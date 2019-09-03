ضريح الدمرداش.. الشيخ الصوفي الذي نال ثقة «قايتباي»

على بعد أمتار من محطة مترو الدمرداش، تنتشر مجموعة من الأبنية والمؤسسات المهمة منها جامعة عين شمس، وضريح للشيخ الزاهد صاحب الكرامات "دمرداش المحمدي"، فما قصة الضريح؟

تحرير:هالة صقر ٠٣ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠١:١٥ م

مسجد الدمرداش

يحتل شيوخ الصوفية مكانة عالية في نفوس محبيهم ومريديهم، ومنهم شيوخ عاشوا فى القلوب وبقيت سيرتهم العطرة، وبنيت لهم الأضرحة، وانضموا إلى قائمة أولياء الله الصالحين، التي ضمت كل من رفع لواء الإسلام وعمل بتعاليمه ونشر الخير والحب بين المسلمين. ولكلٍّ من هؤلاء محبوه ومريدوه ممن يذهبون إلى الضريح للتبرك بأحبائهم الصالحين، ممن زهدوا فى الدنيا وعكفوا على العبادات وإطعام الفقراء والمساكين وتفقيه الناس فى الدين، ومن بين هؤلاء "محمدي الدمرداش"، الشيخ الزاهد صاحب الكرامات، الذي جاء من إيران إلى مصر فاستقرت روحه فى منطقة الدمرداش بالعباسية حتى دفن بها.

من هو الدمرداش المحمدي؟ هو العارف بالله أبو عبد الله محمد شمس الدين المعروف بالمحمدى الدمرداش، وسمي بالمحمدي بسبب شدة حبه للنبي محمد صلى الله عليه وسلم. ولد الدمرداش بمدينة تبريز بإيران عام 857 هجرية، ونظرا لاعتناقه المذهب السني فلم يتمكن من الوصول إلى الوظائف المهمة لأنه كان يعيش في دولة تعتنق المذهب