رياضة

إيكاردي يكشف أسباب موافقته على عرض سان جيرمان

٠٣ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠١:٢١ م
ماورو إيكاردي
ماورو إيكاردي
تحدث المهاجم الأرجنتيني ماورو إيكاردي للمرة الأولى كلاعب في صفوف باريس سان جيرمان، متطرقًا إلى السبب وراء موافقته على عرض الفريق الفرنسي، بعدما أثار في الوقت السابق الشكوك حول إمكانية رحيله عن الإنتر، وقال إيكاردي في هذا الشأن: "أنا سعيد للغاية، فمن المرضي اللعب في فريق مثل سان جيرمان، هو فريق كبير ويضم لاعبين عظماء، وهو ما يمثل تحديا جيدا بالنسبة إلي، هذه السمة كانت حاسمة في موافقتي على عرض سان جيرمان عندما تواصلوا معي، حظيت بخطوة كبيرة للأمام في مسيرتي، وأتمنى أن أحظى بمشاعر رائعة هنا".
وأضاف إيكاردي حسب "كالتشيو ميركاتو": "أعرف جميع الأرجنتينيين هنا، كما أعرف إدينسون كافاني ونيمار، هو شعور خاص أن ألعب إلى جوارهما". وتابع: "أتيت إلى هنا من أجل الفوز بالألقاب، إيطاليا تتمتع بسمعة أنها دفاعية للغاية، وأنه من الصعب للغاية تسجيل الأهداف هناك، وأتطلع الآن للعب في الدوري الفرنسي". يذكر
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الأهلي يقرر ترحيل لاعبيه من المغرب وإحالتهما للتحقيق

قرر محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، ترحيل كل من خالد عصر وعمر بدير لاعبا فريق تنس الطاولة المتواجدين حاليًا في المغرب للمشاركة في البطولة العربية إلى القاهرة وإيقاف اللاعبين وإحالتهما للتحقيق وذلك نظرًا لإساءة كلاهما للآخر أثناء مشادة كلامية بينهما في فندق الإقامة في مشهد لا يتفق مع قيم ومبادئ الأهلي. وينافس الأهلي في البطولة، 20 فريقا، أبرزهم، نادي التضامن والفحيحيل من الكويت، والريان وقطر القطري، و والبحرين وسار البحريني، وتقام البطولة من 4 مجموعات تضم كل مجموعة 5 فرق، يتأهل أول وتاني المجموعة إلى الأدوار النهائية في البطولة.
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8 أخطاء ارتكبها ريال مدريد هذا الصيف

انتهى الميركاتو الصيفي أمس الإثنين، وسط شكوك حول تحقيق ريال مدريد الاستفادة القصوى منه، وأشارت صحيفة "ماركا" الإسبانية، إلى ارتكاب ريال مدريد 8 أخطاء أولها عدم إحداث ثورة في تشيكل الفريق، حيث لم يتعاقد الريال سوى مع نجم وحيد هو إيدين هازارد، ولا تختلف تشكيلته الأساسية الحالية عن تلك التي اعتمد عليها من 5 سنوات كثيرًا، كما أنفق الريال 305 ملايين يورو على صفقات لا تنتمي إلى النخبة، ومع ذلك يعول الريال على صفقاته الجديدة في المستقبل، كما فرط الريال في خدمات العديد من اللاعبين بالمجان أو على سبيل الإعارة.
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إريكسن: لست نادمًا على طلب المغادرة من توتنهام

كشف الدولي الدنماركي كريستيان إريكسن، نجم نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي، عن عدم مغادرة توتنهام في سوق الانتقالات الصيفية الذي انتهى في جميع الدوريات الأوروبية الكبرى مساء أمس الإثنين. وارتبط لاعب خط الوسط الدنماركي بالانضمام إلى عدد من الأندية الكبيرة خلال الأشهر الماضية، لكنه شدد على أنه لا يشعر بأي ندم على قراره بالتعبير عن رغبته بمغادرة توتنهام هذا الصيف. وأعلن كريستيان إريكسن البالغ من العمر 27 عاماً في يونيو الماضي أنه يرغب بتجربة جديدة مع نادٍ آخر، لكن شروط النادي اللندني للموافقة على بيعه دفعت الجميع للابتعاد عن طريقه.
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توخيل يترك الباب مفتوحا أمام بقاء نيمار

