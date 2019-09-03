إيكاردي يكشف أسباب موافقته على عرض سان جيرمان

٠٣ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠١:٢١ م

ماورو إيكاردي

تحدث المهاجم الأرجنتيني ماورو إيكاردي للمرة الأولى كلاعب في صفوف باريس سان جيرمان، متطرقًا إلى السبب وراء موافقته على عرض الفريق الفرنسي، بعدما أثار في الوقت السابق الشكوك حول إمكانية رحيله عن الإنتر، وقال إيكاردي في هذا الشأن: "أنا سعيد للغاية، فمن المرضي اللعب في فريق مثل سان جيرمان، هو فريق كبير ويضم لاعبين عظماء، وهو ما يمثل تحديا جيدا بالنسبة إلي، هذه السمة كانت حاسمة في موافقتي على عرض سان جيرمان عندما تواصلوا معي، حظيت بخطوة كبيرة للأمام في مسيرتي، وأتمنى أن أحظى بمشاعر رائعة هنا".

وأضاف إيكاردي حسب "كالتشيو ميركاتو": "أعرف جميع الأرجنتينيين هنا، كما أعرف إدينسون كافاني ونيمار، هو شعور خاص أن ألعب إلى جوارهما". وتابع: "أتيت إلى هنا من أجل الفوز بالألقاب، إيطاليا تتمتع بسمعة أنها دفاعية للغاية، وأنه من الصعب للغاية تسجيل الأهداف هناك، وأتطلع الآن للعب في الدوري الفرنسي". يذكر

وأضاف إيكاردي حسب "كالتشيو ميركاتو": "أعرف جميع الأرجنتينيين هنا، كما أعرف إدينسون كافاني ونيمار، هو شعور خاص أن ألعب إلى جوارهما".



وتابع: "أتيت إلى هنا من أجل الفوز بالألقاب، إيطاليا تتمتع بسمعة أنها دفاعية للغاية، وأنه من الصعب للغاية تسجيل الأهداف هناك، وأتطلع الآن للعب في الدوري الفرنسي".



يذكر أن إيكاردي انضم إلى باريس سان جيرمان لمدة عام على سبيل الإعارة، مع وجود بند يتيح للفريق الفرنسي شراءه بصورة نهاية الصيف المقبل مقابل 70 مليون يورو.



وسيحصل إيكاردي على أجر يصل إلى 7 ملايين يورو في عامه الأول، وفي حال تم شراؤه بصورة نهائية، فستصل قيمة أجره السنوى إلى 10 ملايين يورو.