقباله اليوم، كريستالينا جورجييفا، الرئيس التنفيذي للبنك الدولي والمرشحة لمنصب مدير عام صندوق النقد الدولي، بحضور طارق عامر محافظ البنك المركزي، والدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي.
الأمم-المتحدة

مسؤول أممي: مصر حققت إنجازا مذهلا في الصحة الإنجابية

قال رامز الأكباروف مدير السياسات والاستراتيجيات بصندوق الأمم المتحدة للسكان، إن الحكومة المصرية أحرزت تقدما كبيرا في مجال نشر برامج تنظيم الأسرة، إيمانا منها بضرورة توافر هذه الوسائل للمواطنين بشكل مجاني، منوها بأنه يوجد تعاون وثيق بين مصر والاتحاد الأوروبي في مجال توفير وسائل تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية للمواطنين، جاء ذلك في تصريحات له، على هامش الندوة الوزارية الدولية الـ16 للشراكة جنوب - جنوب حول السكان والتنمية، والمنعقدة في تونس على مدار يومين بمشاركة مصر.
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مسجد-سيدي-نصر-الدين-بالهرم (8)

"سيدي نصر الدين".. ضريح وكرامات فى شارع الهرم

ارتبط اسم شارع الهرم بالملاهي الليلية حتى إن البعض يطلق عليه أحيانا اسم "شارع الكباريهات"، بسبب ما عرف عنه على مدار تاريخه من انتشار الملاهي الليلية والكازينوهات والبارات، ولكن ما لا يعرفه البعض هو أن شارع الهرم من الشوارع التي تبدأ بأحد المساجد المهمة وهو مسجد "سيدي نصر الدين"، الذي يعد من أهم معالم شارع الهرم حتى إن المنطقة سميت على اسمه، لأنه لم يكن رجلا عاديا، بل كان واحدا من أولياء الله الصالحين، ممن وهبوا حياتهم لعبادة الله ونشر الخير بين الناس، لذا يذهب إليه محبوه للتبرك به والتعلم من سيرته العطرة.
الليث_بن_سعد

الليث بن سعد: تفوق على الإمام مالك ورفض ولاية مصر

أنجبت مصر الكثير من الفقهاء فى علوم الدين، منهم من ذهب فى طي النسيان ومنهم من ترك علامة فى العقول والقلوب، جعلت سيرته دائمة الذكر على ألسنة المحبين والمريدين من كل مكان، وتتناقل الأجيال مؤلفاته وعلمه للانتفاع به، ومن هؤلاء الإمام الفقيه الليث بن سعد، الذي حزن على وفاته المصريون وكانوا يقدمون العزاء لأنفسهم حبا فى الإمام الذي تفوق على كثيرين في عهده، وهو ما يدل على تأثيره القوي فى نفوسهم، ولم يتوقف الأمر عند ذلك فقط بل كتب عنه العديد من العلماء والفقهاء وأطلقوه عليه فقيه مصر الذي لم يبخل بعلمه على أهل مصر أبدا، فمن هو الليث بن سعد وما قصته؟
الامام-جعفر-الصادق

جعفر الصادق.. الإمام الرائد فى علم الكيمياء

لم تكن الدعوة الإسلامية ورفع راية الإسلام عالية تقتصر لدى أحفاد النبي محمد صلى الله عليه وسلم عند نشر علوم الفقه والأحاديث النبوية وتفسير القرآن الكريم، بل تطرق بعضهم لدراسة العلوم المختلفة التي تعلي من شأن المسلمين وتجعلهم من جامعي العلوم التي تهم البشرية وتنفعها، حيث حرصوا على دراسة العديد من العلوم الأخرى ونقلها للمسلمين وتقديم المنفعة لهم سواء فى علم الطب أو الرياضيات أو علم الكيمياء الذي برع فيه أحد أحفاد النبي وهو الإمام جعفر الصادق الذي أصبح رائدا فى علم الكيمياء، إلى جانب دراسته لمجموعة من العلوم الأخرى مثل علم الفلك، والفلسفة وغيرهما.
مسجد-اسماعيل-الامبابى (6)

سيدي إسماعيل الإمبابي.. ضريح وكرامات في الحي الشعبي

ازدحام شديد، وأصوات مرتفعة، البعض ينادي على سلعته ليجذب المواطنين إليها، والبعض الآخر ينادى على الركاب، فيما يبحث آخرون عن احتياجاتهم فى سوق الخضار، أو سوق الروبابيكيا، الملاصق لمحطة القطار فى منطقة إمبابة بمحافظة الجيزة، وبعد عبور قضبان السكة الحديد التى لا توجد عليها رقابة فالجميع يعبر فى أى وقت، والخروج من باب المحطة تجد نفسك أمام مسجد شهير لا يتردد اسمه إلا وتجد الجميع يعرفه، وهو مسجد سيدي "إسماعيل الإمبابي"، الشيخ المتصوف كما يطلق عليه البعض من سكان المنطقة، يحيط بالمسجد سور ضخم من الخارج، ومن الداخل تكسوه الأشجار.
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