لا يزال مدرب باريس سان جيرمان، توماس توخيل، يؤمن بأن النجم البرازيلي نيمار لا يزال لديه مستقبل في صفوف الفريق الفرنسي، على الرغم من غيابه عن فوز سان جيرمان أمس على تولوز برباعية نظيفة، في سعيه للعودة إلى الدوري الإسباني من جديد، واعترف توخيل بأن سان جيرمان بحاجة إلى إيجاد حل في أزمة نيمار، فاتحًا الباب أمام استمراره في قلعة حديقة الأمراء. وقال توخيل في تصريحات لـ"Canal+": "هدفنا دائمًا هو غلق هذا الملف في أسرع وقت ممكن، ويدرك ليوناردو (المدير الرياضي) رغبتي في استمرار نيمار، ولكن هذا القرار لا يتوقف عليه وحده".
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تطورات جديدة في قرار نيمار للرحيل عن سان جيرمان

كشف بابلو سارابيا، لاعب خط وسط باريس سان جيرمان الفرنسي، عن الوجهة المقبلة لزميله في الفريق البرازيلي نيمار دا سيلفا، خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالية. وقال ناشئ ريال مدريد السابق، خلال تصريحاته لإذاعة "كادينا سير" الإسبانية: "أرى نيمار هادئًا في الوقت الحالي في باريس، ووجهته المقبلة بين ريال مدريد وبرشلونة؟ أعلم أنه كان هناك في برشلونة، وسوف يُفضل العودة". ويسعى برشلونة بكل قوته خلال الميركاتو الحالي، لإقناع باريس سان جيرمان بالتخلي عن خدمات نيمار، وتتجه المفاوضات حاليًا لاستعارته مع خيار الشراء بشكل إلزامي بنهاية مدة الإعارة.
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سان جيرمان يرفض العرض الأول لبرشلونة لضم نيمار

لا يمانع باريس سان جيرمان رحيل نجمه البرازيلي نيمار على سبيل الإعارة هذا الصيف، إلا أن الفريق الفرنسي رفض أول عرض تقدم به برشلونة لضم النجم البرازيلي، ويبدو أن العملاق الكتالوني لا يجد أي حل في ضم نيمار بشكل نهائي هذا الصيف، وبدأ بتقدم بعرض لضم النجم البرازيلي على سبيل الإعارة مع وضع بند في العقد يتيح للعملاق الكتالوني ضم اللاعب بصورة نهائية الصيف المقبل، مقابل 150 مليون يورو، وهو العرض الذي رفضه باريس سان جيرمان وذلك بحسب ما نقلت صحيفة "ماركا" الإسبانية.
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مفاجأة.. نجم برشلونة على رادار يوفنتوس

كشف تقرير صحفي إيطالي، عن اهتمام يوفنتوس بالتعاقد مع الأوروجواياني لويس سواريز مهاجم برشلونة، قبل نهاية سوق الانتقالات الصيفية الحالية. وبحسب صحيفة توتو سبورت الإيطالية، فإن يوفنتوس يُخطط لحركة ثلاثية الاتجاه في الميركاتو، حيث سيُغادر لاعبه باولو ديبالا إلى باريس سان جيرمان، مقابل ضم البرازيلي نيمار، وبعدها سيتم النظر إلى التعاقد مع لويس سواريز من برشلونة. وأضافت توتو سبورت، أن فابيو باراتيتشي المدير الرياضي ليوفنتوس الذي كان في مدينة برشلونة أمس الاثنين، ناقش مع إدارة البارسا عدة ملفات، ومن ضمنها قام بسؤالهم عن استعدادهم لبيع سواريز.
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